Kündigung unwirksam: Keine Tatkündigung ohne Beweis, keine Verdachtskündigung ohne Anhörung

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Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat eine fristlose Kündigung kassiert, weil der Arbeitgeber weder eine Pflichtverletzung beweisen konnte noch die Voraussetzungen einer Verdachtskündigung eingehalten hat.

Entscheidend war: Ohne belastbaren Tatnachweis trägt eine Tatkündigung nicht, und ohne vorherige Anhörung ist eine Verdachtskündigung unwirksam. (2 SLa 45/25)

Der Fall: Streit um ein ungesichertes Kängurugehege

Eine Tierparkmitarbeiterin sollte am Abend den Einschlussdienst gehabt haben und angeblich das Kängurugehege nicht verschlossen sowie den Stromzaun nicht aktiviert haben.

Am nächsten Morgen konnte der Geschäftsführer das Gehege betreten, und der Arbeitgeber leitete daraus ab, die Arbeitnehmerin müsse es offen gelassen haben.

Warum das Gericht eine Tatkündigung nicht akzeptierte

Bei einer Tatkündigung muss der Arbeitgeber die Pflichtverletzung beweisen, nicht nur vermuten. Das Gericht sah zwar Verdachtsmomente, aber keine ausreichende Gewissheit, dass tatsächlich die Klägerin die Sicherung unterlassen hatte.

Indizien reichen nur, wenn sie sich zur Beweiskette verdichten

Der Arbeitgeber argumentierte mit „Lebensfremdheit“ anderer Abläufe und damit, die Klägerin sei zuständig gewesen. Das genügte nicht, weil andere Personen ebenfalls Schlüssel hatten und deshalb nicht ausgeschlossen werden konnte, dass jemand später wieder geöffnet oder Sicherungen deaktiviert hatte.

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Kein Beweis durch „Zeugen, die nichts gesehen haben“

Die Beklagte wollte Zeugen dafür hören, dass niemand sonst geöffnet habe oder dass eine Zeugin nicht bestätigen könne, dass ordnungsgemäß abgeschlossen wurde. Das Gericht machte klar: Wer eine Pflichtverletzung beweisen muss, braucht Beweisangebote, die positiv zum Kerngeschehen passen, nicht bloß ein „Nicht-wissen“ oder ein „Kann-nicht-bestätigen“.

Warum eine Verdachtskündigung ebenfalls scheiterte

Selbst wenn man nur von einem dringenden Verdacht ausgeht, braucht es vor einer Verdachtskündigung zwingend die Anhörung des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer die Verdachtsmomente vorhalten und ihm die echte Chance geben, sich zu erklären, bevor gekündigt wird.

Anhörung ist kein Formalismus, sondern Mindestschutz

Die Anhörung soll verhindern, dass ein Arbeitgeber auf Basis einer einseitigen Vermutung existenziell kündigt, obwohl es entlastende Umstände geben könnte. Wer diese Aufklärung unterlässt, kann sich später im Prozess nicht „nachträglich“ auf den Verdacht stützen.

„Nicht widersprochen“ ist kein Geständnis

Der Arbeitgeber meinte, die Klägerin habe den Vorwurf bei Übergabe nicht sofort bestritten und später sinngemäß eingeräumt, sie habe vielleicht nicht abgeschlossen. Das Gericht sah darin kein belastbares Geständnis, weil Zweifel und Selbsthinterfragen nicht dasselbe sind wie ein positives Wissen: „Ich habe es nicht getan“.

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Vorprozessuale Aussagen binden im Prozess nicht automatisch

Selbst wenn es ein außergerichtliches Zugeständnis gegeben hätte, wäre das keine beweisfeste Grundlage wie ein gerichtliches Geständnis. Ohne weitere objektive Tatsachen kann aus widersprüchlichen oder später korrigierten Aussagen nicht der Tatbeweis „ersetzt“ werden.

Umdeutung in eine ordentliche Kündigung half nicht

Der Arbeitgeber wollte die fristlose Kündigung hilfsweise als ordentliche Kündigung retten. Das Gericht stellte klar: Ohne nachgewiesenen Kündigungsgrund scheitert auch eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung, und eine Verdachtskündigung bleibt ohne Anhörung ebenso unwirksam.

Was Beschäftigte daraus mitnehmen können

Wenn der Arbeitgeber „nur“ glaubt, Sie wären es gewesen, muss er trotzdem beweisen, dass Sie es tatsächlich waren. Und wenn er auf Verdacht kündigen will, muss er Sie vorher anhören, damit Sie Ihre Sicht und entlastende Umstände einbringen können.

FAQ: Tatkündigung und Verdachtskündigung

1) Was ist der Unterschied zwischen Tatkündigung und Verdachtskündigung?

Eine Tatkündigung stützt sich auf eine nachweisbare Pflichtverletzung, die der Arbeitgeber beweisen muss. Eine Verdachtskündigung stützt sich auf einen dringenden Verdacht, verlangt aber zwingend eine vorherige Anhörung des Arbeitnehmers.

2) Reicht es, wenn „niemand anders in Frage kommt“?

Nein, nicht automatisch. Wenn andere Abläufe oder andere Personen ernsthaft möglich sind, fehlt die für den Tatbeweis nötige Gewissheit.

3) Muss ich vor einer Verdachtskündigung immer angehört werden?

Ja, das ist Wirksamkeitsvoraussetzung. Ohne Anhörung kann der Arbeitgeber sich vor Gericht nicht auf den Verdacht als Kündigungsgrund stützen.

4) Ist Schweigen oder Unsicherheit ein Geständnis?

Nein. Ein Geständnis setzt positives Wissen und ein klares Zugestehen voraus; bloßes Nichtwidersprechen oder Selbstzweifel reichen nicht.

5) Kann der Arbeitgeber eine fristlose Kündigung einfach in eine ordentliche „umdeuten“?

Nur unter engen Voraussetzungen und nur, wenn es überhaupt einen tragfähigen Kündigungsgrund gibt. Fehlt der Nachweis der Pflichtverletzung, scheitert auch die ordentliche Kündigung.

Fazit

Das Urteil stärkt Beschäftigte deutlich: Wer fristlos kündigt, muss liefern. Ohne Beweis keine Tatkündigung, und ohne vorherige Anhörung keine Verdachtskündigung. Für Arbeitnehmer heißt das: Nicht einschüchtern lassen, Klagefrist wahren und darauf bestehen, dass Vermutungen nicht den Arbeitsplatz kosten dürfen.