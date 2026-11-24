Ein Pflegeheimplatz kostet inzwischen häufig mehr, als die Rente eines Bewohners abdecken kann. Reichen auch die Ersparnisse nicht mehr aus, bleibt vielen Pflegebedürftigen nur der Gang zum Sozialamt.

Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbands könnte sich diese Entwicklung durch die geplante Pflegereform weiter verschärfen.

In seiner Stellungnahme vom 18. November 2026 warnt der Verband vor steigenden Eigenanteilen und einer zunehmenden Abhängigkeit von der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Besonders kritisch sieht er, dass die Bundesregierung eine bereits vorgesehene Erhöhung der Pflegeversicherungsleistungen für 2028 streichen will.

Pflegeheimbewohner zahlen durchschnittlich 3.364 Euro selbst

Wie hoch die finanzielle Belastung bereits ist, zeigen aktuelle Zahlen des Verbands der Ersatzkassen. Im Juli 2026 mussten Pflegebedürftige im ersten Aufenthaltsjahr bundesweit durchschnittlich 3.364 Euro monatlich selbst bezahlen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg um 256 Euro.

Dieser Betrag umfasst den verbleibenden pflegebedingten Eigenanteil einschließlich Ausbildungskosten sowie Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten. Die Leistungen der Pflegeversicherung und der Zuschlag für das erste Aufenthaltsjahr sind bereits berücksichtigt.

Die tatsächlichen Kosten unterscheiden sich erheblich zwischen Pflegeeinrichtungen und Bundesländern. Außerdem sinkt der pflegebedingte Eigenanteil mit zunehmender Aufenthaltsdauer durch die gestaffelten Leistungszuschläge der Pflegeversicherung.

Für Menschen mit einer Rente von beispielsweise 1.500 Euro kann dennoch eine erhebliche Finanzierungslücke entstehen. Wer diese nicht aus eigenen Mitteln schließen kann, benötigt unter Umständen Sozialhilfe.

Krankenkassen kritisieren geplante Kürzung bei der Leistungsanpassung

Nach geltendem Recht sollen bestimmte Leistungen der Pflegeversicherung 2028 an die Preisentwicklung angepasst werden. Der Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sieht dagegen vor, diese Erhöhung ausfallen zu lassen und erst ab 2029 jährliche Anpassungen einzuführen.

Der GKV-Spitzenverband bewertet diese Verschiebung kritisch. Er sieht darin eine reale Verschlechterung für Pflegebedürftige gegenüber der bisherigen gesetzlichen Regelung.

Nach Angaben aus dem Regierungsentwurf würde die Pflegeversicherung durch die ausfallende Anpassung im Jahr 2028 rund 4,7 Milliarden Euro weniger ausgeben. Für die Folgejahre werden Einsparungen von rund 4,8 beziehungsweise 4,9 Milliarden Euro genannt.

Diese Beträge sind keine zusätzlichen Rechnungen, die direkt an Pflegeheimbewohner verschickt werden. Sie verdeutlichen aber, in welchem Umfang die geplante Leistungsanpassung gegenüber dem geltenden Recht ausfallen würde.

Für Pflegebedürftige bedeutet das, dass die Leistungen ihrer Pflegeversicherung möglicherweise weniger stark mit den steigenden Kosten Schritt halten. Der zusätzliche Finanzierungsbedarf könnte dadurch bei ihnen selbst oder beim Sozialamt entstehen.

Warum immer mehr Menschen Hilfe zur Pflege benötigen könnten

Der GKV-Spitzenverband macht in seiner Stellungnahme deutlich, dass die steigenden Eigenanteile bereits heute zu einer stärkeren Abhängigkeit von Sozialhilfe führen.

Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt bei vollstationärer Pflege nur festgelegte Leistungsbeträge. Hinzu kommen Zuschläge nach § 43c SGB XI, die den verbleibenden pflegebedingten Eigenanteil mit zunehmender Aufenthaltsdauer reduzieren.

Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen werden durch diese Zuschläge jedoch nicht abgedeckt.

Steigen die Heimkosten schneller als die Leistungen der Pflegekassen, vergrößert sich deshalb die finanzielle Belastung der Bewohner. Wer die Differenz nicht mehr selbst bezahlen kann, ist möglicherweise auf Hilfe zur Pflege angewiesen.

