Wer wegen der Pflege eines Angehörigen weniger arbeitet, verdient häufig deutlich weniger. Sinkt das monatliche Bruttogehalt während einer gesetzlichen Pflegezeit beispielsweise von 3.600 auf 1.800 Euro und verliert die Person später ihren Arbeitsplatz, kann das Auswirkungen auf das Arbeitslosengeld I haben.

Allerdings gibt es eine gesetzliche Schutzregel. Wer während einer Pflegezeit oder Familienpflegezeit weniger verdient oder seine Wochenarbeitszeit reduziert, muss dadurch bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes nicht benachteiligt werden. Die Arbeitsagentur muss diese Zeiten unter den gesetzlichen Voraussetzungen aus dem Bemessungszeitraum herausnehmen.

Betroffene sollten deshalb im ALG-I-Bescheid prüfen, welches tägliche Bemessungsentgelt die Arbeitsagentur zugrunde gelegt hat. Denn eine fehlerhafte Berechnung kann dazu führen, dass sie monatlich weniger Arbeitslosengeld erhalten, als ihnen zusteht.

Welche Pflegemonate die Arbeitsagentur herausrechnen muss

§ 150 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 SGB III erfasst die Pflegezeit nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Pflegezeitgesetz sowie die Familienpflegezeit nach dem Familienpflegezeitgesetz.

Es genügt, dass wegen der Pflege entweder der Lohn oder die durchschnittliche Wochenarbeitszeit gesunken ist.

Das Gesetz nennt außerdem die Nachpflegephase. Gemeint ist eine Besonderheit des früheren Modells der Familienpflegezeit. Bei diesem arbeiteten Beschäftigte nach der Pflege wieder mehr, erhielten aber vorübergehend weniger Lohn, um eine frühere Gehaltsaufstockung auszugleichen.

Für den ALG-I-Bescheid kommt es deshalb auf den Grund und die genauen Daten der Freistellung an. Ob währenddessen ein Anspruch auf Krankengeld in der Pflegezeit bestand, ist eine eigene Frage.

Wie weit die Arbeitsagentur beim Lohn zurückblickt

Die Arbeitsagentur blickt in der Regel auf ein Jahr zurück, das mit dem letzten Tag des letzten Versicherungspflichtverhältnisses vor dem ALG-I-Anspruch endet. Innerhalb dieses Bemessungsrahmens zählen grundsätzlich die beim Ausscheiden bereits abgerechneten Lohnzeiten aus versicherungspflichtiger Beschäftigung.

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Bleiben nach dem Herausrechnen der Pflegezeit mindestens 150 Tage mit Anspruch auf Arbeitsentgelt, genügen diese im Regelfall für die Berechnung. Bleiben weniger, erweitert die Agentur den Rahmen grundsätzlich auf zwei Jahre und prüft, welche früheren Lohnabrechnungen hinzukommen.

Fiktives Beispiel – Fabian reduziert seine Arbeitszeit für Karolin

Fabian, 43, nimmt vom 1. Mai bis 31. Oktober 2026 gesetzliche Pflegezeit, um seine an Krebs erkrankte Frau Karolin, 39, zu Hause zu pflegen. Er reduziert seine Wochenarbeitszeit von 40 auf 20 Stunden und verliert Ende Oktober seinen Arbeitsplatz, als sein befristeter Vertrag ausläuft.

Zwei Lohnabrechnungen zeigen den Verdienstausfall, die Pflegezeitbestätigung belegt den Grund. Fabians Unterlage Was daraus hervorgeht Lohnabrechnung April 2026 3.600 Euro beitragspflichtiges Brutto bei 40 Wochenstunden vor der Pflegezeit. Lohnabrechnung Mai 2026 1.800 Euro beitragspflichtiges Brutto bei 20 Wochenstunden ab Beginn der Pflegezeit. Pflegezeitbestätigung des Arbeitgebers Teilweise Freistellung nach § 3 Absatz 1 Pflegezeitgesetz vom 1. Mai bis 31. Oktober 2026 zur häuslichen Pflege seiner Ehefrau Karolin.

Ab dem 1. November steht Fabian wieder für 40 Wochenstunden zur Verfügung, alle Monate sind bereits abgerechnet. Von November 2025 bis April 2026 hat er durchgehend 3.600 Euro brutto verdient, also insgesamt 21.600 Euro in 181 Kalendertagen mit Lohnanspruch.

Teilt die Agentur 21.600 Euro durch 181 Tage, ergibt sich für Fabian ein tägliches Bemessungsentgelt von 119,34 Euro. Stünden im Bescheid nur 88,77 Euro, hätte sie in diesem Beispiel auch die sechs Pflegemonate einbezogen und den gesamten Jahreslohn von 32.400 Euro durch 365 Tage geteilt.

