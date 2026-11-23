Wer 2026 mehr als 603 Euro im Monat verdient, kann unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem einen Minijob behalten. Möglich macht das die betriebliche Altersversorgung. Dabei wird ein Teil des Bruttolohns direkt für die spätere Rente angespart und zählt unter bestimmten Voraussetzungen nicht zur Minijob-Verdienstgrenze.

Ein Beispiel zeigt, wie das funktioniert. Wer monatlich 680 Euro verdient und davon 80 Euro in die betriebliche Altersversorgung einzahlt, bleibt mit den verbleibenden 600 Euro innerhalb der Minijob-Grenze. Allerdings stehen die umgewandelten 80 Euro nicht für die laufenden Ausgaben zur Verfügung.

Warum ein höherer Bruttolohn noch ein Minijob sein kann

Für die Minijobgrenze zählt das regelmäßig zu erwartende Arbeitsentgelt nach den sozialversicherungsrechtlichen Regeln. Wird ein Teil des künftigen Gehalts wirksam in eine Betriebsrente umgewandelt, wird er bei der Verdienstgrenze nicht mitgerechnet.

So kann ein vereinbarter Monatslohn von 800 Euro nach einer Entgeltumwandlung von 200 Euro auf eine Anrechnung von 600 Euro sinken. Die Voraussetzungen der Beitragsfreiheit müssen allerdings erfüllt sein.

Eine private Überweisung vom eigenen Girokonto in einen Sparvertrag hat diese Wirkung jedoch nicht. Die Entgeltumwandlung muss mit dem Arbeitgeber vereinbart und über betriebliche Altersversorgung abgewickelt werden.

603 Euro und 338 Euro nicht verwechseln

Die Minijobgrenze liegt 2026 bei durchschnittlich 603 Euro monatlich, bei durchgehender Beschäftigung also bei 7.236 Euro im Jahr. Für die sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung gilt eine andere Grenze: vier Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung.

Das sind 2026 insgesamt 4.056 Euro im Jahr, bei gleichmäßiger Verteilung 338 Euro monatlich. Bei einer Direktversicherung, Pensionskasse oder einem Pensionsfonds müssen auch die Arbeitgeberbeiträge innerhalb dieses gemeinsamen Rahmens berücksichtigt werden.

Die steuerliche Förderung reicht unter den gesetzlichen Voraussetzungen weiter: Bis zu acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze von 8.112 Euro jährlich können steuerfrei bleiben.

Daraus folgt jedoch keine ebenso hohe Sozialabgabenfreiheit, und gerade diese entscheidet darüber, welcher Verdienst für die Minijobgrenze zählt.

Wer Entgeltumwandlung verlangen kann

Der gesetzliche Anspruch auf Entgeltumwandlung setzt voraus, dass Beschäftigte aufgrund ihrer Tätigkeit bei diesem Arbeitgeber in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.

Das trifft auch auf Minijobber zu, die sich nicht von der Rentenversicherungspflicht haben befreien lassen.

Wer im Minijob von dieser Pflicht befreit ist, kann mit Zustimmung des Arbeitgebers eine Entgeltumwandlung vereinbaren. Eine Befreiung schließt die betriebliche Vorsorge also nicht grundsätzlich aus.

Der Anspruch betrifft künftige Entgeltansprüche. Bei tariflichem Entgelt muss außerdem geprüft werden, ob der Tarifvertrag die Umwandlung vorsieht oder zulässt.

Auch ein pauschal versteuerter Minijob kann geeignet sein

Ein pauschal versteuerter Minijob kann diese Voraussetzung erfüllen; die Minijob-Zentrale empfiehlt dem Arbeitgeber dafür eine schriftliche Bestätigung der beschäftigten Person.

Wer daneben noch eine Hauptbeschäftigung ausübt, sollte die Voraussetzungen vor Vertragsabschluss ausdrücklich prüfen lassen. Auch die Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen kann beeinflussen, ob überhaupt ein Minijob vorliegt.

Wann der Arbeitgeber 15 Prozent zuschießen muss

Bei einer Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung, Pensionskasse oder einen Pensionsfonds muss der Arbeitgeber grundsätzlich 15 Prozent des umgewandelten Betrags zusätzlich weiterleiten, soweit er dadurch Sozialversicherungsbeiträge spart.

📚 Lesen Sie auch: Rente nach 35 oder 45 Jahren: So viel bekommen Neurentner mit 35 oder 45 Jahren im Durchschnitt

Tarifverträge können abweichende Regelungen enthalten.

