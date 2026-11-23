Nur wenige Wochen vor dem Start der Mütterrente III gerät eine bereits beschlossene Rentenverbesserung erneut unter Beschuss.

Die Wirtschaftsweisen empfehlen der Bundesregierung, die Reform zurückzunehmen und damit auch die für 2028 vorgesehene Nachzahlung von rechnerisch mindestens 255,12 Euro brutto pro Kind zu verhindern.

Für rund zehn Millionen Rentnerinnen und Rentner geht es allerdings um weit mehr als eine einmalige Zahlung. Mit der Abschaffung würden auch die dauerhaft höheren Renten entfallen, die ab Januar 2027 für die Erziehung vor 1992 geborener Kinder vorgesehen sind.

Wirtschaftsweise fordern die Rücknahme der Mütterrente III

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat am 11. November 2026 sein neues Jahresgutachten veröffentlicht. Darin sprechen sich die fünf Wirtschaftsweisen ausdrücklich dafür aus, die Mütterrente III zurückzunehmen.

Begründet wird die Forderung vor allem mit den erheblichen Belastungen des Bundeshaushalts. Nach Berechnungen des Sachverständigenrates verursacht die Reform dauerhaft rund fünf Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben im Jahr.

Im Jahr 2028 wird es besonders teuer, weil dann sowohl die laufenden Rentenerhöhungen als auch die Nachzahlungen für 2027 finanziert werden müssen. Insgesamt rechnen die Wirtschaftsweisen deshalb mit Ausgaben von rund zehn Milliarden Euro in diesem Jahr.

Die Ökonomen betrachten die Rücknahme als Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushalts. Für die betroffenen Eltern würde dieser Vorschlag jedoch bedeuten, dass eine nach jahrelangen politischen Auseinandersetzungen beschlossene Verbesserung wieder verloren ginge.

Warum der 1. Januar 2027 jetzt besonders wichtig ist

Die Mütterrente III soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Genau diesen Termin haben die Wirtschaftsweisen im Blick, denn nach ihrer Empfehlung sollte die Reform möglichst noch vor ihrem Inkrafttreten zurückgenommen werden.

Im Jahresgutachten heißt es außerdem, eine Rücknahme müsse spätestens vor der Festsetzung der individuellen Ansprüche erfolgen, um die angestrebten Einsparungen vollständig zu erreichen. Damit sprechen die Wirtschaftsweisen nicht nur eine allgemeine Sparforderung aus, sondern benennen ausdrücklich den Zeitraum für eine mögliche Gesetzesänderung.

Für die Bundesregierung wäre eine solche Entscheidung politisch brisant. Schließlich gehört die Mütterrente III zum bereits verabschiedeten Rentenpaket und war insbesondere von der CSU als wichtige Verbesserung für ältere Eltern durchgesetzt worden.

Eine Empfehlung des Sachverständigenrates verändert die Rechtslage allerdings nicht. Solange Bundestag und gegebenenfalls Bundesrat keine entsprechende Gesetzesänderung beschließen, bleibt es bei der vorgesehenen Einführung zum Jahresbeginn 2027.

Weshalb eine spätere Streichung rechtlich schwieriger werden könnte

Bis zum 31. Dezember 2026 könnte der Gesetzgeber die neue Regelung grundsätzlich noch vor ihrem Inkrafttreten aufheben. Nach dem 1. Januar 2027 stellt sich dagegen die Frage, inwieweit bereits entstandene Rentenansprüche durch eine spätere Gesetzesänderung wieder beseitigt werden dürfen.

Hier sind insbesondere der verfassungsrechtliche Eigentumsschutz und der Vertrauensschutz zu berücksichtigen. Eine rückwirkende Streichung wäre daher rechtlich anders zu beurteilen als eine Änderung, die ausschließlich künftige Ansprüche betrifft.

