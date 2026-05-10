Bürgergeld: Zu teure Wohnung – Diese Widerspruchs-Möglichkeit gilt jetzt nach dem BSG-Urteil

Der häufigste Streit zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcenter dreht sich um die Mietkosten – wer einen Bescheid mit gekürzter Unterkunft bekommt, sitzt schnell auf einer Lücke von 100 bis 300 Euro monatlich, die aus dem Regelsatz von 563 Euro kaum zu schließen ist. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wurden im Jahr 2025 über 500.000 Widersprüche gegen Bürgergeld-Bescheide eingelegt, die meisten davon wegen gekürzter Unterkunftskosten.

Wer jetzt einen solchen Widerspruch plant, stößt auf ein Urteil, das die Spielregeln verschoben hat: Das Bundessozialgericht entschied am 27. November 2025, dass Jobcenter unter bestimmten Voraussetzungen keine separate Zahl verfügbarer Wohnungen mehr nachweisen müssen. Was das wirklich bedeutet – und welche Angriffspunkte trotzdem bestehen bleiben – ist für jeden offenen Widerspruch entscheidend.

Das BSG-Urteil vom 27. November 2025 und was es wirklich entschieden hat

Der Fall, den das Bundessozialgericht zu entscheiden hatte, stammte aus Berlin-Neukölln. Ein alleinstehender Mann bewohnte im Zeitraum von Juli 2015 bis Juni 2016 eine 63 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung. Seine Gesamtmiete betrug 584,08 Euro monatlich. Das Jobcenter Berlin Neukölln erkannte davon nur 449 Euro an – den Richtwert der Berliner Ausführungsvorschriften Wohnen 2015 – und forderte ihn auf, die Kosten zu senken.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hatte dem Kläger in zweiter Instanz teilweise recht gegeben: Es sah das Konzept des Jobcenters zwar als methodisch korrekt an, bezweifelte aber, dass zum festgelegten Richtwert tatsächlich ausreichend Wohnungen verfügbar seien.

Es sprach dem Mann deshalb für mehrere Monate höhere Leistungen zu – berechnet nach den Werten der Wohngeldtabelle plus einem Sicherheitszuschlag von zehn Prozent. Das Bundessozialgericht hob dieses Urteil auf (BSG, B 4 AS 28/24 R, 27.11.2025) und verwies die Sache zurück ans Landessozialgericht.

Das Bundessozialgericht stellte dabei klar: Wenn ein Jobcenter die angemessene Miethöhe in einem methodisch abgesicherten Verfahren ermittelt hat und dabei die Verfügbarkeit von Wohnraum bereits methodisch berücksichtigt, dann gilt im Sinne einer Tatsachenvermutung als gegeben, dass ausreichend Wohnungen zu diesem Preis existieren. Ein zusätzlicher, separater Nachweis – etwa durch eine konkrete Zählung verfügbarer Inserate – ist dann nicht mehr erforderlich.

Tatsachenvermutung statt Nachweis – der neue Schutzschild für Jobcenter

Was das Bundessozialgericht als „Tatsachenvermutung” bezeichnet, klingt nach einer internen Verfahrensfrage. In der Praxis ist es eine erhebliche Erleichterung für Jobcenter. Bisher konnten Betroffene und ihre Anwälte in Widerspruch und Klage einwenden:

Das Konzept mag methodisch korrekt sein, aber es gibt zu dem festgelegten Preis schlicht keine Wohnungen auf dem Markt – das Jobcenter kann das Gegenteil nicht beweisen. Diesen Einwand hat das Bundessozialgericht nun mit dem Verweis auf die Tatsachenvermutung abgeschnitten, sofern das Konzept methodisch korrekt ist.

Mirek T., 52, aus Dortmund, hat seit Monaten einen offenen Widerspruch gegen eine Mietkürzung laufen. Sein Rechtsberater hatte geplant, das Argument zu nutzen, dass zum vom Jobcenter anerkannten Betrag von 430 Euro im Stadtgebiet faktisch keine Wohnungen für Einzelpersonen verfügbar seien. Nach dem BSG-Urteil ist dieser Einwand allein nicht mehr ausreichend, wenn das Konzept des Jobcenters methodisch sauber hergeleitet ist.

