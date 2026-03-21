Pflegegeld: Pflegegrad zu niedrig – Das sind die 3 häufigsten Fehler im Gutachten

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Wer Pflegegrad 2 statt Pflegegrad 3 bekommt, verliert allein beim Pflegegeld 226 Euro monatlich – 347 statt 573 Euro. Bei Sachleistungen sind es sogar bis zu 497 Euro Differenz. Hochgerechnet auf ein Jahr sind das mehrere tausend Euro, die Betroffenen zustehen, aber nie ankommen.

Frau K., 81 Jahre, mittelschwere Demenz, ist am Tag der Begutachtung ausgeruht und orientiert. Sie beantwortet die Fragen freundlich, findet den Weg zur Küche, erkennt ihre Tochter. Was der Gutachter nicht sieht: Dass Frau K. mehrmals pro Woche nachts aufsteht und durch die Wohnung irrt, den Herd anlässt, Medikamente vergisst.

Der Bescheid kommt: Pflegegrad 2. Die Tochter weiß, dass es mindestens Pflegegrad 3 sein müsste.

Rund 185.000 Widerspruchsgutachten wurden allein 2022 erstellt. Bei 29 Prozent davon war der ursprüngliche Pflegegrad falsch. In beratenen Fällen liegt die Erfolgsquote bei bis zu 50 Prozent. Das MD-Gutachten ist kein unanfechtbares Urteil, sondern ein prüfbares Dokument – mit sechs Modulen, festen Punktwerten und Berechnungsregeln nach § 15 SGB XI.

Wer die typischen Schwachstellen kennt, kann es gezielt auseinandernehmen. Drei Fehlertypen tauchen dabei besonders häufig auf.

Fehler 1 – Die Tagesform-Falle: Wenn das Gutachten nur eine Momentaufnahme abbildet

Die MD-Begutachtung dauert 45 bis 60 Minuten. Ein Hausbesuch an einem Vormittag. Was der Gutachter in dieser Stunde sieht, wird zum Maßstab für den gesamten Pflegealltag – und genau da liegt das Problem. Viele Betroffene stellen sich fitter dar als sie sind, aus Scham, Nervosität oder falschem Stolz.

Bei Demenzerkrankungen kommt Fassadenverhalten hinzu: Die Person funktioniert im Gespräch scheinbar normal, obwohl im Alltag massive Einschränkungen bestehen. Nächtliche Hilfebedarfe, Schübe, saisonale Verschlechterungen – all das kann der Gutachter schlicht nicht beobachten.

Rechtlich ist die Sache klar. § 14 Abs. 1 SGB XI verlangt, dass Pflegebedürftigkeit „auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate” bestehen muss. Das Gutachten muss den typischen Pflegealltag abbilden, nicht die Tagesform.

Gegenstrategie: Pflegetagebuch über zwei bis vier Wochen mit Dokumentation der Schwankungen und nächtlichen Vorfälle, ärztliche Verlaufsbescheinigung, Stellungnahme der Angehörigen zum Unterschied zwischen Begutachtungstag und Normalzustand.

Fehler 2 – Kognitive Einschränkungen bleiben unsichtbar: Module 2 und 3 unterschätzt

Einen Rollstuhl sieht man. Eine Orientierungsstörung nicht. Genau das macht die Module 2 (Kognitive und kommunikative Fähigkeiten) und 3 (Verhaltensweisen und psychische Problemlagen) so anfällig für Fehleinschätzungen. Gutachter fokussieren auf das Körperliche, weil es leichter zu beobachten ist.

Kognitive Defizite, depressiver Rückzug, nächtliche Verwirrtheit oder Weglauftendenzen bleiben in der Begutachtungssituation häufig unsichtbar.

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Dazu kommt eine Sonderregel, die selbst zur Fehlerquelle wird: Nach § 15 Abs. 3 Satz 2 SGB XI zählt von den Modulen 2 und 3 nur dasjenige mit dem höheren gewichteten Punktwert. Beide fließen gemeinsam mit 15 Prozent in die Gesamtbewertung ein. In der Praxis bedeutet das: Gutachter erfassen manchmal beide Module nur oberflächlich, weil ohnehin nur eines zählt. Ein Fehler mit System.

Das Bundessozialgericht hat in einer Grundsatzentscheidung vom 12. Dezember 2024 (Az. B 3 P 7/23 R und B 3 P 9/23 R) die Modulzuordnung geschärft. Abwehrverhalten bei pflegerischen Maßnahmen ist im Modul 3 anzuerkennen, auch ohne eigenständige psychische Störung.

Und die Überwachung der Nahrungsaufnahme muss in Modul 4 und 5 gleichzeitig berücksichtigt werden – eine Doppelzuordnung, die viele Gutachten nicht vornehmen. Gegenstrategie: Module 2 und 3 Kriterium für Kriterium mit dem Alltag abgleichen. Fachärztliches Attest (Neurologie/Psychiatrie) beifügen. Angehörige dokumentieren das Fassadenverhalten schriftlich.

Fehler 3 – Falsch gerechnet: Wenn Punkte nicht stimmen oder Module falsch gewichtet werden

Herr M., 74 Jahre, chronische Schmerzerkrankung und eingeschränkte Mobilität. Sein Gutachten ergibt 46 Gesamtpunkte – anderthalb Punkte unter der Schwelle von 47,5 für Pflegegrad 3. Im Modul 4 (Selbstversorgung) wurde das Kriterium Waschen des Oberkörpers mit „überwiegend selbstständig” bewertet. Seine Frau weiß: Er braucht dabei vollständige Hilfe. Die Korrektur auf „überwiegend unselbstständig” würde ausreichen, um die Schwelle zu überschreiten. Solche Fälle sind keine Ausnahme.

Das Bewertungssystem nach § 15 SGB XI ist ein mehrstufiges Rechenwerk: Einzelpunkte pro Modul, Summenwert, Umrechnung über Anlage 2 in gewichtete Punkte, Addition zum Gesamtpunktwert. Fehler können auf jeder Stufe passieren. Modul 4 bringt 40 Prozent Gewicht. Ein Fehler hier wiegt schwerer als in jedem anderen Modul. Die Schwellenwerte liegen bei 27 (Pflegegrad 2), 47,5 (Pflegegrad 3), 70 (Pflegegrad 4) und 90 Punkten (Pflegegrad 5).

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Besonders fehleranfällig ist Modul 5, wo wöchentliche und monatliche Therapiemaßnahmen in Tageswerte umgerechnet werden – jede wöchentliche Maßnahme mit 8,6 Punkten, jede monatliche mit 2, zeitlich ausgedehnte Besuche doppelt. Die Umrechnung ist komplex, die Fehlerquote hoch. Hinzu kommt die falsche Modulzuordnung: Laut BSG-Urteil vom 12.12.2024 müssen bestimmte Pflegebedarfe in mehreren Modulen gleichzeitig berücksichtigt werden.

Gegenstrategie: Gutachten Modul für Modul mit Anlage 1 und 2 zu § 15 SGB XI nachrechnen. Tabellarische Gegenüberstellung erstellen – was steht im Gutachten, was wäre korrekt? Bei Modul 5 die Umrechnung gesondert prüfen.

Was Betroffene nach dem Bescheid tun sollten

Der erste Schritt muss schnell gehen: Innerhalb eines Monats nach Zustellung formlosen Widerspruch einlegen – per Einschreiben mit Rückschein. Es reicht ein Satz: „Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum], Aktenzeichen [Az.], ein. Eine Begründung folgt.” Das sichert die Frist und verschafft Zeit.

Dann das Gutachten anfordern, falls es dem Bescheid nicht beiliegt, und Akteneinsicht verlangen. Anschließend das Gutachten Modul für Modul auf die drei beschriebenen Fehlertypen durchgehen: Bildet es den Regelzustand ab? Sind kognitive Einschränkungen vollständig erfasst? Stimmt die Berechnung? Die identifizierten Fehler konkret benennen und mit Belegen untermauern – Pflegetagebuch, fachärztliche Atteste, eigene Nachrechnung.

Pflegestützpunkte beraten kostenlos. VdK und SoVD unterstützen Mitglieder im Verfahren. Wird auch der Widerspruch abgelehnt, bleibt die Klage beim Sozialgericht – kostenfrei und ohne Anwaltszwang. Bei Erfolg gilt die Höherstufung rückwirkend ab dem ursprünglichen Antragsdatum.

Häufige Fragen zum Pflegegrad-Widerspruch

Was kostet ein Widerspruch gegen den Pflegegrad?

Der Widerspruch selbst ist kostenfrei. Auch das Klageverfahren beim Sozialgericht ist gerichtskostenfrei. Ein privates Pflegegutachten kostet in der Regel zwischen 300 und 700 Euro.

Kann der Pflegegrad durch den Widerspruch auch sinken?

Das Risiko besteht theoretisch, weil die Pflegekasse eine Wiederholungsbegutachtung veranlassen kann. In der Praxis kommt eine Herabstufung im Widerspruchsverfahren aber selten vor – der Zweitgutachter prüft in der Regel die beanstandeten Bereiche, nicht den gesamten Pflegegrad von Grund auf neu. Wer seinen Widerspruch gut begründet und mit Belegen untermauert, hat wenig zu befürchten. Die Angst vor einer Verschlechterung sollte kein Grund sein, auf einen berechtigten Widerspruch zu verzichten.

Wie lange dauert das Widerspruchsverfahren?

Die Pflegekasse hat bis zu drei Monate Zeit. Wird eine erneute Begutachtung veranlasst, kann es länger dauern.

Gilt ein höherer Pflegegrad rückwirkend?

Ja. Bei erfolgreichem Widerspruch oder erfolgreicher Klage wird der höhere Pflegegrad rückwirkend ab dem ursprünglichen Antragsdatum gewährt.

Lohnt sich ein Gegengutachten?

Ein privates Gutachten kann Mängel des MD-Gutachtens aufzeigen. Im Klageverfahren können Betroffene nach § 109 SGG einen eigenen Sachverständigen benennen.

Quellen

Sozialgesetzbuch XI: § 15 SGB XI – Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit

Sozialgesetzbuch XI: Anlage 2 zu § 15 SGB XI – Bewertungssystematik

Bundessozialgericht: BSG, Urteil vom 12.12.2024, Az. B 3 P 9/23 R

Sozialverband VdK: Widerspruch gegen Pflegegrad lohnt sich oft

AOK Gesundheitspartner: Gewichtung und Bestimmung des Pflegegrades