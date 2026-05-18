Das sind die häufigsten Fehler in Bürgergeld-Bescheiden vom Jobcenter

Ein Bürgergeld-Bescheid vom Jobcenter sollte immer genau geprüft werden. Denn schon kleine Fehler bei Einkommen, Miete, Heizkosten oder der Bedarfsgemeinschaft können dazu führen, dass Betroffene zu wenig Geld erhalten oder später Rückforderungen bekommen.

Besonders häufig geht es bei Widersprüchen um Unterkunftskosten, Einkommens- und Vermögensanrechnung sowie Aufhebungs- und Erstattungsbescheide. Das bestätigt auch die Bundesagentur für Arbeit in ihren aktuellen Auswertungen.

1. Die Kosten der Unterkunft werden falsch berechnet

Ein besonders häufiger Fehler betrifft die Miete. Das Jobcenter muss grundsätzlich die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung berücksichtigen. Dazu gehören in der Regel Kaltmiete, Nebenkosten und Heizkosten. Fehler entstehen oft, wenn einzelne Positionen aus dem Mietvertrag oder der Betriebskostenabrechnung nicht berücksichtigt werden.

Typische Probleme sind:

die Nebenkosten werden zu niedrig angesetzt,

Heizkosten werden nicht vollständig übernommen,

eine Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung wird abgelehnt,

das Jobcenter verwendet veraltete Mietobergrenzen,

die tatsächliche Haushaltsgröße wird falsch berücksichtigt.

Gerade bei Unterkunftskosten lohnt sich ein genauer Blick, weil diese Beträge oft den größten Teil der Bürgergeld-Leistung ausmachen.

2. Einkommen wird falsch angerechnet

Auch bei Einkommen passieren häufig Fehler. Das betrifft zum Beispiel Lohn, Minijob-Einkommen, Krankengeld, Elterngeld, Unterhalt, Kindergeld oder einmalige Zahlungen. Entscheidend ist nicht nur, welches Einkommen vorhanden ist, sondern auch, welche Freibeträge abgezogen werden müssen.

Häufige Fehler sind:

Freibeträge bei Erwerbseinkommen werden vergessen,

einmalige Zahlungen werden falsch verteilt,

schwankendes Einkommen wird zu hoch geschätzt,

Kindergeld wird einer falschen Person zugerechnet,

Rückzahlungen oder Erstattungen werden als Einkommen gewertet, obwohl sie anders zu behandeln sein können.

Besonders bei wechselndem Einkommen sollte geprüft werden, ob der Bescheid nur vorläufig ist und ob später eine endgültige Berechnung erfolgt.

3. Die Bedarfsgemeinschaft ist falsch eingestuft

Die Höhe des Bürgergeldes hängt stark davon ab, wer zur Bedarfsgemeinschaft gehört. Fehler entstehen vor allem bei Partnern, volljährigen Kindern, getrennt lebenden Personen oder Wohngemeinschaften.

Nicht jede Person, die in derselben Wohnung lebt, gehört automatisch zur Bedarfsgemeinschaft. Eine Wohngemeinschaft ist nicht dasselbe wie eine Bedarfsgemeinschaft. Wird das falsch eingeordnet, kann das Jobcenter Einkommen oder Vermögen einer Person anrechnen, obwohl das möglicherweise nicht zulässig ist.

4. Mehrbedarfe fehlen im Bescheid

Viele Bürgergeld-Bescheide sind auch deshalb zu niedrig, weil Mehrbedarfe nicht berücksichtigt wurden. Mehrbedarfe können zusätzlich zum Regelbedarf gezahlt werden, wenn besondere Lebenssituationen vorliegen.

Typische Mehrbedarfe gibt es zum Beispiel für:

Alleinerziehende,

Schwangere,

Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen,

kostenaufwendige Ernährung aus medizinischen Gründen,

dezentrale Warmwasserbereitung.

Wer einen solchen Mehrbedarf hat, sollte prüfen, ob er im Bescheid ausdrücklich auftaucht.