Die 119,34 Euro sind die tägliche Brutto-Rechengröße. Für die Höhe des ausgezahlten Arbeitslosengeldes ermittelt die Agentur daraus ein pauschaliertes Netto und wendet darauf den Leistungssatz von 60 Prozent an (bei Kindern 67 Prozent).

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Was gilt, wenn nach der Pflege nur Teilzeit möglich ist?

Die frühere Pflegezeit und die künftig mögliche Arbeitszeit prüft die Agentur getrennt. Wer in den berücksichtigten Lohnmonaten 40 Stunden gearbeitet hat, künftig aber nur noch 20 Stunden arbeiten kann oder will, muss mit einer entsprechenden Kürzung des Bemessungsentgelts rechnen.

Können Sie wie Fabian wieder in Vollzeit arbeiten, teilen Sie der Agentur den möglichen Stundenumfang mit. Prüfen Sie dann die für das Arbeitslosengeld angesetzte Arbeitszeit, damit die frühere Freistellung nicht als dauerhafte Einschränkung in die Berechnung eingeht.

So prüfen Sie den Bescheid und legen Widerspruch ein

Vergleichen Sie das tägliche Bemessungsentgelt mit den abgerechneten Bruttolöhnen vor der Freistellung. Bleibt das Ergebnis unklar, fordern Sie bei der Agentur die Berechnung mit den berücksichtigten Zeiträumen, Entgelten und Tagen an. Prüfen Sie auch die Arbeitsbescheinigung des Arbeitgebers.

Bei zu niedrig berechnetem Arbeitslosengeld können Sie regelmäßig binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen. Läuft die Frist bald ab, legen Sie den Widerspruch rechtzeitig ein und reichen Sie fehlende Unterlagen nach. Eine bloße Nachfrage wahrt nicht die Frist.

Für den Widerspruch können Sie schreiben: „Hiermit lege ich Widerspruch gegen den ALG-I-Bescheid vom [Datum] ein und bitte um Neuberechnung.“ Als Begründung genügt zunächst: „Vom [Datum] bis [Datum] war meine Arbeitszeit wegen gesetzlicher Pflegezeit vermindert, bitte nehmen Sie diesen Zeitraum nach § 150 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 SGB III aus der Bemessung heraus.“

Sechs Fragen zum Arbeitslosengeld nach der Pflegezeit

Was gilt, wenn ich nur einen gewöhnlichen Teilzeitvertrag unterschrieben habe?

Dann ist eine eigene Schutzregel möglich. Zusätzlich müssen Sie innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre vor Anspruchsbeginn mindestens sechs Monate zusammenhängend mit höherer Arbeitszeit beschäftigt gewesen sein.

Reicht der Pflegegradbescheid meines Angehörigen als Nachweis?

Der Bescheid belegt die Pflegebedürftigkeit, lässt aber offen, wann und weshalb Sie Ihre Beschäftigung eingeschränkt haben. Dafür sind die Bestätigung der Freistellung und die Lohnabrechnungen vor und während der Pflegezeit aussagekräftiger.

Was passiert, wenn auch in zwei Jahren keine 150 Tage zusammenkommen?

Bei regulärer Anwartschaft setzt die Agentur dann grundsätzlich ein fiktives Arbeitsentgelt nach § 152 SGB III an. Es richtet sich nach der Qualifikation, die für die Beschäftigung erforderlich ist, auf die sich die Vermittlung vorrangig erstreckt.

Kann die Pflege selbst zum Anspruch auf Arbeitslosengeld beitragen?

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Pflegepersonen während der Angehörigenpflege in der Arbeitslosenversicherung versichert. Ob solche Pflegezeiten den ALG-I-Anspruch sichern, ist getrennt von der Frage zu prüfen, welcher frühere Lohn zählt.

Kann ich meinen Angehörigen während der Arbeitslosigkeit weiter pflegen?

Ja, wenn die Pflege mit der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt vereinbar ist. Für reguläres ALG I müssen Sie unter anderem eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden aufnehmen können und dazu bereit sein.

Wann muss ich mich melden, wenn mein Arbeitsvertrag während der Pflegezeit endet?

Bei bekanntem Vertragsende müssen Sie sich grundsätzlich spätestens drei Monate vorher arbeitsuchend melden, bei späterer Kenntnis innerhalb von drei Tagen. Zu den häufigen Fehlern beim Arbeitslosengeld gehört es, darüber die separate Arbeitslosmeldung zu versäumen, die spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit erfolgen sollte.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Fachliche Weisungen zu § 150 SGB III

Familienpflegezeitgesetz

Pflegezeitgesetz, § 3 – Pflegezeit

Sozialgesetzbuch III, § 150 – Bemessungszeitraum und Bemessungsrahmen

Sozialgesetzbuch III, § 151 – Bemessungsentgelt und Einschränkung der Arbeitszeit

Sozialgesetzbuch III, § 152 – Fiktive Bemessung

Sozialgerichtsgesetz, § 84 – Widerspruchsfrist