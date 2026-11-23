Wer 2027 mit 62 Jahren in die Schwerbehindertenrente gehen möchte, braucht nicht unbedingt 35 Jahre Beschäftigung. Auch Kindererziehung, Pflege von Angehörigen und bestimmte Zeiten der Arbeitslosigkeit können auf die erforderliche Mindestversicherungszeit angerechnet werden.

Für Versicherte, denen scheinbar noch einige Monate fehlen, kann das entscheidend sein.

Besonders wichtig ist diese Regelung für den Geburtsjahrgang 1965. Diese Versicherten erreichen im Jahr 2027 das frühestmögliche Rentenalter von 62 Jahren. Ob sie tatsächlich früher in Rente gehen können, hängt neben einem anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 davon ab, ob ihr Rentenkonto die erforderlichen 420 Monate ausweist.

Auch Schulzeiten können für die 35 Jahre zählen

Nach § 51 Absatz 3 SGB VI werden auf die Wartezeit von 35 Jahren sämtliche Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten angerechnet. Dazu gehören nicht nur Pflichtbeiträge aus einer Beschäftigung, sondern auch freiwillige Beiträge, Anrechnungszeiten und Berücksichtigungszeiten.

Damit zählen unter bestimmten Voraussetzungen sogar Zeiten, in denen Versicherte überhaupt kein Erwerbseinkommen hatten.

Ein häufig übersehener Fall betrifft die Schul- und Studienzeit. Wer nach seinem 17. Geburtstag eine allgemeinbildende Schule, Fachschule oder Hochschule besucht hat, kann dafür insgesamt bis zu acht Jahre als Anrechnungszeit erhalten.

Diese Zeiten müssen im Versicherungskonto dokumentiert sein. Fehlen sie, können Schul- und Studienbescheinigungen nachgereicht werden.

Kindererziehung kann bis zu zehn Jahre bringen

Besonders für Eltern kann die Kindererziehung entscheidend sein. Für Kinder, die ab 1992 geboren wurden, werden grundsätzlich bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit berücksichtigt. Für früher geborene Kinder gelten besondere Regelungen.

Zusätzlich können Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung bis zum zehnten Geburtstag des Kindes zählen. Die Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten dürfen allerdings nicht einfach addiert werden, wenn sie dieselben Kalendermonate betreffen.

Ein Beispiel zeigt den Unterschied. Eine Mutter war während der ersten zehn Lebensjahre ihres Kindes nicht erwerbstätig. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann dieser Zeitraum dennoch zehn Jahre für die 35-jährige Wartezeit ergeben.

Die Kindererziehung kann deshalb verhindern, dass jahrelange familienbedingte Erwerbsunterbrechungen den früheren Rentenzugang ausschließen.

Pflege von Angehörigen kann die Rentenlücke schließen

Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause versorgt hat, sollte ebenfalls sein Versicherungskonto prüfen.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen zahlt die Pflegeversicherung Rentenbeiträge für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen. Das setzt einen ausreichenden Pflegeumfang, mindestens Pflegegrad 2 und die Einhaltung der gesetzlichen Grenzen für eine daneben ausgeübte Erwerbstätigkeit voraus.

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Auch ältere Pflegezeiten können rentenrechtlich bedeutsam sein. Welche Monate berücksichtigt werden, hängt von den damals geltenden Vorschriften ab.

Wichtig ist deshalb, bisher nicht dokumentierte Pflegezeiten überprüfen zu lassen. Ein Nachweis über die Pflege allein bedeutet allerdings noch nicht, dass jeder betreffende Monat rentenrechtlich anerkannt wird.

Arbeitslosigkeit zählt bei 35 Jahren anders als bei 45 Jahren

Hier liegt ein wichtiger Unterschied zwischen den Rentenarten. Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Versicherungsjahren gelten für Zeiten der Arbeitslosigkeit erhebliche Einschränkungen.

Bei der Schwerbehindertenrente mit 35 Jahren werden dagegen grundsätzlich alle anerkannten rentenrechtlichen Zeiten berücksichtigt. Dazu können Beitragszeiten während des Bezugs von Arbeitslosengeld I und bestimmte Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit gehören.

Auch frühere Zeiten mit Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld können unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden. Der bloße Bezug einer Sozialleistung genügt aber nicht in jedem Fall. Entscheidend ist die rentenrechtliche Zuordnung des konkreten Zeitraums.

Wer kurz vor der Rente arbeitslos wird, sollte deshalb nicht ungeprüft davon ausgehen, dass diese Monate für die Schwerbehindertenrente verloren sind.

Drei fehlende Monate können den Rentenbeginn verschieben

Die praktische Bedeutung zeigt eine Modellrechnung. Constantin, Jahrgang 1965, möchte i2027 mit 62 Jahren in Rente gehen. Sein Versicherungsverlauf enthält zunächst 417 anrechenbare Monate.

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Damit fehlen drei Monate zur erforderlichen Wartezeit von 420 Monaten. Bei der Durchsicht stellt er fest, dass eine frühere Schulzeit nach seinem 17. Geburtstag nicht vollständig berücksichtigt wurde.

