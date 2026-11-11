Pflegeheim wird immer teurer: Leistungserhöhung soll 2028 gestrichen werden

Pflegeheimbewohner müssen immer mehr aus eigener Tasche bezahlen. Im ersten Aufenthaltsjahr lagen die durchschnittlichen Eigenkosten im Juli 2026 bei 3.364 Euro monatlich. Trotzdem will die Bundesregierung eine bereits gesetzlich vorgesehene Erhöhung der Pflegeleistungen für 2028 aussetzen.

Erst ab 2029 sollen die Leistungen jährlich angepasst werden. Der Gesetzentwurf wird derzeit im Bundestag beraten. Eine Expertenanhörung ist für den 25. November vorgesehen. Ob die Reform die Heimkosten für Pflegebedürftige tatsächlich senken wird, ist weiterhin offen.

Pflegeheimbewohner zahlen bereits 3.364 Euro monatlich

Nach einer Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) mussten Menschen im ersten Pflegeheimjahr zum 1. Juli 2026 durchschnittlich 3.364 Euro monatlich selbst finanzieren.

Das waren 256 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Besonders deutlich stieg der pflegebedingte Eigenanteil einschließlich der Ausbildungskosten, der innerhalb eines Jahres von 1.583 auf 1.775 Euro monatlich zunahm.

Zur Heimrechnung gehören außerdem Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten. Die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Gesamtausgaben.

Die Höhe der tatsächlichen Belastung unterscheidet sich erheblich zwischen den Bundesländern und einzelnen Einrichtungen.

Bundesregierung will 2028 rund 4,7 Milliarden Euro einsparen

Nach dem derzeit geltenden § 30 SGB XI sollen die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2028 erneut steigen.

Die Anpassung richtet sich nach der Entwicklung der Kerninflation und ist durch die Lohnentwicklung begrenzt.

Diese gesetzlich vorgesehene Erhöhung soll nach dem Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes entfallen.

Wie erheblich die finanzielle Wirkung wäre, zeigt die Berechnung der Bundesregierung. Für 2028 erwartet sie durch den Wegfall der Anpassung Minderausgaben der Pflegeversicherung von rund 4,7 Milliarden Euro.

Die Summe betrifft sämtliche von der geplanten Anpassung erfassten Pflegeleistungen, nicht allein die stationäre Pflege.

Für Heimbewohner bedeutet der Vorschlag, dass eine bisher vorgesehene Anhebung der Kassenleistungen ausbleiben würde. Steigen gleichzeitig die Pflegesätze, kann sich die selbst zu tragende Belastung weiter erhöhen.

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Das Bundesgesundheitsministerium begründet den Schritt mit der angespannten Finanzlage der Pflegeversicherung.

Neue Anpassungen erst ab 2029 vorgesehen

Als Ausgleich für die entfallende Erhöhung 2028 sieht der Gesetzentwurf ab dem 1. Januar 2029 jährliche Anpassungen der Pflegeleistungen vor.

Berechnungsgrundlage soll die durchschnittliche Kerninflation der drei zurückliegenden Kalenderjahre sein, für die entsprechende Daten verfügbar sind.

Das würde die bisher nur in größeren Abständen vorgesehenen Anpassungen durch einen regelmäßigen Mechanismus ersetzen.

Allerdings garantiert eine jährliche Erhöhung noch keine sinkende Heimrechnung. Steigen die Kosten einer Pflegeeinrichtung stärker als die Leistungen der Pflegeversicherung, kann der Eigenanteil trotz höherer Kassenleistungen wachsen.

Eine feste Obergrenze für die von Heimbewohnern zu tragenden Pflegekosten enthält der aktuelle Regierungsentwurf nicht.

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Gegen-Hartz hat bereits erläutert, welche Entlastungen die Pflegereform für Pflegeheimbewohner vorsieht.

Diese Zuschüsse bleiben für Heimbewohner bestehen

Bereits heute erhalten Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 zusätzliche Zuschläge zum pflegebedingten Eigenanteil.

