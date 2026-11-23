Auch nach 35 oder 45 Versicherungsjahren fällt die Rente vieler Frauen vergleichsweise niedrig aus. Frauen, die 2025 erstmals eine Altersrente für langjährig Versicherte bezogen, erhielten durchschnittlich 1.079 Euro im Monat nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.

Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte lag der Durchschnitt bei 1.469 Euro. Für die beiden Rentenarten sind mindestens 35 beziehungsweise 45 anrechenbare Versicherungsjahre erforderlich. Die Beträge zeigen jedoch nicht, wie viel eine einzelne Frau nach genau 35 oder 45 Jahren erhält.

Entscheidend für die Rentenhöhe sind vor allem die im Laufe des Lebens erworbenen Rentenansprüche und der Zeitpunkt des Rentenbeginns. Wer seine spätere Rente nur anhand der Versicherungsjahre einschätzt, kann deshalb deutlich mehr Geld erwarten, als tatsächlich ausgezahlt wird.

Diese Beträge erhielten Neurentner nach 35 und 45 Versicherungsjahren

Das von der Deutschen Rentenversicherung getragene Portal Ihre Vorsorge veröffentlicht für den Rentenzugang 2025 die folgenden Durchschnittsbeträge. Die Werte betreffen neu begonnene Renten der jeweiligen Rentenart.

Rentenart Erforderliche Versicherungszeit Männer: monatlicher Durchschnitt Frauen: monatlicher Durchschnitt Altersrente für langjährig Versicherte Mindestens 35 Jahre 1.506 Euro 1.079 Euro Altersrente für besonders langjährig Versicherte Mindestens 45 anrechenbare Jahre 1.846 Euro 1.469 Euro

Durchschnittliche monatliche Rentenzahlbeträge im Rentenzugang 2025 nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, vor einer möglichen Einkommensteuer.

Die Beträge für besonders langjährig Versicherte bestätigt auch der Deutsche Bundestag in seiner Meldung unter Verweis auf eine Antwort der Bundesregierung. Die Zahlen beschreiben das Zugangsjahr 2025 und sind keine Übersicht der Auszahlungen im November 2026.

340 oder 390 Euro Unterschied sind kein fester Zuschlag für zehn Jahre

Zwischen den beiden Rentenarten liegen bei Männern durchschnittlich 340 Euro und bei Frauen 390 Euro im Monat. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass zehn zusätzliche Arbeitsjahre jedem Versicherten genau diesen Mehrbetrag bringen.

Verglichen werden unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erwerbsverläufen, Einkommen und Rentenbeginnen. Zudem bedeutet die Voraussetzung „mindestens 35 Jahre“ keineswegs, dass alle Angehörigen dieser Gruppe genau 35 Jahre versichert waren.

Die Zahlen sind deshalb eine Orientierung über tatsächlich gezahlte Renten. Für eine persönliche Berechnung braucht es den eigenen Versicherungsverlauf und die darin gespeicherten Ansprüche.

Versicherungsjahre und Rentenpunkte sind zwei verschiedene Dinge

Versicherungszeiten entscheiden darüber, ob die Voraussetzungen einer bestimmten Rentenart erfüllt sind. Für die Höhe der Rente kommt es insbesondere auf die Entgeltpunkte an, die während dieser Zeiten erworben wurden.

Wer in einem Jahr genau den jeweiligen versicherten Durchschnittsverdienst erzielt, erhält dafür grundsätzlich einen Entgeltpunkt. Bei einem halben Durchschnittsverdienst entsteht aus dieser Beschäftigung entsprechend ein halber Punkt.

Deshalb können 45 Jahre mit niedrigen versicherten Einkommen zu einer geringeren Rente führen als 35 Jahre mit deutlich höheren Einkommen. Wie die Bewertung funktioniert, erläutert die Deutsche Rentenversicherung anhand der Rentenformel.

Auch unser Beitrag dazu, wie viel Rente nach 45 Jahren Arbeit bleibt, erklärt den Unterschied zwischen der Zahl der Jahre und den tatsächlich erworbenen Punkten. Die häufig genannte Standardrente unterstellt 45 Jahre mit jeweils durchschnittlichem Verdienst und einen Rentenbeginn ohne Abschläge.