Bei einem vereinbarten Umwandlungsbetrag von 200 Euro entsprechen 15 Prozent einem Zuschuss von 30 Euro. Ob dieser Betrag gesetzlich geschuldet ist oder freiwillig zugesagt wird, sollte aus der Vereinbarung hervorgehen. Ein Wechsel zwischen Midijob und Minijob verändert auch die Arbeitgeberabgaben.

Der Zuschuss fließt in die Altersversorgung und erhöht nicht die laufende Überweisung auf das Girokonto. Ob ein Angebot wirtschaftlich überzeugt, hängt zudem von mehr als dem Zuschuss ab, wie der Beitrag „Betriebliche Altersvorsorge: 15 Prozent Arbeitgeberzuschuss reichen nicht“ erläutert.

Der Zuschuss kann die Minijob-Rechnung kippen

Wer den beitragsfreien Rahmen vollständig für den eigenen Umwandlungsbetrag verplant, kann den Arbeitgeberzuschuss übersehen. Soweit die insgesamt begünstigten Beiträge die Grenze überschreiten, muss der überschießende Betrag wieder zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt gerechnet werden.

Bei ganzjährig gleichbleibenden Zahlungen ergibt sich beispielsweise aus 903 Euro Bruttolohn abzüglich 300 Euro Entgeltumwandlung zunächst ein laufender Verdienst von 603 Euro.

Kommen 45 Euro Arbeitgeberzuschuss hinzu, fließen aber 345 Euro in den Vertrag und damit monatlich sieben Euro mehr als der anteilige beitragsfreie Rahmen von 338 Euro.

Der für die Einstufung anzurechnende Verdienst beträgt dann 610 Euro und liegt oberhalb der Minijobgrenze. Dieses Rechenbeispiel setzt voraus, dass keine weiteren Beiträge den Freibetrag verbrauchen und alle übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Minijob bedeutet keinen eigenen Krankenversicherungsschutz

Aus dem Minijob selbst entsteht weder eine eigene Kranken- und Pflegeversicherung noch ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Krankenversicherung begründen keinen eigenen Krankengeldanspruch. Die Unterschiede erklärt der Beitrag „Minijob und Krankengeld: Wann die Krankenkasse zahlen muss“.

Die Krankenversicherung muss deshalb anderweitig gesichert sein, etwa durch eine zulässige Familienversicherung. Die gesetzliche Unfallversicherung bleibt bestehen.

Ansprüche auf bezahlten Urlaub sowie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall entfallen nicht wegen des Minijobstatus.

Ein Midijob kann die bessere Absicherung bieten

Ohne Entgeltumwandlung wäre eine reguläre Beschäftigung mit 800 Euro Monatsverdienst grundsätzlich ein Midijob. Im Übergangsbereich von 603,01 Euro bis 2.000 Euro zahlen Beschäftigte 2026 verringerte eigene Sozialversicherungsbeiträge und sind in allen Zweigen der Sozialversicherung versichert.

Wer seinen anrechenbaren Verdienst durch Entgeltumwandlung unter die Minijobgrenze senkt, sollte diesen Unterschied vorab mit der Krankenkasse und der Lohnabrechnung klären.

Besonders ohne anderweitige Absicherung kann der vermeintliche Vorteil teuer werden, wenn Sie eine eigene Krankenversicherung finanzieren müssen.

Weniger gesetzliche Rente, gebundenes Geld und Vertragskosten

Der sozialabgabenfrei umgewandelte Lohn erhöht nicht die gesetzliche Rente. Bei der Entscheidung müssen deshalb die zusätzliche Betriebsrente und die gegenüber einer Auszahlung als beitragspflichtiger Lohn geringeren gesetzlichen Rentenanwartschaften zusammen betrachtet werden.

Das angesparte Geld ist für die Altersversorgung gebunden und kein Notfallpolster. Vor Abschluss sollten die Möglichkeiten bei einem Arbeitgeberwechsel oder einer Unterbrechung der Beitragszahlung geklärt werden.

Die heutigen Regeln erläutern die Beiträge „So viel netto bleibt 2026 von der Betriebsrente übrig“ und „Die Betriebsrente richtig auszahlen lassen“.

Fiktives Beispiel: Sophie aus Donaueschingen

Sophie aus Donaueschingen arbeitet in einem gewerblichen Büro in der Buchführung und vereinbart 800 Euro monatlichen Bruttolohn, von dem künftig 200 Euro in eine Direktversicherung fließen.

