Bei 1.500 Euro gesetzlicher Bruttorente wären es 61,35 Euro mehr Rente im Monat. Doch die 4,09 Prozent für Juli 2027 sind bisher eine Modellrechnung, und wer zusätzlich Grundsicherung bezieht, kann trotz höherer Rente am Ende genauso viel Geld zur Verfügung haben wie vorher.

Das Kabinett hat den Bericht beschlossen, die Rentenerhöhung noch nicht

Das Bundeskabinett hat am 18. November den Rentenversicherungsbericht 2026 beschlossen. In der mittleren Lohn- und Beschäftigungsvariante rechnet der Bericht zum 1. Juli 2027 mit einem Plus von 4,09 Prozent: Der Wert eines Entgeltpunkts würde von derzeit 42,52 Euro auf 44,26 Euro steigen.

Die neun Modellvarianten ergeben für Juli 2027 ein Plus zwischen 3,88 und 4,09 Prozent. Diese Spanne zeigt, wie sich die Ergebnisse unter den Annahmen des Berichts unterscheiden; sie ist keine Garantie für die spätere Anpassung.

Der endgültige Rentenwert hängt von den Daten ab, die in die gesetzliche Berechnung eingehen, darunter die Lohnentwicklung. Nach § 69 SGB VI legt die Bundesregierung den neuen Wert bis zum 30. Juni 2027 per Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats fest.

Tabelle: Was 4,09 Prozent für die Bruttorente bedeuten würden

Bisherige Bruttorente Mögliches Monatsplus Neue Bruttorente 800 Euro 32,72 Euro 832,72 Euro 1.000 Euro 40,90 Euro 1.040,90 Euro 1.200 Euro 49,08 Euro 1.249,08 Euro 1.500 Euro 61,35 Euro 1.561,35 Euro 1.800 Euro 73,62 Euro 1.873,62 Euro 2.000 Euro 81,80 Euro 2.081,80 Euro 2.500 Euro 102,25 Euro 2.602,25 Euro

Die Tabelle rechnet mit genau 4,09 Prozent, vor Beiträgen und Steuern. Weil die Rentenversicherung mit dem auf Cent festgesetzten Rentenwert rechnet, kann der tatsächliche Betrag um einige Cent abweichen.

Bei einer rechnerischen Standardrente mit 45 Entgeltpunkten ohne Abschlag ergäben sich mit den Rentenwerten aus dem Bericht 1.991,70 Euro brutto statt 1.913,40 Euro. Das wären 78,30 Euro mehr pro Monat.

Auch Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten werden angepasst

Der aktuelle Rentenwert fließt in die Berechnung der gesetzlichen Altersrenten, der Erwerbsminderungsrenten sowie der Witwen-, Witwer- und Waisenrenten ein. Bei einer Witwen- oder Witwerrente kann der tatsächliche Zuwachs vom Tabellenwert abweichen, weil sich auch der Freibetrag für die Anrechnung eigenen Einkommens mit dem Rentenwert verändert und sich zugleich das anrechenbare Einkommen ändern kann.

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Grundsicherung: Mehr Rente kann weniger Geld vom Sozialamt bedeuten

Bei der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung zählt die gesetzliche Rente grundsätzlich als Einkommen. Steigt der anrechenbare Betrag und bleiben Bedarf und sonstige Einnahmen gleich, sinkt die Grundsicherung entsprechend, solange sie den Mehrbetrag noch abdecken kann.

Wer mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten oder berücksichtigungsfähigen vergleichbaren Zeiten erreicht, kann nach § 82a SGB XII einen Teil der Rente vor der Anrechnung schützen. Bei der gesetzlichen Rente bleiben bis zu 100 Euro im Monat und 30 Prozent des Betrags darüber frei, zusammen höchstens die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1.

Solange die Obergrenze nicht erreicht ist, kann mit der Rente auch der Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung steigen. Ist die Obergrenze bereits ausgeschöpft und bleibt sie unverändert, schützt dieser Freibetrag keinen weiteren Euro des Rentenplus.

