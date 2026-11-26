Wer wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung Grundsicherung erhält, soll künftig in der Regel für zwei Jahre einen Bescheid bekommen. Der am 18. November 2026 bekannt gewordene Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums sieht dafür eine klare Obergrenze von 24 Monaten und einen neuen Antrag für jede Weiterbewilligung vor.

Zwei Jahre sollen die Regel und die Obergrenze sein

Derzeit bewilligt das Sozialamt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der Regel für zwölf Kalendermonate. Der Entwurf verdoppelt die Regeldauer und schließt Bewilligungen über 24 Monate hinaus ausdrücklich aus.

Das Ministerium begründet den längeren Zeitraum damit, dass sich die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Leistungsberechtigten vergleichsweise selten ändern.

Müssen die Ämter vorläufig entscheiden, soll der Bescheid wie bisher in der Regel höchstens sechs Monate abdecken.

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Die Änderung betrifft auch Menschen, die Grundsicherung im Alter erhalten. Einen Überblick über die Voraussetzungen und die Berechnung bietet unser Ratgeber zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Was im Vergleich zum geltenden Recht geplant ist

Regelung Geltendes Recht Referentenentwurf Regulärer Bescheid In der Regel zwölf Kalendermonate In der Regel 24 Kalendermonate, zugleich die Obergrenze Vorläufiger Bescheid In der Regel höchstens sechs Monate In der Regel höchstens sechs Monate Weiterbewilligung Keine ausdrückliche Pflicht zu einem neuen Antrag für jeden Folgezeitraum Neuer Antrag für jede weitere Bewilligung

Warum der Folgeantrag einen Unterschied macht

Das Ministerium verweist darauf, dass die Sozialhilfeträger den Folgeantrag bislang unterschiedlich handhaben. Zur damaligen Rechtslage hat das Bundessozialgericht entschieden, dass ein zeitlich unbegrenzter Erstantrag über den Bewilligungszeitraum hinauswirken kann (Urteil vom 29. September 2009, B 8 SO 13/08 R).

Nach dem Entwurf müssten Betroffene für jeden weiteren Bewilligungszeitraum einen neuen Antrag stellen, auch wenn Einkommen und Wohnkosten gleich geblieben sind. Laut Begründung soll das Amt dabei die für den Anspruch wichtigen Angaben aktualisieren, ohne den Fall so umfassend wie beim Erstantrag zu prüfen.

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Ändert sich während der Laufzeit etwas, das den Anspruch beeinflusst, etwa die Höhe der Miete oder des Einkommens, müssen Betroffene das dem Sozialamt unverzüglich mitteilen. Diese Pflicht ergibt sich aus § 60 SGB I.

Praxisbeispiel – Ein später Antrag kann einen Monat kosten

Angenommen, der Entwurf wird in dieser Fassung Gesetz und der Zweijahresbescheid von Frau Berger endet am 31. Januar. Beantragt sie die Weiterbewilligung erst am 10. März, kann das Sozialamt bei fortbestehendem Anspruch grundsätzlich ab 1. März zahlen.

Für Februar bliebe damit in der Regel eine Lücke, obwohl Frau Berger weiterhin auf die Grundsicherung angewiesen ist. Wer den Antrag vor Ablauf des Bescheids einreicht, vermeidet eine solche Lücke durch verspätete Antragstellung.

Drei Fragen und Antworten

Ab wann könnten die 24 Monate gelten?

Ein fester Termin steht noch aus. Für diese Änderung sieht der Referentenentwurf den Tag nach der Verkündung vor, sofern das Gesetz in dieser Fassung beschlossen wird.

Was gilt, wenn mein Bescheid in den nächsten Wochen endet?

Orientieren Sie sich am Enddatum in Ihrem Bescheid und melden Sie sich rechtzeitig beim Sozialamt, wenn Sie die Leistung weiter benötigen. Für die Bewilligung gilt weiterhin § 44 SGB XII in seiner aktuellen Fassung.

Kann ich Grundsicherung auch ohne Erwerbsminderungsrente bekommen?

Ja, wenn Sie dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und die übrigen Voraussetzungen für Grundsicherung erfüllen. Eine Erwerbsminderungsrente ist dafür keine Voraussetzung, wie unser Beitrag zum Anspruch bei Erwerbsminderung ohne EM-Rente erläutert.