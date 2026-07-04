So viel Arbeitslosengeld bekommt man bei 2000 Euro netto

Wer zuletzt 2.000 Euro netto auf dem Konto hatte und jetzt Arbeitslosengeld beantragt, rechnet oft mit 1.200 Euro monatlich, also 60 Prozent von 2.000. Das Ergebnis im Bescheid der Agentur für Arbeit kann davon um mehrere Hundert Euro abweichen.

Die Agentur rechnet nämlich nicht vom ausgezahlten Nettobetrag auf dem Lohnzettel, sondern vom Bruttolohn. Die Steuerklasse entscheidet dabei, ob das Arbeitslosengeld bei 900 oder bei 1.400 Euro landet.

Arbeitslosengeld bei 2.000 Euro Netto: Warum die Berechnung vom Brutto ausgeht

Grundlage für das Arbeitslosengeld I (ALG I) ist das durchschnittliche beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt der letzten zwölf abgerechneten Monate. Diesen Ausgangswert nennt das Gesetz „Bemessungsentgelt” (also der Bruttodurchschnitt, nicht der Nettobetrag auf dem Gehaltsscheck).

Aus dem Bemessungsentgelt errechnet die Agentur für Arbeit ein sogenanntes pauschaliertes Leistungsentgelt: Sie zieht pauschal rund 20 Prozent für Sozialversicherungsbeiträge ab sowie die Lohnsteuer nach der maßgeblichen Steuerklasse.

Erst von diesem pauschalierten Netto werden dann 60 Prozent als Arbeitslosengeld ausgezahlt, oder 67 Prozent für Versicherte mit mindestens einem Kind.

Das Nettogehalt führt in die Irre

Das pauschalisierte Leistungsentgelt ist nicht identisch mit dem tatsächlichen Nettogehalt. Wer im letzten Jahr in Steuerklasse V war und auf dem Konto deshalb deutlich weniger ankam, sieht beim Arbeitslosengeld eine andere Zahl als jemand mit demselben Brutto in Steuerklasse I.

Das Netto auf dem Lohnzettel ist nur eine Orientierung. Die amtliche Berechnung läuft anders, und der entscheidende Punkt ist die Steuerklasse.

Die Steuerklasse entscheidet: So groß ist der Unterschied beim Arbeitslosengeld

Die Steuerklasse ist neben dem vorherigen Einkommen der stärkste Faktor. Die Agentur berücksichtigt die Steuerklasse, die am 1. Januar des Jahres eingetragen war, in dem der ALG-Anspruch entsteht. Wer im April 2026 arbeitslos wird, muss die Steuerklasse vom 1. Januar 2026 hinnehmen. Änderungen danach wirken bei der Erstbewilligung nicht zurück.

Steuerklasse III nutzt einen deutlich höheren Grundfreibetrag als Steuerklasse I. Deshalb fällt die pauschale Lohnsteuer im Bemessungszeitraum niedriger aus, das rechnerische Netto ist höher, und damit auch das Arbeitslosengeld.

Als grober Orientierungswert gilt bei einem Bruttogehalt von 3.000 Euro: In Steuerklasse I ohne Kind liegt das ALG bei rund 1.170 Euro monatlich, in Steuerklasse III mit Kind bei rund 1.420 Euro monatlich. Das ist eine Spanne von rund 250 Euro im Monat bei identischem Bruttolohn und identischer Arbeit. In Steuerklasse V fällt das Arbeitslosengeld noch deutlich darunter.

Arbeitslosengeld bei Ehegatten-Splitting

Für Ehepaare im Splitting-Modell III/V ist das besonders folgenreich. Der Partner in Steuerklasse III bekommt nämlich monatlich mehr ausgezahlt, weil weniger Lohnsteuer abgezogen wird. Wenn der Partner in Steuerklasse V zahlt arbeitslos wird, bildet die hohe pauschale Lohnsteuer des V-Tarifs das Leistungsentgelt nach unten, und das Arbeitslosengeld fällt entsprechend niedrig aus.

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Wer absehen kann, dass eine Arbeitslosigkeit droht, sollte die Steuerklasse mindestens sieben Monate vor dem erwarteten Anspruchsbeginn wechseln. Danach ist das Zeitfenster für eine Verbesserung in der Bemessung in der Regel geschlossen.

Von 2.000 Euro Netto zum Arbeitslosengeld: Konkrete Orientierungswerte

Wer zuletzt 2.000 Euro netto ausgezahlt bekam, hatte je nach Steuerklasse ein unterschiedliches Bruttogehalt. In Steuerklasse I entsprechen 2.000 Euro netto ungefähr einem Brutto von 2.900 bis 3.100 Euro. Die Agentur rechnet von diesem Bruttogehalt: Pauschalabzüge für Sozialversicherung und Lohnsteuer ergeben das Leistungsentgelt, davon gehen 60 Prozent als Arbeitslosengeld.

Als Orientierungswert ergibt sich für einen Alleinstehenden in Steuerklasse I mit rund 3.000 Euro Brutto ein ALG von rund 1.150 bis 1.200 Euro monatlich.

In Steuerklasse III liegt das pauschalierte Netto höher. Mit Kind und 67 Prozent Leistungssatz steigt der Orientierungswert auf rund 1.350 bis 1.420 Euro. Das sind bis zu 250 Euro mehr im Monat für dieselbe Person mit demselben Bruttolohn.

Diese Beträge sind Näherungswerte; der genaue Bescheid hängt vom individuellen Bemessungszeitraum und den konkreten Lohnsteuerbeträgen ab.

