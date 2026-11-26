Ab dem 1. Januar 2027 kostet das Deutschlandticket 66,80 Euro im Monat. Wer ab 65 vor allem in Hessen unterwegs ist, kann mit dem Seniorenticket Hessen 403,60 Euro im Jahr sparen, wenn er die Jahreskarte auf einmal bezahlt und das Deutschlandticket sonst zwölf Monate nutzen würde.

Der Preisunterschied ist groß, aber die günstigere Karte hat eine Grenze, die im Alltag zählt: Von Montag bis Freitag gilt sie in der Regel erst ab 9 Uhr. Wer regelmäßig früh zum Arzt muss oder öfter über das Tarifgebiet hinaus fährt, sollte vor dem Wechsel die eigenen Strecken prüfen.

Seniorenticket Hessen: 398 Euro für ein ganzes Jahr

Das Seniorenticket Hessen gibt es ab 65 Jahren. Für den Tarif zählt das Alter, nicht der Bezug einer Altersrente.

Das RMV-Tarifheft für 2027 nennt 398 Euro bei Einmalzahlung oder 405,60 Euro bei zwölf Monatsraten von 33,80 Euro im Abo. Die Monatsrate gehört zu einer Jahreskarte und sollte nicht mit einer einzeln buchbaren Monatskarte verwechselt werden.

Die Karte gilt im Nahverkehr in ganz Hessen sowie in Mainz und an weiteren im Tarif genannten Übergangspunkten. Dazu gehören Bus, Straßenbahn, U- und S-Bahn sowie Regionalzüge im Geltungsbereich; ICE, IC und EC sind nicht enthalten.

Samstags, sonntags, an gesetzlichen Feiertagen in Hessen sowie an Heiligabend und Silvester gilt die Basisversion ganztägig. Wer montags bis freitags regelmäßig vor 9 Uhr unterwegs ist, sollte Zusatzfahrkarten einrechnen oder einen anderen Tarif vergleichen.

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Auch München und Hannover haben günstigere Angebote

Das MVV-Abo 65 für München kostet 2027 in der Zone M laut MVG 51,90 Euro im Monat im veröffentlichten Tarifmodell mit Digitalrabatt. Das sind 14,90 Euro weniger als beim Deutschlandticket, solange die gewählte Zone alle regelmäßigen Strecken abdeckt.

In Hannover weist die ÜSTRA für ihre Seniorennetzkarte derzeit 36,40 Euro für einen Monat in den Zonen A, B und C aus. Sie ist ab 60 beispielsweise mit Altersrente, Pension oder voller Erwerbsminderungsrente erhältlich; die ÜSTRA verlangt für die Kundenkarte einen Berechtigungsnachweis.

Die 36,40 Euro sind der aktuell ausgewiesene Anbieterpreis und hier nicht als bestätigter Januartarif angegeben. Wer erst 2027 umsteigen möchte, sollte den Preis vor dem Kauf erneut prüfen.

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Deutschlandticket und günstigere Seniorentarife im Vergleich Ticket Preis Für wen und wo? Deutschlandticket 66,80 Euro je Monat ab Januar 2027; 801,60 Euro für zwölf Monate Bundesweiter Nahverkehr, keine Altersgrenze Seniorenticket Hessen 2027: 398 Euro im Voraus oder 12 Raten à 33,80 Euro Ab 65, Hessen und tariflich einbezogene Gebiete wie Mainz; montags bis freitags in der Regel ab 9 Uhr MVV-Abo 65, Zone M 2027: 51,90 Euro je Monat im Tarifmodell mit Digitalrabatt Ab 65, für die gewählte Zone M ÜSTRA-Seniorennetzkarte Hannover 36,40 Euro je Monat laut aktuell ausgewiesenem Tarif; Januarpreis nicht bestätigt Ab 60 mit Berechtigungsnachweis, ÜSTRA-Gebiet A bis C

Vor dem Wechsel zählen die Wege, nicht nur der Preis

Die Bundesregierung bestätigt die Erhöhung von 63 auf 66,80 Euro ab Januar 2027. Das reguläre Deutschlandticket bleibt für häufige Nahverkehrsfahrten in mehreren Regionen einfacher, weil Sie dafür keine unterschiedlichen Verbundfahrkarten kaufen müssen.

Schauen Sie auf Ihre tatsächlichen Fahrten: Liegt auch die Facharztpraxis im Tarifgebiet, und wann fährt der Zug, den Sie regelmäßig nehmen? Wer nur an wenigen Tagen im Monat unterwegs ist, sollte außerdem Einzel-, Mehrfahrten- oder Tageskarten gegenrechnen, statt automatisch das nächste Abo abzuschließen.

Prüfen Sie den Starttermin der neuen Karte und das Ende des alten Abos, damit Sie nicht doppelt zahlen oder ohne gültige Fahrkarte dastehen. Je nach Anbieter läuft ein bestehendes Deutschlandticket unterschiedlich weiter; mehr dazu steht in unserem Beitrag zu Zustimmung und Kündigung beim Deutschlandticket zum Jahreswechsel.

Praxisbeispiel: Die Rentnerin aus Offenbach spart 403,60 Euro

Eine 70-Jährige fährt meistens nach 9 Uhr von Offenbach nach Frankfurt zum Einkaufen und zur Physiotherapie; ihre regelmäßigen Ausflüge macht sie im hessischen Nahverkehr. Gegenüber zwölf Monaten Deutschlandticket für 801,60 Euro kostet sie das Seniorenticket bei Einmalzahlung 398 Euro, also 403,60 Euro weniger.

Muss sie vereinzelt früher los, kann sie für diese Fahrt eine zusätzliche Karte kaufen und die Kosten von der Ersparnis abziehen. Entscheidend ist, wie oft sie solche Zusatzfahrkarten tatsächlich braucht.

Drei Fragen und Antworten

Gibt es ein bundesweit günstigeres Deutschlandticket allein wegen der Rente?

Nein, das reguläre Deutschlandticket hat keinen bundesweiten Rentnerrabatt. Günstigere Angebote hängen vom Verkehrsverbund oder von zusätzlichen Voraussetzungen ab, etwa bei regionalen Sozialtarifen.

Muss ich für das Seniorenticket Hessen schon in Rente sein?

Nein, dafür müssen Sie mindestens 65 Jahre alt sein. Anders als bei der Seniorennetzkarte in Hannover kommt es nicht auf einen Rentenbescheid an.

Kann ich mit dem Seniorenticket Hessen morgens um 8 Uhr fahren?

Von Montag bis Freitag gilt die Basisversion grundsätzlich erst ab 9 Uhr; an den im Tarif genannten Feiertagen und Sondertagen gelten Ausnahmen. Für regelmäßige frühe Fahrten lohnt sich der Vergleich mit dem Deutschlandticket oder der teureren Komfortversion ohne Sperrzeit.