Ein automatischer Bestandsschutz für jede denkbare Rentenverbesserung ergibt sich daraus jedoch nicht. Ob eine spätere Rücknahme zulässig wäre, hinge von der konkreten gesetzlichen Ausgestaltung ab.

Entscheidend ist deshalb die Unterscheidung zwischen dem Entstehen eines Anspruchs und seiner tatsächlichen Auszahlung. Dass die Rentenversicherung erst 2028 zahlt, bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber bis dahin ohne Weiteres sämtliche Ansprüche für 2027 streichen könnte.

So viel Geld steht für Rentner auf dem Spiel

Die Mütterrente III soll eine seit Jahrzehnten bestehende Ungleichbehandlung bei den Kindererziehungszeiten beseitigen. Während für ab 1992 geborene Kinder bis zu 36 Monate berücksichtigt werden können, sind es für früher geborene Kinder bislang höchstens 30 Monate.

Ab 2027 sollen auch für diese Kinder insgesamt bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit anerkannt werden. Die zusätzlichen sechs Monate entsprechen grundsätzlich einem halben Rentenpunkt je Kind.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Ein halber Rentenpunkt entspricht damit einem zusätzlichen monatlichen Rentenbetrag von 21,26 Euro brutto.

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Vor 1992 geborene Kinder Zusätzliche Monatsrente brutto Nachzahlung für 12 Monate brutto 1 Kind 21,26 Euro 255,12 Euro 2 Kinder 42,52 Euro 510,24 Euro 3 Kinder 63,78 Euro 765,36 Euro 4 Kinder 85,04 Euro 1.020,48 Euro

Die Tabelle zeigt eine Modellrechnung auf Grundlage des derzeit gültigen Rentenwerts und eines vollständigen zusätzlichen halben Rentenpunkts je Kind. Sie gilt für einen durchgehenden Rentenbezug im Jahr 2027 und berücksichtigt noch keine möglichen Änderungen des Rentenwerts ab Juli 2027.

Die tatsächliche Nachzahlung könnte deshalb höher ausfallen. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern können den ausgezahlten Nettobetrag wiederum verringern.

Weitere Hintergründe zur Berechnung erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Mütterrente III: Nachzahlung steht fest und sie wird höher ausfallen.

Warum Rentner ihr Geld erst 2028 erhalten sollen

Obwohl die gesetzlichen Verbesserungen bereits Anfang 2027 wirksam werden sollen, kann die Deutsche Rentenversicherung die höheren Beträge erst ab 2028 auszahlen. Hintergrund ist der erhebliche technische Aufwand bei der Neuberechnung von Millionen Renten.

Die Rentenversicherung muss die zusätzlichen Kindererziehungszeiten in den bestehenden Versicherungskonten berücksichtigen und die Auswirkungen auf unterschiedliche Rentenleistungen prüfen. Nach Angaben der Behörde sind dafür umfangreiche Anpassungen ihrer Computersysteme notwendig.

Die Verzögerung soll für Berechtigte grundsätzlich nicht zum Verlust der Ansprüche führen. Deshalb ist vorgesehen, die seit Januar 2027 entstandenen zusätzlichen Rentenbeträge im Jahr 2028 rückwirkend auszuzahlen.

Wer bereits das gesamte Jahr 2027 Rente bezieht und die Voraussetzungen erfüllt, kann daher eine Nachzahlung für zwölf Monate erhalten. Beginnt die Rente erst im Juli 2027, umfasst die Nachzahlung dagegen grundsätzlich nur sechs Monate.

Wer erstmals ab Januar 2028 eine Rente erhält, bekommt die Verbesserung unmittelbar bei der Berechnung der neuen Rente berücksichtigt. Eine Nachzahlung für 2027 entsteht in diesem Fall nicht.

Bundesregierung rechnet weiterhin mit zehn Millionen Berechtigten

Die Forderung der Wirtschaftsweisen steht im Gegensatz zur bisherigen Finanzplanung der Bundesregierung. Noch am 5. November 2026 bestätigte die Parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese in einer schriftlichen Antwort an den Bundestag, dass rund zehn Millionen Rentnerinnen und Rentner zusätzliche Ansprüche erhalten sollen.

