Pflegegrad: So vermeiden Sie die Falle in Modul 3

Wer einen Pflegegrad beantragt, denkt häufig zuerst an Schwierigkeiten beim Waschen, Anziehen oder Treppensteigen. Doch auch psychische Belastungen und krankheitsbedingte Verhaltensweisen können dazu führen, dass ein Mensch regelmäßig Unterstützung benötigt. Genau darum geht es in Modul 3 der Pflegebegutachtung.

Die Falle liegt darin, Beschwerden zu nennen, ohne die notwendige Hilfe dahinter sichtbar zu machen. Die Aussage „Meine Mutter hat oft Angst“ beschreibt noch nicht, was Angehörige tatsächlich leisten müssen. Ebenso wenig lässt sich aus einem ruhigen Begutachtungsgespräch ableiten, dass im Alltag keine Unterstützung erforderlich ist.

Was bei Modul 3 untersucht wird

Modul 3 trägt die Bezeichnung „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ und umfasst 13 Kriterien. Dazu gehören beispielsweise nächtliche Unruhe, aggressives Verhalten, die Abwehr notwendiger Unterstützung, Wahnvorstellungen, Ängste und Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage.

Untersucht wird, ob krankheitsbedingte Schwierigkeiten wiederholt das Eingreifen anderer Menschen erforderlich machen.

Der Bereich betrifft deshalb keineswegs ausschließlich Menschen mit Demenz oder auffälligem Verhalten. Auch ein körperlich beweglicher Mensch kann wegen psychischer Probleme auf Hilfe angewiesen sein. Die AOK erläutert die Kriterien von Modul 3 und die Bedeutung der Unterstützung durch andere Personen.

Grundsätzlich müssen die gesundheitlich bedingten Einschränkungen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen. Diese Voraussetzung bedeutet nicht, dass Betroffene vor einem Antrag erst sechs Monate abwarten müssen. Entscheidend ist die zu erwartende Dauer, wie sich aus § 14 SGB XI ergibt.

Die Diagnose allein beschreibt den Pflegebedarf nicht

Eine ärztlich festgestellte Depression oder Angststörung ist ein wichtiger medizinischer Befund. Für die Pflegebegutachtung muss jedoch zusätzlich erkennbar werden, welche Folgen die Erkrankung für den Alltag hat. Der Name der Erkrankung ersetzt diese Beschreibung nicht.

Für das Gespräch hilft deshalb eine einfache gedankliche Verbindung: Was passiert, welche Hilfe ist erforderlich und wie häufig wird sie gebraucht?

Aus „Mein Mann hat Angst“ könnte beispielsweise die konkrete Schilderung werden, dass er an mehreren Tagen pro Woche in starke Angst gerät und nur mit längerer persönlicher Unterstützung wieder zur Ruhe findet. Solche Beispiele sollten den tatsächlichen Alltag wiedergeben.

Dass psychische Erkrankungen auch ohne ausgeprägte körperliche Einschränkungen einen Pflegegrad begründen können, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Pflegegrad auch bei Depressionen.

Bei Modul 3 entscheidet die Häufigkeit der notwendigen Hilfe

Die Bewertung erfolgt anhand festgelegter Häufigkeitsstufen. Für jedes Kriterium werden null, ein, drei oder fünf Einzelpunkte vergeben. Die rechtliche Grundlage dafür ist Anlage 1 zu § 15 SGB XI.

Häufigkeit des Unterstützungsbedarfs Einordnung Einzelpunkte je Kriterium Nie oder sehr selten Kein oder nur sehr selten auftretender Unterstützungsbedarf 0 Selten Ein- bis dreimal innerhalb von zwei Wochen 1 Häufig Zweimal bis mehrmals wöchentlich, aber nicht täglich 3 Täglich Unterstützung ist jeden Tag erforderlich 5

Alltagswörter wie „manchmal“, „regelmäßig“ oder „ständig“ sind dafür zu ungenau. Wer „gelegentlich“ sagt, obwohl an vier Tagen pro Woche Unterstützung erforderlich ist, lässt einen erheblichen Interpretationsspielraum. Besser sind nachvollziehbare Angaben zu einem konkreten Zeitraum.

Mehrere Hilfen am selben Tag führen bei einem einzelnen Kriterium nicht zu immer weiteren Punkten. Mit der Stufe „täglich“ ist dessen Höchstbewertung erreicht. Dennoch sollten wiederholte Einsätze beschrieben werden, damit die Belastung und der tatsächliche Ablauf verständlich bleiben.

Ängste: Bloße Anwesenheit genügt nicht immer

Bei Ängsten unterscheiden die Begutachtungs-Richtlinien zwischen aktiver Unterstützung und einer lediglich beruhigenden Anwesenheit. Das bloße Dabeisein einer anderen Person, das eine angstfreie Atmosphäre schafft, wird unter diesem Kriterium nicht bewertet. Ausgeprägte wiederkehrende Ängste, die Betroffene nicht selbst bewältigen können, können dagegen relevant sein.

