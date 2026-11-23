Eine medizinische Reha dauert noch an, doch der Anspruch auf Arbeitslosengeld I läuft aus. Viele Betroffene befürchten dann, plötzlich ohne Einkommen dazustehen. Schließlich müssen Miete, Strom und andere laufende Kosten weiterhin bezahlt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt jedoch klar, dass das Ende des Arbeitslosengeldanspruchs während einer laufenden Reha nicht automatisch zum Wegfall des Übergangsgeldes führt. Wer die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann das Übergangsgeld bis zum Ende der Reha weiter erhalten.

ALG I und Übergangsgeld sind unterschiedliche Leistungen

Arbeitslosengeld zahlt die Agentur für Arbeit, Übergangsgeld bei einer medizinischen Reha jedoch die Rentenversicherung. Das Übergangsgeld soll den Lebensunterhalt während der Behandlung sichern und setzt einen eigenen Anspruch voraus.

Wer unmittelbar vor der medizinischen Reha ALG I bezogen und zuvor Pflichtbeiträge gezahlt hat, fällt unter die Sonderregelung des § 21 Absatz 4 SGB VI. Dann entspricht das Übergangsgeld grundsätzlich dem zuvor bezogenen Arbeitslosengeld.

Eine pauschale Kürzung auf 68 oder 75 Prozent des ALG I sieht diese Regelung nicht vor. Diese Prozentsätze gehören zur allgemeinen Berechnung des Übergangsgeldes und dürfen nicht auf das ausgezahlte Arbeitslosengeld angewendet werden.

Das alte Enddatum kann täuschen

Während eines Anspruchs auf Übergangsgeld ruht der ALG-I-Anspruch, wenn wegen der Teilhabeleistung keine ganztägige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.

Deshalb bedeutet das für das Arbeitslosengeld genannte Enddatum nicht zwingend, dass während der Reha sämtliche Anspruchstage verbraucht werden.

Lassen Sie sich von der Agentur für Arbeit bestätigen, welcher Restanspruch nach der Behandlung noch besteht. Dabei sollten Sie zwischen einem verbliebenen und einem neu entstandenen Arbeitslosengeldanspruch unterscheiden.

Nach einer Aussteuerung kann anders gerechnet werden

Komplizierter wird es, wenn Versicherte nach dem Ende des Krankengeldes ALG I erhalten und weiterhin arbeitsunfähig sind. Haben sie vor dieser Arbeitsunfähigkeit versicherungspflichtig gearbeitet, kann die Rentenversicherung das Übergangsgeld nämlich aus dem damaligen Arbeitsentgelt berechnen.

Das zwischenzeitlich gezahlte Arbeitslosengeld bestimmt dann nicht zwingend die Höhe. Informieren Sie die Rentenversicherung unbedingt über die Reihenfolge von Beschäftigung, Arbeitsunfähigkeit, Krankengeld und ALG-I-Bezug.

Diese Unterlagen sichern die Auszahlung

Teilen Sie die Agentur für Arbeit den Beginn der Reha mit und reichen Sie bei der Rentenversicherung die Erklärung für den Bezug von Übergangsgeld ein. Die Rentenversicherung fordert darin dazu auf, das ausgefüllte Formular wenige Tage vor Beginn der Leistung zu übersenden.

Bei vorherigem ALG-I-Bezug benötigt die Behörde außerdem den Bescheid über die Leistungshöhe und den Aufhebungsbescheid über die Einstellung.

Bei einer falschen Befristung widersprechen

Vergleichen Sie im Bescheid des Übergangsgeldes den Zahlungszeitraum mit dem bewilligten Reha-Zeitraum. Endet die Zahlung früher, sollten Sie sich dies erklären lassen und prüfen, ob die Rentenversicherung lediglich das frühere ALG-I-Enddatum übernommen hat.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Hinweise dazu finden Sie im Beitrag zum Widerspruch gegen Renten- und Reha-Bescheide.