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Für 2028 erwartet die Bundesregierung demnach Mehrausgaben von insgesamt rund zehn Milliarden Euro. Diese setzen sich aus den Nachzahlungen für 2027 und den laufenden Rentenzahlungen für 2028 zusammen.

Die zusätzlichen Ausgaben sollen vom Bund an die Rentenversicherung erstattet und damit aus Steuermitteln finanziert werden. Eine bereits beschlossene Abschaffung der Mütterrente III lässt sich aus dem Gutachten der Wirtschaftsweisen nicht ableiten.

Auch politisch dürfte ein kurzfristiger Stopp auf erheblichen Widerstand treffen. CSU-Chef Markus Söder hat sich wiederholt für die Einführung der Mütterrente III ausgesprochen.

Die Mütterrente ist mehr als eine zusätzliche Sozialleistung

Hinter der Auseinandersetzung steht eine grundsätzliche Frage: Wie soll die gesetzliche Rentenversicherung die Erziehung von Kindern berücksichtigen, wenn Eltern deshalb über längere Zeit weniger oder gar nicht erwerbstätig waren?

Insbesondere viele ältere Frauen konnten während der Kindererziehung keine ausreichenden eigenen Rentenansprüche aus einer Beschäftigung aufbauen. Die Anerkennung von Kindererziehungszeiten soll einen Teil dieses Nachteils ausgleichen.

Die Mütterrente III ist dabei nicht ausschließlich eine Leistung gegen Altersarmut. Sie soll vielmehr dafür sorgen, dass die Erziehung eines Kindes vor 1992 rentenrechtlich nicht länger schlechter bewertet wird als die Erziehung eines später geborenen Kindes.

Das ist ein entscheidender Unterschied in der politischen Bewertung. Wer die Reform allein nach den Kosten für den Bundeshaushalt beurteilt, berücksichtigt nicht vollständig, welchen Ausgleich die zusätzlichen Erziehungszeiten schaffen sollen.

Grundsicherung und Witwenrente: Nicht jeder profitiert vollständig

Allerdings gibt es bei der Mütterrente III auch Einschränkungen, die für Menschen mit niedrigen Einkommen besonders wichtig sind. Die zusätzliche Rente kann bei der Grundsicherung im Alter und beim Wohngeld als Einkommen berücksichtigt werden.

Auch bei einer Witwen- oder Witwerrente kann die höhere eigene Altersrente Auswirkungen auf die Einkommensanrechnung haben. Deshalb bedeutet ein monatlicher Rentenzuschlag von 21,26 Euro nicht zwangsläufig, dass dieser Betrag vollständig als zusätzlich verfügbares Einkommen verbleibt.

Wie viel tatsächlich übrig bleibt, hängt von der persönlichen Einkommens- und Leistungssituation ab. Gerade bei Grundsicherungsbezug sollten Betroffene prüfen lassen, ob Freibeträge oder besondere Anrechnungsregeln greifen.

Was betroffene Rentner jetzt tun sollten

Nach bisheriger Rechtslage müssen Rentnerinnen und Rentner die Mütterrente III grundsätzlich nicht gesondert beantragen. Die Deutsche Rentenversicherung will die Ansprüche weitgehend automatisch prüfen und die Renten entsprechend neu berechnen.

Dennoch sollten Betroffene kontrollieren, ob die Kindererziehungszeiten im Versicherungskonto vollständig und dem richtigen Elternteil zugeordnet sind. Fehlen entsprechende Zeiten, kann eine Kontenklärung erforderlich sein.

Eine solche Überprüfung ist unabhängig von der aktuellen politischen Diskussion sinnvoll. Denn bereits anerkannte Kindererziehungszeiten bleiben auch für die Berechnung der bisherigen Mütterrente wichtig.

