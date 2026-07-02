“Wir sehen kein Tageslicht mehr”: Mietervereine melden immer mehr Beratungsanfragen

Wenn der Vermieter einen neuen Mietspiegel als Begründung für eine Mieterhöhung nutzt, landet die Frage schnell beim Jobcenter: Übernimmt das Amt jetzt mehr?

Wer Grundsicherungsgeld bezieht, hängt doppelt in der Falle: Steigt die Miete, muss das Jobcenter mitziehen. Tut es das nicht, entsteht eine Mietlücke, die aus den 563 Euro Regelbedarf bezahlt werden muss. Das liegt daran, dass viele Jobcenter ihre Mietobergrenzen nach einem neuen Mietspiegel nicht aktualisieren, obwohl das Gesetz eine Frist setzt.

Wie der Mietspiegel die Mietobergrenze bestimmt – und warum viele Jobcenter hinterherhinken

Das Jobcenter übernimmt nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II die Kosten der Unterkunft (Kaltmiete plus kalte Nebenkosten) in tatsächlicher Höhe, aber nur soweit sie „angemessen” sind. Was angemessen heißt, legt nicht das Gesetz fest, sondern die jeweilige Kommune.

Sie ermittelt eine Mietobergrenze über ein sogenanntes schlüssiges Konzept: eine systematische Auswertung der lokalen Mieten, meistens auf Basis des kommunalen Mietspiegels.

Kommt ein neuer Mietspiegel heraus, steigen in der Regel auch die tatsächlichen Marktmieten. Vermieter nutzen den neuen Mietspiegel als Grundlage für Mieterhöhungen, und das ist ihr gutes Recht. Das Jobcenter aktualisiert aber seine Mietobergrenze nicht zwingend zur gleichen Zeit.

In der Praxis hinken viele kommunale Konzepte dem realen Mietmarkt um Monate oder sogar Jahre hinterher. Wer in dieser Übergangsphase eine Mieterhöhung bekommt, die durch einen neuen Mietspiegel gestützt ist, sitzt auf einer Differenz, die das Jobcenter zunächst nicht zahlt, weil seine Obergrenzen noch auf alten Daten beruhen.

Mietervereine melden für 2026 einen starken Anstieg der Beratungsanfragen, die genau dieses Muster betreffen: neuer Mietspiegel, gestiegene Miete, stagnierende Jobcenter-Obergrenzen. Wer in dieser Lage nicht weiß, dass das Gesetz dem Jobcenter eine Frist setzt, zahlt die Lücke still aus eigener Tasche.

Was § 22c SGB II vorschreibt – und was viele nicht wissen

Das Gesetz setzt fest, wie lange ein Jobcenter seine Obergrenzen einfrieren darf: nicht länger als zwei Jahre. Nach § 22c Abs. 2 SGB II sind Kreise und kreisfreie Städte verpflichtet, die festgesetzten Werte für die Unterkunft mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls neu festzusetzen.

Diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob das Jobcenter intern Kapazitätsprobleme hat oder der neue Mietspiegel gerade erst erschienen ist. Die Mietobergrenze des Jobcenters ist angreifbar, sobald die Datenbasis veraltet ist.

Wenn in einer Stadt ein neuer Mietspiegel veröffentlicht wurde und das zugrunde liegende Konzept des Jobcenters älter als zwei Jahre ist, hat das Amt seine gesetzliche Pflicht verletzt. Ein Konzept auf veralteter Datengrundlage schützt das Jobcenter nicht vor einem Widerspruch.

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Das Bundessozialgericht hat in seiner Rechtsprechung wiederholt klargemacht, dass ein schlüssiges Konzept nur dann trägt, wenn es methodisch nachvollziehbar und aktuell ist.

Wer eine Kostensenkungsaufforderung erhält, sollte als Erstes das Datum des zugrunde gelegten Konzepts prüfen.

So erkennt man veraltete Konzepte – und wie man sie angreift

Das Jobcenter muss sein Konzept offenlegen. Wer einen Bescheid erhält, der die Miete kürzt oder eine Kostensenkungsaufforderung enthält, kann Akteneinsicht beantragen und das Konzept anfordern.

Unter dem Suchbegriff „KdU-Richtlinie” oder „Kosten der Unterkunft” zusammen mit dem Ortsnamen findet man es oft auch im Netz. Im Konzept steht, aus welchem Jahr die Datenbasis stammt.

