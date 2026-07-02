Pflegegeld 2026: Wer haftet bei Behandlungsfehler der Pflegekraft?

Eine Pflegefachkraft versorgt seit Monaten allein die chronische Wunde eines 78-Jährigen, ohne dass ein Arzt jeden Verbandwechsel anordnet. Die Wunde entzündet sich schwer, und die Familie fragt sich, wer geradesteht, wenn kein Arzt mehr entschieden hat.

Seit Anfang 2026 dürfen Pflegefachkräfte solche Behandlungen eigenständig übernehmen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob das erlaubt ist, sondern: Wer haftet, wenn dabei etwas schiefgeht?

Viele nehmen an, wenn keine Ärztin mehr die Behandlung anordnet, sei im Schadensfall niemand mehr richtig verantwortlich. An einem Punkt ist diese Rechnung noch unsicher, und der entscheidet, wie viel der Hebel am Ende wert ist.

Warum mehr Eigenständigkeit Ihre Haftungsrechte stärkt statt schwächt

Das neue Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, kurz BEEP, erlaubt Pflegefachkräften seit dem 1. Januar 2026, bisher ärztliche Aufgaben eigenverantwortlich zu übernehmen. Nach einer ärztlichen Erstdiagnose steuern sie die Folgebehandlung allein, in bestimmten Fällen sogar auf Grundlage einer eigenen pflegerischen Einschätzung.

Genau diese Eigenständigkeit verschiebt die Haftung zugunsten der Patienten.

Der Grund liegt im Behandlungsvertragsrecht. Wer eine medizinische Behandlung zusagt, ist rechtlich Behandelnder, und das gilt nach § 630a BGB für alle Heilberufe, nicht nur für Ärzte. Führte eine Pflegekraft bloß ärztliche Anordnungen aus, ließe sich streiten, ob überhaupt eine eigene Behandlung vorlag.

Trifft die Pflegefachkraft die Entscheidung nun selbst, fällt dieser Einwand weg: Sie schuldet dieselbe Sorgfalt wie eine Ärztin und haftet nach denselben Regeln. Die Frage ist nur, wen es trifft.

Wer am Ende zahlt, wenn die Pflegefachkraft einen Fehler macht

Wer haftet, hängt davon ab, mit wem der Vertrag besteht. Meist schließen Pflegebedürftige ihn nicht mit der einzelnen Kraft, sondern mit dem ambulanten Pflegedienst oder dem Heimträger. Dieser Dienst ist der Behandelnde und haftet für Fehler seiner Angestellten wie für eigene. Der erste Adressat einer Schadensersatzforderung ist deshalb fast immer der Dienst, nicht die Pflegekraft persönlich.

Die Kraft ist damit nicht aus dem Schneider: Sie kann daneben persönlich haften, wenn sie einen Gesundheitsschaden schuldhaft verursacht. Haften beide für denselben Schaden, kann der Geschädigte den vollen Betrag von einem verlangen, aber nur einmal. Für Betroffene ist das ein Vorteil, weil sie sich an den Träger halten können, der im Zweifel zahlungsfähig und versichert ist.

Mehr Eigenständigkeit bedeutet also mehr Zurechnung, nicht weniger. Was früher ein Delegationsproblem zwischen Arzt und Pflege war, wird heute als eigenverantwortliche pflegerische Entscheidung bewertet, warnt der auf Pflegerecht spezialisierte Fachanwalt Philipp Horrer. Die Verantwortung verschwindet nicht, sie wandert. Bleibt die Frage, die im Ernstfall alles entscheidet: Wer muss den Fehler beweisen?

Der Moment, in dem sich die Beweislast dreht

Normalerweise muss der Patient beweisen, dass ein Fehler passiert ist und dieser Fehler den Schaden verursacht hat, die höchste Hürde in jedem Haftungsstreit. Das Behandlungsvertragsrecht kennt aber Ausnahmen, die diese Last abnehmen, und sie gelten gegenüber der Pflegefachkraft wie gegenüber einem Arzt.

Die wichtigste steht in § 630h BGB: Liegt ein grober Behandlungsfehler vor, dreht sich die Beweislast um. Dann muss die Gegenseite beweisen, dass der Fehler den Schaden nicht verursacht hat. Grob ist ein Fehler, der einer Fachkraft schlechterdings nicht unterlaufen darf. Dieselbe Umkehr greift, wenn ein gebotener Befund grob fehlerhaft gar nicht erhoben wurde.

Für die neue Pflege-Heilkunde zählt eine zweite Vermutung: War die behandelnde Person für die Aufgabe nicht ausreichend befähigt, wird vermutet, dass diese fehlende Qualifikation den Schaden verursacht hat.

