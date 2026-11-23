Im Winter muss eine Mietwohnung ausreichend beheizbar sein. Nachts können 18 Grad im Wohnzimmer noch zulässig sein. Werden aber auch tagsüber trotz aufgedrehter Heizung nur 18 Grad erreicht, kann ein Wohnungsmangel vorliegen.

Der Deutsche Mieterbund nennt für die Heizperiode Temperaturen von 20 bis 22 Grad, die zwischen 6 und 24 Uhr erreichbar sein sollen. Nachts darf die Temperatur auf etwa 18 Grad abgesenkt werden.

Bleibt die Wohnung tagsüber zu kalt, sollten Mieter den Vermieter informieren und die Behebung des Mangels verlangen. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie auch die Miete mindern. Wie hoch die Mietminderung ausfallen darf, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

Um 22 Uhr ist der Abend noch nicht vorbei

Wird es jeden Abend schon ab 22 Uhr empfindlich kühl, lohnt sich eine Messung vor dem Schlafengehen. Sinkt die Temperatur im Wohnzimmer bis 23 Uhr trotz geöffnetem Thermostat regelmäßig auf 18 Grad, liegt sie bereits vor Beginn der vom Mieterbund genannten Nachtzeit deutlich unter dem Richtwert.

Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt keine Gradzahl für jeden Raum vor. Nach § 535 BGB muss der Vermieter die Wohnung in einem Zustand erhalten, in dem sie sich wie vereinbart nutzen lässt – dazu gehört im Winter eine ausreichende Heizmöglichkeit.

Ein warmer Heizkörper kann zu wenig sein

Ein Heizkörper kann sich heiß anfühlen, während am Esstisch nur 17 Grad herrschen. Umgekehrt kann das Thermostat den Heizkörper abkühlen lassen, sobald der Raum seine eingestellte Temperatur erreicht hat.

Messen Sie deshalb dort, wo sich die Raumluft gut erfassen lässt: in der Zimmermitte, ungefähr einen Meter über dem Boden und mit Abstand zu Fenster und Heizung. Notieren Sie mehrmals am Tag Temperatur, Uhrzeit und Thermostateinstellung und halten Sie fest, ob Sie kurz zuvor gelüftet haben.

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Den Vermieter schon mit dem ersten Befund informieren

Bleibt ein Raum trotz aufgedrehter Heizung kalt, melden Sie die Störung unverzüglich dem Vermieter und bitten Sie um Abhilfe. Beschreiben Sie die Störung möglichst konkret, etwa so: „Im Wohnzimmer erreichen wir seit gestern Nachmittag bei voll geöffnetem Thermostat höchstens 17 Grad.“

Bei einem Ausfall der gesamten Anlage ist ein Anruf sinnvoll, den Sie anschließend per E-Mail bestätigen können. Wer erst tagelang Messwerte sammelt und dadurch die Reparatur verzögert, kann sein Minderungsrecht für die Zeit verlieren, in der der Vermieter wegen der fehlenden Meldung keine Abhilfe schaffen konnte.

Wie viel weniger Miete ist bei 16 bis 18 Grad möglich?

Lässt sich die Wohnung insgesamt nur auf 16 bis 18 Grad erwärmen, hält der Mieterbund eine Minderung von 20 bis 30 Prozent für möglich. Bleibt allein die Küche kühl, während Wohn- und Schlafzimmer warm werden, lässt sich diese Spanne nicht einfach übernehmen.

Für die Höhe der Mietminderung bei einer defekten Heizung kommt es darauf an, welche Räume wie lange und wie stark beeinträchtigt sind. Berechnet wird die Minderung aus der Bruttomiete einschließlich der vereinbarten Betriebskostenvorauszahlungen und nur für den betroffenen Zeitraum.

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Das Minderungsrecht besteht auch dann, wenn der Vermieter den Defekt nicht verschuldet hat. Kürzen Sie die Zahlung allerdings zu stark, kann ein Mietrückstand entstehen, der bei entsprechender Höhe eine Kündigung ermöglicht.

Fiktives Beispiel: Die Heizung schaltet drei Stunden zu früh herunter

Nadine aus Bamberg hat um 20 Uhr noch 21 Grad im Wohnzimmer, um 23 Uhr nur noch 17,5 Grad. Sie meldet den Abfall am nächsten Morgen der Hausverwaltung und notiert für den Abend die Temperaturen im Wohn- und Schlafzimmer.

Ein Techniker stellt fest, dass die Nachtabsenkung bereits um 21 Uhr beginnt, und korrigiert die Schaltzeit. Für eine mögliche Minderung kann Nadine nun konkret benennen, an welchen Abenden das Wohnzimmer auskühlte und ab wann es wieder warm blieb.

Sechs Fragen und Antworten zur kalten Mietwohnung

Muss ich meine Wohnung selbst auf 20 bis 22 Grad heizen?

Sie dürfen es kühler mögen und das Thermostat niedriger einstellen. Zur Heizpflicht von Mietern gehört allerdings, vermeidbare Schäden an der Wohnung zu verhindern, etwa Frostschäden an Leitungen.

Reicht ein einzelner Messwert von 19 Grad für eine Mietminderung?

Ein Wert kurz nach dem Lüften sagt wenig darüber aus, ob die Heizung den Raum ausreichend erwärmt. Bleibt die Temperatur trotz längerer Heizzeit zu niedrig, zeigen wiederholte Messungen, wie lange die Einschränkung anhält.

Muss ich vor einer Mietminderung eine Reparaturfrist abwarten?

Nein, bei einer erheblichen Einschränkung kann die Miete nach § 536 BGB schon während der Störung gemindert sein. Einen neu aufgetretenen Mangel müssen Sie dem Vermieter dennoch unverzüglich anzeigen.

Was gilt, wenn der Vermieter einen Heizlüfter bringt?

Kann das Ersatzgerät nur das Wohnzimmer erwärmen und bleibt das Kinderzimmer kalt, besteht die Beeinträchtigung dort fort. Halten Sie fest, welche Temperaturen Sie mit dem Gerät tatsächlich erreichen und wie lange es dafür laufen muss.

Wie kann ich zahlen, wenn die Höhe der Minderung noch offen ist?

Sie können die volle Miete zunächst unter ausdrücklichem Vorbehalt zahlen und die angemessene Minderung prüfen lassen. Teilen Sie dem Vermieter bei der Zahlung schriftlich mit, für welchen Heizungsmangel und Zeitraum Sie sich eine anteilige Rückforderung vorbehalten.

Endet die Heizpflicht mit dem letzten Tag der Heizperiode?

Auch nach der üblichen Heizperiode vom 1. Oktober bis zum 30. April kann der Vermieter zum Heizen verpflichtet sein. Kühlt die Wohnung während eines Kälteeinbruchs über mehrere Tage aus, sollten Sie die Temperaturen dokumentieren und den Vermieter auffordern, die Anlage wieder einzuschalten.

Quellenverzeichnis

Berliner Mieterverein – Wohnungsmängel und Mietminderung

Bürgerliches Gesetzbuch – § 535, Pflichten des Vermieters, § 536, Mietminderung und § 536c, Mängelanzeige

Deutscher Mieterbund – Heizperiode gestartet, 1. Oktober 2026

Mieterschutzbund – Hinweise zur Raumtemperatur, Mängelanzeige und Zahlung unter Vorbehalt

Mieterverein zu Hamburg – Heizen außerhalb der Heizperiode und Messen der Raumtemperatur