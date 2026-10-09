Miete zu hoch: Dann lohnt sich ein Blick auf Wohngeld und Nebenkosten

Wie viel von Ihrem Einkommen verschlingt die Wohnung? Eine einfache Rechnung zeigt, wann die Warmmiete Ihr Budget stark belastet: Sie sollte nach einer vom Mieterbund NRW genannten Faustregel höchstens ein Drittel des verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens ausmachen.

Liegen Sie darüber, lohnt sich eine Prüfung Ihrer Ausgaben und möglicher Hilfen. Einen rechtlichen Anspruch auf eine niedrigere Miete begründet die Rechnung allerdings nicht.

Entscheidend ist die Warmmiete

Der Mieterbund NRW bietet eine Orientierung an. Gemeint ist die gesamte Warmmiete: Nettokaltmiete zuzüglich kalter Betriebskosten und Heizkosten. Wer nur den Grundpreis der Wohnung mit seinem Einkommen vergleicht, unterschätzt die echte Belastung.

Für Ihre Rechnung teilen Sie die monatliche Warmmiete durch das monatliche Haushaltsnettoeinkommen und multiplizieren das Ergebnis mit 100. Bei alleinlebenden Menschen zählt das eigene verfügbare Einkommen. Prüfen Sie zusätzlich, welche Ausgaben außerhalb der Warmmiete anfallen, etwa Haushaltsstrom und Internet.

Zahlen Sie Heizkosten direkt an einen Energieversorger, müssen Sie diese für den Vergleich einbeziehen.

Bei stark gestiegenen Vorauszahlungen lohnt sich ein genauer Blick auf die einzelnen Positionen der Nebenkostenabrechnung. Eine günstige Kaltmiete schützt nicht davor, dass hohe Betriebskosten die Wohnung insgesamt teuer machen.

Fiktives Beispiel: Alice zahlt 40 Prozent ihres Einkommens

Alice ist 34 Jahre alt und lebt allein in Dortmund. Sie verdient monatlich 1.800 Euro netto und hat keine weiteren Einnahmen. Für ihre Wohnung zahlt sie 560 Euro Kaltmiete, 100 Euro kalte Betriebskosten und 60 Euro Heizkostenvorauszahlung.

Ihre Warmmiete beträgt damit 720 Euro.

Ein Drittel ihres Nettoeinkommens wären 600 Euro. Alice liegt monatlich 120 Euro darüber. Ihre Mietbelastung beträgt 40 Prozent: 720 Euro geteilt durch 1.800 Euro, multipliziert mit 100. Nach der Warmmiete bleiben ihr 1.080 Euro für sämtliche weiteren Ausgaben.

Davon gehen noch Strom, Lebensmittel, Fahrtkosten, Versicherungen und andere laufende Zahlungen ab.

Rechengröße bei Alice Monatlicher Betrag oder Anteil Verfügbares Nettoeinkommen 1.800 Euro Nettokaltmiete 560 Euro Kalte Betriebskosten und Heizkosten 160 Euro Warmmiete insgesamt 720 Euro Orientierungswert nach der Drittel-Regel 600 Euro Überschreitung des Orientierungswerts 120 Euro Anteil der Warmmiete am Einkommen 40 Prozent

Würde Alice nur ihre Kaltmiete betrachten, käme sie auf rund 31 Prozent und bliebe unter der Drittel-Marke. Erst die vollständige Rechnung macht sichtbar, wie viel die Wohnung tatsächlich bindet.

Teuer heißt nicht automatisch rechtswidrig

Die Drittel-Regel bewertet das Verhältnis von Einkommen und Wohnkosten. Sie entscheidet nicht darüber, welche Miete ein Vermieter verlangen darf. Eine rechtlich zulässige Wohnung kann für einen Haushalt kaum bezahlbar sein. Umgekehrt kann eine unzulässig hohe Miete auch jemanden treffen, der sie problemlos bezahlen könnte.

Ob die vereinbarte Anfangsmiete gegen die Mietpreisbremse verstößt, hängt unter anderem vom örtlichen Geltungsbereich, der Vergleichsmiete und gesetzlichen Ausnahmen ab. Wo die Regelung greift, darf die Miete bei Mietbeginn grundsätzlich höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Ausnahmen betreffen unter anderem bestimmte Neubauten und die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung.

Ob Sie zu viel gezahlte Miete zurückfordern können, erfordert deshalb eine gesonderte Prüfung. Kürzen Sie Ihre Überweisung nicht allein deshalb, weil Ihre Warmmiete mehr als ein Drittel Ihres Einkommens beträgt.

Was Alice mit dem Dortmunder Mietspiegel prüfen kann

Für Dortmund gilt der Mietspiegel 2025/2026 mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026. Alice kann damit ihre Nettokaltmiete anhand der Merkmale ihrer Wohnung einordnen. Dafür braucht sie unter anderem die Wohnfläche, das Baualter und Angaben zur Ausstattung.

Erhält sie ein Erhöhungsverlangen zur ortsüblichen Vergleichsmiete, muss sie zusätzlich Begründung, Fristen und Kappungsgrenze prüfen. Ein hoher Mietspiegelwert erlaubt dem Vermieter nicht jede beliebige Erhöhung.

