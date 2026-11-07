Weniger verdient vor der Arbeitslosigkeit? Diese Regel kann mehr Geld bringen

Wer kurz vor der Arbeitslosigkeit weniger verdient hat, muss deshalb nicht immer mit niedrigerem Arbeitslosengeld auskommen. Unter bestimmten Voraussetzungen muss die Arbeitsagentur auch das Einkommen aus den vergangenen zwei Jahren berücksichtigen.

Das kann jeden Monat spürbar mehr Geld bedeuten.

Besonders wichtig ist eine Regel, die viele Betroffene nicht kennen. Obwohl die Bundesagentur für Arbeit seit August 2026 mehr Berechnungsschritte technisch unterstützt, wird dieser sogenannte Härtefall weiterhin nicht maschinell geprüft.

Arbeitslose müssen die günstigere Berechnung ausdrücklich verlangen und die erforderlichen Unterlagen vorlegen.

Wann die Arbeitsagentur zwei Jahre berücksichtigen muss

Normalerweise berechnet die Arbeitsagentur das Arbeitslosengeld auf Grundlage des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts aus dem letzten Jahr vor Entstehung des Anspruchs.

Maßgeblich sind die abgerechneten Entgeltzeiträume einer versicherungspflichtigen Beschäftigung.

§ 150 Absatz 3 Nummer 3 SGB III sieht jedoch eine Ausnahme vor. Wenn die Berechnung aus einem Jahr zu einer unbilligen Härte führen würde, wird der Bemessungsrahmen auf zwei Jahre erweitert.

Die Bundesagentur für Arbeit legt in ihren fachlichen Weisungen fest, wann sie eine solche Härte annimmt. Das durchschnittliche tägliche Bemessungsentgelt aus zwei Jahren muss mehr als zehn Prozent über dem Wert aus dem einjährigen Bemessungsrahmen liegen.

Ein Rechenbeispiel zeigt den möglichen Vorteil

Ein Arbeitnehmer verdiente 2024 monatlich 4.000 Euro brutto. Nach einem Arbeitsplatzwechsel erhielt er 2025 nur noch 3.000 Euro. Anfang 2026 wurde er arbeitslos.

Bei einer regulären Berechnung allein anhand des letzten Jahres wäre ein monatlicher Bruttoverdienst von 3.000 Euro die Ausgangsbasis. Werden dagegen beide Beschäftigungsjahre mit jeweils zwölf Monaten berücksichtigt, ergibt sich ein durchschnittlicher Monatswert von 3.500 Euro.

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Die zweijährige Berechnung liegt damit rund 16,7 Prozent höher. Die Zehn-Prozent-Schwelle wäre überschritten, sodass bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen die günstigere Bemessung zu berücksichtigen ist.

Das bedeutet allerdings nicht, dass das ausgezahlte Arbeitslosengeld ebenfalls um 16,7 Prozent steigt. Von dem Bemessungsentgelt werden zunächst pauschale Abzüge vorgenommen.

Erst vom daraus ermittelten Leistungsentgelt werden 60 beziehungsweise bei entsprechendem Kind 67 Prozent gezahlt.

Neue Berechnung seit August erfasst den Härtefall nicht

Zum 1. August 2026 hat die Bundesagentur für Arbeit ihre automatisierte Antragsbearbeitung erweitert. Das Verfahren mit der Bezeichnung 3A kann bei bestimmten Onlineanträgen inzwischen das Bemessungsentgelt errechnen und den Bestandsschutz früherer Ansprüche berücksichtigen.

Die interne Weisung vom 16. Juli 2026 enthält jedoch eine ausdrückliche Einschränkung. Die Prüfung einer unbilligen Härte nach § 150 Absatz 3 Nummer 3 SGB III wird weiterhin manuell vorgenommen.

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Das bedeutet nicht, dass die Mitarbeiter der Arbeitsagentur erkennbare Hinweise ignorieren dürfen. Nach den fachlichen Weisungen muss die Behörde einer möglichen unbilligen Härte nachgehen, wenn entsprechende Anhaltspunkte vorliegen.

Dennoch sollten sich Betroffene nicht darauf verlassen, dass ihre früheren höheren Verdienste von selbst berücksichtigt werden.

So können Arbeitslose mehr Geld verlangen

Wer im vorletzten Jahr deutlich mehr verdient hat, sollte die Erweiterung des Bemessungsrahmens bereits bei der Antragstellung ausdrücklich verlangen. Sinnvoll ist ein schriftlicher Hinweis auf § 150 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 SGB III.

Dazu gehören die erforderlichen Arbeitsbescheinigungen und gegebenenfalls Lohnabrechnungen aus beiden Jahren. Die Arbeitsagentur muss anschließend die maßgeblichen Entgelte vergleichen.

Wer bereits einen Bewilligungsbescheid erhalten hat, sollte das ausgewiesene Bemessungsentgelt kontrollieren. Gegen einen fehlerhaften Bescheid ist im Regelfall innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich.

Eine andere Schutzregel gilt, wenn innerhalb der letzten zwei Jahre bereits Arbeitslosengeld bezogen wurde. Darüber berichten wir im Artikel Mehr Arbeitslosengeld trotz schlecht bezahltem Job. Dieser Bestandsschutz nach § 151 Absatz 4 SGB III darf nicht mit der Härtefallregel verwechselt werden.

Häufige Fragen zur Berechnung des Arbeitslosengeldes

Reicht ein um zehn Prozent höherer Durchschnitt aus?

Nach den fachlichen Weisungen muss das Bemessungsentgelt aus zwei Jahren mehr als zehn Prozent höher liegen. Genau zehn Prozent reichen für diese Härtefallgrenze nicht aus.

Bekomme ich dann Arbeitslosengeld nach meinem früheren höheren Gehalt?

Nein. Es werden die maßgeblichen Entgelte aus dem erweiterten zweijährigen Bemessungsrahmen berücksichtigt. Entscheidend ist deren Durchschnitt, nicht ausschließlich das höchste frühere Gehalt.

Wird die zweijährige Berechnung von selbst durchgeführt?

Bei der Härtefallregel nicht. Die betroffene Person muss die Anwendung ausdrücklich verlangen und die erforderlichen Unterlagen vorlegen. Bei anderen gesetzlichen Gründen für eine Erweiterung des Bemessungsrahmens gelten abweichende Voraussetzungen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Weisung 202607014 vom 16. Juli 2026 zur automatisierten Berechnung des Arbeitslosengeldes, insbesondere Seite 3

Bundesagentur für Arbeit, Fachliche Weisungen zu § 150 SGB III, Abschnitt 150.3, Seite 7

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosengeld, Anspruch, Höhe und Berechnung

§ 150 SGB III, Bemessungszeitraum und Bemessungsrahmen

§ 151 SGB III, Bemessungsentgelt

§ 84 SGG, Frist und Form des Widerspruchs