Mehr als zwei Jahre verdiente eine Finnin als Geschäftsführerin in Berlin monatlich rund 3.000 Euro. Sie zahlte in Deutschland Einkommensteuer und arbeitete später sogar ohne Gehalt weiter. Als sie schließlich arbeitslos wurde und Bürgergeld benötigte, scheiterte sie mit ihrem Antrag vor Gericht.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bestätigte im Eilverfahren den Leistungsausschluss. Entscheidend waren die rechtlichen Bedingungen ihrer früheren Beschäftigung und die Dauer ihres Aufenthalts in Deutschland (Beschluss vom 23. April 2026, Az. L 1 AS 102/26 B ER).

Jahrelang gearbeitet und plötzlich ohne finanzielle Unterstützung

Die Frau war Mitgründerin eines finnischen Unternehmens mit Sitz in Helsinki. Im Juni 2021 nahm sie ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin in Berlin auf, um das Geschäft in Deutschland aufzubauen.

Während sie hier Einkommensteuer entrichtete, unterlag sie weiterhin den finnischen Sozialversicherungsvorschriften. Eine sogenannte A1-Bescheinigung dokumentierte ihre Zugehörigkeit zum Sozialversicherungssystem ihres Herkunftslandes.

Ende September 2023 vereinbarte sie mit dem Unternehmen, künftig ohne Gehalt weiterzuarbeiten. Nachdem sie arbeitslos geworden war, wollte sie ab Januar 2026 vorläufig Bürgergeld erhalten.

Warum ihr selbst die Beteiligung am Unternehmen nicht half

Über eine Holdinggesellschaft hielt die Frau nach eigenen Angaben 47 Prozent der Unternehmensanteile. Damit verfügte sie nach Einschätzung des Gerichts über zu wenig Einfluss, um die Entscheidungen des Unternehmens maßgeblich bestimmen zu können.

Die Richter stuften ihre Tätigkeit deshalb als abhängige Beschäftigung ein. Für die Anerkennung als Selbstständige hätte sie bei dieser Beteiligung über besondere gesellschaftsvertragliche Mitbestimmungsrechte verfügen müssen, mit denen sie umfassend Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen konnte.

Die Arbeit ohne Gehalt wurde zum Problem

Für EU-Bürger kann der Arbeitnehmerstatus auch nach dem Verlust des Arbeitsplatzes erhalten bleiben. Wer länger als ein Jahr beschäftigt war und unfreiwillig arbeitslos wird, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin Zugang zum Bürgergeld haben.

Im Fall der Geschäftsführerin fehlte seit Oktober 2023 ein entscheidendes Merkmal einer Beschäftigung im europarechtlichen Sinne. Sie erhielt für ihre Arbeit keine Vergütung mehr.

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Auch die Anforderungen an die Dauer einer Beschäftigung spielen eine wichtige Rolle. Das Bundessozialgericht hat inzwischen entschieden, dass sich unterbrochene Beschäftigungszeiten von EU-Arbeitnehmern für einen länger fortbestehenden Arbeitnehmerstatus nicht mehr zusammenrechnen lassen.

Steuerzahlungen in Deutschland reichten dem Gericht nicht aus

Auch die bezahlte Tätigkeit vor Oktober 2023 half der Finnin nicht weiter. Das Gericht wertete ihre Beschäftigung als Arbeitnehmerentsendung, bei der sie weiterhin dem finnischen Arbeitsmarkt verbunden blieb.

Ihre Sozialversicherungsbeiträge wurden ausschließlich in Finnland entrichtet. Dass sie in Deutschland Einkommensteuer zahlte und ihr Arbeitgeber über eine Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit verfügte, änderte nach Auffassung des Gerichts nichts an dieser rechtlichen Einordnung.

Wenige Wochen entschieden über den Bürgergeld-Anspruch

Eine weitere Möglichkeit, den Leistungsausschluss zu überwinden, ergibt sich aus § 7 SGB II. Wer seit mindestens fünf Jahren seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch mit einem Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche Bürgergeld erhalten.

Die Geschäftsführerin hatte sich zum 1. Juni 2021 in Deutschland angemeldet. Als das Landessozialgericht am 23. April 2026 entschied, fehlten ihr noch wenige Wochen bis zum Ablauf der gesetzlichen Fünfjahresfrist.

Gericht bewilligt zumindest Prozesskostenhilfe

Die Frau konnte ihren Anspruch auf vorläufige Bürgergeld-Zahlungen im Beschwerdeverfahren nicht durchsetzen. Allerdings bewilligte ihr das Landessozialgericht für dieses Verfahren Prozesskostenhilfe und ordnete ihr einen Rechtsanwalt bei.

Damit übernimmt die staatliche Prozesskostenhilfe im bewilligten Umfang die Kosten ihrer anwaltlichen Vertretung. Die Richter hielten eine erfolgreiche Rechtsverfolgung in der Hauptsache weiterhin für möglich.

Was betroffene EU-Bürger beachten sollten

Wer als EU-Bürger in Deutschland arbeitet und seinen Arbeitsplatz verliert, sollte sich die unfreiwillige Arbeitslosigkeit von der Agentur für Arbeit bestätigen lassen. Arbeitsverträge, Gehaltsabrechnungen und Sozialversicherungsnachweise können bei der Prüfung des Leistungsanspruchs entscheidend sein.

Auch die bisherige Aufenthaltsdauer sollte berücksichtigt werden. Wird die gesetzliche Fünfjahresfrist erst nach einer Ablehnung erreicht, kann es sich lohnen, den Leistungsanspruch erneut prüfen zu lassen.

Quellen