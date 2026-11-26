Das Sozialamt übernimmt die ungedeckten Pflegeheimkosten der Mutter. Jahre später bekommt die Tochter Post: Das Amt will auf ein früheres Geldgeschenk zugreifen.

Ein solcher Bescheid kann auch dann Folgen haben, wenn die Tochter keinen Elternunterhalt schuldet. Ob sie das Geschenk tatsächlich zurückzahlen muss, ist damit aber noch nicht entschieden, wie ein Fall vor dem Bundesgerichtshof zeigt.

Die Tochter sollte 19.521,78 Euro erstatten

2016 hatte eine Frau ihrer Tochter insgesamt mehr als 50.000 Euro geschenkt. Sie zog im März 2017 ins Pflegeheim; ab Oktober 2018 konnte sie die anfallenden Kosten nicht mehr vollständig selbst bezahlen.

Der Sozialhilfeträger übernahm 19.521,78 Euro und leitete den möglichen Rückforderungsanspruch im Oktober 2021 auf sich über. Der Widerspruch der Tochter blieb erfolglos, doch auch die Zahlungsklage des Amtes scheiterte.

Der Bundesgerichtshof wies die Revision mit Urteil vom 14. Juli 2026 zurück (Az. X ZR 71/25). Bei Klageeingang im Dezember 2022 war der Anspruch bereits verjährt.

Ein Bescheid über die Überleitung ist noch kein Zahlungstitel

Wer nach einer Schenkung seinen angemessenen Unterhalt nicht mehr selbst bestreiten kann, kann nach § 528 BGB unter bestimmten Voraussetzungen etwas zurückfordern. Leistet das Sozialamt Hilfe zur Pflege, kann es einen solchen Anspruch nach § 93 SGB XII bis zur Höhe seiner Aufwendungen durch schriftliche Anzeige auf sich überleiten.

Die Behörde tritt damit beim Rückforderungsanspruch an die Stelle der pflegebedürftigen Person. Sie erhält aber keine stärkere Forderung, als diese selbst hatte.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld trotz jahrelanger Arbeit in Deutschland abgelehnt

Gegen einen Überleitungsbescheid kommt ein Widerspruch in Betracht, bei Bekanntgabe im Inland in der Regel innerhalb eines Monats (§ 84 SGG). Streiten Amt und Beschenkter anschließend darüber, ob und wie viel tatsächlich zu zahlen ist, entscheiden darüber grundsätzlich die Zivilgerichte; diese Trennung erläutert etwa das Bayerische Landessozialgericht im Urteil L 8 SO 6/21.

Im Fall der Tochter konnte das Amt also mit dem Überleitungsbescheid und im Widerspruchsverfahren Erfolg haben und die spätere Zahlungsklage trotzdem verlieren. Für Familien heißt das: Die Frist für einen Widerspruch gegen den Bescheid und die Verjährung der Geldforderung sind getrennt zu prüfen.

Warum weder der Bescheid noch die nächste Heimrechnung die Uhr zurückstellt

Bei Geldgeschenken beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre. Sie beginnt grundsätzlich mit Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger die entscheidenden Tatsachen und den Schuldner kennt oder ohne grobe Fahrlässigkeit kennen müsste (§ 195, § 199 BGB).

Für die Zeit vor der Überleitung kommt es grundsätzlich darauf an, was die Schenkerin wusste oder hätte wissen müssen. Im entschiedenen Fall kannte die Mutter die Umstände spätestens im Oktober 2018, sodass die Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2021 endete, obwohl die Tochter dem Amt die Schenkungen erst im März 2020 gemeldet hatte.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Auch für die laufenden Heimrechnungen gab es im entschiedenen Fall keinen eigenen Fristbeginn pro Monat. Die Notlage bestand fort, eine wesentliche finanzielle Besserung war nicht absehbar, und der Anspruch hätte durch eine Feststellungsklage schon verfolgt werden können, bevor seine endgültige Höhe feststand.

