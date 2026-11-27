Ein Arbeitgeber änderte die betriebliche Altersversorgung seiner Beschäftigten. Für einen Mitarbeiter hatte das erhebliche Folgen. Er sollte später deutlich weniger Betriebsrente bekommen als ursprünglich zugesagt.

Der Mann wehrte sich vor Gericht und bekam recht. Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die frühere Rentenzusage weiterhin gilt. Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass der Beschäftigte bei Rentenbeginn monatlich 421,98 Euro mehr Betriebsrente erhält (Urteil vom 27. Januar 2026, 1 AZR 147/24).

Der Grund war ein Fehler bei der neuen Betriebsvereinbarung. Der Betriebsratsvorsitzende hatte sie unterschrieben, ohne dass ein erforderlicher Beschluss des Betriebsrats vorlag. Obwohl die Regelung rund 15 Jahre lang angewendet wurde, blieb sie unwirksam.

Neue Versorgung brachte deutlich weniger Rente

Der 1960 geborene Kläger arbeitete seit 1980 im Unternehmen und erhielt damals eine Zusage für eine betriebliche Altersversorgung über eine Pensionskasse. Nach mehreren Betriebsübergängen übernahm die spätere Arbeitgeberin diese Verpflichtung.

Ab März 2007 führte sie die Versorgung jedoch über eine Unterstützungskasse fort, weil sie die Mitgliedschaft in der bisherigen Pensionskasse nicht fortsetzen konnte. Die dafür herangezogene Betriebsvereinbarung sollte zugleich die Versorgungsbedingungen ändern.

Mehr als 5.000 Euro Unterschied im Jahr

Für die Beschäftigungszeit von März 2007 bis März 2022 stellte die Unterstützungskasse dem Kläger eine monatliche Altersrente von 175,01 Euro in Aussicht.

Bei Fortführung der ursprünglichen Versorgung hätte er für diesen Zeitraum eine um 421,98 Euro höhere monatliche Betriebsrente erhalten.

Diese Differenz entspricht 5.063,76 Euro brutto im Jahr und zeigt, wie stark eine Umstellung das Einkommen im Alter treffen kann. Davon zu unterscheiden war die bereits zuvor erworbene Anwartschaft bei der Pensionskasse von monatlich 487,23 Euro.

Die Unterschrift des Vorsitzenden genügte nicht

Der damalige Betriebsratsvorsitzende hatte die neue Betriebsvereinbarung zwar unterschrieben. Er durfte damit aber nur eine Entscheidung erklären, die das Betriebsratsgremium tatsächlich getroffen hatte.

Der Betriebsrat entscheidet gemeinschaftlich durch Beschluss; sein Vorsitzender kann diese Entscheidung nicht durch seine eigene Zustimmung ersetzen. Ohne einen entsprechenden oder nachträglich genehmigenden Beschluss entfaltet die Unterschrift nicht die beabsichtigte Wirkung.

📚 Lesen Sie auch: Rentner die eine Betriebsrente beziehen, sollen beim Finanzamt anders behandelt werden

Ein Versorgungskonzept war noch keine Zustimmung zur Vereinbarung

Im April 2007 hatte der Betriebsrat ein Konzept zur Neuordnung gebilligt. Daraus folgte nach der gerichtlichen Prüfung jedoch keine Ermächtigung, die spätere Betriebsvereinbarung abzuschließen.

Im Juni bezeichnete das Gremium den vorgelegten Vereinbarungstext noch als verbesserungsbedürftig, und die Arbeitgeberin akzeptierte anschließend nur einen Teil der Änderungswünsche.

Nach Auswertung von Unterlagen und Zeugenaussagen konnte das Landesarbeitsgericht keinen ausreichenden Beschluss zur Unterzeichnung feststellen; das Bundesarbeitsgericht bestätigte diese Bewertung.

Auch 15 Jahre Anwendung heilten den Fehler nicht

Die Arbeitgeberin argumentierte, die Versorgung sei über viele Jahre nach der neuen Vereinbarung gelaufen. Deshalb müsse diese zumindest für die Vergangenheit Bestand haben.

Damit scheiterte sie: Der tatsächliche Vollzug ersetzt keinen Betriebsratsbeschluss. Auch dass der Beschäftigte die Umstellung jahrelang hingenommen hatte, hinderte ihn in diesem Fall nicht daran, sich später auf die Unwirksamkeit zu berufen.

Eine nachträgliche Genehmigung hätte helfen können

Ein fehlender Beschluss muss nicht in jedem Fall das endgültige Aus einer Betriebsvereinbarung bedeuten. Der Betriebsrat kann den Abschluss nachträglich durch einen Beschluss genehmigen, der auf den Zeitpunkt der Unterzeichnung zurückwirkt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Eine solche Genehmigung gab es hier jedoch nicht. Ein von der Arbeitgeberin angeführter späterer Beschluss betraf eine andere Regelung; inzwischen bestand nach der Betriebsstilllegung auch kein Betriebsrat mehr, der die Vereinbarung noch hätte genehmigen können.

