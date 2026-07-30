Arbeitslosengeld: Nach der Kündigung zählt die 3-Tage-Regel

Wer eine Kündigung erhält, muss sich häufig innerhalb weniger Tage um arbeitsrechtliche Fragen, die finanzielle Absicherung und eine neue Stelle kümmern. Dabei wird eine Frist oft übersehen: Liegen zwischen der Kenntnis vom Ende des Arbeitsverhältnisses und dem letzten Arbeitstag weniger als drei Monate, muss die Arbeitsuchendmeldung innerhalb von drei Tagen erfolgen.

Anzeige

Die Meldung ist nicht erst notwendig, wenn die Beschäftigung tatsächlich beendet ist. Sie soll der Agentur für Arbeit ermöglichen, bereits während der Kündigungsfrist mit der Vermittlung zu beginnen und eine anschließende Arbeitslosigkeit möglichst zu vermeiden.

Drei Tage ab Kenntnis des Beendigungszeitpunkts

Die gesetzliche Pflicht ergibt sich aus § 38 SGB III. Danach müssen sich Beschäftigte spätestens drei Monate vor dem Ende ihres Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses arbeitsuchend melden.

Erfahren sie erst kurzfristig, dass ihr Arbeitsverhältnis endet, gilt eine Frist von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts. Das betrifft vor allem Kündigungen, bei denen die verbleibende Kündigungsfrist weniger als drei Monate beträgt.

Entscheidend ist nicht der Eintritt der Arbeitslosigkeit, sondern der Zeitpunkt, an dem die betroffene Person vom voraussichtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses erfährt. Deshalb sollte die Meldung möglichst noch am Tag des Zugangs der Kündigung vorgenommen werden.

Bei längerer Kündigungsfrist gilt die Drei-Monats-Frist

Liegt das Ende des Arbeitsverhältnisses noch mindestens drei Monate in der Zukunft, muss die Arbeitsuchendmeldung spätestens drei Monate vor dem letzten Beschäftigungstag erfolgen. Beschäftigte müssen in diesem Fall nicht schon am Tag der Kündigung reagieren, sollten die Meldung aber dennoch nicht unnötig aufschieben.

Das gilt auch für befristete Arbeitsverträge. Da das Vertragsende meistens von Anfang an bekannt ist, müssen sich befristet Beschäftigte spätestens drei Monate vor dem vereinbarten Ablauf arbeitsuchend melden.

Dauert ein befristeter Vertrag insgesamt weniger als drei Monate, ist die Meldung grundsätzlich innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Enddatums erforderlich. Die Frist kann damit bereits kurz nach Abschluss des Vertrags beginnen.

Ausgangslage Frist für die Arbeitsuchendmeldung Das Arbeitsverhältnis endet in mindestens drei Monaten Spätestens drei Monate vor dem letzten Beschäftigungstag Das Ende ist bei Kenntnis weniger als drei Monate entfernt Innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Enddatums Ein befristeter Vertrag läuft in weniger als drei Monaten aus Innerhalb von drei Tagen, wenn das Enddatum erst kurzfristig bekannt wird Der Arbeitgeber stellt eine Verlängerung nur in Aussicht Die Meldung sollte trotzdem fristgerecht erfolgen Gegen die Kündigung wird geklagt Die Meldepflicht besteht weiterhin

Kündigungsschutzklage setzt die Frist nicht außer Kraft

Manche Beschäftigte gehen davon aus, dass sie sich nicht arbeitsuchend melden müssen, solange sie gegen die Kündigung vorgehen. Das ist jedoch ein gefährlicher Irrtum.

Nach § 38 SGB III besteht die Meldepflicht unabhängig davon, ob der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses vor Gericht geltend gemacht wird. Auch eine Kündigungsschutzklage oder laufende Verhandlungen über eine Weiterbeschäftigung halten die Frist nicht an.

Das gilt ebenfalls, wenn der Arbeitgeber eine Vertragsverlängerung oder Rücknahme der Kündigung in Aussicht stellt. Solange die Weiterbeschäftigung nicht sicher vereinbart ist, sollte die Arbeitsuchendmeldung vorgenommen werden.

Wird das Arbeitsverhältnis später doch fortgesetzt, kann die Agentur für Arbeit darüber informiert werden. Eine vorsorgliche und rechtzeitige Meldung ist in dieser Situation weniger riskant als das Abwarten einer noch offenen Entscheidung.