Die Weichenstellung des Gerichts hat damit Folgen für alle laufenden und künftigen Verfahren – die Frage ist nur, ob das jeweilige Konzept wirklich die Voraussetzungen erfüllt, die das Bundessozialgericht für die Tatsachenvermutung verlangt.

Entscheidend ist, was das Urteil dabei gerade nicht entschieden hat: Es hat nicht festgestellt, dass das Berliner Konzept die Tatsachenvermutung rechtfertigt. Das Landessozialgericht muss dies im wiedereröffneten Verfahren erst noch prüfen.

Und das Bundessozialgericht hat ausdrücklich benannt, dass das methodische Vorgehen des Jobcenters zur Frage der Verfügbarkeit ausreichend geeignet sein muss, um die Vermutung zu tragen. Das ist keine Selbstverständlichkeit – viele kommunale Konzepte scheitern genau an diesem Anspruch.

Diese Angriffspunkte am schlüssigen Konzept bleiben vollständig wirksam

Das BSG-Urteil hat einen Prüfschritt verändert, nicht die gesamte Schlüssigkeitsprüfung abgeschafft. Das schlüssige Konzept bleibt die zentrale Schutzanforderung, an der Jobcenter nach wie vor gemessen werden – und die meisten Konzepte erfüllen die Anforderungen des Bundessozialgerichts nicht vollständig. Wer Widerspruch einlegt, hat weiterhin Zugriff auf eine vollständige Liste von Angriffspunkten.

Das Bundessozialgericht hat in einer Reihe von Grundsatzurteilen festgelegt, was ein schlüssiges Konzept methodisch leisten muss: Die Datenerhebung muss aktuell sein, sie muss den gesamten Vergleichsraum abbilden, sie darf keine Wohnlagen ausblenden und muss statistisch nachvollziehbar ausgewertet worden sein.

Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, die Werte für die Unterkunft mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen und neu festzusetzen. Liegt die letzte Datenerhebung länger zurück, ist das ein konkreter Angriffspunkt – und dieser bleibt durch das BSG-Urteil vom November 2025 vollständig unberührt.

Wer Widerspruch einlegen will, sollte das Konzept der eigenen Kommune kennen und auf folgende Schwachstellen prüfen: Ist die Datengrundlage aktuell – nach gesetzlicher Pflicht müssen Werte mindestens alle zwei Jahre geprüft werden? Deckt der angesetzte Vergleichsraum das tatsächliche Suchgebiet ab, oder wurde das Stadtgebiet methodisch verkleinert?

Wurden alle Wohnungsgrößen und Baualtersklassen korrekt einbezogen, ohne billige Lagen unverhältnismäßig stark zu gewichten? Sind Kaltnebenkosten Teil der Bruttokaltmiete, die dem Richtwert zugrunde liegt – oder rechnet das Jobcenter nur mit der Nettokaltmiete? Gibt es eine nachvollziehbare Begründung, wie die Angemessenheitswerte aus den erhobenen Daten hergeleitet wurden?

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Scheitert das Konzept an einem dieser Punkte, fällt die gesamte Berechnungsgrundlage weg. In diesem Fall greift eine gesetzlich verankerte Auffanglösung:

Das Jobcenter muss dann die Höchstbeträge der Wohngeldtabelle zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von zehn Prozent als maßgebliche Grenze zugrunde legen – was in angespannten Wohnungsmärkten häufig deutlich über den von Jobcentern festgesetzten Richtwerten liegt.

Der zweite Weg: Wohnungssuche lückenlos dokumentieren

Neben dem Angriff auf das Konzept gibt es einen zweiten, vom BSG-Urteil vollständig unberührten Verteidigungsweg: den Nachweis, dass trotz ernsthafter Suchbemühungen keine kostenangemessene Wohnung zu finden war.

Das Sozialrecht ordnet an, dass unangemessene Unterkunftskosten weiterhin als Bedarf anerkannt werden müssen, solange ein Umzug nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Das Bundessozialgericht hat dies in mehreren Urteilen bekräftigt.

Wer eine Wohnung bewohnt, deren Miete über dem Jobcenter-Richtwert liegt, sollte die Wohnungssuche von dem Moment an dokumentieren, in dem die erste Kostensenkungsaufforderung eingeht. Das bedeutet: Jede Wohnungsanfrage mit Datum, Adresse, Kaltmiete und Reaktion festhalten. Absagen aufbewahren – schriftlich oder als Screenshots.

