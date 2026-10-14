Pflegegeld: Neue Regeln gelten bei Pflege-Gutachten seit Oktober 2026

Seit dem 1. Oktober 2026 gelten überarbeitete Regeln für die Pflegebegutachtung. Besonders Familien mit chronisch kranken Kindern sollten genau hinsehen: Unterstützung bei Behandlungen, Angst vor notwendigen Pflegemaßnahmen und Hilfe beim Essen dürfen bei der Bewertung nicht untergehen.

Einen höheren Pflegegrad erhalten Betroffene dadurch nicht automatisch. Entscheidend bleibt, welche Unterstützung tatsächlich notwendig ist.

Der Medizinische Dienst Bund hat die neuen Begutachtungs-Richtlinien am 26. August 2026 erlassen. Das Bundesgesundheitsministerium genehmigte sie am 28. September. Neben Klarstellungen für Kinder und Jugendliche enthält die Neufassung genauere Bewertungsvorgaben und Regelungen zur weiteren Digitalisierung.

Bei Kindern zählt der zusätzliche Hilfebedarf

Kinder brauchen abhängig von ihrem Alter unterschiedlich viel Unterstützung. Deshalb vergleichen Gutachter ihre Fähigkeiten mit denen gesunder gleichaltriger Kinder. Entscheidend ist, welche zusätzliche Hilfe eine Erkrankung erforderlich macht.

Eine neue tabellarische Übersicht erleichtert die Zuordnung der altersabhängigen Kriterien.

Anlass für die Überarbeitung waren unter anderem Entscheidungen des Bundessozialgerichts zu Diabetes Typ 1 und Mukoviszidose. Die Richtlinien greifen diese Rechtsprechung auf. Die Änderungen schaffen deshalb nicht sämtliche Ansprüche erstmals zum Oktober 2026.

Über den rechtlichen Hintergrund berichtet auch unser Beitrag zum Pflegegeld bei notwendiger Aufsicht während des Essens.

Angst vor einer Behandlung kann zusätzliche Hilfe notwendig machen

Bei einem Kind mit Diabetes genügt es nicht, lediglich die Insulingabe zu betrachten. Wehrt sich das Kind aus Angst gegen das Setzen einer Kanüle und müssen die Eltern es wiederholt beruhigen und motivieren, kann darin ein eigenständiger Unterstützungsbedarf liegen.

Schildern Sie deshalb möglichst genau, was vor und während der Behandlung geschieht: Welche Reaktion zeigt Ihr Kind? Wie greifen Sie ein? Wie häufig tritt die Situation auf? Für die Bewertung reicht die pauschale Aussage „Mein Kind hat Angst“ nicht aus.

Weitere Hinweise zur Erfassung solcher Hilfen finden Sie im Beitrag über Unterstützungsbedarf im Modul 3.

Selbst essen können bedeutet nicht immer selbstständig essen

Ein Kind kann Besteck sicher benutzen und trotzdem krankheitsbedingt Aufsicht beim Essen benötigen. Bei Diabetes kann beispielsweise entscheidend sein, dass die Nahrungsaufnahme zur Insulingabe passt.

Müssen Eltern deshalb darauf achten, dass das Kind seine vorgesehene Mahlzeit tatsächlich und rechtzeitig isst, geht es um mehr als die motorische Fähigkeit, einen Löffel zu halten.

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Zu unterscheiden sind die konkrete Unterstützung während der Nahrungsaufnahme und die Hilfe beim Einhalten krankheitsbedingter Ernährungsvorschriften. Beschreiben Sie beide Aufgaben getrennt, soweit sie tatsächlich anfallen.

Eine Diagnose allein ersetzt diese Beschreibung nicht. Ebenso wenig lässt sich aus einer einzelnen Hilfe bereits ein bestimmter Pflegegrad ableiten.

Fiktives Beispiel: Jan aus Nordstemmen

Jan aus Nordstemmen ist acht Jahre alt und lebt mit Diabetes Typ 1. Er zieht sich weitgehend allein an, spricht offen mit der Gutachterin und isst mit Messer und Gabel. Seine Eltern befürchten, dass dieser selbstständige Eindruck die Belastungen des Pflegealltags verdeckt.

Beim Wechsel der Kanüle seiner Insulinpumpe zieht Jan jedoch den Arm weg und weint. Seine Mutter muss ihn wiederholt beruhigen, bevor die Versorgung gelingt. Bei Mahlzeiten bleibt sein Vater daneben, weil Jan das Essen häufig vorzeitig beendet, obwohl die Insulingabe bereits auf die vorgesehene Menge abgestimmt wurde.

Für den Begutachtungstermin notieren die Eltern diese Situationen mit Häufigkeit und konkreter Hilfe. Sie legen den Behandlungsplan dazu und erklären, weshalb ihre Anwesenheit notwendig ist. Ob daraus ein höherer Pflegegrad folgt, bleibt offen.

Das Gutachten muss sämtliche relevanten Einschränkungen zusammenführen. Die Familie kann gezielt prüfen, ob die beschriebenen Hilfen berücksichtigt wurden.

Ein guter Eindruck im Gespräch sollte den Alltag nicht überdecken. Wie missverständliche Antworten entstehen können, erläutert unser Beitrag zu verharmlosenden Aussagen bei der Pflegebegutachtung.

