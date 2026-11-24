Anrechnung des Überbrückungsgeldes beim Bürgergeld

Wer nach der Haft Grundsicherungsgeld beantragt, muss das Überbrückungsgeld der Justizvollzugsanstalt nicht erst aufbrauchen, bevor ein Antrag möglich ist. Das Jobcenter darf die gesetzlich erfasste Zahlung nicht als Einkommen anrechnen; ein später noch vorhandener Restbetrag kann aber als Vermögen zählen.

Was das Jobcenter nicht als Einkommen anrechnen darf

Das Überbrückungsgeld soll den Lebensunterhalt nach der Entlassung sichern. Für Zahlungen nach § 51 Strafvollzugsgesetz und vergleichbare Leistungen nach Landesrecht gilt seit dem 1. Juli 2021: Sie bleiben bei der Einkommensberechnung nach § 11a Abs. 6 SGB II außen vor.

Wo und in welcher Höhe Überbrückungsgeld gebildet wird, richtet sich nach dem einschlägigen Vollzugsrecht. Ein Beispiel ist § 37 Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen: Dort soll das Geld den notwendigen Lebensunterhalt der Entlassenen und ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten vier Wochen absichern.

Nicht jede Zahlung der Justizvollzugsanstalt ist automatisch Überbrückungsgeld. Lassen Sie sich deshalb möglichst schriftlich bestätigen, welche Art von Geld ausgezahlt wurde, und reichen Sie die Bescheinigung beim Jobcenter ein.

Wann ein Restbetrag als Vermögen zählt

Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit wird Überbrückungsgeld im Zuflussmonat nicht angerechnet. Ist im Folgemonat noch etwas davon verfügbar, wird dieser Rest bei der Vermögensprüfung berücksichtigt.

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Ein Restbetrag führt nicht automatisch zur Kürzung oder Ablehnung. Es kommt darauf an, ob das gesamte verwertbare Vermögen die geltenden Freibeträge nach § 12 SGB II übersteigt; die Altersgrenzen und Beträge erklärt unser Ratgeber zum Schonvermögen.

Warum das alte BSG-Urteil nicht die heutige Regel vorgibt

Das Bundessozialgericht hat die Revision im damaligen Verfahren bereits am 6. Oktober 2011 zurückgewiesen (B 14 AS 94/10 R, Urteilsvolltext). Im Streitfall aus dem Jahr 2008 war das Geld vor dem Antrag zugeflossen; das Gericht behandelte es nach damaligem Recht als Vermögen, das den damaligen Freibetrag nicht überschritt.

Für heutige Zahlungen gilt die ausdrückliche gesetzliche Ausnahme. Aus der damaligen Entscheidung folgt weder eine pauschale Anrechnung für vier Wochen noch ein Grund, den Antrag bis zum nächsten Monat zu verschieben.

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Den Antrag für den Entlassungsmonat sichern

Der Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung schließt einen eigenen Anspruch grundsätzlich aus (§ 7 Abs. 4 SGB II). Nach der Entlassung kann ein Anspruch bestehen, wenn dann die allgemeinen Voraussetzungen des SGB II vorliegen.

Bereiten Sie den Antrag möglichst noch vor der Entlassung mit dem Sozialdienst der Anstalt vor und sichern Sie einen nachweisbaren Eingang spätestens im Entlassungsmonat. Ein Antrag auf Leistungen zum Lebensunterhalt wirkt nach § 37 Abs. 2 SGB II auf den Monatsersten zurück, begründet aber keinen Anspruch für Tage, an denen noch ein Leistungsausschluss bestand.

Wie Sie einen Antrag zunächst formlos stellen und Unterlagen nachreichen, erklärt unser Ratgeber zur Antragstellung. Legen Sie dem Jobcenter den Entlassungsnachweis und die Abrechnung der Anstalt vor, damit es Zahlungen richtig zuordnen kann.

Praxisbeispiel: Entlassung kurz vor Monatsende

Eine 35-Jährige wird am 26. November entlassen, erhält 800 Euro Überbrückungsgeld und stellt am selben Tag einen Antrag auf Grundsicherungsgeld. Wenn sie die übrigen Voraussetzungen erfüllt, darf das Jobcenter die 800 Euro für November nicht als Einkommen abziehen; für die Tage vor der Entlassung besteht dadurch aber kein Anspruch.

Im Dezember sind noch 300 Euro vorhanden, weitere Rücklagen hat sie nicht. Der Rest bleibt in diesem Fall unter dem für sie geltenden Vermögensfreibetrag.

Häufige Fragen zum Überbrückungsgeld

Muss ich die Zahlung dem Jobcenter melden?

Ja. Geben Sie die Zahlung an und reichen Sie die Abrechnung der Anstalt ein, auch wenn das Überbrückungsgeld nicht als Einkommen zählt.

Was kann ich tun, wenn das Jobcenter das Geld trotzdem als Einkommen abzieht?

Prüfen Sie den Berechnungsbogen und die Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen den Bescheid können Sie in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch nach § 84 SGG einlegen und auf § 11a Abs. 6 SGB II sowie die Auszahlungsbescheinigung hinweisen.

Gilt die Ausnahme auch beim Sozialamt?

Auch die Sozialhilfe nimmt Überbrückungsgeld und vergleichbare Landesleistungen in § 82 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 SGB XII von der Einkommensanrechnung aus. Für Vermögen gelten dort eigene Regeln.