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Kein höheres Bemessungsgeld wegen Einmalzahlungen

Ein weiterer verbreiteter Irrtum: Einmalzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld erhöhen das Bemessungsentgelt nicht, obwohl auf sie Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden. Wer einen wesentlichen Teil des Jahreseinkommens über Boni oder Sonderzahlungen erhält, stellt beim ersten Bescheid fest, dass genau diese Bestandteile fehlen.

Das Gesetz stellt allein auf laufendes beitragspflichtiges Arbeitsentgelt ab. Genau hier beginnt die häufigste Quelle für falsch berechnete Bescheide.

Wenn der ALG-Bescheid zu niedrig ist: Widerspruch in einem Monat einlegen

Die Agentur für Arbeit berechnet das Arbeitslosengeld auf Basis der letzten zwölf Monate. Wer in dieser Zeit krank war, sich in Kurzarbeit befand oder dessen Lohn vorübergehend gesenkt wurde, erlebt oft eine böse Überraschung: Der Bescheid basiert auf einem unterdurchschnittlichen Einkommenszeitraum, obwohl das Gesetz in genau diesen Fällen einen Schutzmechanismus vorsieht.

Wer in den letzten zwölf Monaten weniger als 150 Tage mit Anspruch auf reguläres Arbeitsentgelt hatte, kann verlangen, dass die Agentur den Bemessungsrahmen (also den Zeitraum, aus dem das Einkommen für die Berechnung stammt) auf bis zu zwei Jahre erweitert und in diesem größeren Zeitfenster ein günstigeres Bemessungsentgelt zugrunde legt.

Die Agentur prüft das nicht automatisch. Das Verlangen muss aktiv geäußert werden, spätestens im Widerspruch. Viele Bescheide übergehen diesen Mechanismus still.

Bescheid anfechten – Darauf müssen Sie achten

Wer den Bescheid anfechten will, hat einen Monat Zeit, gerechnet ab dem Datum auf dem Bescheid. Wer diese Frist versäumt, akzeptiert den Bescheid als bindend, auch wenn er zu niedrig ist.

Der Widerspruch muss schriftlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit eingehen oder persönlich zu Protokoll gegeben werden. Es genügt der Hinweis, dass das zugrunde gelegte Einkommen durch Krankheit, Kurzarbeit oder Lohnabsenkung nicht repräsentativ war und eine Überprüfung des Bemessungsrahmens beantragt wird.

Bezugsdauer: Wie lange das Arbeitslosengeld fließt

Die Dauer hängt vom Alter und der versicherungspflichtigen Beschäftigung der letzten fünf Jahre ab. Unter 50 Jahren sind bei zwölf Monaten Versicherungszeit sechs Monate ALG I möglich, bei 24 Monaten ein Jahr. Wer 58 oder älter ist und mindestens 48 Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, erhält die Höchstdauer von 24 Monaten. Reicht das Arbeitslosengeld nicht für Miete und Lebensunterhalt, kann zusätzlich Grundsicherungsgeld beim Jobcenter beantragt werden.

Häufige Fragen zum Arbeitslosengeld bei 2.000 Euro Netto

Kann ich die Steuerklasse noch wechseln, wenn ich bereits Arbeitslosengeld beziehe?

Ja, ein Wechsel ist möglich, aber die Agentur prüft ihn. Sie berücksichtigt die neue Steuerklasse nur dann, wenn der Wechsel zu einem geringeren gemeinsamen Steuerabzug führt. Führt der Wechsel dagegen dazu, dass das Arbeitslosengeld steigt, ohne dass sich die steuerliche Gesamtlast des Paares ändert, kann die Agentur die Änderung ablehnen und weiter mit der bisherigen Steuerklasse rechnen.

Wer absehen kann, dass Arbeitslosigkeit droht, handelt deshalb besser vor der Antragsstellung, mindestens sieben Monate vorher.

Zählt Krankengeld als Einkommen für die ALG-Berechnung?

Nein. Krankengeld ist kein Arbeitsentgelt und fließt nicht ins Bemessungsentgelt ein. Wer im letzten Jahr vor der Arbeitslosigkeit längere Zeit Krankengeld bezogen hat, hat deshalb weniger als 150 Tage mit regulärem Lohn im Bemessungszeitraum und kann verlangen, dass die Agentur auf den erweiterten Bemessungsrahmen von bis zu zwei Jahren zurückgreift.

Das Arbeitslosengeld wird dann auf Basis des Gehalts aus der Zeit vor der Erkrankung berechnet, nicht auf Basis der Krankengeldmonate.

Widerspruchsfrist verpasst: Gibt es noch einen Weg?

Wer die Monatsfrist für den Widerspruch versäumt hat, kann in bestimmten Fällen noch eine Überprüfung nach § 44 SGB X beantragen. Dieser Weg greift, wenn der ursprüngliche Bescheid rechtswidrig war, etwa weil die Agentur das falsche Bemessungsentgelt zugrunde gelegt hat.

Im Gegensatz zum Widerspruch wirkt eine Korrektur über § 44 SGB X allerdings zeitlich begrenzt zurück. Wer diesen Weg gehen will, sollte den Antrag schriftlich stellen und konkret benennen, welcher Fehler im Bescheid enthalten war.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Merkblatt 1 für Arbeitslose

Gesetze im Internet: § 149 SGB III — Höhe des Arbeitslosengeldes

Gesetze im Internet: § 150 SGB III — Bemessungszeitraum und Bemessungsrahmen

Gesetze im Internet: § 153 SGB III — Leistungsentgelt (Pauschalierung)