Ausführliche Informationen zu den vorgesehenen Nachzahlungen finden sich bei Gegen-Hartz im Beitrag Rente: Nachzahlung für zehn Millionen Rentner beschlossen.

Fazit: Für Millionen Eltern steht eine dauerhafte Rentenerhöhung auf dem Spiel

Die Wirtschaftsweisen wollen mit ihrer Empfehlung Milliarden im Bundeshaushalt einsparen. Für die betroffenen Rentnerinnen und Rentner geht es dagegen um die Frage, ob eine bereits beschlossene Anerkennung zusätzlicher Kindererziehungszeiten tatsächlich umgesetzt wird.

Die öffentliche Debatte über 255 Euro Nachzahlung verdeckt dabei den größeren finanziellen Effekt. Eine vollständige Abschaffung der Mütterrente III würde nicht nur die Nachzahlungen für 2027 verhindern, sondern auch die monatlichen Rentenzuschläge für die folgenden Jahre beseitigen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt die Mütterrente III jedoch gesetzlich vorgesehen. Erst eine neue gesetzliche Entscheidung könnte daran etwas ändern.

Beispiel aus der Praxis: Rentnerin könnte mehr als 500 Euro verlieren

Die 73-jährige Rentnerin Erika Müller hat zwei Kinder, die 1982 und 1986 geboren wurden. Sie bezieht seit mehreren Jahren Altersrente und hat die Kindererziehungszeiten vollständig in ihrem Versicherungskonto erfasst.

Durch die Mütterrente III würde sie nach dem aktuellen Rentenwert monatlich 42,52 Euro brutto zusätzlich erhalten. Für das gesamte Jahr 2027 ergäbe sich eine spätere Nachzahlung von mindestens rechnerisch 510,24 Euro brutto, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen unverändert bleiben.

Würde die Reform vollständig gestrichen, entfiele nicht nur diese Nachzahlung. Erika Müller müsste auch dauerhaft auf das vorgesehene monatliche Rentenplus verzichten.

Über einen Zeitraum von zehn Jahren entspräche der zusätzliche Rentenbetrag beim heutigen Rentenwert bereits 5.102,40 Euro brutto. Künftige Rentenanpassungen und persönliche Abzüge sind bei dieser vereinfachten Rechnung noch nicht berücksichtigt.

Häufige Fragen und Antworten zur Mütterrente III

Ist die Nachzahlung von 255 Euro bereits gestrichen?

Nein. Die Wirtschaftsweisen haben empfohlen, die Mütterrente III zurückzunehmen, aber diese Empfehlung ist keine Gesetzesänderung.

Nach dem derzeit vorgesehenen Recht entstehen die zusätzlichen Ansprüche ab Januar 2027 und sollen ab 2028 einschließlich der Nachzahlungen ausgezahlt werden.

Wer bekommt die Nachzahlung von 255,12 Euro?

Berechtigt sind insbesondere Rentnerinnen und Rentner, denen zusätzliche Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder angerechnet werden. Die 255,12 Euro sind eine Bruttorechnung für zwölf Monate bei einem vollständigen zusätzlichen halben Rentenpunkt und dem derzeitigen Rentenwert.

Auch Väter können profitieren, wenn ihnen die entsprechenden Erziehungszeiten zugeordnet sind. Beginnt die Rente erst im Laufe des Jahres 2027, fällt die Nachzahlung entsprechend geringer aus.

Müssen Rentner die Mütterrente III jetzt beantragen?

Grundsätzlich ist kein gesonderter Antrag erforderlich, weil die Deutsche Rentenversicherung die Neuberechnung weitgehend automatisch vornehmen will. Wichtig ist allerdings, dass die Kindererziehungszeiten im Versicherungskonto erfasst sind.

Fehlen diese Zeiten oder bestehen Zweifel an ihrer Zuordnung, sollten Betroffene eine Kontenklärung bei der Rentenversicherung veranlassen.