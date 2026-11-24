Ein Rentner erhielt nur rund 173 Euro Altersrente im Monat. Trotzdem verweigerte ihm das Sozialamt die Grundsicherung, weil frühere Geldeingänge auf seinem Konto nicht ausreichend geklärt waren. Inzwischen hatte der Mann Mietschulden und sein Vermieter drohte mit Kündigung.

Der Rentner wehrte sich dagegen und hatte vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg Erfolg. Die Richter verpflichteten das Sozialamt, ihm vorläufig Grundsicherung zu zahlen. Entscheidend waren aktuelle Kontoauszüge, die der Mann erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt hatte (Beschluss vom 28. Oktober 2025, L 2 SO 2805/25 ER-B).

Die Entscheidung zeigt, dass Sozialämter dringend benötigte Leistungen nicht allein wegen ungeklärter früherer Zahlungen verweigern dürfen. Betroffene müssen ihre aktuelle finanzielle Situation aber ausreichend nachweisen. Dafür können insbesondere vollständige und aktuelle Kontoauszüge wichtig sein.

Die Rente reichte nicht einmal für die Miete

Der 1953 geborene Mann bezog seit Juni 2020 ergänzende Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII. Zuletzt hatte das Sozialamt ihm bis Ende Mai 2025 monatlich 967,71 Euro bewilligt.

Für seine Wohnung zahlte er 410 Euro Kaltmiete und 150 Euro pauschale Nebenkosten. Hinzu kamen 30 Euro Haushaltsstrom, die er ebenfalls an den Vermieter entrichtete, die das Gericht aber dem Regelbedarf und nicht den Unterkunftskosten zuordnete.

Bei der Weiterbewilligung geriet das Verfahren ins Stocken, weil das Amt zusätzliche Einnahmen vermutete. Es ging damit um eine ausbleibende Anschlussbewilligung beim Sozialamt, nicht um eine Sanktion des Jobcenters.

Bareinzahlungen und fehlende Mietüberweisungen warfen Fragen auf

Auf den Kontoauszügen für Januar und Februar 2025 standen Bareinzahlungen von 403 Euro, 300 Euro und 200 Euro. Außerdem waren zwei Überweisungen als Fahrtkostenerstattung bezeichnet, während regelmäßige Mietüberweisungen fehlten.

Die Behörde durfte dazu Erklärungen verlangen und weitere Unterlagen anfordern. Dass Kontoauszüge auch bei der Weiterbewilligung von Grundsicherung im Alter verlangt werden können, erläutert der Beitrag zur Vorlagepflicht von Kontoauszügen beim Sozialamt.

Der Rentner erklärte, Bekannte hätten ihm Geld geliehen, das er in kleinen Beträgen zurückzahlen wolle. Schriftliche Darlehensverträge oder feste Termine zur Rückzahlung gebe es nicht; weitere Nachweise verweigerte er unter Hinweis auf den Datenschutz.

Ein behauptetes Darlehen ist noch kein nachgewiesenes Darlehen

Auch das Landessozialgericht hielt die Zweifel an den früheren Einzahlungen für berechtigt. Ein Darlehen bleibt zwar als Einkommen außer Betracht, wenn eine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Deren Ernsthaftigkeit müssen Sie aber nachvollziehbar belegen.

Ein pauschaler Verweis auf private Absprachen und Datenschutz genügte dafür nicht. Die Abgrenzung zwischen Unterstützung und rückzahlbarer Hilfe behandelt auch der Beitrag Sozialamt darf Zuwendung in Notlage nicht anrechnen.

Hilfreich sind zeitnah dokumentierte Vereinbarungen, Angaben zur Auszahlung und Belege über tatsächlich vereinbarte Rückzahlungen. Praktische Hinweise bietet unser Beitrag zum Erklären von Kontoeinzahlungen beim Jobcenter; die dort behandelten SGB-II-Regeln sind allerdings von Sozialhilfe zu unterscheiden.

300 Euro Vorschuss verhinderten die Mietschulden nicht

Für Juni und Juli 2025 erhielt der Mann jeweils 300 Euro Vorschuss, zunächst aber keine neue Bewilligung. Seit Juni blieb die Miete offen, und im Juli drohte der Vermieter für den Fall weiterer Zahlungsrückstände mit Kündigung.

