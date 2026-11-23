Ein Restaurantbesuch ist für viele Rentner längst zu einer Ausgabe geworden, die gut überlegt sein will. Dabei bieten zahlreiche Restaurants in Deutschland besondere Preisnachlässe für ältere Gäste an – teilweise zehn oder 20 Prozent, in einem aktuellen Fall sogar 50 Prozent.

37 Restaurants mit Rentnerrabatten und günstigeren Seniorenportionen

Von festen Seniorentagen bis zu günstigeren Buffetpreisen: Die folgende Übersicht zeigt veröffentlichte Angebote aus elf Bundesländern. Die Restaurants sind nach Bundesland und Ort geordnet; über den jeweiligen Namen ist die Anbieterquelle erreichbar.

Ein Teil der Betriebe gewährt einen Preisnachlass auf das reguläre Angebot, andere berechnen weniger für kleinere Seniorenportionen. Diese Unterscheidung steht jeweils in der Tabelle, damit aus einer reduzierten Portionsgröße kein vermeintlicher Rabatt auf dieselbe Menge wird.

Die Angaben beruhen auf den veröffentlichten Restaurantseiten und den dort verfügbaren Speisekarten; eine telefonische Bestätigung wurde nicht eingeholt. Vor einer längeren Anfahrt sollten Gäste das Angebot, die Öffnungszeiten und erforderliche Nachweise beim jeweiligen Betrieb prüfen.

Wo keine konkrete Altersgrenze genannt ist, sollte diese vor der Bestellung erfragt werden. Die Angebote gelten für die genannten Standorte und sind keine bundesweit einheitliche Vergünstigung.

Weitere Hinweise zu Nachweisen und Preisvorteilen finden sich im Beitrag Rentenausweis: Diese Tabelle zeigt, wo Rentner sparen können.

In Cottbus zahlen Rentner derzeit nur den halben Preis

Besonders weit geht das Restaurant Zur Kutzeburger Mühle in Cottbus-Gallinchen. Vom 11. November bis zum 11. Dezember 2026 erhalten Rentner dort drei ausgewählte Gerichte zum halben Preis.

Zur Auswahl gehören Entenkeule, Wildgulasch und Brathering. Für die ersten beiden Gerichte werden nach Abzug des Rabatts jeweils ungefähr 13 Euro fällig, während der Brathering noch günstiger angeboten wird.

Die Aktion gilt laut örtlicher Berichterstattung werktags zwischen 12 und 14 Uhr und setzt die Vorlage des Rentenausweises voraus. Das Restaurant verlangt auf seiner Veranstaltungsseite außerdem eine Reservierung; die genauen Besuchszeiten sollten Gäste dabei abstimmen.

Über die außergewöhnliche Aktion hat Gegen-Hartz bereits ausführlich berichtet.

Regensburg: Senioren sparen an zwei Tagen 20 Prozent

Im Restaurant Glöckl der regensburger in Regensburg wird älteren Gästen montags und dienstags ein Rabatt von 20 Prozent angeboten. Die Vergünstigung wird direkt auf der Internetseite des Restaurants beworben.

Bei einer Rechnung von 50 Euro reduziert ein solcher Nachlass den Betrag auf 40 Euro. Wer regelmäßig an einem der beiden Tage dort essen geht, kann damit über das Jahr eine spürbare Summe sparen.

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Dortmund: Ab 67 Jahren wird das Buffet günstiger

Im asiatischen Restaurant Mu-Kii am Phoenix-See in Dortmund erhalten Gäste ab 67 Jahren 20 Prozent Rabatt auf das Lunch- und Dinnerangebot. Damit ist die Vergünstigung ausdrücklich an eine Altersgrenze gebunden.

Das reguläre Dinner kostet dort beispielsweise montags bis donnerstags 35,90 Euro. Mit 20 Prozent Seniorenrabatt sinkt der Preis rechnerisch auf 28,72 Euro, was einer Ersparnis von 7,18 Euro entspricht.

Konstanz und München: Zehn Prozent Rabatt an festen Tagen

Im italienischen Restaurant Il Pomodoro in Konstanz erhalten Rentner und Senioren mittwochs zehn Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke. Anders als bei einem kleineren Seniorenteller müssen die Gäste dafür nicht auf eine reduzierte Portion ausweichen.

Auch das vietnamesisch-hawaiianische Restaurant MAUI in München-Nymphenburg hat einen regelmäßigen Seniorentag eingerichtet. Dort gibt es jeden Donnerstag zehn Prozent Preisnachlass für ältere Gäste.

Ein ähnliches Angebot macht das Restaurant Delphin im Ostseebad Dahme, allerdings freitags und samstags. Der Familienbetrieb begründet seinen zehnprozentigen Rentnerrabatt ausdrücklich mit der Anerkennung der Lebensleistung älterer Menschen.

Schon ab 60 Jahren: Vier Euro weniger beim Buffet

Das Gourmet Palace in Bobenheim-Roxheim bietet freitags zwischen 11.30 und 14.30 Uhr einen besonderen Seniorentarif. Gäste ab 60 Jahren zahlen für das Mittagsbuffet einschließlich Grill und Softgetränke-Flatrate 23,50 statt 27,50 Euro.