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Damit schließt sich der Kreis zum BEEP, denn eigenständig heilkundlich tätig werden darf nur, wer eine Erlaubnis nach dem Pflegeberufegesetz und eine nachgewiesene Zusatzqualifikation hat. Ließ der Dienst jemanden ohne diese Qualifikation behandeln, steht der Patient beweisrechtlich sehr stark. Wie stark, hängt an einem Detail, das die Reform ausgerechnet abbauen wollte: der Dokumentation.

Weniger Dokumentation: Ihr Vorteil oder Ihre Falle

Zur Entbürokratisierung fährt BEEP die Pflegedokumentation auf das notwendige Maß zurück. Das klingt nach weniger Nachweisen, und viele fürchten, damit falle auch die Grundlage weg, um einen Fehler zu belegen. Hier werden zwei Dinge verwechselt.

Die Pflegedokumentation, ist die Routineaufzeichnung der alltäglichen Pflege. Etwas anderes ist die Behandlungsakte über eine eigenständige heilkundliche Behandlung, etwa den Verbandswechsel bei einer Wunde. Diese Behandlung muss dokumentiert werden.

Fehlt eine medizinisch gebotene Maßnahme in der Akte, vermutet das Gesetz, dass sie nicht stattgefunden hat. Diese Lücke arbeitet für den Patienten, nicht gegen ihn.

Der Hebel daraus: Wer einen Fehler vermutet, hat nach § 630g BGB ein Recht auf Einsicht in die Behandlungsakte und auf eine Kopie. Diese Kopie sollten Sie früh anfordern, solange nichts nachgetragen oder geglättet werden kann. Damit der Vorteil im Ernstfall trägt, kommt es auf wenige Schritte an.

Was Sie tun sollten, bevor die erste Behandlung ansteht

Wer von einer Pflegefachkraft heilkundlich behandelt wird, muss das nicht hinnehmen. Vor jeder Maßnahme braucht es Ihre Einwilligung, und Sie dürfen fragen, auf welcher Qualifikation die Kraft tätig wird, oder darauf bestehen, dass eine Ärztin übernimmt. Diese Frage ist kein Misstrauen, sondern Ihr wichtigster Beweisanker.

Geht etwas schief, zählen drei Dinge: die Behandlungsakte samt Kopie sichern, den richtigen Gegner ansprechen, meist den Pflegedienst statt der einzelnen Kraft, und die Frist wahren.

Schadensersatzansprüche verjähren überwiegend nach drei Jahren, gerechnet ab dem Ende des Jahres, in dem Sie von Schaden und Verantwortlichem erfahren haben.

Bleibt der eine unsichere Punkt. Dass die Beweisregeln des Behandlungsvertrags auch für die eigenverantwortliche Pflege-Heilkunde gelten, folgt aus der Systematik des Gesetzes. Höchstrichterlich bestätigt ist es für diese Konstellation aber noch nicht. Wer die Akte sichert und die Qualifikation dokumentiert, sorgt sich um diese offene Frage am wenigsten: Er hat die Beweise in der Hand, egal wie ein Gericht die Feinheiten später einordnet.

Häufige Fragen zur Haftung bei eigenständiger Pflegebehandlung

Verliere ich Ansprüche, wenn ich der Behandlung durch die Pflegekraft zugestimmt habe?

Nein. Ihre Einwilligung erlaubt den Eingriff, sie ist kein Verzicht auf Schadensersatz. Die Zustimmung deckt das erlaubte Vorgehen, nicht den Fehler bei der Ausführung.

Zahlt die Kranken- oder Pflegekasse meinen Schaden?

Die Kassen tragen die Kosten der Versorgung, nicht Ihren persönlichen Schaden oder ein Schmerzensgeld. Diese Forderung richtet sich gegen Pflegedienst oder Pflegekraft. Die Krankenkasse kann sogar selbst die Behandlungskosten vom Dienst zurückverlangen, wenn ein Fehler vorlag.

Gilt das auch, wenn die Pflegekraft im Heim angestellt ist?

Ja, das Prinzip bleibt gleich, Vertragspartner ist dann der Heimträger. Bei Heimverträgen greift zusätzlich das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, das die Rechte der Bewohner regelt. An der Haftung für eine fehlerhafte heilkundliche Behandlung ändert das nichts.

Quellen

Bürgerliches Gesetzbuch: §§ 630a bis 630h, Behandlungsvertrag und Beweislast bei Behandlungs- und Aufklärungsfehlern

Bürgerliches Gesetzbuch: § 280, § 823, § 421 und § 195, Schadensersatz, Gesamtschuldner und Verjährung

Bundesministerium für Gesundheit: Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP)

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie, Berufsverband: Die Bedeutung des Patientenrechtegesetzes für Pflege und Eingliederungshilfe