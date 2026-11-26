45 Versicherungsjahre reichen nach geltendem Recht aus, um ab der vorgesehenen Altersgrenze ohne Abschläge in Rente zu gehen.

Drei CDU-Abgeordnete wollen künftig zusätzlich auf den Verdienst im Erwerbsleben schauen: Wer im Schnitt über 70 Prozent des Durchschnitts lag, müsste ihrem Vorschlag zufolge für einen Teil seiner Rente Abschläge hinnehmen.

Der Unterschied lässt sich an drei Erwerbsverläufen zeigen. Bei 45 Entgeltpunkten wären es im Rechenmodell rund 41 Euro weniger im Monat, bei 67,5 Punkten rund 110 Euro.

Was die Union vorschlägt und was noch offen ist

Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig nennen ihren Vorstoß „Respekt-Rente“. Das ARD-Hauptstadtstudio berichtete am 25. November über das Papier: Abschläge sollen nur die Entgeltpunkte oberhalb der Einkommensschwelle treffen; Zeiten der Kindererziehung und Pflege sollen weiterhin berücksichtigt werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz sprach am selben Tag im Bundestag von einer Korrektur der abschlagsfreien Frühverrentung, nannte dort aber keine 70-Prozent-Grenze. Aus der SPD kam Kritik am Unionsvorschlag; ein Koalitionsbeschluss dazu liegt nicht vor.

Offen sind unter anderem der Stichtag, der Umgang mit rentennahen Jahrgängen und die genaue Berechnung des Verdienstes über das Erwerbsleben. Ein angekündigter Kabinettsbeschluss zur Rentenreform vor Weihnachten bedeutet nicht, dass dieses Modell beschlossen ist oder 2027 in Kraft tritt.

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Warum 3.030 Euro kein Grenzwert für das heutige Gehalt sind

Das vorläufige Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung für 2026 beträgt 51.944 Euro. 70 Prozent davon entsprechen rechnerisch 36.360,80 Euro im Jahr, rund 3.030 Euro brutto im Monat oder etwa 17,48 Euro je Stunde bei einer 40-Stunden-Woche.

Diese Beträge veranschaulichen den Vorschlag für ein einzelnes Jahr. Ein Gehalt von 3.030 Euro auf der aktuellen Abrechnung sagt für sich genommen nichts darüber aus, wo jemand im Durchschnitt des gesamten Erwerbslebens läge.

Wer im Modell 45 Jahre lang jeweils 0,7 Entgeltpunkte sammelt, kommt auf 31,5 Punkte. Beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro entsprechen sie 1.339,38 Euro monatlicher Bruttorente, bevor Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung oder gegebenenfalls Steuern abgehen.

Die 1.339,38 Euro sind weder eine gesetzliche Grenze noch eine feste künftige Bruttorente. Sie ergeben sich nur aus 45 gleich lang angesetzten Jahren und dem heute geltenden Rentenwert.

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Was der Abschlag bei drei typischen Verläufen ausmachen würde

Die Tabelle unterstellt in allen Fällen 45 Jahre und einen Rentenbeginn 24 Monate vor der Regelaltersgrenze. Für die Modellrechnung werden nur Punkte über 31,5 gekürzt: Bei 0,3 Prozent je Monat entspricht das 7,2 Prozent, bei hypothetischen 0,4 Prozent wären es 9,6 Prozent.

Vereinfachte Modellrechnung: Bruttobeträge pro Monat, Rentenwert 42,52 Euro Verdienst im Verhältnis zum Durchschnitt Entgeltpunkte Bruttorente ohne Abschlag Abzug bei 0,3 % je Monat Abzug bei 0,4 % je Monat 70 Prozent 31,5 1.339,38 € 0,00 € 0,00 € 100 Prozent 45,0 1.913,40 € 41,33 € 55,11 € 150 Prozent 67,5 2.870,10 € 110,21 € 146,95 €

Wer direkt über der Schwelle liegt, hätte nach dieser Logik einen kleinen Abzug, denn nur der darüberliegende Teil würde gekürzt. Die 0,3 Prozent sind der heutige monatliche Abschlag bei vorzeitig in Anspruch genommenen Altersrenten mit Abschlägen nach § 77 SGB VI; beide Rechenspalten zeigen lediglich mögliche Größenordnungen für das diskutierte Modell.

Für das Modell lässt sich aus durchschnittlichen Nettozahlbeträgen heutiger Rentner nicht ablesen, wie viele Versicherte oberhalb der Schwelle lägen. Dafür müsste man wissen, wie sich die einbezogenen Entgeltpunkte über die einzelnen Versicherungsverläufe verteilen.

Nach geltendem Recht zählt für die 45-Jahres-Rente kein Mindest- oder Höchstverdienst

Die Bezeichnung „Rente mit 63“ hält sich, obwohl diese Rentenart für jüngere Jahrgänge erst später beginnt. Für 1962 Geborene liegt das Mindestalter bei 64 Jahren und acht Monaten, für den Jahrgang 1963 bei 64 Jahren und zehn Monaten, ab Jahrgang 1964 bei 65 Jahren (§ 236b und § 38 SGB VI).

Vor der jeweiligen Altersgrenze lässt sich diese Rentenart auch mit Abschlägen nicht beziehen. Die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren ist eine andere Rentenart und kann unter den geltenden Voraussetzungen früher beginnen; die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Abgrenzung.

Wer dem Renteneintritt nahe ist, kann seinen Versicherungsverlauf jetzt auf Lücken prüfen und sich beide infrage kommenden Rentenbeginne berechnen lassen. Eine Kündigung oder ein Wechsel der Rentenart allein wegen des politischen Papiers wäre voreilig; wie der Streit die Jahrgänge 1960 bis 1969 betreffen könnte, erklärt unser Überblick.

Praxisbeispiel: 45 Punkte und zwei Jahre früher in Rente

Ein Beschäftigter des Jahrgangs 1964 hat mit 65 Jahren genau 45 anrechenbare Versicherungsjahre und 45 Entgeltpunkte erreicht. Er kann nach heutigem Recht zu diesem Zeitpunkt die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge beziehen.

Würde das diskutierte Modell in der hier berechneten Form für ihn gelten, blieben 31,5 Punkte ungekürzt, während der Abschlag auf die übrigen 13,5 Punkte anfiele.

Bei 0,3 Prozent pro Monat und 24 Monaten Vorlauf wären das 41,33 Euro weniger, also 1.872,07 statt 1.913,40 Euro brutto im Monat, gerechnet mit dem Rentenwert von Juli 2026.