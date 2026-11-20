Ein Mädchen mit Autismus konnte gelegentlich allein mit dem Schulbus fahren. Das Versorgungsamt sah darin einen Grund, ihr das Merkzeichen B für notwendige Begleitung zu verweigern. Doch das Sozialgericht Konstanz entschied zugunsten des Mädchens.

Die Richter stellten klar, dass eine Fahrt mit einem speziellen Schulbus nicht mit der Nutzung öffentlicher Busse und Bahnen vergleichbar ist. Entscheidend ist, ob das Kind im allgemeinen öffentlichen Nahverkehr regelmäßig auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Das Gericht sprach dem Mädchen deshalb das Merkzeichen B zu (Gerichtsbescheid vom 11. Dezember 2025, S 9 SB 656/23). Die Entscheidung ist rechtskräftig und zeigt, dass einzelne selbstständig bewältigte Wege einen Anspruch auf notwendige Begleitung nicht ausschließen.

Eine eingeübte Fahrt beweist keine Selbstständigkeit auf allen Strecken

Das Mädchen hatte Schwierigkeiten bei der Platzsuche und Orientierung; Fahrplanänderungen konnten Panikreaktionen auslösen. Hinzu kamen Weinen, Zittern, Schweißausbrüche und Erbrechen, sodass es Beistand benötigte.

Für einen Antrag bedeutet das: Beschreiben Sie nicht nur, welche Strecke Ihr Kind bewältigt, sondern auch, unter welchen Bedingungen das gelingt. Eine bekannte Haltestelle, ein vertrauter Ablauf und eine Fahrt ohne Umstieg sagen noch nichts darüber aus, welche Unterstützung bei Abweichungen erforderlich wird.

Selbstständige Wege und ein Anspruch auf Begleitung schließen einander nicht aus. Warum das Merkzeichen B kein Verbot ist, allein Bus und Bahn zu fahren, ergibt sich bereits aus dem gesetzlichen Unterschied zwischen einem Recht auf Begleitung und einer Begleitpflicht.

Regelmäßige Hilfe bedeutet nicht Hilfe bei jeder Fahrt

Nach § 229 Absatz 2 SGB IX kommt es darauf an, ob ein schwerbehinderter Mensch wegen seiner Behinderung bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel regelmäßig Unterstützung braucht. Eine einzelne gelungene Fahrt beantwortet diese Frage ebenso wenig wie die Diagnose allein.

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze nennen Hilfe beim Einsteigen, Aussteigen, während der Fahrt und zum Ausgleich von Orientierungsstörungen. Sie setzen für B außerdem voraus, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen für G, Gl oder H vorliegen.

Deshalb sollte ein Antrag die tatsächlichen Einschränkungen mit der benötigten Unterstützung verbinden. Auch bei der Frage, welcher Grad der Behinderung bei Autismus infrage kommt, entscheidet das Ausmaß der Beeinträchtigungen und nicht allein die Bezeichnung der Diagnose.

Zweiter Fall: Das Kind erkannte Gefahren überhaupt nicht

In einem weiteren Verfahren sprach das SG Konstanz einer Sechsjährigen mit Autismus und ADHS das Merkzeichen B zu. Ausschlaggebend war ihr fehlendes Gefahrenbewusstsein; auch ein Erwachsener mit einer solchen Einschränkung wäre Gefahren ausgesetzt, die er gar nicht erkennt.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung abgelehnt: Auch mehrere Diagnosen allein reichen nicht für den GdB 50

Der Gerichtsbescheid vom 20. Juni 2025, S 10 SB 987/23 (kein veröffentlichter Volltext), ist ebenfalls rechtskräftig.

Bei Kindern zählt die Behinderung, nicht nur das Alter

Für B gelten nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen bei Kindern dieselben Kriterien wie bei Erwachsenen mit gleichen Gesundheitsstörungen. Dass kleine Kinder ohnehin begleitet werden, erledigt die Prüfung daher nicht.

Eltern sollten den behinderungsbedingten Unterstützungsbedarf möglichst genau beschreiben: Erkennt das Kind eine Gefahr, versteht es eine Warnung und kann es sein Verhalten danach ausrichten? Ärztliche Stellungnahmen sollten erklären, welche Einschränkung hinter dem beobachteten Verhalten steht.

Andere Merkzeichen haben eigene Voraussetzungen und müssen gesondert geprüft werden. Das zeigt auch der Beitrag darüber, wann das Amt Schwerbehinderung und das Merkzeichen H bei Autismus anerkennen muss.

Welche Alltagsbeobachtungen den Antrag stützen

Für die Begründung empfiehlt sich eine Dokumentation, die Situation, Reaktion und geleistete Hilfe miteinander verbindet. Die folgenden Hinweise sind praktische Empfehlungen, um den Bedarf aufzuzeigen.

Beobachtung im Alltag Was Sie dazu festhalten können Eine bekannte Strecke gelingt ohne Begleitung. Welche Abläufe eingeübt sind, ob es Umstiege gibt und welche Unterstützung vor oder nach der Fahrt erfolgt. Eine Abweichung vom gewohnten Ablauf überfordert das Kind. Was sich geändert hat, wie das Kind reagierte und welche Hilfe die Weiterfahrt ermöglichte. Das Kind verliert während der Fahrt die Orientierung. Ob es Haltestellen erkennt, Informationen versteht oder eine andere Person den Ausstieg veranlassen muss. Warnungen vor Gefahren erreichen das Kind nicht. Welche konkrete Situation vorlag, ob das Kind die Gefahr erkannte und wie eine Begleitperson eingreifen musste. Eine Krise verhindert die selbstständige Weiterfahrt. Beobachtbare Reaktionen, Dauer und die Unterstützung, die zur Beruhigung oder Orientierung notwendig war.