5. Vermögen wird falsch bewertet

Beim Bürgergeld wird auch geprüft, ob verwertbares Vermögen vorhanden ist. Fehler können entstehen, wenn das Jobcenter Vermögen zu hoch bewertet oder geschütztes Vermögen nicht richtig einordnet.

Problematisch sind häufig:

falsch bewertete Fahrzeuge,

Sparguthaben, das nicht korrekt zugeordnet wird,

Altersvorsorge, die nicht richtig berücksichtigt wird,

Vermögen von Angehörigen, das fälschlich einbezogen wird.

Wichtig ist: Nicht jedes vorhandene Vermögen führt automatisch dazu, dass kein Anspruch auf Bürgergeld besteht.

6. Rückforderungen sind zu hoch

Viele Betroffene erhalten nach Monaten einen Aufhebungs- und Erstattungsbescheid. Darin fordert das Jobcenter Geld zurück. Solche Bescheide sollten besonders sorgfältig geprüft werden, denn hier passieren oft Rechenfehler oder es werden Zeiträume falsch zugeordnet.

Häufige Fehler sind:

das Jobcenter fordert Leistungen für den falschen Zeitraum zurück,

bereits gemeldetes Einkommen wird so behandelt, als sei es verschwiegen worden,

Freibeträge werden bei der Rückforderung nicht berücksichtigt,

die Berechnung ist nicht nachvollziehbar,

mehrere Bescheide widersprechen sich.

Gerade bei Rückforderungen sollte man nicht nur die Summe prüfen, sondern auch die Berechnungsblätter.

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7. Sanktionen oder Minderungen sind fehlerhaft

Das Jobcenter kann Bürgergeld unter bestimmten Voraussetzungen mindern, etwa wenn Pflichten verletzt werden. Eine Minderung ist aber nicht automatisch rechtmäßig. Vorher muss der konkrete Einzelfall geprüft werden. Außerdem muss Betroffenen in der Regel Gelegenheit gegeben werden, sich zu äußern.

Fehlerhaft kann eine Minderung sein, wenn:

keine ordnungsgemäße Anhörung erfolgt ist,

ein wichtiger Grund nicht berücksichtigt wurde,

die Pflichtverletzung nicht ausreichend begründet ist,

die Höhe oder Dauer der Minderung falsch ist,

eine außergewöhnliche Härte nicht geprüft wurde.

8. Der Bescheid ist unverständlich oder unvollständig

Ein Bürgergeld-Bescheid muss nachvollziehbar sein. Betroffene müssen erkennen können, wie das Jobcenter die Leistung berechnet hat. Fehlen Berechnungsbögen, Zeiträume oder einzelne Beträge, sollte man nachhaken.

Warnzeichen sind zum Beispiel:

die Berechnung ist nicht verständlich,

es fehlen Anlagen oder Berechnungsblätter,

mehrere Bescheide überschneiden sich,

der Bewilligungszeitraum ist unklar,

Änderungen werden nicht erklärt.

9. Änderungen werden nicht richtig berücksichtigt

Wenn sich Einkommen, Miete, Haushaltsgröße oder persönliche Lebensumstände ändern, muss das Jobcenter die Leistung neu berechnen. Fehler entstehen, wenn Änderungen zu spät, gar nicht oder falsch berücksichtigt werden.

Das betrifft zum Beispiel:

Geburt eines Kindes,

Auszug oder Einzug einer Person,

neue Arbeitsstelle,

Jobverlust,

Mieterhöhung,

Betriebskosten- oder Heizkostennachzahlung.

Wer Änderungen rechtzeitig gemeldet hat, sollte prüfen, ob sie im Bescheid tatsächlich auftauchen.

10. Die Widerspruchsfrist wird übersehen

Wer mit einem Bürgergeld-Bescheid nicht einverstanden ist, kann Widerspruch einlegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beträgt die Frist grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Wird diese Frist versäumt, ist es deutlich schwieriger, den Bescheid noch zu ändern.

Deshalb gilt: Den Bescheid nicht liegen lassen, sondern sofort prüfen. Wenn die Berechnung unklar ist, kann zunächst fristwahrend Widerspruch eingelegt und die Begründung später nachgereicht werden.

