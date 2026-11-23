In Deutschland fehlen weiterhin Pflegefachkräfte. Auf 100 gemeldete offene Stellen kommen nur 57 arbeitslose Fachkräfte. Trotzdem wollen rund drei Viertel der Krankenhäuser nach einer bundesweiten Befragung Neueinstellungen stoppen oder frei werdende Stellen nicht mehr besetzen.

Für Pflegekräfte und Patienten kann das erhebliche Folgen haben. Obwohl auf vielen Stationen Personal fehlt, könnten Kliniken aus finanziellen Gründen auf weitere Einstellungen verzichten. Die vorhandenen Beschäftigten müssten dann die Arbeit mit weniger Unterstützung bewältigen.

Besonders problematisch wird es, wenn Krankenhäuser auch bei der Ausbildung sparen. Denn wer heute weniger Pflegekräfte ausbildet, hat möglicherweise auch in den kommenden Jahren zu wenig Fachpersonal.

Was die Krankenhäuser beim Personal planen

Das Deutsche Krankenhausinstitut fragte im Oktober 2026, wie Kliniken auf das Auslaufen eines befristeten Zuschlags von 3,25 Prozent auf Krankenhausrechnungen reagieren wollen. 76 Prozent der befragten Häuser nannten Einstellungsstopp oder Nichtbesetzung freier Stellen, 52 Prozent planten Personalabbau.

Auf Intensivstationen ist Ersatz besonders schwer zu finden

Schon im Januar 2026 hatten 66 Prozent der befragten Kliniken Schwierigkeiten, Stellen für examinierte Pflegekräfte auf ihren Allgemeinstationen zu besetzen. Auf Intensivstationen waren es sogar 72 Prozent.

Wer eine erfahrene Kraft gehen lässt, kann deshalb kaum darauf bauen, bei steigendem Bedarf kurzfristig Ersatz zu finden. Selbst eine bewilligte Stelle hilft dem Team im Nachtdienst erst, wenn jemand mit der erforderlichen Qualifikation den Dienst übernehmen kann.

Der Bund begrenzt den Anstieg der Pflegebudgets

Zusätzlich ändern sich 2027 die Vorgaben für das Pflegebudget der Krankenhäuser. Für die Berechnung zieht das Krankenhausentgeltgesetz vom vereinbarten Vorjahresbudget 86 Prozent des Betrags ab, den die Klinik zur Entlastung ihres Pflegepersonals vereinbart hatte.

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Für das gesamte Budget begrenzt das Gesetz den jährlichen Zuwachs und lässt Ausnahmen zu, wenn eine Klinik sonst verbindliche Personalvorgaben verfehlen würde.

Weniger Ausbildung wirkt länger als ein Einstellungsstopp

Aus Nordrhein-Westfalen berichtet Pflegekammerpräsidentin Sandra Postel von Arbeitgebern, die befristete Verträge auslaufen lassen, weniger ausbilden oder die Anwerbung im Ausland aussetzen.

Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen bundesweit, wie problematisch ein Anwerbestopp im Ausland werden könnte: Rund jede fünfte Pflegekraft hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. In der ambulanten und stationären Langzeitpflege liegt der Anteil bei 24 Prozent.

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Ein Träger kann einen Ausbildungsplatz in diesem Herbst streichen, doch den ausgefallenen Jahrgang kann er im nächsten Herbst nicht nachträglich ausbilden. Wie viele Ausbildungsplätze bundesweit aus Spargründen entfallen, ist offen.

Was der Sparkurs für Pflegebedürftige bedeutet

Das Pflegebudget eines Krankenhauses finanziert Personal auf den Stationen. Seine Begrenzung ändert weder einen bewilligten Pflegegrad noch unmittelbar den Anspruch auf häusliche Krankenpflege.

Für Betroffene wird die Personalfrage dort konkret, wo nach dem Klinikaufenthalt zeitnah Hilfe gebraucht wird. Wenn zu Hause eine Lücke in der Versorgung droht, sollten Patienten oder Angehörige noch auf der Station sagen, welche Hilfe fehlt, und das Entlassmanagement des Krankenhauses einschalten.

Sechs Fragen und Antworten zur Pflege unter Spardruck

Gibt es einen bundesweiten Einstellungsstopp für Krankenhäuser?

Über Einstellungen entscheiden die Kliniken. Die bundesweite Befragung zeigt, wie viele Häuser angesichts des ausgelaufenen Zuschlags bei Neueinstellungen bremsen wollen.

Wie passen Fachkräftemangel und Einstellungsstopps zusammen?

Eine Station kann zusätzliche Fachkräfte brauchen, obwohl die Klinikleitung keine weitere Stelle finanziert. Der Pflegebedarf der Patienten und die Zahl der freigegebenen Stellen können deshalb auseinanderliegen.

Fällt das Pflegebudget 2027 ganz weg?

Nein. § 6a des Krankenhausentgeltgesetzes sieht das Pflegebudget auch für 2027 und die Folgejahre vor, verändert aber seine Berechnung und begrenzt seinen jährlichen Anstieg.

Gelten die Budgetgrenzen auch für Pflegeheime und ambulante Dienste?

Die hier beschriebenen Budgetregeln betreffen Krankenhäuser. Wenn ein ambulanter Pflegedienst die Versorgung beendet, können Betroffene ihre Pflegekasse um Unterstützung bei der Suche nach Ersatz bitten.

Wer hilft, wenn nach der Entlassung noch kein Pflegeplatz frei ist?

Bitten Sie den Sozialdienst der Klinik, vor der Entlassung mit Ihnen und der zuständigen Kasse die Anschlussversorgung zu klären. Unter bestimmten Voraussetzungen kommt auch Kurzzeitpflege über die Krankenkasse infrage.

Wo bekommen Angehörige Unterstützung, wenn sie kurzfristig einspringen müssen?

Die Pflegekasse berät zu Hilfen für pflegende Angehörige. Müssen Beschäftigte in einer akut eingetretenen Pflegesituation der Arbeit fernbleiben, um die Versorgung eines nahen Angehörigen zu organisieren oder sicherzustellen, kann Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatz infrage kommen.

Quellenverzeichnis

Altenpflege.de – Bericht zu den Aussagen von Pflegekammer, ver.di und NRW-Gesundheitsministerium, 22. November 2026

Bundesagentur für Arbeit – Beschäftigung und Fachkräftebedarf in der Pflege, 8. Mai 2026

Deutsche Krankenhausgesellschaft und Deutsches Krankenhausinstitut – Fachkräftemonitoring 2026

Deutsches Krankenhausinstitut – Befragung zum Wegfall des Rechnungszuschlags, Oktober 2026

Krankenhausentgeltgesetz – § 6a, Vereinbarung eines Pflegebudgets

Pflegekammer NRW – Gemeinsame Erklärung der NRW-Allianz für die Krankenhäuser