Welche Punkte dabei zählen, erläutert der Beitrag „Mieterhöhung: Das dürfen Vermieter nicht einfach durchdrücken“.

Nebenkosten kontrollieren und Belege anfordern

Stimmen die angerechneten Vorauszahlungen? Passt der Abrechnungszeitraum? Hat der Vermieter die Kosten nach dem richtigen Schlüssel auf die Wohnungen verteilt?

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Diese Fragen helfen, konkrete Fehler zu finden. Ein hoher Rechnungsbetrag allein beweist noch keinen Abrechnungsfehler.

Nach § 556 Absatz 4 BGB können Sie Einsicht in die Belege verlangen, auf denen die Abrechnung beruht. Der Vermieter darf sie elektronisch bereitstellen.

Welche Unterlagen dazugehören, erklärt unser Beitrag zur Belegeinsicht bei hohen Nebenkosten.

Einwendungen müssen Sie bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitteilen. Danach bleiben sie nur in Ausnahmen möglich, wenn Sie die Verspätung nicht zu vertreten haben.

Benennen Sie beanstandete Positionen möglichst konkret: Ein pauschaler Widerspruch gegen hohe Nebenkosten kann unzureichend sein. Die Einwendungsfrist bedeutet zudem nicht, dass Sie eine fällige Nachzahlung ein Jahr lang aufschieben dürfen.

Wohngeld prüfen: Die Drittel-Regel ersetzt keinen Antrag

Wenn die Wohnkosten Ihr Einkommen stark aufzehren, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen Wohngeld infrage. Maßgeblich sind unter anderem die Zahl der berücksichtigten Haushaltsmitglieder, das wohngeldrechtliche Einkommen und die berücksichtigungsfähige Miete.

Einen Überblick bietet der Beitrag zu den Voraussetzungen für den Mietzuschuss.

Für Alice lässt sich aus 1.800 Euro Nettoverdienst und 720 Euro Warmmiete allein kein verlässlicher Anspruch ableiten. Das wohngeldrechtliche Einkommen entspricht nicht einfach dem Nettobetrag auf dem Konto. Auch berücksichtigt das Amt die tatsächliche Warmmiete nicht unverändert.

Alice muss ihre Einkommens- und Wohnkostendaten vollständig prüfen lassen.

In Dortmund könnte Alice Wohngeld online oder postalisch beantragen. Die Antragstellung ist kostenlos. Grundsätzlich beginnt der Bewilligungszeitraum mit dem Monat der Antragstellung, sofern die Voraussetzungen vorliegen.

Halten Sie vor allem Einkommensnachweise und Angaben zur Wohnung bereit; unser Beitrag zur Antragsprüfung beim Wohngeld erläutert die Kontrolle durch die Behörde.

Wer bereits existenzsichernde Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhält, bei deren Berechnung Unterkunftskosten berücksichtigt werden, ist vom Wohngeld ausgeschlossen. Wenn auch das Geld für den übrigen Lebensunterhalt fehlt, sollten Sie deshalb prüfen lassen, welche Sozialleistung zur eigenen Situation passt.

Die Drittel-Regel bestimmt weder den Leistungsanspruch noch die angemessenen Unterkunftskosten beim Jobcenter oder Sozialamt.

Eine günstigere Wohnung muss sich insgesamt rechnen

Falls Alice einen Umzug erwägt, sollte sie die künftige Warmmiete, Fahrtkosten und einmalige Umzugsausgaben gegenüberstellen. Eine geringere Kaltmiete bringt wenig, wenn höhere Heizkosten oder ein längerer Arbeitsweg die Ersparnis aufbrauchen.

Bei geringem Einkommen kann sie außerdem prüfen, ob sie einen Wohnberechtigungsschein für eine Sozialwohnung bekommt. Dieser eröffnet den Zugang zu entsprechend gebundenem Wohnraum, garantiert aber keine freie Wohnung.

FAQ: Häufige Fragen zur Drittel-Regel

Ist ein Drittel des Nettoeinkommens eine gesetzliche Mietobergrenze?

Nein. Es handelt sich um einen Orientierungswert für die finanzielle Belastung. Ob eine Miethöhe rechtlich zulässig ist, richtet sich nach anderen Voraussetzungen.

Muss ich ausziehen, wenn meine Warmmiete darüber liegt?

Nein. Aus der Faustregel entsteht keine Umzugspflicht. Prüfen Sie Ihr verbleibendes Budget, mögliche Zuschüsse und konkrete Fehler bei Miete oder Abrechnung.

Ist eine Wohnung unterhalb der Drittel-Marke immer bezahlbar?

Nein. Bei einem niedrigen Einkommen kann auch dann zu wenig für den Lebensunterhalt übrig bleiben. Entscheidend sind zusätzlich Ihre tatsächlichen Ausgaben und besonderen Bedarfe.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: Bürgerliches Gesetzbuch, § 556, § 556d, § 556f und § 558.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: Wohngeldgesetz, insbesondere §§ 4, 7, 9, 12 bis 16 und 25.

Stadt Dortmund: Mietspiegel 2025/2026.

Stadt Dortmund: Wohngeld – Antragstellung und Unterlagen.