Arbeitsuchendmeldung ist online, telefonisch oder persönlich möglich

Die Bundesagentur für Arbeit ermöglicht die Arbeitsuchendmeldung online, telefonisch oder persönlich. Für die telefonische Meldung steht die gebührenfreie Servicenummer 0800 4 555500 zur Verfügung.

Wer sich online meldet, kann den Vorgang unabhängig von den Öffnungszeiten der Arbeitsagentur erledigen. Das ist besonders hilfreich, wenn die Drei-Tages-Frist über ein Wochenende oder einen Feiertag läuft.

Bei einer persönlichen Meldung empfiehlt sich eine vorherige Terminvereinbarung. Wegen der kurzen Frist sollte jedoch nicht auf einen späteren Beratungstermin gewartet werden, wenn die Meldung bereits online oder telefonisch vorgenommen werden kann.

Die Bundesagentur weist darauf hin, dass die Meldung nur auf einem Weg erfolgen soll. Nach einer Online-Meldung ist daher keine zusätzliche telefonische oder persönliche Meldung notwendig.

Nachweis über die rechtzeitige Meldung aufbewahren

Nach einer Online-Meldung sollten Beschäftigte die Bestätigung speichern oder ausdrucken. Auch Datum und Uhrzeit der Übermittlung können später wichtig werden, falls es Meinungsverschiedenheiten über die Einhaltung der Frist gibt.

Bei einer telefonischen Meldung empfiehlt es sich, das Datum, die Uhrzeit und möglichst den Namen der Gesprächsperson zu notieren. Eine zusätzlich versandte Bestätigung sollte ebenfalls aufbewahrt werden.

Treten technische Probleme auf, sollte unverzüglich ein anderer zugelassener Meldeweg genutzt werden. Ein nicht abgeschlossener Online-Vorgang reicht möglicherweise nicht aus, wenn die Daten die Agentur für Arbeit nicht erreicht haben.

Drei Vorgänge dürfen nicht verwechselt werden

Arbeitsuchendmeldung, Arbeitslosmeldung und der Antrag auf Arbeitslosengeld werden im Alltag häufig miteinander gleichgesetzt. Tatsächlich erfüllen sie unterschiedliche Zwecke und unterliegen verschiedenen zeitlichen Anforderungen.

Vorgang Zweck Zeitpunkt Arbeitsuchendmeldung Frühzeitige Vermittlung und Beratung vor dem Beschäftigungsende Spätestens drei Monate vorher oder innerhalb von drei Tagen nach kurzfristiger Kenntnis Arbeitslosmeldung Feststellung der eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Arbeitslosigkeit Frühestens drei Monate vorher, spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeldantrag Übermittlung der Angaben und Unterlagen für die Berechnung und Bewilligung Nach Empfehlung der Arbeitsagentur etwa zwei Wochen vor Beginn der Arbeitslosigkeit

Was die Arbeitsuchendmeldung bewirkt

Mit der Arbeitsuchendmeldung teilt ein Beschäftigter mit, dass sein Arbeitsverhältnis voraussichtlich endet und eine neue Stelle gesucht wird. Zu diesem Zeitpunkt kann die Person noch vollständig beschäftigt sein und weiterhin ihr bisheriges Gehalt erhalten.

Die Agentur für Arbeit kann anschließend ein Beratungs- und Vermittlungsgespräch anbieten. Dabei können berufliche Erfahrungen, mögliche Stellenangebote, Weiterbildungen und die nächsten Schritte besprochen werden.

Die Arbeitsuchendmeldung allein führt noch nicht zur Auszahlung von Arbeitslosengeld. Sie ersetzt auch nicht die spätere Arbeitslosmeldung.

Arbeitslosmeldung spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung

Wer bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses keine neue Stelle gefunden hat, muss sich zusätzlich arbeitslos melden. Nach § 141 SGB III kann diese Meldung frühestens drei Monate vor dem erwarteten Beginn der Arbeitslosigkeit erfolgen.

Spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit muss die Meldung abgeschlossen sein. Arbeitslosengeld kann grundsätzlich frühestens ab dem Tag gezahlt werden, an dem eine wirksame Arbeitslosmeldung vorliegt.

Die Arbeitslosmeldung ist online mit einem zugelassenen elektronischen Identitätsnachweis oder persönlich bei der zuständigen Agentur möglich. Eine rein telefonische Arbeitslosmeldung genügt grundsätzlich nicht.