Was ein zusätzliches Beitragsjahr für die Rente bringt

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Ein zusätzlicher Entgeltpunkt erhöht eine Altersrente ohne Zu- oder Abschläge damit nach heutigem Wert um 42,52 Euro brutto im Monat.

Ein weiteres Arbeitsjahr mit einem versicherten Verdienst in Höhe der Hälfte des Durchschnitts bringt unter denselben Annahmen 21,26 Euro zusätzliche monatliche Bruttorente. Spätere Rentenanpassungen können den Eurobetrag verändern.

Vereinfachte Modellrechnung Entgeltpunkte Monatliche Bruttorente bei 42,52 Euro Rentenwert 35 Jahre mit jeweils durchschnittlichem Verdienst, ohne Abschlag 35 1.488,20 Euro 45 Jahre mit jeweils durchschnittlichem Verdienst, ohne Abschlag 45 1.913,40 Euro 35 Entgeltpunkte bei einem Rentenbeginn mit 14,4 Prozent Abschlag 35 vor Anwendung des Abschlags 1.273,90 Euro

Eigene Berechnungen mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert; ohne zusätzliche Zuschläge, vor Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie einer möglichen Einkommensteuer.

Zwischen 35 und 45 Entgeltpunkten liegen ohne Abschläge rechnerisch 425,20 Euro monatliche Bruttorente. Diese Modellwerte lassen sich nicht unmittelbar mit den Zahlbeträgen aus der ersten Tabelle vergleichen, weil dort Sozialbeiträge bereits abgezogen sind und reale Versicherungsverläufe zugrunde liegen.

Auch beschreiben 35 und 45 Punkte verschiedene Ausgangslagen. Niemand sammelt allein dadurch zehn zusätzliche Rentenpunkte, dass er den Rentenbeginn von 63 auf 65 verschiebt.

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Nach 35 Jahren ist ein früherer Rentenbeginn oft mit dauerhaften Abschlägen verbunden

Die Altersrente für langjährig Versicherte ermöglicht nach geltendem Recht einen vorzeitigen Beginn ab 63 Jahren. Für Versicherte ab Geburtsjahrgang 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze dieser Rentenart bei 67 Jahren.

Jeder vorgezogene Monat vermindert die Rente um 0,3 Prozent, wie sich aus § 77 SGB VI ergibt. Bei vier Jahren vorzeitigem Bezug sind das 14,4 Prozent, die grundsätzlich dauerhaft bestehen bleiben.

Bei einer für den frühen Beginn berechneten Bruttorente von 1.500 Euro vor Abschlag würden somit monatlich 216 Euro abgezogen. Es blieben 1.284 Euro brutto, von denen anschließend noch die persönlichen Abgaben zu berücksichtigen wären.

Wer zugleich früher aufhört zu arbeiten, erwirbt möglicherweise weniger zusätzliche Entgeltpunkte als in einer Hochrechnung bis zur Regelaltersgrenze angenommen. Fehlende weitere Beiträge und der Abschlag können die Rente deshalb gleichzeitig mindern.

45 Versicherungsjahre bedeuten nicht automatisch Rente mit 63

Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gelten andere Voraussetzungen. Menschen ab Geburtsjahrgang 1964 können sie bei erfüllter Wartezeit von 45 Jahren mit 65 Jahren ohne Abschläge beziehen.

Diese Rentenart lässt sich nicht durch einen Abschlag weiter vorziehen. Wer bereits mit 63 gehen möchte, muss prüfen, ob eine andere Rentenart infrage kommt und welche Abzüge damit verbunden sind.

Für ältere Geburtsjahrgänge gelten Übergangsstufen bei den Altersgrenzen. Die Unterschiede beim Rentenbeginn nach 35 und 45 Versicherungsjahren können daher auch bei ähnlich langen Erwerbsverläufen erhebliche finanzielle Folgen haben.

Kindererziehung und Pflege können mitzählen

Die Bezeichnung „Beitragsjahre“ ist häufig zu ungenau, weil für die Wartezeiten auch andere anerkannte Zeiten berücksichtigt werden. Dazu können etwa Zeiten der Kindererziehung und der nicht erwerbsmäßigen Angehörigenpflege gehören.