Wie die Reform die Sozialhilfeträger belasten könnte, erläutert auch der bereits veröffentlichte gegen-hartz.de-Beitrag Sozialhilfe und Pflegeheim: Was die Pflegereform 2027 für die Hilfe zur Pflege jetzt bedeutet.

Wann das Sozialamt die Pflegeheimkosten übernehmen muss

Können Pflegebedürftige die notwendigen Kosten ihrer Versorgung nicht aus den Leistungen der Pflegeversicherung, ihrem Einkommen und ihrem einzusetzenden Vermögen finanzieren, kommt Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 ff. SGB XII infrage.

Das Sozialamt prüft, welcher Pflegebedarf besteht und welche Kosten nach Berücksichtigung vorrangiger Leistungen ungedeckt bleiben.

Dabei reicht es nicht aus, lediglich die Rente mit der gesamten Heimrechnung zu vergleichen. Auch vorhandenes Vermögen, weitere Einkünfte und die sozialhilferechtliche Angemessenheit der Kosten spielen eine Rolle.

Die notwendigen Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung sowie der persönliche Lebensunterhalt im Pflegeheim müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Rechtlich können hierfür neben der Hilfe zur Pflege weitere Leistungen nach dem SGB XII erforderlich sein.

Beispiel einer möglichen Finanzierungslücke

Eine alleinstehende Rentnerin lebt mit Pflegegrad 3 in einem Pflegeheim. Nach Berücksichtigung der Leistungen ihrer Pflegeversicherung verbleiben monatlich 3.200 Euro an Heimkosten.

Sie erhält eine Rente von 1.600 Euro und verfügt über keine weiteren einzusetzenden Mittel.

Bereits vor der genauen sozialhilferechtlichen Berechnung ergibt sich eine Differenz von 1.600 Euro im Monat. Hinzu kommt, dass der Rentnerin ein angemessener Betrag für ihre persönlichen Bedürfnisse verbleiben muss.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kann das Sozialamt den ungedeckten notwendigen Bedarf übernehmen. Wie hoch die Leistungen tatsächlich ausfallen, ist individuell zu berechnen.

Wie viel Erspartes Pflegebedürftige behalten dürfen

Wer Hilfe zur Pflege beantragt, muss nicht sein gesamtes Vermögen aufbrauchen.

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Nach § 90 SGB XII bleiben bestimmte Vermögenswerte geschützt. Dazu gehört bei alleinstehenden Leistungsberechtigten regelmäßig ein Geldvermögen von 10.000 Euro.

Bei Ehepaaren können unter den gesetzlichen Voraussetzungen insgesamt 20.000 Euro geschützt sein. Weitere Ausnahmen bestehen beispielsweise für angemessenen Hausrat und bestimmte selbst bewohnte Immobilien.

Eine Eigentumswohnung oder ein Haus ist jedoch nicht in jeder Situation geschützt. Entscheidend ist unter anderem, wer die Immobilie bewohnt und ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wer Hilfe zur Pflege benötigt, sollte deshalb vor einer Verwertung größerer Vermögenswerte prüfen lassen, welche Schonvorschriften gelten.

Was die Pflegereform für pflegende Angehörige bedeutet

Die geplante Pflegereform betrifft nicht nur Menschen, die dauerhaft in Pflegeheimen leben. Auch für die häusliche Pflege sind zahlreiche Änderungen vorgesehen.

Dabei hat die Bundesregierung bereits einzelne ursprünglich geplante Einschnitte aus ihrem Entwurf gestrichen.

So wurde eine vorgesehene Halbierung des Pflegegeldes während der ersten drei Monate nach einer erstmaligen Einstufung in Pflegegrad 2 oder 3 nicht in den Regierungsentwurf übernommen. Auch die zunächst geplante Verringerung der Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige wurde zurückgenommen.

Für die Einordnung ist wichtig, dass Pflegegeld für häusliche Pflege und die Finanzierung eines vollstationären Pflegeheimplatzes unterschiedliche Leistungen sind.

Die Rücknahme einzelner Kürzungsvorhaben bedeutet deshalb nicht, dass Pflegeheimbewohner bereits eine zusätzliche Entlastung erhalten.

Auch das Pflegeneuordnungsgesetz ist noch nicht endgültig beschlossen. Die vorgesehenen Änderungen können sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren verändern.

Müssen erwachsene Kinder für die steigenden Heimkosten zahlen?