Ein Vorschuss kann eine Wartezeit überbrücken, ersetzt aber keine Klärung des Leistungsanspruchs. Steht der Anspruch dem Grunde nach fest und dauert nur die Ermittlung seiner Höhe länger, muss die Behörde auf Antrag einen Vorschuss zahlen.

Die Unterschiede zwischen Vorschuss und vorläufiger Leistung erläutert der Beitrag über den Wechsel vom Bürgergeld in die Sozialhilfe. Im vorliegenden Fall blieb die Existenzsicherung trotz der Vorschüsse umstritten.

Das Sozialgericht verwies den Rentner zunächst zurück zum Amt

Am 5. August 2025 beantragte der Mann beim Sozialgericht Freiburg einstweiligen Rechtsschutz für laufende Grundsicherung und ein Darlehen zur Begleichung der Mietrückstände. Das Gericht lehnte ab, weil er die Prüfung seines Anspruchs nach seiner Auffassung einfacher durch die Vorlage der fehlenden Unterlagen ermöglichen konnte.

Ungeklärt erschienen mögliche weitere Konten, zusätzliche Einnahmen und die bisherigen Mietzahlungen. Gegen die Ablehnung legte der Rentner Beschwerde ein und reichte auf Aufforderung des Landessozialgerichts neuere Kontoauszüge nach.

Die aktuellen Auszüge zeigten Geldnot statt versteckter Einnahmen

Auf diesen Kontoauszügen waren keine weiteren Zahlungen von Bekannten erkennbar. Stattdessen dokumentierten sie zahlreiche Rückgaben von Zahlungen mangels Deckung und damit die Unfähigkeit des Mannes, laufende Rechnungen zu bezahlen.

Auch für weitere Konten fand das Gericht keinen Nachweis. Die bloße Vermutung, es müsse irgendwo noch Einkommen oder Vermögen vorhanden sein, genügte unter diesen Umständen nicht.

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Die Unterschiede zwischen Sozialamt und Jobcenter erläutert der Beitrag darüber, wie viel Bankguthaben bei Grundsicherung geschützt sein kann.

Alte Unklarheiten belegen keine heutigen Einnahmen

Das Landessozialgericht trennte ausdrücklich zwischen den ungeklärten Monaten zu Jahresbeginn und der aktuellen Notlage ab August. Aus früheren Zahlungseingängen ließ sich ohne weitere Anhaltspunkte nicht ableiten, dass der Rentner weiterhin Unterstützung erhielt.

Wer dem Betroffenen gegenwärtig verschwiegenes Einkommen entgegenhalten will, muss dafür konkrete Tatsachen benennen. Nur dann kann dieser den Vorwurf gezielt erklären oder widerlegen.

Die Behörde darf also nachfragen, muss ihre Schlussfolgerungen aber auf belastbare Umstände stützen. Einen verwandten Streit im SGB II behandelt der Beitrag über eine Mietkürzung wegen vermeintlich zu sparsamen Lebens.

Umstand im Verfahren Bewertung des Landessozialgerichts Bareinzahlungen im Januar und Februar 2025 Sie rechtfertigten Nachfragen zu den damaligen Einnahmen, belegten aber keine fortlaufenden Zahlungen ab August. Behauptete Privatdarlehen ohne nähere Nachweise Die ernsthafte Rückzahlungsverpflichtung blieb zweifelhaft; diese Frage wurde für die früheren Monate nicht abschließend entschieden. Aktuelle Kontoauszüge mit Rücklastschriften Sie stützten die gegenwärtige Bedürftigkeit und zeigten keine weiteren Einnahmen von Bekannten. Mahnung und Kündigungsandrohung des Vermieters Sie sprachen für eine tatsächliche Mietzahlungsverpflichtung im streitigen Zeitraum. Erst im Beschwerdeverfahren eingereichte Unterlagen Sie ermöglichten den Erfolg, führten aber nicht zur Erstattung der außergerichtlichen Kosten der ersten Instanz.

Vorläufige Grundsicherung ab dem gerichtlichen Antrag

Das Landessozialgericht verpflichtete das Sozialamt zur Zahlung von Grundsicherung in gesetzlicher Höhe vom 5. August bis zum 31. Dezember 2025, längstens bis zum Abschluss der Hauptsache.