Bei der Wartezeit von 35 Jahren werden grundsätzlich alle Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten angerechnet. Für die 45 Jahre gelten engere Regeln, die § 51 SGB VI festlegt.

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Anerkannte Schul- oder Studienzeiten können beispielsweise bei den 35 Jahren helfen, zählen als solche aber nicht zu den 45 Jahren. Aus einer anrechenbaren Zeit folgt außerdem nicht automatisch dieselbe Zahl von Rentenpunkten wie aus einem Jahr Beschäftigung mit Durchschnittsverdienst.

Gerade bei unterbrochenen Erwerbsverläufen lohnt sich deshalb eine Prüfung, ob Kindererziehungs- und Pflegezeiten im Rentenkonto vollständig erfasst sind. Fehlende Angaben können sowohl die Rentenhöhe als auch das Erreichen einer Wartezeit betreffen.

Arbeitslosigkeit kurz vor der Rente kann die Planung verändern

Wer die 45 Jahre erst kurz vor dem geplanten Rentenbeginn erreichen würde, sollte Zeiten mit Arbeitslosengeld besonders genau prüfen. In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen diese für die 45-jährige Wartezeit grundsätzlich nicht mit.

Eine gesetzliche Ausnahme besteht, wenn der Leistungsbezug durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist. Entscheidend ist deshalb, welche Monate die Rentenversicherung für die konkret gewünschte Rentenart anerkennt.

Arbeitslosigkeit nach einem langen Berufsleben führt somit nicht automatisch zur abschlagsfreien Rente zum geplanten Termin. Die Hinweise der Deutschen Rentenversicherung zu den beiden Altersrenten erläutern diese Abgrenzung.

Der Zahlbetrag auf dem Konto ist noch nicht das Einkommen nach Steuern

Bei den veröffentlichten Durchschnittsbeträgen sind die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bereits berücksichtigt. Eine mögliche Einkommensteuer ist damit jedoch noch nicht abgegolten.

Ob im Einzelfall Steuern anfallen, hängt unter anderem von weiteren Einkünften und den persönlichen steuerlichen Verhältnissen ab. Die Rentenversicherung erläutert die Abzüge und die mögliche Steuerpflicht gesondert.

Ebenso wenig zeigt eine einzelne gesetzliche Altersrente das gesamte Haushaltseinkommen. Betriebsrenten, private Renten oder andere Einkünfte können hinzukommen, während Wohnkosten und sonstige Ausgaben bestimmen, wie viel tatsächlich zum Leben bleibt.

Eine niedrige gesetzliche Rente allein beweist daher noch keine Bedürftigkeit. Für Menschen, die überwiegend von dieser Zahlung leben müssen, bleibt ihre Höhe allerdings die entscheidende Größe der monatlichen Haushaltsrechnung.

Was die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigen

Bei besonders langjährig Versicherten liegt der veröffentlichte Durchschnitt für Frauen 377 Euro unter dem für Männer. Bei langjährig Versicherten beträgt der Abstand sogar 427 Euro.

Aus diesen Mittelwerten lässt sich nicht ablesen, welcher Teil der Differenz auf Einkommen, Arbeitszeit, Versicherungsdauer oder den Zeitpunkt des Rentenbeginns entfällt. Die Rentenberechnung macht aber deutlich, warum geringere versicherte Verdienste auch über viele Jahre hinweg zu weniger Entgeltpunkten führen können.

Ein langes Versicherungsleben und eine ausreichende Altersversorgung sind deshalb zwei verschiedene Fragen. Wer über Jahrzehnte wenig verdient, kann die Voraussetzungen für einen frühen Rentenbeginn erfüllen und dennoch mit einer knappen monatlichen Zahlung dastehen.

Die eigene Rentenauskunft ist hilfreicher als der Durchschnitt

Für die persönliche Planung sollte zunächst feststehen, welche Rentenansprüche bereits erworben sind und welche Beträge nur unter der Annahme weiterer Beitragszahlungen hochgerechnet werden. Die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung unterscheidet diese Angaben.

Die Hochrechnung bis zur Regelaltersgrenze setzt weitere Beiträge entsprechend dem Durchschnitt der vergangenen fünf Kalenderjahre voraus. Wer deutlich früher aus dem Beruf ausscheidet, darf den hochgerechneten Betrag daher nicht ohne Weiteres als Ausgangsrente übernehmen.