Angehörige sollten deshalb konkret erklären, ob sie beispielsweise wiederholt beruhigend einwirken und bei der Bewältigung einer Angstsituation helfen müssen. Die Aussage „Ich bin immer bei ihr“ lässt offen, welche Unterstützung tatsächlich notwendig ist. Diese Abgrenzung enthalten die Begutachtungs-Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund.

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Nicht jede Schlafstörung und nicht jede Antriebsschwäche zählt

Bloße Einschlafprobleme oder nächtliches Wachliegen gelten nicht automatisch als nächtliche Unruhe in Modul 3. Gemeint sind etwa Unruhephasen oder Umherirren, die Beruhigung und gegebenenfalls ein Zurückbegleiten ins Bett erfordern. Andere nächtliche Hilfen müssen entsprechend ihrer Ursache eingeordnet werden.

Auch Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage ist enger gefasst als gelegentliche Lustlosigkeit. Gemeint ist eine schwere Antriebsstörung mit beispielsweise kaum vorhandener Eigeninitiative und aufwendiger Motivierung durch andere. Eine ausschließlich demenzbedingte Aufforderung zum Beginn einer Handlung erfüllt dieses Kriterium nicht automatisch.

Ebenso darf eine selbstbestimmte Ablehnung einer Pflegemaßnahme nicht ohne Weiteres als krankheitsbedingte Abwehr gewertet werden. Diese Unterschiede ergeben sich ebenfalls aus den Begutachtungs-Richtlinien.

Warum genaue Aufzeichnungen besser sind als pauschale Aussagen

Für die Vorbereitung kann es hilfreich sein, den Unterstützungsbedarf über etwa zwei Wochen festzuhalten. Ein solcher Zeitraum erleichtert die Zuordnung zur Häufigkeitstabelle. Er ist eine praktische Empfehlung und keine vorgeschriebene Mindestdauer für ein Pflegetagebuch.

Eine hilfreiche Notiz könnte lauten: „Dienstag, 20 Uhr: starke Angst vor vermeintlichen Eindringlingen; Tochter musste wiederholt beruhigen und die Situation erklären.“

Ergänzend lässt sich festhalten, wie lange die Unterstützung dauerte und ob die Situation erneut auftrat. So entsteht eine nachvollziehbare Beschreibung statt einer bloßen Bewertung wie „sehr schwierig“.

Auch Tage ohne entsprechende Vorfälle gehören in die Aufzeichnungen. Bei stärkeren Schwankungen sollte erläutert werden, ob die dokumentierten Wochen typisch waren. Eine außergewöhnlich schlechte Phase sollte ebenso als solche benannt werden wie eine ungewöhnlich gute.

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Vertraute Personen können das Begutachtungsgespräch ergänzen

Der Medizinische Dienst empfiehlt, eine Person hinzuzubitten, die hauptsächlich pflegt oder die Alltagssituation besonders gut kennt. Vorhandene Arztberichte, ein aktueller Medikamentenplan und gegebenenfalls die Dokumentation des Pflegedienstes sollten bereitliegen. Das geht aus der offiziellen Checkliste zur Vorbereitung auf die Pflegebegutachtung hervor.

Dabei sollte das Gespräch weiterhin die betroffene Person einbeziehen. Angehörige können ergänzen, welche Schwierigkeiten außerhalb des Termins auftreten und welche Hilfen bereits vor dem Besuch notwendig waren. Die Dienstleistungs-Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund sehen ausdrücklich vor, dass Vertrauenspersonen die Angaben vervollständigen können.

Gerade schambesetzte Situationen lassen sich leichter besprechen, wenn sachliche Formulierungen vorbereitet sind. Statt „Er ist aggressiv“ sollte beispielsweise beschrieben werden, was geschehen ist und wie eine Pflegeperson eingreifen musste. Das vermeidet persönliche Vorwürfe und macht den Hilfebedarf verständlicher.

Die zweite Falle: Einzelpunkte sind noch keine Gesamtpunkte

Die Einzelpunkte aus Modul 3 werden zunächst addiert und anschließend in gewichtete Punkte umgerechnet. Null Einzelpunkte ergeben null gewichtete Punkte, ein bis zwei ergeben 3,75 und drei bis vier ergeben 7,5. Bei fünf bis sechs Einzelpunkten werden 11,25 angesetzt; ab sieben Einzelpunkten ist mit 15 gewichteten Punkten die höchste Stufe erreicht.

Diese Umrechnung ist in Anlage 2 zu § 15 SGB XI festgelegt. Fünf Einzelpunkte für täglich erforderliche Unterstützung bedeuten deshalb weder fünf Gesamtpunkte noch automatisch einen bestimmten Pflegegrad.

Hinzu kommt eine wichtige Begrenzung: Von Modul 2 und Modul 3 wird ausschließlich der höhere gewichtete Wert übernommen. Beide Werte werden nicht zusammengerechnet.

Wer in Modul 2 bereits 15 gewichtete Punkte erreicht, kann die Gesamtpunktzahl durch zusätzliche Punkte in Modul 3 deshalb nicht weiter erhöhen.