Viele Angehörige befürchten, dass steigende Pflegeheimkosten unmittelbar zu einer finanziellen Verpflichtung der erwachsenen Kinder führen.

Nach geltendem Recht ist ein Unterhaltsrückgriff des Sozialamts bei Hilfe zur Pflege jedoch grundsätzlich erst möglich, wenn das jeweilige erwachsene Kind ein jährliches Gesamteinkommen von mehr als 100.000 Euro erzielt.

Das regelt § 94 Absatz 1a SGB XII.

Auch oberhalb dieser Einkommensgrenze ist nicht automatisch die gesamte Finanzierungslücke des Pflegeheims zu bezahlen. Vielmehr muss die konkrete Unterhaltspflicht individuell geprüft werden.

Anders ist die Situation bei Ehegatten. Deren Einkommen und Vermögen können bei der Sozialhilfe berücksichtigt werden. Dabei muss jedoch der notwendige Lebensunterhalt eines zu Hause verbleibenden Ehepartners gesichert bleiben.

Was Pflegeheimbewohner und Angehörige jetzt tun sollten

Wer bereits Schwierigkeiten hat, die laufenden Heimkosten zu bezahlen, sollte nicht warten, bis erhebliche Zahlungsrückstände entstanden sind.

Betroffene können sich an den zuständigen Sozialhilfeträger wenden und ihren finanziellen Unterstützungsbedarf nachweisbar mitteilen. Sinnvoll sind insbesondere der Heimvertrag, aktuelle Kostenaufstellungen, Rentennachweise, der Pflegegradbescheid und Unterlagen über vorhandenes Vermögen.

Bei der Hilfe zur Pflege gilt nach § 18 SGB XII der Kenntnisgrundsatz. Das bedeutet, dass Sozialhilfe unter den gesetzlichen Voraussetzungen bereits einsetzen kann, sobald dem Sozialhilfeträger der Hilfebedarf bekannt wird.

Wer bereits entsprechende Leistungen erhält, sollte jede angekündigte Erhöhung der Heimkosten zeitnah mitteilen und prüfen lassen, ob der bestehende Bescheid angepasst werden muss.

Auch eine unabhängige Pflegeberatung kann helfen, Leistungen der Pflegeversicherung und sozialhilferechtliche Ansprüche vollständig zu erfassen.

Die Kritik des GKV-Spitzenverbands macht deutlich, dass die Finanzierung der Pflege weiterhin ungeklärt ist. Für Pflegebedürftige steht dabei nicht allein die zukünftige Ausgestaltung der Pflegeversicherung auf dem Spiel, sondern ganz konkret die Frage, ob die eigene Rente und die vorhandenen Ersparnisse für den notwendigen Pflegeheimplatz reichen.

Häufige Fragen zu Pflegeheimkosten und Sozialhilfe

Übernimmt das Sozialamt höhere Pflegeheimkosten?

Wenn die notwendigen und sozialhilferechtlich anzuerkennenden Heimkosten nicht aus eigenen Mitteln und den Leistungen der Pflegeversicherung gedeckt werden können, kommt ergänzende Sozialhilfe infrage. Die konkrete Höhe hängt vom individuellen Bedarf sowie dem einzusetzenden Einkommen und Vermögen ab.

Muss ich meine gesamten Ersparnisse für das Pflegeheim einsetzen?

Nein. Bestimmte Vermögenswerte sind geschützt. Bei alleinstehenden Leistungsberechtigten gilt regelmäßig ein Schonbetrag von 10.000 Euro. Auch andere Vermögenswerte können unter bestimmten Voraussetzungen geschützt sein.

Steigen die Leistungen der Pflegeversicherung 2028 noch?

Nach geltendem Recht ist eine Anpassung vorgesehen. Der aktuelle Regierungsentwurf will diese Erhöhung aussetzen und ab 2029 jährliche Anpassungen einführen. Ob diese Änderung tatsächlich Gesetz wird, steht noch nicht fest.

Quellen

GKV-Spitzenverband – Stellungnahme zum Pflegeneuordnungsgesetz vom 18. November 2026, insbesondere Seiten 5 und 44

Verband der Ersatzkassen – Pflegebedürftige zahlen im ersten Jahr durchschnittlich 3.364 Euro, 14. Juli 2026

Bundesgesundheitsministerium – Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz