Wer wegen einer Behinderung einen Rollstuhl braucht, soll sich unter bestimmten Voraussetzungen den Weg für ein zusätzliches Rezept sparen können. Das Bundesgesundheitsministerium will außerdem bundesweit vereinheitlichen, wann ein Sanitätshaus ein Hilfsmittel ohne vorherige Einzelgenehmigung der Krankenkasse abgeben kann.

Beides steht im Referentenentwurf für das Hilfsmittelmodernisierungs- und Bürokratierückbaugesetz. Am 23. November sind die Änderungen noch nicht beschlossen, laufende Anträge beurteilt die Kasse nach geltendem Recht.

Wann die Empfehlung für einen Rollstuhl genügen soll

Für Kinder, die in einem ermächtigten Sozialpädiatrischen Zentrum behandelt werden, gibt es bereits eine Erleichterung. Sie gilt ebenso für Versicherte in einem ermächtigten Medizinischen Behandlungszentrum für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen.

Empfiehlt der dort behandelnde Arzt das Hilfsmittel innerhalb der letzten drei Wochen vor dem Antrag, muss die Krankenkasse nach § 33 Absatz 5c SGB V davon ausgehen, dass es erforderlich ist.

Für Familien macht das einen Unterschied, wenn das Behandlungsteam bereits geprüft hat, welche Sitzposition und welche Unterstützung ein Kind im Rollstuhl braucht.

Der Entwurf soll klarstellen, dass in diesen Fällen die ärztliche Empfehlung aus dem Behandlungszentrum genügt und ein gesondertes Kassenrezept entfällt.

Die Kasse dürfte von der gesetzlichen Vermutung abweichen, wenn sich schon aus der Empfehlung ergibt, dass das Hilfsmittel offensichtlich nicht erforderlich ist.

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Bei günstigen Hilfsmitteln soll die Einzelgenehmigung entfallen können

Der GKV-Spitzenverband und die Verbände der Hilfsmittelanbieter sollen in einem bundesweiten Rahmenvertrag Preisgrenzen vereinbaren. Unterhalb der jeweiligen Grenze könnte das Sanitätshaus die Versorgung übernehmen, ohne erst einen Kostenvoranschlag zur Einzelgenehmigung bei der Kasse einzureichen.

Der Entwurf nennt keinen Eurobetrag und erlaubt unterschiedliche Grenzen je nach Produktgruppe. Ob ein bestimmter Rollstuhl darunterfällt, ist deshalb offen, auch für individuell angepasste Elektrorollstühle sieht der Entwurf keine pauschale Freigabe vor.

Gleiche Formulare für Sanitätshäuser und Krankenkassen

Der Rahmenvertrag soll auch festlegen, wie Anbieter eine Beratung dokumentieren, Mehrkosten ausweisen und Abrechnungsunterlagen elektronisch übermitteln. Wer dauerhaft auf Hilfsmittel angewiesen ist, könnte davon profitieren, dass für Folgeverordnungen und die Weiterversorgung nach Ablauf einer Versorgungspauschale dieselben Regeln gelten sollen.

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Die BAG Selbsthilfe fordert, Patientenvertretungen an der Ausgestaltung dieses Vertrags zu beteiligen. Bei den Empfehlungen der Behandlungszentren sieht sie weiteren Änderungsbedarf, damit die Erleichterungen bei den Familien ankommen.

Was sich bei Ladestrom und Hörgeräten ändern würde

Zwei Hilfsmittel, zwei unterschiedliche Folgen des Entwurfs Versorgung Geplante Änderung Elektrorollstuhl und andere elektrische Hilfsmittel Bundesweite Richtlinien sollen regeln, wie die Kasse die notwendigen Energiekosten berechnet und für welchen Zeitraum sie diese erstattet. Möglich wären auch Pauschalen. Hörhilfen Die Krankenkasse müsste jede beantragte Versorgung vorab genehmigen. Bisher kann sie auf diesen Schritt verzichten.

Wer seinen von der Kasse bewilligten Elektrorollstuhl zu Hause lädt, kann die notwendigen Stromkosten schon heute geltend machen. Neu wäre die einheitliche Berechnung, deren Einzelheiten der GKV-Spitzenverband noch festlegen müsste.

Bei Hörgeräten will das Ministerium der Kasse Gelegenheit geben, Versicherte vor dem Kauf über eine bedarfsgerechte Versorgung ohne private Mehrkosten zu informieren. Die BAG Selbsthilfe lehnt die Pflicht zur Vorabgenehmigung ab, weil sie längere Wartezeiten für hörbehinderte Menschen befürchtet.

Sechs Fragen und Antworten zur geplanten Hilfsmittelreform

Brauche ich für einen Rollstuhl einen Schwerbehindertenausweis?

Ein Ausweis ist dafür nicht erforderlich. Auch bei einem GdB von 100 zählt für den Anspruch gegenüber der gesetzlichen Krankenkasse, ob Sie den Rollstuhl zum Behinderungsausgleich oder aus einem anderen in § 33 SGB V genannten Grund benötigen.

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Soll ich mit meinem Antrag bis zur Reform warten?

Wenn Sie das Hilfsmittel jetzt brauchen, können Sie es jetzt beantragen. Beschreiben Sie, welche Wege oder Tätigkeiten Ihnen ohne das Hilfsmittel unmöglich sind, und klären Sie die Kostenübernahme möglichst vor einem privaten Kauf.

Wie alt darf die Empfehlung des Behandlungszentrums sein?

Für die gesetzliche Vermutung muss der dort behandelnde Arzt das Hilfsmittel innerhalb der letzten drei Wochen vor der Antragstellung empfohlen haben. Bei einer älteren Empfehlung können Sie das Hilfsmittel weiterhin beantragen, müssen den Bedarf aber gegebenenfalls gesondert belegen.

Gibt es künftig leichter einen zweiten Rollstuhl?

Der Entwurf schafft keinen allgemeinen Anspruch auf einen zweiten Rollstuhl. Dafür kommt es darauf an, welchen notwendigen Bedarf der vorhandene Rollstuhl im Einzelfall offenlässt.

Was gilt, wenn mein Rollstuhl kaputtgeht?

Zur Hilfsmittelversorgung gehört schon heute die notwendige Reparatur des Rollstuhls. Melden Sie den Defekt dem zuständigen Sanitätshaus und teilen Sie der Kasse mit, wenn Sie für die Reparaturzeit eine Ersatzversorgung brauchen.

Was kann ich gegen eine Ablehnung tun?

Gegen den Bescheid können Sie bei korrekter Rechtsbehelfsbelehrung in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Verweist die Kasse auf einen anderen Rollstuhl, erklären Sie in der Begründung möglichst konkret, welche notwendigen Wege oder Bewegungen Ihnen damit nicht möglich sind.

Quellen

BAG Selbsthilfe, Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 18. November 2026

Bundesministerium für Gesundheit, Referentenentwurf zum Hilfsmittelmodernisierungs- und Bürokratierückbaugesetz, insbesondere zu §§ 33 und 127 SGB V