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Auch bei Erwachsenen wurden Kriterien präzisiert

Im Modul 6 betrifft die Überarbeitung die Gestaltung des Tagesablaufs und das Planen zukünftiger Aktivitäten. Hier wurde die Einstufung „überwiegend selbständig“ konkretisiert. Wer Entscheidungen selbst treffen kann, benötigt möglicherweise dennoch Hilfe, um seine Planung wegen eingeschränkter Kommunikation oder Sinneswahrnehmung mit anderen abzustimmen.

Daneben nennt die Änderungsübersicht ausdrücklich Nasentropfen und Nasenspray beim Kriterium Medikation. Daraus entstehen nicht schon durch den Besitz eines Sprays zusätzliche Punkte.

Maßgeblich bleiben die Voraussetzungen des jeweiligen Kriteriums und die notwendige personelle Unterstützung.

Situation bei der Begutachtung Was Sie konkret erklären sollten Das Kind wehrt eine notwendige Behandlung ab. Welche beruhigende oder motivierende Hilfe nötig ist und wie häufig sie anfällt. Das Kind isst motorisch selbstständig. Ob krankheitsbedingt trotzdem Aufsicht und Aufforderungen während der Mahlzeit erforderlich sind. Eine Person plant ihren Tagesablauf selbst. Ob sie Unterstützung braucht, um diese Planung mit anderen Menschen abzustimmen. Medikamente werden regelmäßig angewendet. Welche Schritte die Person selbst übernimmt und wobei eine andere Person helfen muss.

Das Digitalkapitel ersetzt keine persönliche Prüfung

Die neuen Kapitel regeln Zuständigkeiten und bereiten einheitliche digitale Abläufe vor. Nähere Vorgaben sollen bei einer weiteren Überarbeitung folgen. Daraus lässt sich keine allgemeine Umstellung auf automatische Pflegegradentscheidungen ableiten.

Telefonische Begutachtungen gibt es bereits unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei geeigneten Höherstufungs- oder Wiederholungsbegutachtungen. Sie sind keine völlig neue Folge der Oktober-Richtlinien.

Was Betroffene dabei beachten sollten, beschreibt unser Beitrag zur Pflegebegutachtung per Telefon.

So bereiten Sie den Termin vor

Legen Sie aktuelle Arztberichte, den Medikamentenplan und vorhandene Pflegeunterlagen bereit. Notieren Sie typische Situationen, in denen Hilfe erforderlich ist. Eine vertraute Pflegeperson sollte beim Gespräch möglichst dabei sein. Beschreiben Sie auch schwankende Beschwerden, damit ein ungewöhnlich guter Tag nicht zum alleinigen Maßstab wird.

Hinweise dazu bietet unser Beitrag zur Vorbereitung auf die Fragen der Gutachter.

Vergleichen Sie anschließend die dokumentierten Hilfen mit dem Gutachten. Fehlen wesentliche Situationen oder stimmen die Bewertungen nicht mit den Feststellungen überein, sollten Sie nachhaken.

Unser Beitrag zu häufigen Fehlern im Pflegegutachten erläutert mögliche Ansatzpunkte.

Ein neuer Richtlinientext ändert alte Bescheide nicht automatisch

Halten Sie einen aktuellen Bescheid Ihrer gesetzlichen Pflegekasse für falsch, können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Fordern Sie das Gutachten an, falls es Ihnen fehlt. Die Begründung können Sie nachreichen. Entscheidend ist, konkrete Bewertungsfehler und übersehene Hilfen zu benennen.

Weitere Informationen enthält unser Ratgeber Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig.

Hat sich der Unterstützungsbedarf inzwischen erhöht, kommt ein Antrag auf Höherstufung infrage. Ob daneben ein laufender Widerspruch sinnvoll bleibt, hängt vom Zeitraum und dem Streitgegenstand ab. Diese Unterscheidung erläutert der Beitrag zu Widerspruch und neuem Antrag bei zu niedrigem Pflegegrad.

Für privat Pflegeversicherte gelten andere Verfahrenswege; dazu lesen Sie unseren Beitrag über den Rechtsschutz bei abgelehntem Pflegegrad in der privaten Pflegeversicherung.

FAQ: Neue Regeln für Pflegegutachten

Steigt mein Pflegegrad seit Oktober automatisch?

Nein. Die Neufassung allein löst keine Höherstufung aus. Entscheidend bleiben die individuellen Einschränkungen und ihre Bewertung.

Betreffen die Änderungen ausschließlich Kinder?

Nein. Kinder und Jugendliche bilden einen Schwerpunkt. Daneben wurden allgemeine Kriterien und Verfahrensregelungen angepasst.

Was ist für Eltern beim Termin besonders wichtig?

Beschreiben Sie die krankheitsbedingt erforderliche Hilfe anhand konkreter Alltagssituationen. Erklären Sie auch Unterstützung, die wegen langjähriger Routine leicht selbstverständlich erscheint.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 12. Dezember 2024, B 3 P 9/23 R, zur Pflegebedürftigkeit eines Kindes mit Diabetes Typ 1.

gesund.bund.de: Pflegebegutachtung: Worauf man achten sollte.

gesund.bund.de: Widerspruch und Klage gegen einen Bescheid der Pflegekasse.

Medizinischer Dienst Bund: Neue Richtlinien zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit, Mitteilung vom 30. September 2026.

Medizinischer Dienst Bund: Begutachtungs-Richtlinien vom 26. August 2026, genehmigt am 28. September 2026, in Kraft seit 1. Oktober 2026.

Medizinischer Dienst Bund: Übersicht zu den zentralen Änderungen der Begutachtungs-Richtlinien.