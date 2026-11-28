Mehr als drei Jahrzehnte arbeitete ein Beschäftigter für einen Automobilhersteller, als das Unternehmen sein Gehalt erheblich kürzte. Zusätzlich behielt der Arbeitgeber über zwölf Monate hinweg insgesamt 3.520,94 Euro netto wegen angeblicher früherer Überzahlungen ein.

Der Arbeitnehmer wehrte sich gerichtlich gegen die Kürzung. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) beschäftigte sich mit dem Fall und stellte klar, welche Anforderungen Arbeitgeber bei der nachträglichen Korrektur der Vergütung freigestellter Betriebsratsmitglieder erfüllen müssen (Urteil vom 5. August 2026, Az. 7 AZR 123/25, veröffentlicht am 24. November 2026).

Arbeitgeber setzt Beschäftigten um vier Entgeltstufen herab

Seit Februar 1992 war der Mann bei dem Automobilhersteller beschäftigt. Ursprünglich arbeitete er in der Montage, bevor er 2004 freigestelltes Betriebsratsmitglied wurde.

Im Laufe seiner Beschäftigung stieg seine Vergütung mehrfach. Zudem absolvierte er 2012 erfolgreich eine Ausbildung zum Personalfachkaufmann. Ab April 2016 erhielt er ein Gehalt nach Entgeltstufe 15 des geltenden Tarifvertrags.

Anfang 2023 überprüfte das Unternehmen die Bezahlung seiner Betriebsratsmitglieder. In der Folge setzte es die Vergütung des langjährigen Beschäftigten auf Entgeltstufe 11 herab.

Mehr als 1.300 Euro brutto weniger im Monat

Der finanzielle Einschnitt war erheblich. Allein für die Monate Februar bis Mai 2023 verlangte der Arbeitnehmer jeweils 1.351,50 Euro brutto an ausstehendem Gehalt. Hinzu kamen weitere Gehaltsforderungen für die folgenden Monate.

📚 Lesen Sie auch: Neu bei der Rentenreform 2027: Diese 12 Änderungen der Rente sollen kommen

Neben der laufenden Gehaltskürzung musste der Beschäftigte zusätzliche Abzüge hinnehmen. Das Unternehmen wollte damit Beträge zurückholen, die es seiner Auffassung nach in den Monaten Oktober 2022 bis Januar 2023 zu viel gezahlt hatte.

Arbeitgeber muss die Gehaltskürzung begründen

Nach § 37 Absatz 4 Betriebsverfassungsgesetz haben Betriebsratsmitglieder Anspruch auf eine Gehaltsentwicklung, die mit der vergleichbarer Beschäftigter Schritt hält. Wer sich für die Interessen seiner Kollegen einsetzt, soll dadurch keine finanziellen Nachteile erleiden.

Hat der Arbeitgeber eine entsprechende Gehaltserhöhung mitgeteilt und ausgezahlt, muss er bei einer späteren Rücknahme unter den vom BAG genannten Voraussetzungen nachweisen, dass die damalige Anpassung fehlerhaft war. Diese Beweislast trägt im vorliegenden Fall der Automobilhersteller.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wer mehr Gehalt verlangt, muss seinen Anspruch belegen

Der Arbeitnehmer verlangte darüber hinaus eine Vergütung nach Entgeltstufe 16 ab April 2018. Hier unterscheidet das Bundesarbeitsgericht zwischen der Rücknahme einer bereits gewährten Gehaltserhöhung und dem Anspruch auf eine darüber hinausgehende Vergütung.

Für die zusätzliche Gehaltserhöhung muss der Beschäftigte selbst die entsprechenden Voraussetzungen darlegen und gegebenenfalls beweisen. Wie wichtig diese Unterscheidung ist, zeigt auch ein früherer Fall, bei dem einem Arbeitnehmer nach elf Jahren das Gehalt gekürzt wurde.

Pfändungsgrenzen schützen Arbeitnehmer vor Lohnabzügen

Besonders interessant für andere Beschäftigte ist der Umgang mit angeblichen Gehaltsüberzahlungen. Will ein Arbeitgeber solche Beträge mit dem laufenden Arbeitsentgelt verrechnen, muss er die gesetzlichen Voraussetzungen einer Aufrechnung erfüllen.

Nach § 394 BGB ist der unpfändbare Teil des Arbeitseinkommens vor einer solchen Verrechnung geschützt. Das Unternehmen muss daher sowohl seine Gegenforderung als auch die Höhe des pfändbaren Einkommens nachvollziehbar darlegen.

Landesarbeitsgericht muss erneut entscheiden

Das Bundesarbeitsgericht verwies den noch streitigen Teil des Verfahrens an das Landesarbeitsgericht Niedersachsen zurück. Dort muss nun unter anderem geklärt werden, welche Vergütung dem Beschäftigten tatsächlich zustand und ob die zusätzlichen Lohnabzüge berechtigt waren.

Ob der Arbeitnehmer die einbehaltenen Beträge endgültig zugesprochen bekommt, bleibt damit offen.

Was Arbeitnehmer bei einer Gehaltskürzung tun sollten

Betroffene sollten ihre Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge und schriftlichen Mitteilungen über frühere Gehaltserhöhungen sorgfältig aufbewahren. Bei einer Kürzung empfiehlt es sich, zeitnah eine schriftliche Begründung vom Arbeitgeber einzufordern.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen arbeits- und tarifvertragliche Ausschlussfristen. Wer ausstehendes Gehalt zu spät geltend macht, kann selbst berechtigte Zahlungsansprüche verlieren.

Quellen