Zwei Prüfungen, die Angehörige nicht verwechseln sollten

Frage Was geprüft wird Kann die Schenkung überhaupt wegen Verarmung zurückgefordert werden? Waren bei Eintritt der Bedürftigkeit seit der vollzogenen Schenkung bereits zehn Jahre vergangen, ist der Anspruch nach § 529 BGB ausgeschlossen. Ist ein entstandener Anspruch noch durchsetzbar? Bei Geldgeschenken gilt regelmäßig die dreijährige Verjährung. Bei Schenkungen von Grundstücken kann die gesonderte zehnjährige Verjährungsfrist nach § 196 BGB greifen.

Eine frühere Schenkung wird zudem nicht allein deshalb unangreifbar, weil ein Kind unter 100.000 Euro im Jahr verdient. Die Grenze betrifft den Rückgriff auf Elternunterhalt nach § 94 Abs. 1a SGB XII, nicht die Rückforderung eines Geschenks.

Beschenkte können sich allerdings unter Umständen darauf berufen, dass die Rückgabe ihren eigenen Unterhalt oder die Erfüllung gesetzlicher Unterhaltspflichten gefährden würde. Was Eltern tun können, wenn Rente und Pflegeversicherungsleistungen nicht genügen, erklärt der Ratgeber zum Eigenanteil im Pflegeheim.

Was Sie bei Post vom Sozialamt prüfen sollten

Notieren Sie, wann Ihnen das Schreiben zugegangen ist, und prüfen Sie, ob es sich um eine Anhörung, einen Überleitungsbescheid oder eine Zahlungsaufforderung handelt. Für die Verjährung helfen Kontoauszüge, Schenkungsverträge, Heimabrechnungen und Unterlagen, aus denen hervorgeht, wann die pflegebedürftige Person ihre finanzielle Notlage kannte.

Ein laufendes rechtliches Betreuungsverhältnis zwischen Schenker und Beschenktem kann die Verjährung hemmen; ein Anerkenntnis kann sie neu beginnen lassen. Wer sich auf Verjährung berufen will, sollte deshalb vor einer Unterschrift unter eine Ratenvereinbarung oder vor einer Teilzahlung prüfen lassen, welche Folgen das im eigenen Fall hätte.

Praxisbeispiel: Bescheid rechtzeitig, Klage zu spät

Eine Mutter schenkt ihrem Sohn 2019 insgesamt 18.000 Euro und kann ab Juni 2022 ihre Heimkosten erkennbar nicht mehr allein tragen. Sind ihr die Tatsachen bekannt, die den Rückforderungsanspruch begründen, läuft die regelmäßige Verjährung ohne Hemmung oder Neubeginn mit dem 31. Dezember 2025 ab.

Das Amt leitet den Anspruch im November 2025 auf sich über, erhebt aber erst im Februar 2026 Klage. Der Sohn kann sich unter diesen Annahmen im Zivilverfahren auf Verjährung berufen, selbst wenn er den Bescheid über die Überleitung nicht erfolgreich angefochten hat.

Drei Fragen zur Rückforderung von Schenkungen

Muss ich nach einer Überleitungsanzeige sofort zahlen?

Die Überleitungsanzeige allein ist kein Zahlungstitel. Lassen Sie dennoch die Rechtsbehelfsbelehrung und etwaige Fristen prüfen, denn ein Streit über die Überleitung ist vom Streit über die Geldforderung zu unterscheiden.

Kann das Sozialamt das gesamte Geschenk verlangen?

Das hängt vom ungedeckten Bedarf, dem Wert des Geschenks und den Aufwendungen des Trägers ab. Der Heimaufenthalt allein führt nicht dazu, dass der gesamte geschenkte Betrag zurückgezahlt werden muss.

Bekomme ich das Geld zurück, falls ich eine verjährte Forderung bezahlt habe?

Allein wegen der Verjährung können Sie das Gezahlte grundsätzlich nicht zurückfordern, auch wenn Sie die Verjährung bei der Zahlung nicht kannten. Das ergibt sich aus § 214 Abs. 2 BGB.