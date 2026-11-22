Eine Absolventin mit posttraumatischer Belastungsstörung wollte gemeinsam mit ihrem Assistenzhund an ihrer Abschlussfeier teilnehmen. Doch das Berufsbildungswerk verweigerte ihr den Zutritt mit dem Hund. Die Begründung lautete, dass andere Teilnehmende Angst vor Hunden haben könnten.

Der Fall wird in einem Fachbeitrag auf reha-recht.de vom 20. Oktober 2026 aufgegriffen. Darin wird eine Diskussion von Fachleuten zusammengefasst, die sich mit dem Zugang von Menschen mit Assistenzhunden und möglichen Konflikten mit anderen Teilnehmenden beschäftigt.

Ausbildung geschafft – bei der Feier droht der Ausschluss

Die Frau hatte ihre Ausbildung virtuell absolviert und wollte für die Abschlussveranstaltung mehrere Hundert Kilometer zum Standort des Berufsbildungswerks reisen. Nach ihrer Darstellung konnte sie nur mit ihrem Assistenzhund teilnehmen.

Die Fachleute hielten es für naheliegend, dass auch diese Abschlussveranstaltung unter das Zutrittsrecht fällt.

Das Hausrecht setzt den gesetzlichen Schutz nicht außer Kraft

§ 12e Behindertengleichstellungsgesetz schützt Menschen mit Behinderungen, die ein Assistenzhund begleitet. Betreiber dürfen ihnen den Zugang zu Einrichtungen, die dem Publikums- und Benutzungsverkehr offenstehen, nicht wegen des Hundes verweigern.

Das betrifft öffentliche und private Einrichtungen; eine Ausnahme kommt bei einer unverhältnismäßigen oder unbilligen Belastung in Betracht. Ein Schild mit einem Hundeverbot ersetzt hier keine Prüfung.

Für die eigene Wohnung gelten andere Regeln, wie unser Beitrag zum Assistenzhund trotz Hundeverbot im Mietvertrag erläutert.

Vermutete Hundeangst genügt nicht

In der Diskussion wandten sich die Fachleute gegen einen Ausschluss auf Verdacht. Zunächst müsse der Veranstalter prüfen, ob sich die Interessen durch mildere Maßnahmen vereinbaren lassen, etwa durch mehr Abstand im Veranstaltungsraum.

Die beteiligte Schlichtungsstelle BGG verwies bei konkreten Phobien oder Allergien auf räumliche oder zeitliche Trennung als mögliche Lösung. Ob eine vorherige Anmeldung nötig ist, hängt von den organisatorischen Vorbereitungen ab.

Eine konkrete Angststörung verdient ebenfalls Schutz

Eine nachgewiesene Phobie lässt sich nicht mit dem Hinweis abtun, der Hund sei doch harmlos.

Auch psychische Erkrankungen können erhebliche Behinderungen verursachen; deshalb sollte eine Lösung die Bedürfnisse beider Betroffenen berücksichtigen.

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Wie organisatorische Rücksichtnahme aussehen kann, zeigt ein aktuelles Merkblatt des Landesamts für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt für Gesundheitseinrichtungen: Bei Ängsten oder Allergien kommen andere Räume, Abstände oder ein Personalwechsel infrage.

Für eine Feier lässt sich daraus ableiten, Sitzplätze und Wege so zu planen, dass Begegnungen möglichst ausbleiben.

Barrierefreiheit braucht mehr als einen stufenlosen Eingang

Eine Rampe hilft wenig, wenn jemand das Gebäude zwar erreichen kann, aber seine notwendige Unterstützung vor der Tür zurücklassen soll. Der Fall zeigt anschaulich, dass Barrieren für Menschen mit Behinderungen auch durch organisatorische Entscheidungen entstehen.

Ein Assistenzhund erfüllt nach dem Gesetz gezielt erlernte Aufgaben, um behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen und selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen.

Dass dies auch bei seelischen Behinderungen relevant sein kann, zeigt unser Beitrag über einen PTBS-Assistenzhund als Leistung zur sozialen Teilhabe.

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Nicht jeder Hund fällt unter das Zutrittsrecht

Der besondere Schutz setzt einen Assistenzhund im Sinne der gesetzlichen Regelungen voraus. § 12e BGG nennt dafür verschiedene Wege der Zertifizierung oder Anerkennung.

Nach den Hinweisen des Bundesarbeitsministeriums genügt für den Zutrittsnachweis das vorgesehene Assistenzhund-Logo oder der Ausweis über die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft. Ein weiterer Nachweis ist danach nicht erforderlich.

