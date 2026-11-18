Ist das Budget für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege ausgeschöpft, kann Pflegebedürftigen wieder das volle Pflegegeld zustehen. Das ist sogar dann möglich, wenn sie weiterhin vorübergehend in einer Einrichtung versorgt werden. Entscheidend sind die Art der Unterbringung und die Frage, welche Pflegeleistung noch beansprucht werden kann.

Der GKV-Spitzenverband erläutert diese Besonderheit in seinem Leistungsrundschreiben vom 2. April 2026. Ein offizielles Rechenbeispiel zeigt, dass das volle Pflegegeld bereits ab dem Tag gezahlt werden kann, an dem der gemeinsame Jahresbetrag verbraucht ist. Die weiteren Unterbringungskosten müssen Betroffene dann allerdings anderweitig finanzieren.

Nach 24 Tagen ist das restliche Pflegebudget verbraucht

Im Beispiel des GKV-Spitzenverbandes wird eine Person mit Pflegegrad 2 vom 1. November bis zum 15. Dezember in einer nicht zugelassenen Pflegeeinrichtung versorgt. Die Unterbringung wird als Verhinderungspflege abgerechnet. Die pflegebedingten Kosten betragen täglich 58 Euro.

Bereits zuvor hatte die Person Kurzzeitpflege im Umfang von 2.150 Euro genutzt. Vom gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro waren deshalb noch 1.389 Euro übrig.

Dieser Restbetrag wird am 24. November ausgeschöpft. Für die Zeit vom 2. November bis zur Ausschöpfung wird das Pflegegeld zur Hälfte weitergezahlt. Ab dem 24. November besteht nach der Berechnung des GKV-Spitzenverbandes wieder Anspruch auf volles Pflegegeld, obwohl die Unterbringung bis zum 15. Dezember andauert.

Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass nach Ausschöpfung des Budgets keine Leistungen der Verhinderungspflege mehr übernommen werden. Weil die weitere Pflege dennoch sichergestellt ist, kommt nach § 37 SGB XI wieder das reguläre Pflegegeld infrage.

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Warum das Pflegegeld normalerweise halbiert wird

Während einer Kurzzeitpflege oder tageweisen Verhinderungspflege wird ein zuvor bezogenes Pflegegeld für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte fortgezahlt. Für den ersten und letzten Leistungstag gelten Sonderregelungen.

Bei Pflegegrad 2 beträgt das Pflegegeld 2026 monatlich 347 Euro. Die hälftige Fortzahlung entspricht 173,50 Euro. Bei Pflegegrad 3 sind es statt 599 Euro monatlich 299,50 Euro.

Endet die betreffende Leistung, kann das volle Pflegegeld wieder zustehen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist nicht allein entscheidend, ob sich die pflegebedürftige Person noch außerhalb ihrer Wohnung aufhält.

Nicht jede Einrichtung führt zum vollen Pflegegeld

Die Besonderheit darf nicht mit einem allgemeinen Anspruch auf volles Pflegegeld während jedes Heimaufenthalts verwechselt werden. Bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen kann nach Ausschöpfung der Kurzzeitpflege unter den entsprechenden Voraussetzungen eine Kostenübernahme für vollstationäre Pflege nach § 43 SGB XI infrage kommen.

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Das Leistungsrundschreiben enthält dazu ein weiteres Beispiel. Eine Person mit Pflegegrad 3 bleibt vom 9. August bis zum 7. Oktober in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung. Nachdem das gemeinsame Budget verbraucht ist, übernimmt die Pflegekasse weitere Kosten nach den Regeln für vollstationäre Pflege. Das volle Pflegegeld wird dort erst wieder ab dem Entlassungstag berücksichtigt.

Welche Regelung gilt, hängt deshalb insbesondere von der Zulassung der Einrichtung und der tatsächlichen Leistungsart ab.

Was Familien bei aufgebrauchtem Pflegebudget prüfen sollten

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können 2026 insgesamt bis zu 3.539 Euro für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege einsetzen. Beide Leistungen greifen auf denselben Jahresbetrag zu.

Wer einen längeren Aufenthalt plant, sollte sich von der Pflegekasse mitteilen lassen, welcher Betrag noch verfügbar ist und wann dieser voraussichtlich ausgeschöpft sein wird. Anschließend sollte geklärt werden, ob weitere stationäre Leistungen infrage kommen oder die Versorgung selbst finanziert werden muss.

Besonders wichtig ist die Pflegegeldabrechnung. Wird nach dem Ende der erstattungsfähigen Leistung weiterhin nur das halbe Pflegegeld berücksichtigt, obwohl die weitere Versorgung im Sinne des § 37 SGB XI sichergestellt ist, kann eine Überprüfung sinnvoll sein.

Zur Einschätzung des individuellen Unterstützungsbedarfs können Angehörige ergänzend den kostenlosen Pflegegrad-Rechner von Autismus Wissen nutzen. Er hilft bei der Einordnung der Pflegebedürftigkeit, berechnet aber nicht das verbleibende Kurzzeitpflegebudget.

Höheres Pflegegeld ersetzt keine Heimkosten

Das volle Pflegegeld kann die finanzielle Belastung während einer selbst finanzierten Versorgung verringern. Es bedeutet jedoch nicht, dass die Pflegekasse auch die weiteren Kosten der Einrichtung trägt.

Familien sollten deshalb vor einer Verlängerung des Aufenthalts die verbleibenden Leistungen, die Heimkosten und mögliche andere Finanzierungsmöglichkeiten klären.

Die entscheidende Erkenntnis aus dem Rundschreiben lautet, dass ein aufgebrauchtes Pflegebudget nicht zwangsläufig auch den Anspruch auf das volle Pflegegeld ausschließt. Ob und ab welchem Tag dieses wieder zusteht, muss anhand der konkreten Versorgung geprüft werden.

Quellen