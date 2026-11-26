446 Euro im Monat und einmalig 150 Euro Corona-Hilfe: Für einen Bezieher von Bürgergeld aus Baden-Württemberg reichte das nicht aus. Er verlangte vom Jobcenter mehr Geld, unter anderem für FFP2-Masken. Zudem seien die Regelsätze im SGB II verfassungswidrig.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat den Fall laut dem vorliegenden Entscheidungsbericht am 26. November 2026 an das Landessozialgericht Baden-Württemberg zurückverwiesen (B 4 AS 5/25 R).

Dass pandemiebedingte Kosten viele Menschen trafen, genügt demnach nicht als Ablehnungsgrund: Das Gericht muss prüfen, was dem Kläger tatsächlich entstand und ob der Bedarf für ihn unabweisbar war.

Eine Nachzahlung hat das BSG dem Mann damit noch nicht zugesprochen. Auch die Höhe des damaligen Regelbedarfs beanstandete der Senat für den Streitzeitraum nicht als verfassungswidrig.

Damit hat der Kläger zwar nicht erreicht, dass die Regelsätze als Grundgesetzwidrig beurteilt werden, allerdings betonten die obersten Sozialrichter, dass Härtefallmehrbedarfe seitens der Jobcenter genau geprüft werden müssen. Es ließ also damit offen, ob ein Mehrbedarf bestand.

Zum Fall

Der Mann bezog von Mai 2021 bis April 2022 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II, der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Der monatliche Regelbedarf für Alleinstehende betrug in den betroffenen Monaten des Jahres 2021 446 Euro und von Januar bis April 2022 449 Euro.

Im Mai 2021 erhielt der Kläger außerdem die gesetzliche Corona-Einmalzahlung von 150 Euro. Sie sollte pandemiebedingte Mehraufwendungen für das erste Halbjahr 2021 abfedern und war keine dauerhafte Anhebung des Regelsatzes.

Der Kläger hielt die Regelbedarfe angesichts der Preissteigerungen für zu niedrig und machte darüber hinaus einen persönlichen Mehrbedarf geltend. Damit standen zwei Fragen im Raum: Reichte der gesetzliche Regelbedarf im streitigen Zeitraum verfassungsrechtlich aus, und musste das Jobcenter unabhängig davon besondere Ausgaben des Klägers berücksichtigen?

Die Vorinstanz sah keinen Härtefall, weil viele betroffen waren

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg wies die Berufung mit Beschluss vom 5. November 2024 zurück (L 2 AS 3642/22). Bei den Masken hielt es dem Kläger unter anderem entgegen, dass pandemiebedingte Ausgaben die Bevölkerung allgemein trafen und deshalb kein besonderer Einzelfall vorliege.

Diese Begründung trägt die Ablehnung nach dem Entscheidungsbericht zum BSG-Urteil nicht. Ob eine Ausgabe für jemanden unvermeidbar war, lässt sich nicht allein daran ablesen, wie viele andere Menschen dieselbe Art von Ausgabe hatten.

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Umgekehrt reicht der Hinweis auf eine Maskenpflicht nicht aus, um einen bestimmten Betrag zu verlangen. Das Landessozialgericht muss nun die konkreten Aufwendungen und die Möglichkeiten der Bedarfsdeckung im Fall dieses Klägers klären.

Was für einen Härtefallmehrbedarf erfüllt sein muss

Nach § 21 Absatz 6 SGB II kommt ein Mehrbedarf infrage, wenn im Einzelfall ein besonderer, unabweisbarer Bedarf besteht. Das Gesetz verlangt insbesondere, dass der Bedarf nicht durch Zuwendungen Dritter oder zumutbare Einsparungen gedeckt werden kann und sich erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf unterscheidet.

Bei einem einmaligen Bedarf kommt eine Hürde hinzu: Ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II muss ausnahmsweise unzumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich sein. Eine Ausgabe, die man nicht sofort aus dem Regelsatz bezahlen kann, führt also nicht automatisch zu einem Zuschuss.

Härtefallmehrbedarf: Was im Einzelfall geprüft wird Prüffrage Worauf es ankommt Welcher Bedarf bestand tatsächlich? Zeitraum, Anlass und Höhe der konkreten Ausgabe; eine geschätzte Monatspauschale allein genügt nicht. War der Bedarf besonders und nicht vermeidbar? Warum war die Ausgabe in dieser Situation nötig und wich sie erheblich vom durchschnittlichen Bedarf ab? Gab es eine andere Möglichkeit? Zum Beispiel kostenlose Masken, Leistungen Dritter, die Corona-Einmalzahlung im dafür vorgesehenen Zeitraum oder zumutbare Einsparungen. Warum genügt bei einem einmaligen Bedarf kein Darlehen? Ein Zuschuss kommt nur infrage, wenn ein Darlehen ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich ist.