Wohngeld: Die laufende Bewilligung sinkt nicht automatisch

Eine höhere Rente kann bei der nächsten Bewilligung zu weniger Wohngeld führen. Wie viel übrig bleibt, hängt unter anderem von der Haushaltsgröße, der berücksichtigten Miete und den Freibeträgen ab, wie der Wohngeld-Ratgeber für Rentner erklärt.

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Für eine Kürzung allein wegen gestiegenen Einkommens während des laufenden Bewilligungszeitraums muss das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen nach § 27 Abs. 2 WoGG um mehr als 15 Prozent steigen, und zwar nicht nur vorübergehend. Außerdem muss das höhere Gesamteinkommen den Wohngeldanspruch verringern oder entfallen lassen.

Die 15-Prozent-Schwelle bezieht sich hier auf das Gesamteinkommen des Haushalts und nicht auf den Prozentsatz der Rentenanpassung. Prüfen Sie bei weiteren Änderungen auch die Mitteilungspflichten in Ihrem Bescheid und geben Sie die höhere Rente beim nächsten Antrag an.

Aussparung: Wann der Rentenzahlbetrag unverändert bleibt

In besonderen Fällen kann die Rentenversicherung einen früheren, zu hohen Rentenbescheid nicht zurücknehmen. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt: Der geschützte Betrag wird weitergezahlt, bis die korrekt berechnete Rente ihn übersteigt.

Spätere Rentenanpassungen verringern zunächst den Abstand zwischen dem geschützten und dem korrekt berechneten Betrag. Erst wenn die korrekt berechnete Rente höher liegt, steigt die Zahlung um den Betrag, der über dem geschützten Wert liegt.

Private Rente und Betriebsrente folgen eigenen Regeln

Wer neben der gesetzlichen Rente eine Betriebsrente bezieht, kann das mögliche Plus nur für den gesetzlichen Teil ansetzen. Ob eine Betriebsrente, eine private Rente oder eine Leistung eines berufsständischen Versorgungswerks steigt, richtet sich nach den dafür geltenden Vorschriften, Verträgen oder Satzungen.

Was nach Beiträgen und Steuer vom Plus bleibt

Bei Pflichtversicherten behalten die Rententräger Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ein. Bei unveränderten Beitragssätzen fällt der Zuwachs in Euro deshalb kleiner aus als in der Bruttotabelle; höhere Beitragssätze können ihn zusätzlich mindern.

Ist der persönliche steuerfreie Teil der Rente bereits festgeschrieben, erhöht ihn eine reguläre Rentenanpassung nach § 22 EStG nicht. Ob tatsächlich mehr Einkommensteuer anfällt, hängt vom gesamten zu versteuernden Einkommen ab.

Praxisbeispiel: 30 Euro mehr Rente, aber unterm Strich kein Plus

Frau Weber bekommt 800 Euro Rente nach Abzug der Versicherungsbeiträge und ergänzend 250 Euro Grundsicherung; ein Rentenfreibetrag greift in ihrem Fall nicht. Steigt ihre anrechenbare Rente im Beispiel um 30 Euro und ändert sich sonst nichts, sinkt die Grundsicherung auf 220 Euro: Zusammen hat sie weiterhin 1.050 Euro im Monat.

Drei Fragen zur Rentenerhöhung 2027

Sind die 4,09 Prozent schon beschlossen?

Nein. Das ist der Wert der mittleren Variante im Rentenversicherungsbericht; die Bundesregierung setzt den endgültigen Rentenwert erst 2027 per Verordnung fest.

Muss ich die Rentenerhöhung beantragen?

Nein, laufende gesetzliche Renten passt die Rentenversicherung automatisch an. Wer zusätzlich Grundsicherung oder Wohngeld bezieht, sollte die Mitteilung zur Rentenanpassung aufbewahren und die Meldehinweise im Leistungsbescheid beachten.

Kann ich trotz Grundsicherung einen Teil der Erhöhung behalten?

Ja, zum Beispiel wenn Ihr Rentenfreibetrag mit der höheren Rente wächst und die gesetzliche Obergrenze noch nicht erreicht ist. Ohne einen solchen Spielraum kann ein höherer Rentenzahlbetrag durch weniger Grundsicherung vollständig ausgeglichen werden.