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Der Preisnachlass beträgt damit vier Euro beziehungsweise rund 14,5 Prozent. Voraussetzung ist ein Lichtbildausweis, außerdem gilt die Aktion nicht an Feiertagen.

Auch das Hong Kong Haus in Augsburg gewährt älteren Gästen einen günstigeren Buffetpreis. Das Restaurant nennt dafür eine Altersgrenze von über 70 Jahren, veröffentlicht allerdings keinen festen prozentualen Nachlass.

Seniorenportionen: Bis zu 25 Prozent weniger bezahlen

Nicht jedes günstige Seniorenessen ist ein Rabatt auf die vollständige Mahlzeit. Manche Restaurants bieten stattdessen kleinere Portionen zu einem entsprechend niedrigeren Preis an.

Das Restaurant Mühlenstein in Wedel weist beispielsweise zahlreiche Gerichte aus, die als kleinere Rentnerportion 20 Prozent günstiger bestellt werden können. Welche Speisen dazugehören, ist in der Speisekarte gekennzeichnet.

Im Hotel zum Einsiedler in Deutschneudorf im Erzgebirge ist bei vielen Speisen sogar ein Preisnachlass von 25 Prozent für die kleinere Seniorenportion vorgesehen. Die Vergünstigung betrifft somit die reduzierte Portionsgröße und nicht dasselbe Gericht in unveränderter Menge.

Die Hofwirtschaft Hessentapas in Hasselroth bietet ebenfalls kleinere Seniorenportionen an. Bei den aufgeführten Schnitzelgerichten werden dafür zwei Euro vom regulären Preis abgezogen.

Rentnerrabatt und Seniorenrabatt sind nicht dasselbe

Ein wichtiger Unterschied wird häufig übersehen: Nicht jeder Mensch mit Rentenausweis erfüllt automatisch die Voraussetzungen für einen Seniorenrabatt. Umgekehrt kann eine Altersvergünstigung auch Menschen offenstehen, die noch berufstätig sind.

Das Gourmet Palace setzt beispielsweise ein Mindestalter von 60 Jahren voraus, während der Rabatt bei Mu-Kii Dortmund erst ab 67 Jahren gilt. Andere Betriebe werben ausdrücklich mit einem Rentnerrabatt und verlangen möglicherweise einen entsprechenden Nachweis.

Eine bundesweit einheitliche Altersgrenze existiert nicht. Entscheidend sind die Bedingungen des jeweiligen Restaurants.

Rentenausweis kann mehrere Euro sparen

Wer einen Rentenrabatt nutzen möchte, sollte seinen Rentenausweis mitnehmen. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt, dass dieser Ausweis den Rentenstatus nachweist und auch für Vergünstigungen in Restaurants verwendet werden kann.

Der Ausweis garantiert allerdings keinen Preisnachlass. Die Entscheidung darüber liegt beim jeweiligen Restaurant, das zusätzlich einen Personalausweis verlangen kann.

Wer seinen Rentenausweis verloren hat, kann über den Renten Service der Deutschen Post Ersatz beantragen. Weitere Informationen zu möglichen Vergünstigungen finden sich bei Gegen-Hartz im Überblick zu Rabatten mit dem Rentenausweis.

Warum sich Nachfragen im Restaurant lohnt

Die veröffentlichten Angebote zeigen, dass Rentnerrabatte in der Gastronomie sehr unterschiedlich gestaltet sind. Während einige Betriebe feste Seniorentage haben, beschränken andere ihre Vergünstigungen auf bestimmte Gerichte oder Zeiten.

Wer nach einem Seniorenrabatt fragt, sollte deshalb auch wissen wollen, ob Getränke eingeschlossen sind und ob sich der Nachlass mit anderen Aktionen kombinieren lässt. Ebenso wichtig ist die Frage, ob das Angebot nur für kleinere Portionen gilt.

Weitere Vergünstigungen für ältere Menschen zeigt unsere Übersicht Rentner: Überall hier bekommen Senioren zehn Prozent Rabatt – oft sogar mehr.

Drei wichtige Fragen und Antworten zu Rentnerrabatten

1. Bekommen alle Rentner automatisch einen Rabatt im Restaurant?

Nein, einen gesetzlichen Anspruch auf einen Rentnerrabatt gibt es nicht. Restaurants entscheiden freiwillig, ob sie einen Preisnachlass anbieten und welche Voraussetzungen dafür gelten.

2. Ab welchem Alter erhalten Senioren günstigere Restaurantpreise?

Das hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Manche Restaurants bieten bereits ab 60 Jahren eine Ermäßigung an, während andere eine Altersgrenze von 67 oder über 70 Jahren festlegen.

3. Muss der Rentnerrabatt vor der Bestellung angegeben werden?

Es ist sinnvoll, bereits bei der Reservierung oder spätestens vor der Bestellung nach dem Nachlass zu fragen und die erforderlichen Nachweise bereitzuhalten. So lässt sich vermeiden, dass der Rabatt bei der Abrechnung nicht berücksichtigt wird.