Wer Grundsicherungsgeld beantragt, braucht für die Vermögensprüfung oft mehr als den aktuellen Stand auf dem Girokonto. Die Bundesagentur für Arbeit nennt in der überarbeiteten Anlage VM direkt bei den Fragen, welche Unterlagen das Jobcenter erwartet: etwa Kontoauszüge für PayPal, einen Depotauszug für Wertpapiere oder Vertragsunterlagen zum Bausparvertrag.

Die Fassung trägt den Stand Oktober 2026. Sie macht die Nachweise konkreter, führt aber keine neue gesetzliche Mitwirkungspflicht ein und ändert auch nicht, welches Vermögen geschützt ist.

Was sich mit der Anlage VM ändert

Die amtliche Anlage VM erfasst die Vermögensverhältnisse der gesamten Bedarfsgemeinschaft, nicht nur die der Person, die den Antrag stellt. Abgefragt werden vorhandene Vermögenswerte im Inland und im Ausland.

Viele Fragen gab es schon in der früheren Selbstauskunft, darunter die nach Online-Konten und Schenkungen. Anders als früher stehen in der aktuellen Fassung die geforderten Nachweise bei vielen Vermögensarten gleich neben der entsprechenden Frage.

Das Formular verlangt dafür Kopien. Wer den Antrag über jobcenter.digital stellt, kann die Unterlagen digital einreichen und sollte die Bestätigung für die eigenen Unterlagen aufheben.

Diese Unterlagen nennt das Formular

Ausgewählte Nachweise in der Anlage VM, Fassung Oktober 2026 Vermögenswert Was die Bundesagentur im Formular nennt Girokonto, Kreditkartenkonto, PayPal und weitere Online-Konten Kontoauszüge. In die Tabelle gehören außerdem Kontoart, Kontonummer und aktueller Stand. Sparkonto, Sparbuch oder Tagesgeld Nachweis über die Spareinlage, zum Beispiel ein Kontoauszug. Aktien, Fonds, Anleihen oder Sparbriefe Zum Beispiel ein aktueller Depot- oder Wertnachweis. Bausparvertrag Vertragsunterlagen und aktueller Jahreskontoauszug. Auto, Motorrad oder Wohnmobil Als Beispiele nennt die Anlage den Fahrzeugschein, ein Foto des Kilometerstands und eine Online-Wertermittlung. Schenkungen, Spenden oder Übertragungen innerhalb der letzten zehn Jahre Zum Beispiel eine Schenkungsurkunde oder ein Spendennachweis des Empfängers. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht während einer selbstständigen Tätigkeit Den Bescheid der Rentenversicherung, wenn eine solche Befreiung vorliegt.

Auch Bargeld, Immobilien, Altersvorsorge, Versicherungen mit Prämienrückgewähr und sonstige Vermögenswerte wie Kryptowährungen werden abgefragt. Die Tabelle zeigt Beispiele aus dem Formular; welche weiteren Unterlagen erforderlich sind, hängt davon ab, was im konkreten Fall zu prüfen ist.

PayPal: Ein Kontostand beantwortet nicht jede Frage

Bei PayPal und anderen Online-Konten fragt die Anlage nicht nur nach dem aktuellen Guthaben, sondern bittet ausdrücklich um Kontoauszüge. Einen einheitlichen Zeitraum schreibt das Feld selbst nicht vor; prüfen Sie deshalb, welche Monate in den Antragsunterlagen oder in der Nachforderung Ihres Jobcenters angegeben sind.

Ein häufiger Stolperstein sind Umbuchungen zwischen eigenen Konten. Wer Geld vom Tagesgeld auf das Girokonto verschiebt, kann mit beiden Auszügen zeigen, dass der Eingang auf dem Girokonto keine neue Zahlung von außen war.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Paar sucht sich günstigere Wohnung aber dann kürzt das Jobcenter sofort die Wohnkosten

Der im Formular erwähnte Kontenabruf beim Bundeszentralamt für Steuern ist etwas anderes als ein Kontoauszug. Der Abruf betrifft unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Kontenstammdaten, etwa Kontoinhaber und Kontoverbindung; er zeigt keine Kontostände und keine einzelnen Buchungen.