Wer sich schon arbeitsuchend gemeldet hat, darf deshalb nicht annehmen, alle Pflichten erfüllt zu haben. Ohne die zusätzliche Arbeitslosmeldung kann sich der Beginn der Zahlung verschieben.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Für die Bewilligung werden weitere Angaben benötigt

Auch der Antrag auf Arbeitslosengeld muss praktisch gesondert bearbeitet werden. In diesem Antrag werden unter anderem Beschäftigungszeiten, Arbeitsentgelt, Steuermerkmale, Bankverbindung und mögliche weitere Einkünfte abgefragt.

Rechtlich gilt Arbeitslosengeld nach § 323 SGB III mit der Arbeitslosmeldung als beantragt, sofern die betroffene Person keine abweichende Erklärung abgibt. Für die tatsächliche Prüfung und Bewilligung benötigt die Arbeitsagentur aber den ausgefüllten Leistungsantrag und die erforderlichen Unterlagen.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit reicht es grundsätzlich aus, den Leistungsantrag etwa zwei Wochen vor Beginn der Arbeitslosigkeit abzusenden. Wird er später eingereicht, entsteht allein dadurch noch kein finanzieller Verlust, sofern insbesondere die Arbeitslosmeldung rechtzeitig erfolgt ist.

Eine verspätete Einreichung kann die Bearbeitung und Auszahlung jedoch verzögern. Beschäftigte sollten deshalb frühzeitig prüfen, ob der Arbeitgeber die Arbeitsbescheinigung bereits elektronisch an die Agentur für Arbeit übermittelt hat.

Eine verspätete Meldung kann eine Woche Arbeitslosengeld kosten

Wer seiner Pflicht zur frühzeitigen Arbeitsuchendmeldung ohne wichtigen Grund nicht nachkommt, muss mit einer Sperrzeit rechnen. Nach § 159 SGB III beträgt die Sperrzeit bei einer verspäteten Arbeitsuchendmeldung eine Woche.

Während dieser Woche wird kein Arbeitslosengeld gezahlt. Zusätzlich vermindert sich die Anspruchsdauer nach § 148 SGB III um die Tage der Sperrzeit.

Die Folgen beschränken sich damit nicht nur auf eine kurzfristig spätere Auszahlung. Die sieben Leistungstage werden grundsätzlich auch nicht einfach am Ende des Bezugszeitraums nachgeholt.

Nach den seit Juli 2026 geltenden Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit liegt der Ereignistag bei einer verspäteten Arbeitsuchendmeldung am Tag vor Eintritt der Beschäftigungslosigkeit. Die einwöchige Sperrzeit wirkt sich daher regelmäßig unmittelbar zu Beginn der Arbeitslosigkeit aus.

Eine Sperrzeit tritt nicht in jedem Fall automatisch ein

Eine Sperrzeit setzt voraus, dass die verspätete Meldung ohne wichtigen Grund erfolgt ist. Vor der Entscheidung muss die Agentur für Arbeit den Sachverhalt prüfen und der betroffenen Person Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Wer unverschuldet an einer rechtzeitigen Meldung gehindert war, sollte den Grund so genau wie möglich schildern und belegen. Geeignet sein können beispielsweise ärztliche Unterlagen, Nachweise über einen Krankenhausaufenthalt oder Belege über andere außergewöhnliche Hindernisse.

Die Fachlichen Weisungen nennen außerdem Fälle, in denen eine Person nach dem Arbeitsverhältnis zunächst keine abhängige Beschäftigung aufnehmen wollte, etwa wegen einer Weiterbildung, Selbstständigkeit, Pflegezeit oder Kinderbetreuung. Ob daraus im konkreten Fall ein wichtiger Grund folgt, hängt von den tatsächlichen Umständen ab.

Bloßes Vergessen oder die Annahme, eine Kündigungsschutzklage ersetze die Meldung, dürfte dagegen regelmäßig nicht genügen. Wird eine Sperrzeit verhängt, kann der Bescheid innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe mit einem Widerspruch angegriffen werden.

Arbeitgeber müssen auf die Meldepflicht hinweisen

Arbeitgeber sollen Beschäftigte vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig über die Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer neuen Stelle informieren. Dazu gehört auch der Hinweis auf die Pflicht zur Arbeitsuchendmeldung.