Plattformen und Suchzeiträume notieren. Vermieter-Antworten sichern. Diese Dokumentation ist dem Jobcenter vorzulegen. Ist die Dokumentation lückenlos und der Markt nachweislich leer, bleibt die Übernahme der tatsächlichen Kosten auch nach dem BSG-Urteil rechtlich geboten.

Wer die Kostensenkungsaufforderung bereits erhalten hat, hat sechs Monate Zeit bis zur drohenden Kürzung. Diese Zeit ist nicht für abwartendes Beobachten gedacht, sondern für aktive und belegbare Suche. Wer nach Ablauf der Frist keine Dokumentation vorlegen kann, verliert auch diesen Schutz.

Widerspruch einlegen: Schritt für Schritt zur fundierten Begründung

Liegt ein Bescheid mit gekürzter Miete vor, beginnt der Widerspruch mit einer fristwahrenden Erklärung. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Die Begründung kann nachgereicht werden – aber das sollte innerhalb weniger Wochen geschehen, nicht erst unmittelbar vor der Entscheidung.

Ein fristgerechter Widerspruch ohne sofortige Begründung lautet knapp: „Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum] ein. Die Begründung reiche ich nach.” Das sichert die Frist.

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Die Begründung braucht zwei Bausteine: den Angriff auf das Konzept und – falls zutreffend – die Dokumentation der Wohnungssuche. Ein konkreter Einstieg lautet: „Die im Bescheid zugrunde gelegte Mietobergrenze beruht nicht auf einem schlüssigen Konzept nach den Anforderungen des Bundessozialgerichts.

Die Datenerhebung stützt sich auf einen Mietspiegel aus dem Jahr [Jahr] und ist damit nicht mehr aktuell. Hilfsweise verweise ich auf die Werte des § 12 Wohngeldgesetz zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von zehn Prozent.” Solche Bausteine zwingen das Jobcenter zur inhaltlichen Auseinandersetzung, statt den Widerspruch als formale Routinesache abzuhaken.

Wer das Konzept der eigenen Kommune noch nicht kennt, kann es per Akteneinsicht beim Jobcenter anfordern. Manche Kommunen veröffentlichen ihre KdU-Richtlinien auch online, unter Suchbegriffen wie „Kosten der Unterkunft” oder „schlüssiges Konzept” zusammen mit dem Stadtnamen.

Ohne Kenntnis des Konzepts bleibt jede Argumentation pauschal. Mit dem Konzept lassen sich gezielt methodische Lücken benennen.

Wird der Widerspruch abgelehnt, ist der nächste Schritt die Klage beim zuständigen Sozialgericht. Für Leistungsbeziehende entstehen über Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe dabei meist keine Kosten.

Wer einen Bescheid erhalten hat, der bereits bestandskräftig geworden ist – weil die Monatsfrist versäumt wurde –, hat noch den Weg über einen Überprüfungsantrag beim Jobcenter. Rechtswidrige Bescheide können darüber rückwirkend korrigiert werden, mit einer Rückwirkung von bis zu vier Jahren.

Ab Juli 2026 — das neue Grundsicherungsgeld erhöht den Druck

Das BSG-Urteil trifft auf eine Situation, die sich ab dem 1. Juli 2026 noch einmal verschärft. Mit dem Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – in Kraft getreten durch BGBl. 2026 I Nr. 107 — wird die bisherige Karenzzeit für die Wohnkosten abgeschafft.

Das bedeutet: Ab diesem Datum wird die Angemessenheit der Miete nicht mehr erst nach einem Jahr geprüft, sondern vom ersten Tag des Leistungsbezugs an. Gleichzeitig gilt eine neue Obergrenze: Liegt die tatsächliche Bruttokaltmiete über dem 1,5-Fachen des örtlichen Richtwertes, wird nur noch bis zu dieser Schwelle anerkannt.

Für Bestandsmieter läuft die Änderung nicht sofort an – sie greift erst mit dem nächsten Weiterbewilligungsantrag, der einen Bewilligungszeitraum nach dem 1. Juli 2026 eröffnet. Aber: Das Jobcenter ist dann verpflichtet, die Angemessenheit neu zu beurteilen. Wessen Miete über dem Richtwert liegt, bekommt mit dem nächsten Bescheid eine Kostensenkungsaufforderung, wenn der Jobcenter-Sachbearbeiter das neue Prüfrecht nutzt.

