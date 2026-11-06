Pflegereform 2027: Regierung prüft geplante Kürzungen

Die Verhinderungspflege soll wegfallen, der Entlastungsbetrag für Menschen mit Pflegegrad 1 gestrichen werden. Diese Pläne haben viele pflegende Angehörige verunsichert. Nun kündigt die Bundesregierung Änderungen an der umstrittenen Pflegereform an.

Bei der ersten Bundestagslesung am 5. November 2026 stellte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann Nachbesserungen in Aussicht. Besonders die geplanten Änderungen bei der Verhinderungspflege und beim Entlastungsbetrag sollen überprüft werden. Ob die bisherigen Leistungen erhalten bleiben, ist jedoch noch offen.

Minister stellt Änderungen nach erster Lesung in Aussicht

Linnemann räumte im Bundestag ein, dass die geplante Neuordnung der Pflegeleistungen bei vielen Betroffenen Sorgen ausgelöst habe. Er erklärte, dass es zum Jahresbeginn keine harten Brüche geben dürfe.

Die Koalition führe deshalb Gespräche über Änderungen am bisherigen Gesetzentwurf. Gleichzeitig machte der Minister deutlich, dass die geplanten Einsparungen erreicht werden sollen.

Auch aus der SPD kommt Kritik. Die gesundheitspolitische Sprecherin Dagmar Schmidt forderte, nicht nur die Abschaffung der Verhinderungspflege, sondern weitere Maßnahmen zu überprüfen.

Die Pflegeversicherung erwartet für 2027 ein Defizit von mehr als 7,6 Milliarden Euro. Nach Angaben der AOK soll der bisherige Entwurf Einsparungen und Mehreinnahmen von rund 6,25 Milliarden Euro ermöglichen.

Verhinderungspflege mit 3.539 Euro steht auf dem Spiel

Besonders wichtig für pflegende Familien ist die Verhinderungspflege. Sie ermöglicht eine Ersatzpflege, wenn die übliche Pflegeperson wegen Krankheit, Urlaub oder aus anderen Gründen verhindert ist.

Seit Juli 2025 stehen bei mindestens Pflegegrad 2 jährlich bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gemeinsam zur Verfügung.

Nach dem bisherigen Reformentwurf soll dieser eigenständige Anspruch entfallen. Stattdessen könnten Familien Ersatzpflege aus neuen monatlichen Budgets oder einem Überbrückungsbudget finanzieren.

Das Problem liegt in der unterschiedlichen Verwendung der Leistungen. Wer regelmäßig eine vertraute Ersatzpflegeperson benötigt, braucht möglicherweise über mehrere Tage hinweg einen größeren Betrag.

Ob die Regierung den bisherigen Anspruch erhält oder lediglich Übergangsregelungen verbessert, hat Linnemann nicht konkretisiert. Eine verbindliche Zusage über die Fortführung der 3.539 Euro gibt es bislang nicht.

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Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 bleibt umstritten

Ein weiterer Streitpunkt betrifft die monatlichen 131 Euro für Menschen mit Pflegegrad 1. Dieses Geld kann derzeit unter anderem für anerkannte Alltagshilfen oder Betreuungsangebote verwendet werden.

Der Regierungsentwurf sieht vor, den Entlastungsbetrag für diese Gruppe zu streichen. Stattdessen sollen Betroffene eine verstärkte Pflegebegleitung und Beratung erhalten.

Für Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 soll der bisherige Entlastungsbetrag in einem neuen Sozialraumbudget aufgehen.

Kritiker befürchten, dass Beratung praktische Hilfe im Haushalt oder bei der Betreuung nicht ausreichend ersetzen kann. In der Bundestagsdebatte wurde deshalb auch eine Überarbeitung dieser Regelungen gefordert.

Einige ursprünglich vorgesehene Einschnitte wurden bereits vor der ersten Lesung zurückgenommen. Dazu gehört die geplante allgemeine Kürzung der Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige.

Was pflegende Familien für 2027 beachten sollten

Noch ist das Pflegeneuordnungsgesetz nicht beschlossen. Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen gelten weiterhin die bisherigen Leistungsansprüche.

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Familien sollten deshalb verfügbare Mittel aus der Verhinderungspflege und dem Entlastungsbetrag nicht vorsorglich aufgeben. Wer Ersatzpflege benötigt, sollte rechtzeitig mit der Pflegekasse klären, welche Kosten übernommen werden.

Gerade bei Kindern mit Autismus und anerkanntem Pflegegrad kann die Entlastung der Angehörigen eine wichtige Rolle spielen. Das Fachportal Autismus Wissen erläutert die bestehenden Ansprüche auf Pflegegeld, Verhinderungspflege und den Entlastungsbetrag.

Weitere Einzelheiten zu den geplanten Änderungen enthält unser Beitrag Pflegereform 2027 – Verhinderungspflege soll entfallen.

Für den weiteren Zeitplan ist die parlamentarische Anhörung am 25. November wichtig. Die abschließende Beratung im Bundestag ist für den 11. Dezember 2026 vorgesehen.

Erst mit der endgültigen gesetzlichen Regelung steht fest, welche Leistungen ab Januar 2027 tatsächlich bestehen bleiben.

Häufige Fragen zur Pflegereform 2027

Bleibt die Verhinderungspflege mit 3.539 Euro erhalten?

Das ist offen. Der bisherige Entwurf sieht die Abschaffung des eigenständigen Anspruchs vor. Die Regierung hat Nachbesserungen angekündigt, aber noch keine konkrete neue Regelung vorgelegt.

Werden die 131 Euro bei Pflegegrad 1 gestrichen?

Nach dem bisherigen Entwurf ja. Ob diese Maßnahme im parlamentarischen Verfahren verändert wird, steht noch nicht fest.

Müssen pflegende Angehörige jetzt einen neuen Antrag stellen?

Wegen der angekündigten Reformänderungen ist derzeit kein neuer Antrag erforderlich. Bestehende Ansprüche können weiterhin nach den geltenden Vorschriften genutzt werden.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Bundestagsrede von Carsten Linnemann zur ersten Lesung des Pflegeneuordnungsgesetzes vom 5. November 2026

Deutscher Bundestag, Koalition signalisiert Bereitschaft zur Nachbesserung der Pflegereform, 5. November 2026

AOK G+G, Koalition will Pflegespargesetz nachbessern, 5. November 2026

Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf zur Neuordnung der Pflegeversicherung, Drucksache 21/8869

Bundesgesundheitsministerium, Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz

§ 39 SGB XI, Verhinderungspflege

§ 42a SGB XI, Gemeinsamer Jahresbetrag

§ 45b SGB XI, Entlastungsbetrag

Autismus Wissen, Pflegegeld, Verhinderungspflege und Entlastungsbetrag