Nach § 43c SGB XI richtet sich deren Höhe nach der bisherigen Bezugsdauer vollstationärer Pflegeleistungen.

Bezugsdauer Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil Bis einschließlich 12 Monate 15 Prozent Mehr als 12 Monate 30 Prozent Mehr als 24 Monate 50 Prozent Mehr als 36 Monate 75 Prozent

Die Zuschläge sollen nach dem aktuellen Regierungsentwurf in dieser Staffelung erhalten bleiben.

Sie beziehen sich jedoch nicht auf sämtliche Kosten eines Heimplatzes. Unterkunft, Verpflegung und gesondert berechnete Investitionskosten werden dadurch nicht entsprechend reduziert.

Für Menschen mit Pflegegrad 1 enthält der Entwurf eine weitere Änderung. Der bisherige monatliche Zuschuss von 131 Euro zur vollstationären Pflege soll für neue Fälle entfallen. Für bisherige Leistungsbeziehende sind Übergangsregelungen vorgesehen.

Was Betroffene bei steigenden Heimkosten tun können

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollten zunächst prüfen, ob der zustehende Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI in der Heimabrechnung vollständig berücksichtigt wurde.

Ebenso wichtig ist die Aufschlüsselung der Rechnung nach Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten. Nur so lässt sich erkennen, welche Beträge steigen und welche Leistungen die Pflegekasse übernimmt.

Reichen Rente, Vermögen und Pflegeversicherungsleistungen nicht zur Finanzierung aus, kommt unter den Voraussetzungen des § 61 SGB XII Hilfe zur Pflege durch das Sozialamt infrage.

Betroffene sollten einen möglichen Unterstützungsbedarf frühzeitig melden und nicht auf die angekündigte Reform warten.

Auch Menschen mit Behinderungen können pflegebedürftig sein. Welche Voraussetzungen beispielsweise bei Menschen mit Autismus für die Anerkennung eines Pflegegrades gelten, erläutert der Fachbeitrag Pflegegrad bei Autismus auf Autismus Wissen.

Über den aktuellen Regierungsentwurf hat der Bundestag am 5. November 2026 erstmals beraten. Am 25. November sollen Sachverständige im Gesundheitsausschuss angehört werden.

Ob die geplante Aussetzung der Leistungserhöhung 2028 unverändert beschlossen wird, steht deshalb noch nicht fest.

Häufige Fragen zur Pflegereform

Werden die Pflegeleistungen 2028 nicht mehr erhöht?

Nach geltendem Recht ist zum 1. Januar 2028 eine Anpassung vorgesehen. Die Bundesregierung will diese mit dem Pflegeneuordnungsgesetz aussetzen. Beschlossen ist die Änderung noch nicht.

Sinken die Eigenanteile im Pflegeheim ab 2029?

Das ist nicht garantiert. Zwar sollen die Leistungen der Pflegeversicherung ab 2029 jährlich angepasst werden, doch die tatsächlichen Heimkosten können weiterhin stärker steigen.

Was passiert, wenn die Rente für den Pflegeheimplatz nicht ausreicht?

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Sozialamt Hilfe zur Pflege übernehmen. Dafür werden unter anderem Pflegebedürftigkeit sowie Einkommen und Vermögen geprüft.

Quellen

Deutscher Bundestag – Gesetzentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz, Drucksache 21/8869 vom 02.11.2026

Deutscher Bundestag – Reformvorschläge im Gesundheitsausschuss, Anhörung am 25.11.2026

Bundesgesundheitsministerium – Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz

Verband der Ersatzkassen – Eigenanteile im Pflegeheim zum 01.07.2026

§ 30 SGB XI – Dynamisierung der Pflegeleistungen (im Text verlinkt)

§ 43c SGB XI – Leistungszuschläge zum Eigenanteil (im Text verlinkt)

§ 61 SGB XII – Hilfe zur Pflege (im Text verlinkt)

Autismus Wissen – Pflegegrad bei Autismus