Ein fehlender oder verspäteter Hinweis des Arbeitgebers befreit Beschäftigte allerdings nicht zuverlässig von ihrer eigenen Meldepflicht. Betroffene sollten sich deshalb nicht darauf verlassen, dass der Arbeitgeber sämtliche Fristen erklärt.

Das gilt besonders bei Aufhebungsverträgen, Abwicklungsvereinbarungen und kurzfristigen Kündigungen. Neben der Meldefrist können in solchen Fällen weitere Fragen zur Sperrzeit entstehen, die unabhängig von der verspäteten Arbeitsuchendmeldung geprüft werden.

Ausnahme für betriebliche Ausbildungsverhältnisse

Die Meldepflicht nach § 38 Absatz 1 SGB III gilt nicht für ein betriebliches Ausbildungsverhältnis. Diese gesetzliche Ausnahme bedeutet jedoch nicht, dass Auszubildende bei einer drohenden Arbeitslosigkeit untätig bleiben sollten.

Wer nach dem Ausbildungsende nicht übernommen wird, kann sich freiwillig frühzeitig an die Agentur für Arbeit wenden. Bei außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnissen kann die gesetzliche Meldepflicht dagegen bestehen.

Praxisbeispiel: Kündigung zum Monatsende

Eine Arbeitnehmerin erhält am 10. August eine Kündigung zum 30. September. Da zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunkts und dem Ende des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate liegen, muss sie sich innerhalb von drei Tagen arbeitsuchend melden.

Sie erledigt die Meldung noch am 10. August online und speichert die Bestätigung. Weil sie bis Ende September keine neue Stelle findet, meldet sie sich zusätzlich spätestens am 1. Oktober arbeitslos und reicht die erforderlichen Angaben für das Arbeitslosengeld ein.

Hätte sie sich erst mehrere Wochen nach Erhalt der Kündigung arbeitsuchend gemeldet und keinen wichtigen Grund nachgewiesen, könnte die Agentur für Arbeit eine einwöchige Sperrzeit feststellen. Ihre rechtzeitig erhobene Kündigungsschutzklage würde die versäumte Arbeitsuchendmeldung nicht nachträglich ersetzen.

Fragen und Antworten zur Arbeitsuchendmeldung

1. Ab wann laufen die drei Tage nach einer Kündigung?

Die Frist beginnt, sobald die beschäftigte Person vom Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses Kenntnis hat. Um Streit über die Berechnung zu vermeiden, sollte die Meldung möglichst noch am selben Tag vorgenommen werden.

2. Reicht eine telefonische Arbeitsuchendmeldung aus?

Ja. Die Bundesagentur für Arbeit nimmt die Arbeitsuchendmeldung auch unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 4 555500 entgegen. Für die spätere Arbeitslosmeldung reicht ein Telefonanruf dagegen grundsätzlich nicht aus.

3. Muss ich mich trotz Kündigungsschutzklage arbeitsuchend melden?

Ja. Die Meldepflicht besteht auch dann, wenn vor dem Arbeitsgericht um den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gestritten wird. Wird die Beschäftigung fortgesetzt, kann die Agentur für Arbeit anschließend darüber informiert werden.

4. Droht bei einer verspäteten Arbeitsuchendmeldung immer eine Sperrzeit?

Nein. Eine einwöchige Sperrzeit setzt voraus, dass kein wichtiger Grund für die Verspätung vorliegt. Die Agentur für Arbeit muss die Umstände prüfen und die betroffene Person vor ihrer Entscheidung anhören.

5. Ist die Arbeitsuchendmeldung zugleich die Arbeitslosmeldung?

Nein. Die Arbeitsuchendmeldung erfolgt wegen des bevorstehenden Beschäftigungsendes, während die Arbeitslosmeldung spätestens am ersten Tag der tatsächlichen Arbeitslosigkeit notwendig ist. Wer nur den ersten Vorgang erledigt, riskiert Nachteile beim Beginn des Leistungsanspruchs.

6. Wann sollte der Antrag auf Arbeitslosengeld gestellt werden?

Die Bundesagentur hält eine Übermittlung etwa zwei Wochen vor Beginn der Arbeitslosigkeit für ausreichend. Obwohl das Arbeitslosengeld rechtlich mit der Arbeitslosmeldung als beantragt gilt, werden für die Berechnung und Bewilligung zusätzliche Angaben und Unterlagen benötigt.