Diese Berechnung folgt aus § 15 SGB XI. Sie erklärt, weshalb eine korrigierte Bewertung in Modul 3 nicht in jedem Fall zu einem höheren Pflegegrad führt.

Andere Auswirkungen der Erkrankung ebenfalls ansprechen

Die Vorbereitung sollte sich dennoch nicht auf Modul 3 beschränken. Schwierigkeiten beim Waschen, bei der Medikamenteneinnahme oder bei der Gestaltung des Tages betreffen weitere Begutachtungsbereiche. Auch diese Folgen einer psychischen oder kognitiven Erkrankung sollten vollständig geschildert werden.

Die gesetzliche Einteilung unterscheidet unter anderem Selbstversorgung, den Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen und die Gestaltung des Alltags. Welche dieser Bereiche betroffen sind, hängt von den tatsächlichen Einschränkungen ab. Die entsprechenden Kriterien stehen in § 14 SGB XI.

Was tun, wenn Modul 3 im Gutachten nicht stimmt?

Nach der Entscheidung der Pflegekasse lohnt sich ein Blick in das vollständige Gutachten. Zu prüfen ist insbesondere, ob geschilderte Hilfen fehlen oder ihre Häufigkeit unzutreffend eingeordnet wurde. Für eine Beanstandung sind konkrete Situationen und passende Unterlagen hilfreicher als die allgemeine Aussage, der Pflegegrad sei zu niedrig.

Gegen den Bescheid einer gesetzlichen Pflegekasse kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Frist ergibt sich aus § 84 Sozialgerichtsgesetz. Wer noch auf Unterlagen wartet, sollte deshalb die fristgerechte Einlegung sichern und die ausführliche Begründung anschließend ergänzen.

Eine Beschwerde über den Ablauf des Termins ersetzt den Widerspruch gegen den Bescheid nicht. Weitere Hinweise bietet gegen-hartz.de im Beitrag Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig: Das sollten Betroffene jetzt tun.

Beispiel aus der Praxis: Eine ungenaue Häufigkeitsangabe kann Punkte kosten

Ein vereinfachtes, fiktives Beispiel zeigt die mögliche Auswirkung: Frau M. benötigt wegen ausgeprägter Ängste an vier Tagen pro Woche aktive Unterstützung ihres Ehemannes. Im Gespräch sagt er zunächst, das geschehe „ab und zu“. Wird der Bedarf daraufhin als „selten“ eingeordnet, ergibt das bei ansonsten unauffälligem Modul 3 einen Einzelpunkt und damit 3,75 gewichtete Punkte.

Die Aufzeichnungen zeigen jedoch, dass die Hilfe mehrmals wöchentlich erforderlich ist. Bei anerkannter Einstufung als „häufig“ entstehen drei Einzelpunkte und damit 7,5 gewichtete Punkte. Liegt Modul 2 darunter, steigt der übernommene Wert dadurch um 3,75 Punkte.

Ergeben die übrigen Module zusammen 20 Punkte, verändert sich die Gesamtbewertung in diesem Beispiel von 23,75 auf 27,5 Punkte. Damit wäre die Schwelle von Pflegegrad 1 zu Pflegegrad 2 überschritten. Entscheidend sind die belegten Voraussetzungen und die Gesamtbewertung, nicht eine bestimmte Wortwahl allein.

Sechs Fragen und Antworten zu Modul 3

Was ist die größte Falle in Modul 3?

Beschwerden oder Diagnosen zu nennen, ohne die erforderliche Unterstützung und deren Häufigkeit zu beschreiben. Aussagekräftiger sind konkrete Alltagssituationen, aus denen hervorgeht, wann eine andere Person helfen muss.

Können auch Menschen ohne Demenz Punkte erhalten?

Ja. Modul 3 erfasst auch psychische Problemlagen und krankheitsbedingte Verhaltensweisen bei anderen Erkrankungen. Eine Demenz ist keine Voraussetzung.

Wie viele Einzelpunkte gibt es für tägliche Unterstützung?

Für ein entsprechend erfülltes Kriterium werden fünf Einzelpunkte vergeben. Erst nach der Addition innerhalb des Moduls erfolgt die Umrechnung in gewichtete Punkte.

Werden Modul 2 und Modul 3 zusammengezählt?

Nein. Für die Gesamtbewertung wird nur der höhere der beiden gewichteten Werte übernommen. Zusammen können diese Bereiche höchstens 15 Punkte zur Gesamtpunktzahl beitragen.

Ist ein Pflegetagebuch vorgeschrieben?

Ein selbst geführtes Pflegetagebuch ist keine allgemeine Voraussetzung für einen Pflegegrad. Es kann aber helfen, wiederkehrende Situationen und die Häufigkeit notwendiger Unterstützung nachvollziehbar darzustellen.

Führt eine Korrektur in Modul 3 automatisch zu einem höheren Pflegegrad?

Nein. Die Korrektur muss sich zunächst auf den übernommenen gewichteten Wert auswirken. Außerdem muss die neue Gesamtpunktzahl die Schwelle zum nächsten Pflegegrad erreichen.