Der Arbeitgeber bleibt für seine Zusage verantwortlich

Die ursprüngliche Versorgungszusage galt deshalb weiter, obwohl die Arbeitgeberin die Beiträge längst an eine andere Versorgungseinrichtung gezahlt hatte. Nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz muss ein Arbeitgeber für zugesagte Leistungen auch dann einstehen, wenn ein externer Versorgungsträger sie erbringen soll.

Im entschiedenen Fall muss die Arbeitgeberin beim Versorgungsfall die Differenz zwischen der tatsächlich gewährten Versorgung und der geschuldeten Versorgung ausgleichen. Sie kann den Beschäftigten daher nicht einfach auf die niedrigere Leistung der Unterstützungskasse verweisen.

Das Urteil betrifft die spätere Versorgung

Die Leistungen der Unterstützungskasse sind dabei zu berücksichtigen, damit der Kläger insgesamt die geschuldete höhere Versorgung erhält. Dass bei der betrieblichen Altersvorsorge der genaue Anspruch und der richtige Anspruchsgegner entscheidend sind, zeigt auch ein anderer Fall zur Kündigung einer Direktversicherung durch den Arbeitgeber.

Nicht jede Verschlechterung ist unwirksam

Das Bundesarbeitsgericht erklärte die ursprüngliche Zusage nicht für unveränderbar. Eine Ablösung durch eine spätere kollektive Regelung war grundsätzlich möglich, scheiterte hier aber bereits an der unwirksamen Betriebsvereinbarung.

Sie sollten deshalb zwischen einer ungünstigen Berechnung und einer rechtlich unwirksamen Änderung unterscheiden. Auch eine Anrechnung der gesetzlichen Rente auf die Betriebsrente oder eine Kürzung bei zusätzlicher Erwerbstätigkeit wirft andere Fragen auf als der hier gescheiterte Wechsel des Versorgungssystems.

Welche Unterlagen Sie jetzt prüfen sollten

Hat Ihr Arbeitgeber die betriebliche Altersversorgung umgestellt und fällt Ihre erwartete Rente dadurch geringer aus, vergleichen Sie die ursprüngliche Zusage mit der späteren Versorgungsordnung. Fordern Sie außerdem die einschlägige Betriebsvereinbarung und eine nachvollziehbare Berechnung der Auswirkungen an.

Erkundigen Sie sich beim Betriebsrat, wann und auf welcher Grundlage das Gremium der Änderung zugestimmt hat. Für eine rechtliche Prüfung sind konkrete Hinweise auf Unstimmigkeiten hilfreicher als die bloße Vermutung, bei einer lange zurückliegenden Umstellung könne etwas schiefgelaufen sein.

Gerichte müssen konkreten Zweifeln nachgehen

Das Urteil verpflichtet Gerichte nicht dazu, bei jeder Betriebsvereinbarung nach Fehlern zu suchen. Ergeben sich jedoch Hinweise auf einen fehlenden oder fehlerhaften Beschluss, müssen sie die Wirksamkeit der Vereinbarung aufklären.

Die bloße Erklärung, von einem Beschluss nichts zu wissen, genügt dafür nicht. Im entschiedenen Fall lieferten die Sitzungsunterlagen und der Verlauf der Verhandlungen konkrete Anhaltspunkte, denen das Gericht nachging.

Fragen und Antworten zur Entscheidung

Warum musste der Arbeitgeber für die höhere Rente einstehen?

Die neue Betriebsvereinbarung löste die frühere Versorgungszusage nicht wirksam ab. Deshalb muss der Arbeitgeber die Leistungen sicherstellen, die nach der weiterhin geltenden Zusage geschuldet sind.

Reicht die Unterschrift des Betriebsratsvorsitzenden aus?

Nein, sie braucht einen entsprechenden Beschluss des Betriebsrats. Das Gremium kann den Abschluss grundsätzlich auch nachträglich durch einen Beschluss genehmigen.

Verliere ich meine Rechte, wenn ich die Umstellung jahrelang hinnehme?

Im entschiedenen Fall reichte die jahrelange Hinnahme nicht aus, um dem Kläger die Berufung auf die Unwirksamkeit zu verwehren. Daraus folgt aber keine allgemeine Zusage, dass sämtliche bereits fälligen Zahlungsansprüche unbegrenzt durchsetzbar bleiben.

Kann ich die Höhe meiner Betriebsrente schon vor Rentenbeginn klären lassen?

Ja, das kann mit einer Feststellungsklage möglich sein, wenn der Arbeitgeber seine Verpflichtung bestreitet. Der Kläger durfte den Umfang seiner späteren Versorgung bereits vor Eintritt des Versorgungsfalls gerichtlich klären lassen.

Quelle

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 27. Januar 2026 – 1 AZR 147/24, „Betriebsvereinbarung – fehlender Betriebsratsbeschluss“.