Notieren Sie auch, wie häufig vergleichbare Schwierigkeiten auftreten und wer sie beobachtet hat. So lässt sich besser unterscheiden, ob eine einmalige Ausnahmesituation oder ein wiederkehrender Unterstützungsbedarf vorliegt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Beschreiben Sie dabei vorhandene Fähigkeiten genauso sachlich wie Einschränkungen. Eine glaubwürdige Darstellung muss nicht behaupten, dass Ihr Kind niemals etwas allein kann.

Ärztliche Berichte sollten erklären, welche Hilfe nötig ist

Ein Befund mit der Diagnose Autismus oder ADHS erklärt noch nicht, weshalb eine Person im Bus Unterstützung benötigt. Aussagekräftiger ist eine medizinische Stellungnahme, die konkret die Funktionsbeeinträchtigungen beschreibt und Schwierigkeiten unterwegs erläutert.

Ergänzend können eigene Beobachtungen und Berichte von Menschen hilfreich sein, die das Kind auf Wegen oder Fahrten erleben. Dass ein Gericht selbst ein positives Gutachten zum Merkzeichen B kritisch prüfen kann, zeigt, weshalb eine nachvollziehbare Begründung wichtiger ist als eine bloße Empfehlung.

Bei Ablehnung das Argument des Amtes gezielt beantworten

Stützt die Behörde ihre Ablehnung auf eine gelungene Fahrt, sollte der Widerspruch deren Bedingungen und Grenzen erklären. Bestreitet sie dagegen Hilfebedarf, müssen die konkreten Einschränkungen und die erforderlichen Hilfen nachvollziehbar werden.

Grundsätzlich beträgt die Widerspruchsfrist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung und Bekanntgabe im Inland einen Monat. Hinweise zum Verfahren finden Sie im Beitrag dazu, wie Sie ein Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis beantragen und eine Ablehnung angreifen können.

Wenn medizinische Unterlagen noch fehlen, können Sie Widerspruch einlegen und die Begründung nachreichen. Der Musterwiderspruch zu GdB und abgelehnten Merkzeichen bietet dafür eine Formulierungshilfe, die Sie an den eigenen Bescheid anpassen müssen.

Was das Merkzeichen B bei Fahrtkosten bringt

Mit dem entsprechenden Eintrag im Schwerbehindertenausweis kann eine Begleitperson im gesetzlichen Nah- und Fernverkehr unentgeltlich mitfahren. Die Voraussetzungen erläutert der Beitrag zur kostenlosen Beförderung der Begleitperson mit Merkzeichen B.

Davon zu unterscheiden ist die Fahrberechtigung der schwerbehinderten Person selbst. Für sie gelten eigene Regeln zu Fahrkarte, Ausweis und gegebenenfalls Wertmarke, wie der Überblick zum kostenlosen ÖPNV mit Schwerbehindertenausweis erklärt.

Fragen und Antworten zum Merkzeichen B

Schließt eine allein bewältigte Busfahrt das Merkzeichen B aus?

Nein, entscheidend ist der regelmäßige behinderungsbedingte Hilfebedarf bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Eine einzelne vertraute Fahrt widerlegt diesen Bedarf nicht zwangsläufig.

Reicht die Diagnose Autismus für den Anspruch?

Nein, die Diagnose allein genügt nicht. Es muss nachvollziehbar sein, welche Einschränkungen regelmäßig fremde Hilfe beim Fahren erforderlich machen.

Können auch kleine Kinder das Merkzeichen B bekommen?

Ja, auch bei ihnen ist der Anspruch zu prüfen. Dafür gelten dieselben Kriterien wie bei Erwachsenen mit vergleichbaren Gesundheitsstörungen.

Welche Unterlagen helfen bei einer Ablehnung?

Hilfreich sind konkrete Beschreibungen wiederkehrender Situationen und medizinische Berichte, die den Zusammenhang mit der Behinderung erklären. Aus den Unterlagen sollte hervorgehen, was die Begleitperson tatsächlich leisten muss.

Muss mit Merkzeichen B immer jemand mitfahren?

Nein, das Merkzeichen begründet eine Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson. Es schreibt keine Begleitung bei jeder Fahrt vor.

Gilt die kostenlose Beförderung auch für die Begleitperson?

Ja, bei entsprechendem Nachweis im Ausweis wird eine Begleitperson im gesetzlich erfassten Nah- und Fernverkehr unentgeltlich befördert. Für die eigene Fahrt der schwerbehinderten Person sind die jeweiligen Voraussetzungen gesondert zu beachten.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 228 SGB IX – Unentgeltliche Beförderung.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 229 Absatz 2 SGB IX – Persönliche Voraussetzungen.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 84 SGG – Widerspruchsfrist und Form.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: Versorgungsmedizinische Grundsätze, Teil D Nummer 2 – Merkzeichen B.

Sozialgericht Konstanz: Jahrespresseerklärung vom 25. März 2026, Abschnitt Schwerbehindertenrecht, mit Berichten über die rechtskräftigen Gerichtsbescheide vom 11. Dezember 2025, S 9 SB 656/23, und vom 20. Juni 2025, S 10 SB 987/23; keine Volltextveröffentlichung der Entscheidungen.