Checkliste: Bürgergeld-Bescheid prüfen

Prüfpunkt Worauf achten? Regelbedarf Ist die richtige Regelbedarfsstufe angesetzt? Miete Sind Kaltmiete, Nebenkosten und Heizkosten vollständig berücksichtigt? Einkommen Wurden Freibeträge korrekt abgezogen? Bedarfsgemeinschaft Wurden nur die richtigen Personen einbezogen? Mehrbedarfe Sind Schwangerschaft, Alleinerziehung, Warmwasser oder medizinische Mehrbedarfe berücksichtigt? Vermögen Wurde geschütztes Vermögen richtig behandelt? Rückforderung Stimmen Zeitraum, Betrag und Berechnung? Frist Ist die Widerspruchsfrist noch offen?

Was tun, wenn der Bürgergeld-Bescheid falsch ist?

Wer einen Fehler entdeckt, sollte schnell handeln. Sinnvoll ist es, den Bescheid, die Berechnungsbögen und alle Nachweise zu prüfen. Danach kann ein schriftlicher Widerspruch beim Jobcenter eingelegt werden.

Ein einfacher Widerspruch kann zum Beispiel so beginnen:

„Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum] ein. Die Berechnung ist aus meiner Sicht fehlerhaft. Eine ausführliche Begründung reiche ich nach.“

Wichtig ist, den Widerspruch nachweisbar einzureichen, zum Beispiel per Fax mit Sendebericht, per Einschreiben oder über einen sicheren digitalen Zugang, sofern verfügbar.

Beispiel aus der Praxis: Fehler bei den Heizkosten brachte mehrere Hundert Euro Nachzahlung

Ein Bürgergeld-Empfänger erhielt vom Jobcenter einen neuen Bewilligungsbescheid. Auf den ersten Blick schien alles korrekt: Der Regelbedarf war eingetragen, die Miete wurde berücksichtigt und auch das Einkommen aus einem Minijob tauchte in der Berechnung auf. Trotzdem kam ihm der monatliche Auszahlungsbetrag ungewöhnlich niedrig vor.

Beim genaueren Blick in den Bescheid fiel auf: Das Jobcenter hatte zwar die Kaltmiete und die Betriebskosten berücksichtigt, aber die monatlichen Heizkosten nur teilweise übernommen. Im Mietvertrag standen jedoch höhere Vorauszahlungen für Heizung und Warmwasser. Auch in der letzten Betriebskostenabrechnung waren die Heizkosten eindeutig aufgeführt.

Der Betroffene legte deshalb Widerspruch ein und fügte Kopien des Mietvertrags sowie der aktuellen Nebenkostenabrechnung bei. In der Begründung wies er darauf hin, dass die tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten nicht vollständig berücksichtigt worden waren.

Nach einigen Wochen korrigierte das Jobcenter den Bescheid. Die Heizkosten wurden rückwirkend neu berechnet. Dadurch erhöhte sich der monatliche Anspruch um 58 Euro. Da der Fehler bereits seit fünf Monaten bestand, erhielt der Betroffene eine Nachzahlung von 290 Euro.

Das Beispiel zeigt: Auch wenn ein Bescheid auf den ersten Blick offiziell und vollständig wirkt, können einzelne Kostenpositionen fehlen oder falsch angesetzt sein. Besonders bei Miete, Nebenkosten und Heizkosten lohnt sich deshalb eine genaue Prüfung.

Fazit

Bürgergeld-Bescheide sind oft kompliziert. Besonders häufig entstehen Fehler bei Miete, Heizkosten, Einkommen, Vermögen, Mehrbedarfen und Rückforderungen. Wer den Bescheid genau prüft, kann verhindern, dass Leistungen zu niedrig ausfallen oder unberechtigte Rückforderungen entstehen. Bei Unsicherheit kann es sinnvoll sein, sich an eine Sozialberatungsstelle, einen Anwalt für Sozialrecht oder einen Erwerbslosenverein zu wenden.

Quellen