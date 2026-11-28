Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit beim Einsteigen in den Zug kann für Menschen mit Behinderungen weitreichende Folgen haben. Wird ein Elektrorollstuhl bei der Einstiegshilfe beschädigt, können schnell Reparaturkosten von mehreren Tausend Euro entstehen.

Für Betroffene bedeutet ein solcher Schaden häufig auch den Verlust ihrer Selbstständigkeit. Das europäische Fahrgastrecht schützt Menschen mit eingeschränkter Mobilität in solchen Situationen und sieht neben dem Schadensersatz auch Unterstützung bei der Beschaffung eines vorübergehenden Ersatzes vor.

Wann die Bahn für einen beschädigten Rollstuhl haftet

Die rechtliche Grundlage findet sich in Artikel 25 der EU-Verordnung 2021/782 über die Rechte und Pflichten von Bahnreisenden. Verursacht ein Eisenbahnunternehmen oder ein Bahnhofsbetreiber den Schaden an einem Rollstuhl oder einem anderen Hilfsmittel, muss das verantwortliche Unternehmen dafür aufkommen.

Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn Beschäftigte bei der Bedienung einer Einstiegshilfe den Rollstuhl beschädigen. Auch Schäden beim Aussteigen oder während der Beförderung können unter die Regelung fallen.

Diese Kosten müssen übernommen werden

Die EU-Verordnung sieht mehrere Schadensersatzleistungen vor. Welche Kosten übernommen werden müssen, hängt vom Umfang des Schadens und dem notwendigen Ersatzbedarf ab.

Reparaturkosten für beschädigte Rollstühle und andere Hilfsmittel

Kosten für die Wiederbeschaffung bei Verlust oder irreparablen Schäden

Angemessene Kosten für vorübergehende Ersatzhilfsmittel, sofern das verantwortliche Unternehmen keinen Ersatz bereitstellt

Die Regelung erfasst neben manuellen Rollstühlen auch Elektrorollstühle und andere Mobilitätshilfen.

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Auch ein vorübergehender Ersatz muss organisiert werden

Wer auf einen individuell angepassten Elektrorollstuhl angewiesen ist, kann häufig mehrere Wochen auf eine Reparatur warten. Das verantwortliche Unternehmen muss sich deshalb zügig darum bemühen, einen dringend benötigten Ersatz bereitzustellen.

Betroffene dürfen das bereitgestellte Hilfsmittel bis zur Auszahlung der Entschädigung behalten. Wird kein Ersatz organisiert, können angemessene Kosten für ein vorübergehendes Ersatzgerät geltend gemacht werden.

Schaden noch am Bahnsteig dokumentieren

Wird ein Rollstuhl beim Einsteigen beschädigt, sollten Betroffene den Vorfall unmittelbar dem Bahn- oder Bahnhofspersonal melden. Eine möglichst genaue Dokumentation kann später helfen, die Schadensursache nachzuweisen.

Folgende Informationen sollten Betroffene festhalten.

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Datum, Uhrzeit und Bahnhof

Zugnummer und Eisenbahnunternehmen

Beschreibung des Unfallhergangs

Fotos der beschädigten Bauteile

Namen und Kontaktdaten möglicher Zeugen

Schriftliche Schadensbestätigung oder Vorgangsnummer

Anschließend sollte ein Sanitätshaus den Schaden begutachten und einen Kostenvoranschlag erstellen. Dieser bildet die Grundlage für die finanzielle Forderung gegenüber dem verantwortlichen Unternehmen.

Mehrere Tausend Euro Schadensersatz sind möglich

Wie hoch die Entschädigung ausfallen kann, zeigt ein fiktives Rechenbeispiel. Bei einer Einstiegshilfe werden die Steuerung und ein Antriebsrad eines Elektrorollstuhls beschädigt.

Schadensposition Kosten Reparatur der Steuerung 1.800 Euro Austausch des Antriebsrads 950 Euro Ersatzrollstuhl während der Reparatur 450 Euro Gesamtschaden 3.200 Euro

Unter den genannten gesetzlichen Voraussetzungen können Betroffene diese Kosten gegenüber dem verantwortlichen Unternehmen geltend machen. Artikel 25 sieht dafür keine pauschale Entschädigungsobergrenze vor.

Diese Frist müssen Bahnreisende beachten

Nach Artikel 28 der EU-Fahrgastrechteverordnung muss eine Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach dem Vorfall eingereicht werden. Das Unternehmen muss innerhalb eines Monats begründet antworten oder in begründeten Fällen eine längere Bearbeitungsdauer von höchstens drei Monaten ankündigen.

Betroffene sollten den Schaden möglichst frühzeitig schriftlich melden und noch fehlende Kostenvoranschläge nachreichen. So lässt sich vermeiden, dass die Beschwerdefrist während der Schadensbegutachtung verstreicht.

Auch die Krankenkasse informieren

Wurde der Elektrorollstuhl von der Krankenkasse zur Verfügung gestellt, sollten Versicherte zusätzlich ihre Krankenkasse und das zuständige Sanitätshaus informieren. Gerade bei leihweise überlassenen Hilfsmitteln ist es wichtig, die weitere Schadensabwicklung mit dem Eigentümer abzustimmen.

Der gesetzliche Versorgungsanspruch umfasst auch die notwendige Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln. Die Wiederherstellung der persönlichen Mobilität sollte deshalb frühzeitig mit allen Beteiligten geklärt werden.

Was Betroffene bei einer Ablehnung tun können

Lehnt das verantwortliche Unternehmen die Entschädigung ab, können Betroffene beim Eisenbahn-Bundesamt eine Beschwerde einreichen. Die Behörde überprüft mögliche Verstöße gegen die europäischen Fahrgastrechte.

Bei einem Streit über die Höhe oder Auszahlung des Schadensersatzes kommt außerdem ein Verfahren bei der zuständigen Verbraucherschlichtungsstelle infrage. Die Schlichtungsstelle Reise & Verkehr bietet hierfür eine Möglichkeit zur außergerichtlichen Einigung.

Quellen