Die Frage der Finanzierung ist davon zu unterscheiden, wie der Fall einer abgelehnten Assistenzhund-Ausbildung durch die Krankenkasse zeigt.

So reagieren Sie auf ein pauschales Verbot

Bitten Sie den Veranstalter um eine schriftliche Begründung und benennen Sie ausdrücklich Ihr Zutrittsrecht nach § 12e BGG. Fragen Sie nach, welche konkrete Belastung er befürchtet und warum mehr Abstand oder eine andere Platzverteilung nicht ausreichen sollen.

Bewahren Sie die Einladung, Ihre Anfrage und die Antwort auf, damit eine Beratungsstelle den Vorgang nachvollziehen kann. Wenn zusätzlich ein Leistungsträger notwendige Unterstützung ablehnt, betrifft das ein eigenes Verfahren; hierzu finden Sie Hinweise im Beitrag zum Widerspruch bei verweigerter Eingliederungshilfe.

Kostenlose Schlichtung auch bei privaten Betreibern

Bei einer möglichen Verletzung des Zutrittsrechts können Sie die Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz einschalten. § 16 BGG eröffnet diesen Weg auch bei Streitigkeiten mit privaten Eigentümern, Besitzern oder Betreibern über den Zugang mit Assistenzhund.

Das Verfahren kostet die Beteiligten nichts und soll eine außergerichtliche Einigung ermöglichen. Steht die Veranstaltung unmittelbar bevor, sollten Sie zusätzlich zeitnah rechtliche Beratung suchen, denn ein Schlichtungsantrag garantiert keine Lösung vor dem Termin.

Zutritt und Kostenübernahme sind zwei verschiedene Fragen

Wer den Hund finanziert und ob er eine Veranstaltung begleiten darf, müssen Sie getrennt betrachten. Ein Streit über Leistungen beantwortet nicht die Frage, ob ein Betreiber den Zugang mit einem gesetzlich erfassten Assistenzhund verweigern darf.

Für Leistungsbeziehende können neben Anschaffung und Ausbildung auch die laufenden Unterhaltungskosten eines Assistenzhundes wichtig sein. Welche Ansprüche je nach Einzelfall infrage kommen, behandelt auch unser Beitrag über Futter und Versicherung bei einem Assistenzhund.

FAQ: Assistenzhund und Zutrittsverbot

Darf ein Veranstalter meinen Assistenzhund wegen möglicher Hundeangst ausschließen?

Eine bloße Vermutung reicht nach der besprochenen fachlichen Einschätzung nicht aus. Der Veranstalter muss konkrete Belastungen prüfen und sich mit milderen Lösungen befassen.

Was gilt, wenn ein anderer Gast tatsächlich eine Hundephobie hat?

Seine Einschränkung muss ebenfalls berücksichtigt werden. Ein pauschales Verbot ersetzt jedoch nicht die Prüfung, ob Abstand oder eine andere Organisation beiden Personen die Teilnahme ermöglicht.

Gilt das Zutrittsrecht auch gegenüber privaten Unternehmen?

Ja, § 12e BGG erfasst auch private Betreiber typischerweise allgemein zugänglicher Anlagen und Einrichtungen. Es ist jedoch kein uneingeschränktes Zugangsrecht zu sämtlichen privaten Räumen.

Reicht mein Schwerbehindertenausweis als Nachweis für den Hund?

Er allein belegt nicht den Assistenzhundestatus. Das Bundesarbeitsministerium nennt als Zutrittsnachweis das vorgesehene Assistenzhund-Logo oder den Ausweis der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft.

Wo bekomme ich bei einem Zutrittsverbot Unterstützung?

Sie können sich an die Schlichtungsstelle BGG wenden und ein kostenloses Verfahren beantragen. Bei dringenden Terminen empfiehlt sich zusätzlich eine rechtliche Beratung.

Hat ein Gericht das Verbot des Berufsbildungswerks aufgehoben?

Der Fachbeitrag berichtet nicht über ein solches Urteil. Er dokumentiert eine Online-Diskussion und die rechtliche Einschätzung des geschilderten Falls.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fragen und Antworten zur Assistenzhundeverordnung.

Deutsche Vereinigung für Rehabilitation: Livia Grupp, Der Hund als Hilfsmittel und Assistent, Beitrag D15-2026, 20. Oktober 2026.

Gesetze im Internet: Behindertengleichstellungsgesetz, § 12e – Menschen mit Behinderungen in Begleitung durch Assistenzhunde und § 16 – Schlichtungsstelle und -verfahren.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt: Merkblatt Assistenzhunde in Gesundheitseinrichtungen, Juni 2026.