Die 150 Euro spielen bei der Prüfung mit, erledigen aber nicht jeden Fall

Das BSG hat schon am 17. Dezember 2024 entschieden, dass Ausgaben für Masken und Tests während der Pandemie grundsätzlich als Mehrbedarf infrage kommen können.

Im damaligen Urteil B 7 AS 17/23 R scheiterte der Kläger aber daran, dass bei ihm kein unabweisbarer Mehrbedarf festgestellt werden konnte.

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Die Corona-Einmalzahlung war für die mit der Pandemie verbundenen Zusatzkosten von Januar bis Juni 2021 bestimmt. Ob eine Ausgabe bereits dadurch, durch den Regelbedarf oder auf anderem Weg gedeckt war, ist etwas anderes als die pauschale Behauptung, zusätzliche Kosten könnten nie einen Härtefall begründen.

Regelsatz und Mehrbedarf bleiben zwei getrennte Fragen

Der Regelbedarf bemisst sich nach typischen Ausgaben für den Lebensunterhalt.

Die Härtefallregelung greift dagegen dort, wo unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein besonderer Bedarf im konkreten Fall zusätzlich berücksichtigt werden muss.

Nach dem vorliegenden Entscheidungsbericht hielt der Kasseler Senat den Regelbedarf im strittigen Zeitraum 2021 und 2022 für verfassungsgemäß.

Daraus folgt also weder ein Anspruch auf höhere Regelsätze für diese Monate noch eine Entscheidung über die Höhe heutiger oder künftiger Regelsätze.

Zum Hintergrund der damaligen Verfahren: Warum die Regelsatzhöhe vor dem Bundessozialgericht landete.

Was Betroffene bei einer Ablehnung tun können

Wer heute einen besonderen Bedarf geltend macht, sollte dem Jobcenter möglichst früh schriftlich erklären, wofür die Ausgabe nötig ist, wann sie anfällt und was sie kostet. Rechnungen, Kontoauszüge, Preisangebote oder eine Bescheinigung über den Anlass können die Angaben stützen; sinnvoll ist auch zu erklären, warum günstigere oder kostenlose Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen.

Gegen einen neuen Ablehnungsbescheid läuft bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich eine Widerspruchsfrist von einem Monat ab Bekanntgabe (§ 84 SGG). Wer bereits ein offenes Verfahren hat, kann die konkreten Belege und das BSG-Aktenzeichen dort anführen.

Für bestandskräftige Bescheide gelten bei einem Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X die engeren Grenzen des § 40 SGB II. Ein erstmals 2026 gestellter Überprüfungsantrag führt deshalb grundsätzlich nicht mehr zu Nachzahlungen für 2021 oder 2022.

Welche anderen Kosten als besonderer Bedarf infrage kommen, zeigt etwa der Gegen-Hartz-Beitrag dazu, wann das Jobcenter besondere Kleidung bezahlen muss.

Fragen und Antworten zum BSG-Urteil

Hat der Kläger jetzt Geld für seine FFP2-Masken gewonnen?

Noch nicht. Das Landessozialgericht muss nach der Zurückverweisung den konkreten Bedarf prüfen; ein bestimmter Betrag wurde nicht zugesprochen.

Bekommen alle früheren Hartz-IV-Bezieher eine Corona-Nachzahlung?

Nein. Das Urteil betrifft die Prüfung eines besonderen Bedarfs im Einzelfall und öffnet bestandskräftige Bescheide nicht automatisch wieder.

Warum kann es trotz verfassungsgemäßer Regelsätze einen Mehrbedarf geben?

Ein Regelsatz soll den typischen Lebensunterhalt abdecken. Für besondere, unabweisbare Ausgaben im Einzelfall sieht das SGB II eine eigene Regelung vor.

Quellenstand: Den Verhandlungstermin beim BSG und die veröffentlichte Vorentscheidung haben wir abgeglichen. Zum Ausgang vom 26. November stützt sich der Beitrag auf den vorliegenden Entscheidungsbericht; die schriftlichen BSG-Urteilsgründe waren bei Redaktionsschluss nicht abrufbar.