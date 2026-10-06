Mehr Arbeitslosengeld trotz schlecht bezahltem Job

Sie nehmen nach der Arbeitslosigkeit einen schlechter bezahlten Job an und verlieren ihn später erneut. Dann muss Ihr Arbeitslosengeld nicht automatisch auf Grundlage des niedrigeren Verdienstes sinken.

Haben Sie innerhalb der letzten zwei Jahre vor Entstehung des neuen Anspruchs bereits Arbeitslosengeld bezogen, kann die frühere Berechnung geschützt sein.

Entscheidend ist § 151 Absatz 4 SGB III. Die Vorschrift schützt das frühere Bemessungsentgelt, nicht pauschal den damaligen Überweisungsbetrag. Prüfen Sie deshalb im neuen Bescheid nicht nur die Auszahlung, sondern auch die Berechnungsgrundlage.

Einen Überblick über die allgemeinen Voraussetzungen bietet der Ratgeber zu Anspruch, Bezugsdauer und Höhe des Arbeitslosengeldes.

Hajo aus Aurich nimmt weniger Lohn in Kauf

Fiktives Praxisbeispiel: Hajo, 38 Jahre, aus Aurich verliert nach mehreren Jahren seine Vollzeitstelle. Von Juli bis September 2025 erhält er Arbeitslosengeld. Sein Bewilligungsbescheid weist ein tägliches Bemessungsentgelt von 120 Euro aus.

Zum 1. Oktober 2025 nimmt er eine neue versicherungspflichtige Vollzeitstelle an. Der Betrieb zahlt deutlich weniger, doch Hajo möchte wieder arbeiten.

Nach zwölf Monaten endet die Beschäftigung am 30. September 2026. Hajo hat sich rechtzeitig gemeldet und erfüllt ab dem 1. Oktober 2026 die Voraussetzungen für einen neuen Anspruch. Aus dem zuletzt erzielten Lohn ergäbe sich im Beispiel nur ein tägliches Bemessungsentgelt von 90 Euro.

Weil sein früherer Arbeitslosengeldbezug innerhalb der zurückliegenden zwei Jahre liegt und er weiterhin im bisherigen Umfang arbeiten kann und will, muss die Arbeitsagentur die geschützten 120 Euro zugrunde legen.

Die Differenz von 30 Euro täglich ist keine zusätzliche Auszahlung. Sie betrifft den Ausgangswert der Berechnung. Wie sich neue Versicherungszeiten und noch vorhandene Anspruchstage zueinander verhalten, erläutert der Beitrag Wann entsteht ein erneuter Anspruch auf Arbeitslosengeld?

Welche zwei Jahre zählen?

Die Arbeitsagentur blickt vom Tag vor Entstehung des neuen Anspruchs zwei Jahre zurück. Nach ihren fachlichen Weisungen genügt innerhalb dieses Zeitraums grundsätzlich bereits ein Tag Arbeitslosengeldbezug. Auch ein Anspruch, der lediglich geruht hat, kann den Schutz begründen.

Eine bloße Arbeitsuchendmeldung ohne entsprechenden Leistungsanspruch genügt dagegen nicht.

Bei Hajo umfasst der Prüfzeitraum den 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2026. Sein Bezug von Juli bis September 2025 liegt darin. Die Regel bedeutet jedoch nicht, dass er nun zwei Jahre lang Geld erhält.

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Die Frage, wer bis zu zwei Jahre Arbeitslosengeld beziehen kann, richtet sich nach anderen Voraussetzungen, vor allem Alter und Versicherungszeiten.

Warum der Zahlbetrag trotzdem anders ausfallen kann

Das Bemessungsentgelt entspricht grundsätzlich einem täglichen Bruttowert. Daraus ermittelt die Arbeitsagentur nach pauschalen Abzügen das Leistungsentgelt. Davon erhalten Sie grundsätzlich 60 Prozent, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für den erhöhten Leistungssatz 67 Prozent.

Das Arbeitslosengeld beträgt also nicht einfach 60 oder 67 Prozent Ihres früheren Bruttolohns.

Änderungen bei der maßgeblichen Steuerklasse oder beim erhöhten Leistungssatz können deshalb trotz geschützter Berechnungsgrundlage einen anderen Zahlbetrag ergeben.

Warum auch der letzte Nettolohn allein keine verlässliche Rechnung erlaubt, zeigt der Beitrag zur Berechnung des Arbeitslosengeldes bei 2.000 Euro netto.

Weniger verfügbare Arbeitsstunden können den Schutz begrenzen

Wenn Sie künftig weniger Stunden arbeiten können oder wollen, kann die Arbeitsagentur das Bemessungsentgelt entsprechend mindern. Das betrifft auch die geschützte frühere Grundlage. Für den Vergleich muss sie die jeweils maßgeblichen Arbeitszeiten berücksichtigen.