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Benennen Sie den angegriffenen Bescheid und den Zeitraum, für den die Zahlung fehlt. Fügen Sie den Nachweis über die Reha-Dauer bei und verweisen Sie auf die rechtlichen Anweisungen zu § 21 SGB VI, Abschnitt 3.4.1 und Beispiel 22.

Nach der Reha braucht es eine neue Prüfung

Die finanzielle Absicherung während der Behandlung beantwortet nicht, welche Leistung anschließend zusteht. Klären Sie deshalb vor der Entlassung mit der Arbeitsagentur den möglichen weiteren ALG-I-Bezug und die dafür erforderliche Meldung.

Übergangsgeld kann auch nach einer medizinischen Reha weiterlaufen, etwa bei einer unmittelbar anschließenden Wiedereingliederung.

Die bis zu dreimonatige Zahlung von Anschlussübergangsgeld bei Arbeitslosigkeit betrifft abgeschlossene Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das lässt sich nicht auf jede medizinische Reha übertragen.

Fiktives Beispiel: Saskia aus Mainz

Saskia, 48, aus Mainz beginnt am 10. September eine medizinische Reha und erhält dafür Übergangsgeld; ihr bisheriger ALG-I-Bescheid nennt den 20. September als Leistungsende. Als die Behandlung bis zum 7. Oktober dauert, befürchtet sie, für die restlichen Tage ohne Einkommen dazustehen.

Das alte Enddatum rechtfertigt jedoch keinen Zahlungsstopp: Unter den angenommenen Voraussetzungen erhält Saskia das Übergangsgeld bis zum 7. Oktober. Noch während der Reha lässt sie von der Arbeitsagentur klären, wie viele ALG-I-Tage ihr danach verbleiben.

FAQ: Fragen zum Übergangsgeld bei auslaufendem ALG I

Bekomme ich ALG I und Übergangsgeld gleichzeitig?

Für denselben Zeitraum werden diese Leistungen nicht nebeneinander gezahlt. Bei Anspruch auf Übergangsgeld ruht das Arbeitslosengeld nach § 156 SGB III.

Ist Übergangsgeld immer niedriger als Arbeitslosengeld?

Nein, bei der Sonderregelung für vorherigen ALG-I-Bezug entspricht es grundsätzlich der bisherigen Leistung. Bei durchgehender Arbeitsunfähigkeit nach einer Aussteuerung kann dagegen eine andere Berechnung gelten.

Reicht die Bewilligung der Reha für die Auszahlung?

Die Rentenversicherung benötigt zusätzlich die Angaben zur Prüfung des Übergangsgeldes. Bei ALG-I-Bezug gehören dazu das Formular G0512 sowie die Bescheide der Arbeitsagentur über Höhe und Einstellung der Zahlung.

Was gilt, wenn mein ALG I schon vor der Reha geendet hat?

Dann muss die Rentenversicherung den zeitlichen Anschluss und die Voraussetzungen gesondert prüfen. Eine bereits zuvor eingetretene Arbeitsunfähigkeit kann für die Beurteilung entscheidend sein.

Bin ich während des Übergangsgeldbezugs sozialversichert?

In der Regel besteht bei zuvor bestehender Versicherungspflicht weiterhin Schutz in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Die Beiträge trägt der zuständige Leistungsträger.

Erhalte ich nach einer medizinischen Reha drei Monate Übergangsgeld?

Das bis zu dreimonatige Anschlussübergangsgeld nach § 71 Absatz 4 SGB IX setzt eine abgeschlossene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben und weitere Voraussetzungen voraus.

Quellen

Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz: § 21 SGB VI; § 156 SGB III; § 84 SGG.

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 21 SGB VI, insbesondere Abschnitt 3.4.1 und Beispiel 22; Anweisungen zu § 71 SGB IX.

Deutsche Rentenversicherung: Formulare G0510 und G0512; Informationen zum Übergangsgeld.