Damit erhielt der Mann vorläufigen Schutz, aber keine abschließende Bestätigung. Die alten Bareinzahlungen und die zunächst widersprüchlichen Angaben zur Mietzahlung durfte das Amt weiter aufklären.

Für den aktuellen Zeitraum waren die Mietforderung und die Bedürftigkeit hingegen hinreichend glaubhaft. Weshalb Betroffene bei ausbleibenden Leistungen und drohendem Wohnungsverlust frühzeitig Hilfe suchen sollten, zeigt auch der Beitrag Jobcenter zahlt nicht, Sozialamt auch nicht – jetzt droht Wohnungsverlust.

Die Mietrückstände wurden während des Verfahrens bezahlt

Nachdem der Rentner die Kontoverbindung des Vermieters mitgeteilt hatte, überwies das Sozialamt die Mieten für Juni bis Oktober direkt an diesen. Deshalb erledigte sich der zusätzliche Antrag auf ein Mietschuldendarlehen.

Der Rentner hatte der Direktzahlung zugestimmt, und das Gericht hielt deren Fortsetzung im angeordneten Zeitraum für möglich. Diese Zahlung an den Vermieter war von der Frage zu trennen, wie viel Geld dem Mann noch für seinen übrigen Lebensunterhalt zustand.

Nachweise früh einreichen, bevor die Lage eskaliert

Der Erfolg in der Beschwerde war kein Freibrief, erforderliche Unterlagen zurückzuhalten. Das Gericht sprach dem Rentner nur die Erstattung seiner notwendigen außergerichtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu, weil er die entscheidenden Kontoauszüge schon in der ersten Instanz hätte vorlegen können.

Wenn Sie wegen ausbleibender Grundsicherung Ihre Miete oder laufenden Rechnungen nicht mehr bezahlen können, sollten aktuelle Kontoauszüge, der Rentenbescheid und Mahnungen die Notlage konkret belegen. Die Bedeutung einer vollständigen Darstellung erklärt der Beitrag über gescheiterte Eilanträge trotz möglicher Leistungsansprüche.

Sechs Fragen und Antworten zur Grundsicherung auf Verdacht

Darf das Sozialamt wegen früherer Bareinzahlungen die Weiterbewilligung verweigern?

Frühere Bareinzahlungen können Nachfragen rechtfertigen. Sie belegen aber ohne zusätzliche Anhaltspunkte keine gegenwärtigen Einnahmen, wenn aktuelle Unterlagen die Bedürftigkeit glaubhaft machen.

Sind private Darlehen Einkommen?

Geld mit einer wirksam vereinbarten, ernsthaften Rückzahlungsverpflichtung ist grundsätzlich kein anzurechnendes Einkommen. Die bloße Bezeichnung als Darlehen reicht jedoch nicht aus, wenn die tatsächliche Vereinbarung ungeklärt bleibt.

Muss ich trotz Datenschutz Kontoauszüge vorlegen?

Das Sozialamt darf für die Anspruchsprüfung erforderliche Nachweise verlangen. Ein pauschaler Hinweis auf Datenschutz ersetzt weder die Erklärung auffälliger Zahlungseingänge noch den Nachweis der aktuellen finanziellen Lage.

Welche Unterlagen brachten dem Rentner den Erfolg?

Entscheidend waren aktuelle Kontoauszüge ohne weitere Unterstützungszahlungen, die zugleich Rücklastschriften mangels Deckung zeigten. Hinzu kamen die Mahnung des Vermieters und dessen Kündigungsandrohung.

Hat das Gericht alle früheren Zahlungen für unbedenklich erklärt?

Nein, die Zweifel an den Bareinzahlungen und den früheren Mietzahlungen blieben bestehen. Die Entscheidung betraf die vorläufige Leistungsgewährung ab dem 5. August 2025.

Musste das Sozialamt zusätzlich ein Mietschuldendarlehen gewähren?

Darüber musste das Landessozialgericht nicht mehr entscheiden, weil das Sozialamt die Mieten für Juni bis Oktober bereits direkt an den Vermieter überwiesen hatte. Der entsprechende Antrag hatte sich dadurch erledigt.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Beschluss vom 28. Oktober 2025, L 2 SO 2805/25 ER-B, Volltext auf Landesrecht Baden-Württemberg und Open Legal Data.