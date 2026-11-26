Im Jahr 2027 ändern sich für Bezieher einer Erwerbsminderungsrente mehrere gesetzliche Regelungen. Neben höheren Hinzuverdienstgrenzen und Verbesserungen bei der Rentenberechnung stehen auch Änderungen bei der Besteuerung und der Anerkennung von Kindererziehungszeiten an.

Während einige Neuerungen bereits laufende Renten betreffen, sind andere vor allem für Menschen wichtig, die 2027 erstmals eine Erwerbsminderungsrente erhalten. Diese sechs Änderungen sollten Betroffene kennen.

1. Höhere Hinzuverdienstgrenzen bei der Erwerbsminderungsrente

Ab Januar 2027 dürfen Erwerbsminderungsrentner mehr hinzuverdienen. Die Deutsche Rentenversicherung hat die neuen Beträge bereits veröffentlicht.

Rentenart 2026 2027 Volle Erwerbsminderungsrente 20.763,75 € 21.682,50 € Teilweise Erwerbsminderungsrente (Mindestgrenze) 41.527,50 € 43.365,00 €

Bei einer teilweisen Erwerbsminderung kann die persönliche Verdienstgrenze abhängig vom früheren Einkommen noch höher ausfallen. Maßgeblich bleibt bei beiden Rentenarten das medizinisch festgestellte Leistungsvermögen, das bei der Aufnahme einer Beschäftigung berücksichtigt werden muss.

2. Längere Zurechnungszeit verbessert neue Erwerbsminderungsrenten

Wer 2027 erstmals eine Erwerbsminderungsrente erhält, profitiert von einer verlängerten Zurechnungszeit. Diese reicht künftig bis zum Alter von 66 Jahren und vier Monaten und verlängert sich damit gegenüber 2026 um einen weiteren Monat.

Die Rentenversicherung berücksichtigt durch die Zurechnungszeit auch Jahre, in denen Versicherte aufgrund ihrer Erwerbsminderung keine weiteren Rentenansprüche durch Arbeit erwerben können. Dadurch kann sich die neu bewilligte Erwerbsminderungsrente erhöhen.

3. Mehr Geld im Minijob neben der Erwerbsminderungsrente

Zum 1. Januar 2027 steigt der gesetzliche Mindestlohn von 13,90 Euro auf 14,60 Euro pro Stunde. Gleichzeitig erhöht sich die monatliche Minijobgrenze von 603 Euro auf 633 Euro.

Wer neben seiner Erwerbsminderungsrente einen Minijob ausübt und die Verdienstgrenze vollständig ausschöpft, kann damit jährlich 360 Euro mehr verdienen als bisher. Besonders für Menschen mit niedrigen Renten kann das eine finanzielle Entlastung sein.

4. Mütterrente III bringt zusätzliche Rentenansprüche

Auch Erwerbsminderungsrentner können von der Mütterrente III profitieren. Für vor 1992 geborene Kinder werden künftig bis zu sechs weitere Monate Kindererziehungszeit beziehungsweise ein zusätzlicher halber Rentenpunkt anerkannt.

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Die Neuregelung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Die Auszahlung erfolgt ab 2028, wobei anspruchsberechtigte Rentner eine entsprechende Nachzahlung für 2027 erhalten.

5. Höherer Steueranteil für neue Erwerbsminderungsrentner

Wer 2027 erstmals eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente bezieht, muss mit einem höheren Besteuerungsanteil rechnen. Dieser steigt von bislang 84 Prozent auf 84,5 Prozent der Rente.

Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro entspricht der steuerfreie Anteil von 15,5 Prozent rechnerisch 232,50 Euro monatlich. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 wären es unter vergleichbaren Bedingungen noch 240 Euro gewesen.

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt unter anderem vom gesamten Einkommen, dem steuerlichen Grundfreibetrag und den abzugsfähigen Aufwendungen ab. Gerade bei zusätzlichen Einkünften lohnt sich deshalb eine Prüfung der persönlichen Steuersituation.

6. Rentenanpassung im Juli 2027

Zum 1. Juli 2027 steht die nächste reguläre Rentenanpassung an. Davon profitieren bei einer Anhebung des aktuellen Rentenwerts auch Menschen, die bereits seit vielen Jahren eine Erwerbsminderungsrente beziehen.

Wie hoch die Rentenanpassung ausfallen wird, dürfte im Frühjahr 2027 bekannt gegeben werden. Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.200 Euro würde beispielsweise jeder Prozentpunkt Rentenerhöhung zwölf Euro zusätzlich im Monat bedeuten.

Die sechs Änderungen im Überblick

Änderung 2026 2027 Hinzuverdienstgrenzen 20.763,75 € bzw. mindestens 41.527,50 € 21.682,50 € bzw. mindestens 43.365 € Ende der Zurechnungszeit bei Rentenbeginn 66 Jahre, 3 Monate 66 Jahre, 4 Monate Minijobgrenze monatlich 603 € 633 € Mütterrente für vor 1992 geborene Kinder Bis zu 2,5 Rentenpunkte Anspruch auf bis zu 3 Rentenpunkte Besteuerungsanteil bei Rentenbeginn 84 % 84,5 % Rentenanpassung im Juli 4,24 % Noch offen

Was Erwerbsminderungsrentner jetzt tun sollten

Wer neben seiner Rente arbeitet, sollte seinen voraussichtlichen Jahresverdienst für 2027 überprüfen. Welche Einkommensgrenzen gelten und wie sich eine Beschäftigung auf den Rentenanspruch auswirkt, erläutert unser Beitrag über die neuen Hinzuverdienstgrenzen bei der Erwerbsminderungsrente 2027.

Eltern sollten außerdem kontrollieren, ob ihre Kindererziehungszeiten vollständig im Versicherungskonto erfasst sind. Wer ergänzend Grundsicherung oder Wohngeld erhält, sollte mögliche Auswirkungen zusätzlicher Renteneinkünfte auf diese Sozialleistungen berücksichtigen.

Quellen