Liegt die letzte Erhebung weiter als zwei Jahre zurück, sollten Sie Ihren Widerspruch inhaltlich so formulieren: “Die Mietobergrenze im Bescheid beruht auf einem Konzept, dessen Datenbasis nicht mehr aktuell ist. Das Konzept entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Aktualität. Hilfsweise verweise ich auf die Werte des § 12 Wohngeldgesetz zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von zehn Prozent.”

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Der Verweis auf das Wohngeldgesetz ist dabei eine anerkannte Hilfslösung aus der BSG-Rechtsprechung: Fehlt ein schlüssiges Konzept oder ist es nicht aktuell, orientieren sich Gerichte ersatzweise an den Tabellenwerten des Wohngeldgesetzes zuzüglich eines Zuschlags.

Das entspricht in vielen Städten einer deutlich höheren Grenze als die veralteten Jobcenter-Richtwerte.

Was beim Widerspruch konkret zählt

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist das Jobcenter beweispflichtig: Es muss nachweisen, dass seine Mietobergrenze auf einem schlüssigen Konzept beruht; nicht der Widerspruchsführer muss beweisen, dass es keines gibt.

Wer im Widerspruch auf die veraltete Datenbasis hinweist, zwingt das Amt zur inhaltlichen Auseinandersetzung.

Eine Kostensenkungsaufforderung ist kein Verwaltungsakt und hat keine eigene Rechtsmittelbelehrung: Sie ist lediglich ein Hinweis. Der eigentliche Angriffspunkt ist der Folgebescheid, mit dem die Leistungen tatsächlich gekürzt werden.

Gegen diesen Bescheid gilt die Monatsfrist für den Widerspruch. Wer die Frist versäumt, akzeptiert die Kürzung und hat für alle Folgemonate weniger Geld.

Ein Beispiel für die Praxis

Johanna aus Konstanz ist 58 und bezieht Grundsicherungsgeld. Im Februar 2026 erhält sie vom Vermieter eine Mieterhöhung um 67 Euro, gestützt auf den neuen kommunalen Mietspiegel 2025. Das Jobcenter schickt drei Monate später eine Kostensenkungsaufforderung

Johanna fordert das zugrundeliegende Konzept an: Es datiert aus dem Jahr 2022. Die Zwei-Jahres-Frist ist abgelaufen. Sie legt Widerspruch ein. Das Jobcenter zieht die Aufforderung zurück. (Name und Zahlen sind ein fiktives Beispiel zur Veranschaulichung)

Beim bestandskräftigen Bescheid hilft der Überprüfungsantrag

Wer bereits einen rechtskräftigen Kürzungsbescheid hat, der auf einem veralteten Konzept beruht, kann zusätzlich einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X stellen.

Dieser zwingt das Jobcenter, einen alten Bescheid nochmals zu prüfen, wenn er von Anfang an rechtswidrig war. Im SGB II ist die Rückwirkung auf ein Jahr begrenzt: Je früher gehandelt wird, desto mehr Monate lassen sich zurückholen.

Was jetzt zu tun ist

Wer eine Mieterhöhung erhält, meldet sie sofort beim Jobcenter, schriftlich mit dem Originalschreiben des Vermieters. Das ist Pflicht und kein freiwilliger Schritt: Wer eine Mieterhöhung verschweigt, riskiert eine Rückforderung.

Gleichzeitig ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das eigene Jobcenter-Konzept zu prüfen. Wer in einer Stadt wohnt, in der in den letzten Jahren ein neuer Mietspiegel veröffentlicht wurde, sollte nachschauen, wann das Jobcenter seine KdU-Richtlinie zuletzt aktualisiert hat.

Liegt das länger als zwei Jahre zurück, ist ein Widerspruch gegen eine Kürzung oder Kostensenkungsaufforderung mit guten Erfolgsaussichten begründbar.

Mietervereine, Sozialberatungsstellen wie der VdK oder die Erwerbslosen-Initiativen prüfen KdU-Bescheide häufig kostenlos oder gegen geringen Mitgliedsbeitrag. Wer in eine rechtliche Auseinandersetzung geht, hat durch Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe in der Regel keine eigenen Kosten zu tragen.

Quellen

Bundessozialgericht: Grundsatzurteil zum schlüssigen Konzept, 22. September 2009, B 4 AS 18/09 R, Bundessozialgericht: Urteil zur Fortschreibung schlüssiger Konzepte, 12. Dezember 2017, B 4 AS 33/16 R

Dejure.org: Rechtsprechungsübersicht zu § 22c SGB II, Sozialgesetzbuch II: § 22 Abs. 1 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung, Sozialgesetzbuch II: § 22c Abs. 2 SGB II – Datenerhebung, -auswertung und -überprüfung