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Ein niedrigerer Lohn bei unveränderter Arbeitszeit und eine eingeschränkte Verfügbarkeit sind deshalb unterschiedliche Fälle.

Bei Hajo bleiben die Arbeitsstunden im Beispiel unverändert. Wer dagegen seine Verfügbarkeit reduziert, sollte die Berechnung gesondert prüfen lassen. Gegen-Hartz hat die grundsätzlichen Folgen einer künftigen Teilzeit für das Arbeitslosengeld bereits erläutert.

Für Leistungen nach der Nahtlosigkeitsregelung gelten hinsichtlich gesundheitlicher Einschränkungen besondere Vorschriften.

Was Bestandsschutz sichert – und was nicht

Situation Folge für den Anspruch Neuer Anspruch, niedrigerer Verdienst und maßgeblicher Vorbezug innerhalb von zwei Jahren Das frühere höhere Bemessungsentgelt kann als Mindestgrundlage geschützt sein. Die neue Berechnung ergibt ein höheres Bemessungsentgelt Der Bestandsschutz begrenzt die Leistung nicht auf den früheren niedrigeren Wert. Künftig stehen weniger Arbeitsstunden zur Verfügung Auch die geschützte Grundlage kann unter Berücksichtigung der Arbeitszeit sinken. Der maßgebliche frühere Bezug liegt außerhalb des Zweijahreszeitraums Dieser Vorbezug begründet grundsätzlich keinen Schutz nach § 151 Absatz 4 SGB III. Es liegt lediglich ein noch nutzbarer alter Restanspruch vor Dann geht es zunächst um dessen Wiederaufnahme, nicht um die geschützte Bemessung eines neuen Anspruchs.

Eine geschützte Berechnung verhindert keine Sperrzeit

Der Bestandsschutz entscheidet über die Berechnungsgrundlage. Ob und ab wann die Arbeitsagentur zahlt, hängt zusätzlich von den übrigen Voraussetzungen ab.

Eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld wird durch das frühere höhere Bemessungsentgelt nicht ausgeschlossen.

Das sollten Sie vor allem beachten, wenn Sie selbst kündigen oder einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Kommt eine Abfindung hinzu, muss außerdem geprüft werden, ob der Anspruch ruht.

Der Unterschied zwischen Sperrzeit und Ruhenszeit bleibt auch bei bestehendem Bestandsschutz wichtig.

So prüfen Sie Ihren neuen Bescheid

Legen Sie den letzten maßgeblichen Bewilligungs- oder Änderungsbescheid neben den neuen Bescheid. Vergleichen Sie das tägliche Bemessungsentgelt und notieren Sie die Zeiten des früheren Leistungsbezugs. Prüfen Sie außerdem, ob die Arbeitsagentur eine Einschränkung Ihrer verfügbaren Wochenstunden berücksichtigt hat.

Bitten Sie bei Unklarheiten um die vollständige Vergleichsberechnung nach § 151 Absatz 4 und 5 SGB III.

Hat die Arbeitsagentur den Bestandsschutz übergangen, können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen. Bezeichnen Sie den Bescheid und verlangen Sie die Prüfung der früheren Bemessungsgrundlage; fügen Sie den alten Bescheid bei.

Beachten Sie für die zulässige Form die Rechtsbehelfsbelehrung. Bleibt der Widerspruch erfolglos, kommt eine Klage vor dem Sozialgericht in Betracht.

Reicht das Geld währenddessen nicht zum Leben, sollten Sie mögliche ergänzende Hilfen bei zu niedrigem Arbeitslosengeld prüfen lassen.

Ob etwa Wohngeld oder ergänzende existenzsichernde Leistungen infrage kommen, hängt von Ihrer Haushalts- und Einkommenssituation ab.

FAQ: Bestandsschutz beim Arbeitslosengeld

Muss ich einen gesonderten Antrag auf Bestandsschutz stellen?

Die Arbeitsagentur muss die gesetzliche Regel bei der Berechnung berücksichtigen. Weisen Sie trotzdem ausdrücklich auf den früheren Bezug hin und halten Sie den damaligen Bescheid bereit.

Bekomme ich garantiert genauso viel wie früher?

Nein. Geschützt ist grundsätzlich das Bemessungsentgelt. Der tatsächliche Zahlbetrag kann sich etwa durch die maßgebliche Steuerklasse, den Leistungssatz oder eine geringere verfügbare Arbeitszeit ändern.

Verlängert der Bestandsschutz meine Bezugsdauer?

Nein. Er betrifft die Berechnung der Leistungshöhe. Wie lange Sie Arbeitslosengeld erhalten und ob alte Restzeiten hinzukommen, prüft die Arbeitsagentur nach gesonderten Regeln.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Arbeitslosengeld: Anspruch, Höhe und Dauer.

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 151 SGB III, Abschnitte 151.4 und 151.5, gültig ab 1. März 2026.

Bundessozialgericht: Urteil vom 24. September 2024 – B 11 AL 7/23 R.