Das schlüssige Konzept, auf dem dieser Richtwert beruht, bleibt dabei die einzige Möglichkeit, die Höhe des angesetzten Wertes anzugreifen. Die Pflicht des Jobcenters, ein methodisch tragfähiges Konzept vorzuhalten, ist durch die Reform nicht abgeschafft worden.

Wer jetzt in einer Wohnung lebt, deren Miete über dem kommunalen Richtwert liegt, sollte die Zeit bis Juli nutzen: Konzept anfordern, auf Aktualität und methodische Lücken prüfen, Wohnungssuche dokumentieren. Wer im Sommer mit einem Kürzungsbescheid konfrontiert wird und diese Vorbereitung nicht getroffen hat, kämpft auf Aktenlage gegen eine Behörde, die methodisch gewappnet sein wird.

Häufige Fragen zum KdU-Widerspruch nach dem BSG-Urteil

Hat das BSG-Urteil meinen laufenden Widerspruch geschwächt?

Das Urteil hat einen spezifischen Prüfschritt verändert: Den separaten Nachweis verfügbarer Wohnungszahlen können Jobcenter mit einem methodisch soliden Konzept künftig umgehen. Alle anderen Angriffspunkte – veraltete Datenbasis, falscher Vergleichsraum, fehlende Repräsentativität, falsch berechnete Wohnungsgrößen, nicht einbezogene Kaltnebenkosten – bleiben vollständig wirksam.

Ein laufender Widerspruch ist nicht automatisch aussichtslos; er muss nur auf die richtigen Angriffspunkte zielen.

Was passiert, wenn mein Jobcenter gar kein schlüssiges Konzept hat?

Dann fehlt die rechtliche Grundlage für jede Kürzung. Ohne gültiges Konzept gilt als Maßstab der Höchstbetrag der Wohngeldtabelle zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von zehn Prozent – in vielen Regionen ein deutlich höherer Wert als der Richtwert des Jobcenters.

Wer vermutet, dass kein schlüssiges Konzept vorliegt, sollte es zunächst per Akteneinsicht anfordern und bei Nichtvorlage Widerspruch einlegen.

Muss ich während des Widerspruchsverfahrens trotzdem eine günstigere Wohnung suchen?

Wenn das Jobcenter eine Kostensenkungsaufforderung ausgesprochen hat: ja, aktiv und dokumentiert. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung gegenüber dem Kürzungsbescheid, nicht gegenüber der Pflicht, die Kosten zu senken.

Wer nach Ablauf der Sechsmonatsfrist keine belegbare Suchdokumentation vorlegen kann, verliert den gesetzlichen Schutz für die tatsächlichen Kosten.

Ich habe die Widerspruchsfrist verpasst. Was nun?

Ein Überprüfungsantrag beim Jobcenter ist möglich. Damit lassen sich rechtswidrige Bescheide rückwirkend bis zu vier Jahre korrigieren. Voraussetzung ist, dass der Bescheid rechtswidrig war – etwa weil das zugrundeliegende KdU-Konzept die Anforderungen des Bundessozialgerichts nicht erfüllt hat.

Bekomme ich Unterstützung, wenn ich das Konzept rechtlich angreife?

Für das Widerspruchsverfahren gibt es Beratungshilfe, für ein Klageverfahren Prozesskostenhilfe. Beides ist für Leistungsbeziehende meist kostenfrei. Sozialverbände wie VdK und SoVD sowie die Beratungsstellen von Tacheles Sozialhilfe e.V. begleiten KdU-Widersprüche und -klagen, oft ohne Kosten für die Betroffenen.

Bundessozialgericht: Terminbericht 36/25, Verhandlung B 4 AS 28/24 R, 27.11.2025

Bundessozialgericht: Urteil B 14 AS 24/18 R, 30.01.2019 (Grundsatzentscheidung schlüssiges Konzept)

Bundessozialgericht: Urteil B 4 AS 18/09 R, 22.09.2009 (Mindestanforderungen schlüssiges Konzept)

Bundesministerium der Justiz: § 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Bundesministerium der Justiz: § 22c SGB II – Datenerhebung, -auswertung und -überprüfung

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – BGBl. 2026 I Nr. 107, ausgefertigt 16.04.2026