Vermögen angeben heißt nicht, es aufbrauchen zu müssen

Seit dem 1. Juli 2026 gilt für neu beginnende Bewilligungszeiträume grundsätzlich keine Karenzzeit mehr für gewöhnliches Geldvermögen. Stattdessen gibt es nach § 12 SGB II je nach Lebensalter Freibeträge zwischen 5.000 und 20.000 Euro pro Person in der Bedarfsgemeinschaft.

Ein angemessenes Auto für jede erwerbsfähige Person der Bedarfsgemeinschaft und bestimmte Formen der Altersvorsorge können unabhängig vom allgemeinen Freibetrag geschützt sein. Welche Ausnahmen gelten, erklärt der Gegen-Hartz-Ratgeber zu geschützten Rücklagen beim Grundsicherungsgeld.

Wer noch einen Bewilligungszeitraum hat, der vor dem 1. Juli 2026 begonnen hat, fällt für diesen Zeitraum unter die Übergangsregelung in § 65a SGB II. Beim nächsten Bewilligungszeitraum ist dann zu prüfen, welche Freibeträge nach der neuen Fassung gelten.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Was tun, wenn ein Nachweis fehlt?

Lassen Sie den Antrag nicht wegen eines fehlenden Auszugs liegen. Reichen Sie ein, was bereits vorliegt, und teilen Sie dem Jobcenter mit, welches Dokument fehlt, warum Sie es noch nicht haben und wann Sie es voraussichtlich nachreichen können.

Wenn das Jobcenter mehr verlangt, als Sie nachvollziehen können, bitten Sie schriftlich um eine Konkretisierung: Welche Vermögensart, welcher Zeitraum und welcher Nachweis sollen geprüft werden? Die Mitwirkungspflicht nach § 60 SGB I hat gesetzliche Grenzen, etwa wenn eine Anforderung unverhältnismäßig wäre oder die Behörde die Informationen mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann.

Fehlende Unterlagen führen nicht automatisch zur Versagung der Leistung. Nach § 66 SGB I muss fehlende Mitwirkung die Aufklärung erheblich erschweren; vor einer Versagung oder Entziehung muss das Jobcenter zudem schriftlich auf die Folgen hinweisen und eine angemessene Frist setzen.

Praxisbeispiel: Warum zwei Auszüge mehr erklären als einer

Eine 37-jährige Alleinstehende beantragt erstmals Grundsicherungsgeld. Sie hat 3.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, 600 Euro auf dem Girokonto und ein PayPal-Konto ohne Guthaben.

Auf dem Giroauszug steht ein Eingang von 500 Euro, den sie zuvor vom eigenen Tagesgeldkonto überwiesen hat. Mit den Auszügen beider Konten zeigt sie, woher das Geld stammt; das PayPal-Konto gibt sie ebenfalls an und fügt den zugehörigen Auszug bei.

Die vorhandenen 3.600 Euro liegen in diesem Beispiel unter ihrem Vermögensfreibetrag von 10.000 Euro. Die Belege machen ihr Guthaben überprüfbar, ohne dass sie das Geld deswegen für den Lebensunterhalt einsetzen muss.

Fünf Fragen und Antworten zur Anlage VM

Muss ich auch ein PayPal-Konto mit null Euro angeben?

Ja. Das Formular fragt nach vorhandenen Konten und nicht nur nach Konten mit Guthaben.

Muss ich mein Auto eintragen, wenn es geschützt ist?

Ja. Ob das Fahrzeug nach § 12 SGB II als angemessen geschützt ist, ist eine eigene Prüfung.

Was, wenn es für eine frühere Schenkung keine Urkunde gibt?

Geben Sie die Schenkung an und erklären Sie, dass keine Urkunde existiert. Fragen Sie, welcher vorhandene Beleg ersatzweise genügt, etwa ein passender Überweisungsbeleg.

Muss ich dem Jobcenter Originale schicken?

Nein. Die Anlage VM der Bundesagentur nennt für die Nachweise ausdrücklich Kopien.

Gilt das Formular auch für die Grundsicherung im Alter?

Nein. Die Anlage VM gehört zum Grundsicherungsgeld für Arbeitsuchende nach dem SGB II; für die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII gelten andere Vermögensregeln.