Kann die Rentenversicherung drei zusätzliche, bisher nicht erfasste Monate anerkennen, erreicht er die erforderlichen 35 Jahre. Ein Rentenbeginn zum gewünschten Termin kann dadurch möglich werden.

Voraussetzung bleibt, dass er die persönliche Altersgrenze erreicht hat und bei Rentenbeginn als schwerbehinderter Mensch mit einem GdB von mindestens 50 anerkannt ist.

Ein Grad der Behinderung von mindestens 50 ist Voraussetzung

Neben den 35 Versicherungsjahren ist der anerkannte Grad der Behinderung entscheidend. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen muss bei Rentenbeginn eine Schwerbehinderung mit einem GdB von mindestens 50 vorliegen.

Eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 reicht für diese Rentenart nicht aus.

Wer mehrere gesundheitliche Einschränkungen hat und seinen möglichen GdB besser einschätzen möchte, kann den kostenlosen GdB-Rechner von Autismus Wissen nutzen. Das interaktive Werkzeug bietet eine erste Orientierung anhand der Versorgungsmedizinischen Grundsätze und kann helfen, sich auf einen Antrag oder eine Überprüfung des bestehenden GdB vorzubereiten.

Wichtig ist jedoch, dass ein solcher Rechner keine verbindliche Feststellung ersetzt. Über den Grad der Behinderung entscheidet die zuständige Behörde auf Grundlage der gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der vorliegenden medizinischen Nachweise.

Auch mehrere Erkrankungen werden nicht einfach durch Addition einzelner GdB-Werte bewertet.

Wer bereits einen GdB von 30 oder 40 anerkannt bekommen hat, kann prüfen lassen, ob eine Verschlimmerung der gesundheitlichen Einschränkungen einen höheren GdB rechtfertigt. Für die Schwerbehindertenrente muss die erforderliche Schwerbehinderung bei Rentenbeginn vorliegen.

Diese Abschläge gelten für die Schwerbehindertenrente 2027

Für Versicherte ab dem Jahrgang 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren. Ein früherer Beginn ist ab 62 möglich. Für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Rentenalter werden nach geltendem Recht 0,3 Prozent abgezogen.

Rentenbeginn Dauerhafter Abschlag Mit 62 Jahren 10,8 % Mit 63 Jahren 7,2 % Mit 64 Jahren 3,6 % Mit 65 Jahren 0 %

Bei einer ungekürzten Bruttorente von 1.800 Euro würde ein Abschlag von 10,8 Prozent monatlich 194,40 Euro ausmachen. Die vorgezogene Bruttorente läge damit bei 1.605,60 Euro, ohne weitere Veränderungen der Rentenberechnung zu berücksichtigen.

Über die Altersgrenzen und die Besonderheiten einzelner Geburtsmonate berichtet gegen-hartz.de bereits im Beitrag Schwerbehindertenrente 2027: Ein Tag kann den Rentenbeginn verschieben.

Fehlende Versicherungszeiten jetzt nachtragen lassen

Wer 2027 die Schwerbehindertenrente beantragen möchte, sollte zunächst seinen aktuellen Versicherungsverlauf bei der Deutschen Rentenversicherung anfordern.

Anschließend sollten sämtliche Lücken geprüft werden. Besonders wichtig sind Schul- und Ausbildungszeiten, Kindererziehung, Pflegezeiten sowie frühere Phasen von Krankheit und Arbeitslosigkeit.

Fehlende Unterlagen können im Rahmen einer Kontenklärung eingereicht werden. Dafür steht das Formular V0100 zur Verfügung, das auch online ausgefüllt werden kann. Die Rentenversicherung weist darauf hin, dass die Bearbeitung mehrere Monate dauern kann.

Deshalb empfiehlt es sich, die Kontenklärung nicht erst kurz vor dem geplanten Rentenbeginn einzuleiten. Wer zusätzlich eine erstmalige Feststellung oder Erhöhung des GdB benötigt, sollte auch dieses Verfahren frühzeitig bei der zuständigen Behörde anstoßen.

Ein vollständiges Rentenkonto kann entscheidend sein

Die 35-jährige Wartezeit ist keine reine Beschäftigungszeit. Das kann insbesondere Menschen zugutekommen, deren Erwerbsleben durch Kindererziehung, Angehörigenpflege, Krankheit oder Arbeitslosigkeit unterbrochen wurde.

Allerdings lässt sich nicht jede Lücke schließen. Maßgeblich bleibt, ob ein Zeitraum nach den gesetzlichen Vorschriften als rentenrechtliche Zeit anerkannt werden kann. Außerdem zählt jeder Kalendermonat für die Wartezeit nur einmal.

Wer scheinbar keine 35 Versicherungsjahre erreicht, sollte den früheren Rentenbeginn deshalb nicht vorschnell aufgeben. Eine vollständige Kontenklärung kann zeigen, dass die erforderliche Mindestversicherungszeit längst erfüllt ist.

Gleichzeitig sollte geprüft werden, ob die Schwerbehinderung mit einem GdB von mindestens 50 rechtzeitig nachgewiesen werden kann. Erst das Zusammenspiel aus Lebensalter, anerkanntem GdB und ausreichenden Versicherungszeiten eröffnet den Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Quellen