Ihr Arbeitgeber sagt ihr zusätzlich 30 Euro monatlichen Zuschuss verbindlich zu.

Für dieses fiktive Beispiel wird angenommen, dass Sophie keine weiteren Beschäftigungen und keine Sonderzahlungen hat, rentenversicherungspflichtig bleibt und die Voraussetzungen der steuer- und sozialabgabenfreien Vorsorge erfüllt.

Ihre Krankenversicherung ist über eine zulässige Familienversicherung gesichert, und der Arbeitgeber trägt die pauschale Lohnsteuer selbst.

Berechnung für Sophie im Jahr 2026 Monatlicher Betrag Vereinbarter Bruttolohn vor Entgeltumwandlung 800,00 Euro Davon für die Direktversicherung umgewandelt 200,00 Euro Verbleibender laufender Bruttolohn 600,00 Euro Zusätzlicher Arbeitgeberzuschuss zur Direktversicherung 30,00 Euro Gesamter monatlicher Vorsorgebeitrag 230,00 Euro Für die Minijobgrenze anzurechnender Verdienst 600,00 Euro Sophies Rentenversicherungsbeitrag: 3,6 Prozent von 600 Euro 21,60 Euro Auszahlung auf Sophies Girokonto 578,40 Euro

Die Vorsorgebeiträge von insgesamt 230 Euro monatlich bleiben unter dem anteiligen sozialabgabenfreien Rahmen von 338 Euro, sodass bei den genannten Annahmen ein Minijob vorliegt.

Sophie erhält aber nicht 800 Euro zur freien Verfügung, sondern 578,40 Euro auf ihr Konto und einen Beitrag von 230 Euro in ihren Vorsorgevertrag.

Die 230 Euro sind außerdem keine Zusage einer späteren monatlichen Betriebsrente in gleicher Höhe. Welche Leistung daraus entsteht, hängt vom Vertrag, seiner Laufzeit, den Kosten und der Entwicklung des angesparten Kapitals ab.

FAQ: Sechs Fragen zu Minijob und Betriebsrente

Kann ich 2026 mehr als 603 Euro brutto verdienen und trotzdem Minijobber bleiben?

Ja, wenn eine wirksame Entgeltumwandlung den anzurechnenden regelmäßigen Verdienst auf höchstens 603 Euro senkt. Die Voraussetzungen der Sozialabgabenfreiheit und mögliche weitere Entgeltbestandteile müssen dabei berücksichtigt werden.

Bekomme ich den umgewandelten Betrag zusätzlich ausgezahlt?

Nein, dieser Teil Ihres Gehalts fließt in die betriebliche Altersversorgung. Für Ihre laufenden Ausgaben steht nur der verbleibende Auszahlungsbetrag zur Verfügung.

Haben auch von der Rentenversicherungspflicht befreite Minijobber diese Möglichkeit?

Ja, wenn der Arbeitgeber zustimmt und eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird. Einen gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung haben sie aus dieser befreiten Beschäftigung jedoch nicht.

Zählt der Arbeitgeberzuschuss beim beitragsfreien Höchstbetrag mit?

Ja, bei den hier behandelten Beiträgen zur Direktversicherung, Pensionskasse oder zum Pensionsfonds wird der Zuschuss mitgerechnet. Ein Überschreiten des gemeinsamen Rahmens kann den anzurechnenden Verdienst erhöhen und den Minijobstatus gefährden.

Bin ich durch die Betriebsrente im Minijob krankenversichert?

Nein, die Altersversorgung schafft keinen eigenen Krankenversicherungsschutz aus dem Minijob. Eine anderweitige Absicherung muss bestehen und sollte vor einem Wechsel aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung geprüft werden.

Lohnt sich die Entgeltumwandlung mit 15 Prozent Zuschuss immer?

Nein, Vertragskosten, spätere Abzüge, geringere gesetzliche Rentenanwartschaften und die Bindung des Geldes können den Vorteil schmälern. Entscheidend ist auch, ob Sie den heutigen Auszahlungsbetrag und den Sozialversicherungsschutz eines Midijobs benötigen.

Quellen

AOK: Gehaltsextras in Geldleistungen – Betriebliche Altersversorgung und Grenzwerte 2026.

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 1a BetrAVG – Entgeltumwandlung und Arbeitgeberzuschuss, § 17 BetrAVG – Persönlicher Geltungsbereich und § 3 Nr. 63 EStG – Steuerfreiheit von Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zur Betriebsrente.

Deutsche Rentenversicherung: Entgeltumwandlung für betriebliche Altersversorgung.