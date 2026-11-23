Wer für eine als Eingliederungshilfe bewilligte Alltagsassistenz einen Eigenbeitrag zahlt, könnte ab Januar 2027 entlastet werden. Bei überwiegendem Renteneinkommen soll die Grundschwelle von 28.476 auf 29.736 Euro im Jahr steigen.

Für eine alleinstehende Person, bei der der Träger in beiden Jahren 30.000 Euro Einkommen ansetzt, kann der Monatsbeitrag dadurch von 30 Euro auf null sinken.

Der Beitrag kann sogar dann wegfallen, wenn das Einkommen etwas über der neuen Schwelle liegt. Das liegt an der gesetzlichen Abrundung auf volle Zehnerbeträge. Bei durchgehender Bewilligung sind das im Beispielfall 360 Euro weniger Eigenbeitrag im Jahr.

Warum die Einkommensgrenze 2027 steigt

Das Berliner Sozialrundschreiben Nr. 05/2026 nennt für 2027 eine jährliche Bezugsgröße der Sozialversicherung von 49.560 Euro. Nach § 136 Absatz 2 SGB IX beträgt die Grundschwelle bei überwiegendem Renteneinkommen 60 Prozent dieser Bezugsgröße. Damit liegt sie um 1.260 Euro über dem Wert für 2026 von 28.476 Euro.

Der Bundesrat hat der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2027 am 20. November 2026 zugestimmt. Laut Bundesarbeitsministerium war die Verordnung am 22. November 2026 noch nicht veröffentlicht. Sie soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Die Berechnung beruht auf Bundesrecht und gilt damit auch außerhalb Berlins.

Ab wann 2027 ein Eigenbeitrag anfällt

Der Träger zieht zuerst die persönliche Einkommensgrenze vom Jahreseinkommen ab, das er für die Berechnung ansetzt. Nach § 137 Absatz 2 SGB IX nimmt er zwei Prozent des übersteigenden Jahresbetrags und rundet das Ergebnis auf volle Zehnerbeträge ab. Das ist bereits der Monatsbeitrag.

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Liegt das Jahreseinkommen weniger als 500 Euro über der persönlichen Grenze, bleibt das Ergebnis nach der Abrundung bei null. Bei der Grundschwelle für überwiegendes Renteneinkommen fällt 2027 nach den vorgesehenen Werten erst ab 30.236 Euro der erste Monatsbeitrag von 10 Euro an. Bei einem unveränderten Jahreseinkommen ab 29.976 Euro und unter 30.236 Eurowürde der Monatsbeitrag von 30 Euro im Jahr 2026 auf null im Jahr 2027 sinken, sofern keine Zuschläge zur Grundschwelle oder Beitragsbefreiungen greifen.

Eigenbeitrag bei 30.000 Euro Jahreseinkommen ohne Zuschläge zur Grundschwelle oder Beitragsbefreiung Jahr So rechnet der Träger 2026 30.000 € minus 28.476 € = 1.524 €. Zwei Prozent davon sind 30,48 €. Abgerundet ergibt das 30 € im Monat. 2027 (vorgesehen) 30.000 € minus 29.736 € = 264 €. Zwei Prozent davon sind 5,28 €. Abgerundet ergibt das 0 € im Monat.

Welche Bruttorente der Träger zugrunde legt

Bei Renteneinkünften zählt nach § 135 SGB IX grundsätzlich die Bruttorente aus dem Vorvorjahr. Für einen Beitrag im Jahr 2027 ist das regelmäßig die Jahresbruttorente aus 2025, für 2026 die aus 2024. Die monatliche Überweisung auf dem Konto eignet sich deshalb allein nicht für die Berechnung.

Weicht das Einkommen zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung erheblich vom Vorvorjahr ab, muss der Träger die voraussichtlichen Jahreseinkünfte des laufenden Jahres zugrunde legen. Das kann etwa bei einem neuen Rentenbezug relevant werden. Wer zusätzlich Arbeitslohn oder andere Einkünfte hat, sollte auch prüfen, welche Einkunftsart überwiegt, denn davon hängt die Grundschwelle ab.

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Für wen die persönliche Grenze höher liegt

Für Ehe- oder Lebenspartner, die nicht getrennt leben, sowie für Partner in einer vergleichbaren Gemeinschaft kann sich die Grenze erhöhen. Bei unterhaltsberechtigten Kindern im Haushalt kommen ebenfalls Zuschläge infrage. Ob und in welcher Höhe der Träger diese Zuschläge berücksichtigt, hängt nach § 136 Absätze 3 und 4 SGB IX auch vom Einkommen des Partners ab.

Wer zugleich Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhält, zahlt nach § 138 Absatz 1 Nummer 8 SGB IX keinen Beitrag zu den Aufwendungen der Eingliederungshilfe. In diesem Fall greift die Beitragsbefreiung bereits unabhängig von der höheren Einkommensgrenze.

Was Betroffene im Bescheid prüfen können

Wer aufgrund eines laufenden Bescheids auch im Januar 2027 einen Eigenbeitrag zahlen soll, kann den Träger schriftlich bitten, den Beitrag ab Januar zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Im Bescheid oder Berechnungsbogen steht, welches Einkommensjahr der Träger herangezogen, welche Grenze er angesetzt und wie er abgerundet hat.

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Wer bereits einen neuen Bescheid mit einem aus seiner Sicht falsch berechneten Beitrag erhalten hat, kann nach § 84 SGG in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Die Frist läuft auch dann weiter, wenn Betroffene um eine Neuberechnung bitten. Welche Hilfe es beim Widerspruch in der Eingliederungshilfe gibt, erläutert unser Ratgeber.

Praxisbeispiel mit einer alleinlebenden Rentnerin

Eine alleinlebende Rentnerin erhält Assistenz, damit sie regelmäßig an Veranstaltungen in ihrem Stadtteil teilnehmen kann. Ihre Jahresbruttorente betrug 2024 und 2025 jeweils 30.000 Euro. Sie hat keine weiteren Einkünfte, keine Zuschläge zur Einkommensgrenze und erhält keine Grundsicherung.

Weil der Träger in beiden Jahren dieselbe Bruttorente ansetzt, wirkt sich allein die höhere Grenze aus. Ab Januar 2027 würde ihr bisheriger Eigenbeitrag von 30 Euro im Monat wegfallen.

Häufige Fragen zur Eingliederungshilfe 2027

Gilt die neue Grundschwelle auch für die Erwerbsminderungsrente?

Ja, sie gilt bei überwiegenden Renteneinkünften im Sinne der Eingliederungshilfe. Dazu zählt neben der gesetzlichen Altersrente auch die gesetzliche Erwerbsminderungsrente.

Wird der Monatsbeitrag noch durch zwölf geteilt?

Die zwei Prozent des übersteigenden Jahresbetrags ergeben direkt den Monatsbeitrag vor der Abrundung. Wer den Eigenbeitrag für ein volles Jahr ermitteln möchte, multipliziert den abgerundeten Monatsbetrag mit zwölf.

Kann meine Rentenerhöhung 2027 den Eigenbeitrag verändern?

In der Regel bleibt für den Beitrag 2027 die Jahresbruttorente aus 2025 die Grundlage, auch wenn die Rente 2027 steigt. Weicht das Einkommen zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung erheblich vom Einkommen aus 2025 ab, muss der Träger das voraussichtliche Jahreseinkommen 2027 ansetzen. In diesem Fall kann die höhere Rente den Eigenbeitrag verändern.