Hinzu kommt, dass die Renteninformation Bruttobeträge nennt. Warum eine zu einfache Rechnung den verfügbaren Betrag überschätzen kann, erklärt unser Beitrag über den häufigen Fehler beim Vergleich zwischen früher und später Rente.

Vor einer Entscheidung sollten die erfüllte Wartezeit, die mögliche Rentenart und die voraussichtliche Auszahlung für den gewünschten Beginn geklärt sein. Ein statistischer Durchschnitt kann diese Prüfung nicht ersetzen.

Praxisbeispiel: Weniger Versicherungsjahre, trotzdem mehr Rente

Frau Becker hat in einem fiktiven, vereinfachten Beispiel 45 anrechenbare Versicherungsjahre und 40 Entgeltpunkte erreicht. Herr Sommer kommt nach 35 Versicherungsjahren auf 42 Entgeltpunkte, weil seine versicherten Verdienste im Verhältnis zum jeweiligen Durchschnitt höher waren.

Beide haben die für ihre Rentenart geltende abschlagsfreie Altersgrenze erreicht; weitere Zu- oder Abschläge werden im Beispiel nicht berücksichtigt. Mit dem Rentenwert von 42,52 Euro ergeben sich für Frau Becker 1.700,80 Euro und für Herrn Sommer 1.785,84 Euro monatliche Bruttorente.

Herr Sommer erhält damit trotz der kürzeren Versicherungszeit 85,04 Euro mehr im Monat. Erst nach Berücksichtigung der jeweiligen Sozialbeiträge und einer möglichen Einkommensteuer steht fest, wie viel beiden tatsächlich zur Verfügung steht.

Häufige Fragen zur Rente nach 35 oder 45 Versicherungsjahren

Wie hoch ist die durchschnittliche Rente nach mindestens 35 Versicherungsjahren?

Nach der veröffentlichten Auswertung für 2025 erhielten Männer beim Zugang in die Altersrente für langjährig Versicherte durchschnittlich 1.506 Euro und Frauen 1.079 Euro monatlich nach Sozialbeiträgen. Die Werte beziehen sich auf diese Rentenart und bedeuten keinen festen Anspruch für alle Menschen mit 35 Versicherungsjahren.

Wie viel bekommen Neurentner nach mindestens 45 Versicherungsjahren?

Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte lagen die durchschnittlichen Zahlbeträge im Rentenzugang 2025 bei 1.846 Euro für Männer und 1.469 Euro für Frauen. Eine mögliche Einkommensteuer ist dabei noch nicht abgezogen.

Sind 45 Versicherungsjahre automatisch 45 Rentenpunkte?

Nein, Versicherungsjahre und Entgeltpunkte erfüllen unterschiedliche Funktionen. Die Jahre helfen, die Voraussetzungen einer Rentenart zu erfüllen, während die Punkte die erworbenen Rentenansprüche abbilden.

Kann ich nach 45 Jahren mit 63 ohne Abschläge in Rente gehen?

Für Versicherte ab Geburtsjahrgang 1964 beginnt die Altersrente für besonders langjährig Versicherte frühestens mit 65 Jahren. Wer früher gehen möchte, muss die Voraussetzungen und möglichen Abschläge einer anderen Rentenart prüfen.

Verschwinden Abschläge später wieder?

Abschläge wegen eines vorzeitigen Beginns der Altersrente bleiben grundsätzlich dauerhaft bestehen. Das spätere Erreichen der Regelaltersgrenze beseitigt sie nicht.

Wo erfahre ich, wie hoch meine persönliche Rente ausfällt?

Die Renteninformation und die ausführliche Rentenauskunft zeigen die gespeicherten Ansprüche und Voraussetzungen. Für einen konkreten früheren Beginn sollte die Rentenversicherung eine Berechnung für den gewünschten Termin erstellen und gegebenenfalls fehlende Versicherungszeiten klären.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenversicherung in Zahlen 2026. Amtliche Rentenstatistik mit Angaben zum Rentenzugang 2025.

Deutscher Bundestag: Durchschnittliche Höhe der Rente mit 63, 22. Juni 2026. Angaben der Bundesregierung zu den Rentenzahlbeträgen von Männern und Frauen.