Wer gegen das Jobcenter klagt, weil dringend benötigte Leistungen verweigert werden, muss bisher in der Regel keine Gerichtsgebühren bezahlen. Das gilt auch für Eilanträge, mit denen Betroffene schnell Geld für ihren Lebensunterhalt durchsetzen wollen.

Doch Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU) will nun über eine Klagegebühr an Sozialgerichten diskutieren. Für Menschen, die ohnehin kaum Geld zum Leben haben, könnte das eine zusätzliche Hürde bedeuten.

Noch handelt es sich um einen Vorschlag. Sollte er umgesetzt werden, könnte der bisher kostenfreie Zugang zum Sozialgericht für viele Leistungsberechtigte eingeschränkt werden.

Mehr Eilanträge überlasten die Gerichte

Geiert (CDU) erwägt laut einem Bericht von Legal Tribune Online unter Berufung auf die Sächsische Zeitung eine Gebühr im niedrigen zweistelligen Bereich. Sie will das Thema am 19. November bei der Justizministerkonferenz in Hamburg ansprechen.

Nach Angaben der Ministerin gingen bei Sachsens Sozialgerichten binnen eines Jahres rund 120 Prozent mehr Eilanträge ein. Sie berichtet von Schriftsätzen mit bis zu 300 Seiten und führt die Belastung auch auf Texte zurück, die mithilfe künstlicher Intelligenz entstehen.

Was 15 Euro am Monatsende bedeuten

Einen konkreten Betrag nennt Jens Blüggel, Präsident des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, in einem Gastbeitrag für LTO. Er schlägt 15 Euro ausschließlich für Eilanträge vor und möchte erreichen, dass Antragsteller vorab prüfen, wie dringend ihr Anliegen ist.

Für jemanden mit Rücklagen mögen 15 Euro Anlass sein, noch einmal über den Antrag nachzudenken. Wer von demselben Geld für mehrere Tage Lebensmittel kaufen muss, würde vermutlich sogar dann auf den Antrag verzichten, wenn er dringend ist.

Blüggel regt an, die Gebühr bei persönlichem Antrag im Gericht entfallen zu lassen. Doch wer wegen einer Erkrankung die Wohnung kaum verlassen kann oder sich schon für die Fahrt zum Gericht Geld leihen müsste, hätte nichts von dieser Ausnahme.

Die kostenfreie Klage ist gerade bei Armut wichtig

Wenn eine Behörde eine existenzsichernde Leistung ablehnt, bleibt das Geld zunächst bei ihr. Wer den Bescheid überprüfen lassen will, muss selbst tätig werden – womöglich genau in dem Monat, in dem das Geld für Miete und Einkäufe fehlt.

Deshalb hat die gerichtskostenfreie Klage gegen das Jobcenter für Menschen ohne finanzielle Mittel eine enorme Bedeutung. Sie können eine unabhängige Entscheidung verlangen, ohne eine Gerichtsgebühr aus dem Haushaltsgeld abzweigen zu müssen.

§ 183 Sozialgerichtsgesetz schützt unter anderem Versicherte, Leistungsbezieher und Menschen mit Behinderungen, wenn sie klagen. Das gilt auch für jemanden, dessen Antrag auf eine Sozialleistung abgelehnt wurde und der bei einem Erfolg der Klage zum geschützten Personenkreis gehören würde.

Was den Gerichten wirklich Arbeit erspart

Die Überlastung trifft Menschen, deren Sache eilt. Muss ein Gericht erst erfundene Urteile in einem KI-Schriftsatz prüfen, fehlt diese Zeit für den nächsten Antrag.

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Geiert erwägt deshalb auch klarere Vorgaben zum Aufbau der Schreiben. Wie das ohne hohe Hürden gehen kann, zeigt Niedersachsen, wo die Sozialgerichte einfache Vordrucke anbieten und eigene Antragstellen Klagen und Eilanträge aufnehmen.

Bei einer ausgebliebenen Zahlung hilft dem Gericht eine knappe Schilderung, aus der hervorgeht, welches Geld fehlt und was bis zur Entscheidung droht. Ein Kontoauszug oder eine Sperrankündigung des Stromversorgers kann die Dringlichkeit besser belegen als seitenlange juristische Ausführungen.

Jenny hat nur noch 18 Euro

Jennifer aus Leipzig hat noch 18 Euro auf dem Konto, als das Jobcenter ihren Widerspruch zurückweist. Die Behörde hat ihr den Lohn aus einem beendeten Minijob weiter als Einkommen angerechnet, obwohl die letzte Zahlung zwei Monate zurückliegt.

Jennifer erhebt Klage und beantragt zugleich, dass das Jobcenter ihr vorläufig höhere Leistungen zahlt. Sie legt das Schreiben ihres früheren Arbeitgebers und ihre Kontoauszüge bei.

Müsste sie für den schriftlichen Eilantrag 15 Euro ausgeben, blieben ihr nur drei Euro für den nächsten Einkauf.

Sechs Fragen zur Klage vor dem Sozialgericht

Muss ich jetzt eine Gebühr zahlen, wenn ich gegen meinen Bescheid klage?

Stand 18. November 2026 gilt die bisherige Gerichtskostenfreiheit nach § 183 Sozialgerichtsgesetz. Die Vorschläge aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen haben daran nichts geändert.

Brauche ich einen Anwalt, um Klage zu erheben?

Vor dem Sozialgericht können Sie sich selbst vertreten und Ihre Klage schriftlich einreichen. Sie können sie auch bei der Rechtsantragstelle zu Protokoll geben.

Wer zahlt meinen Anwalt, wenn ich mir keinen leisten kann?

Für die eigenen Anwaltskosten können Sie Prozesskostenhilfe und die Beiordnung eines Anwalts beantragen. Das Gericht prüft unter anderem Ihre finanziellen Verhältnisse, die Erfolgsaussichten und ob anwaltliche Vertretung erforderlich ist.

Wie viel Zeit habe ich nach einem abgelehnten Widerspruch?

Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung und Bekanntgabe im Inland beträgt die Klagefrist in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Bis zum Fristende muss Ihre Klage beim Gericht oder einer anderen gesetzlich zugelassenen Stelle eingegangen sein.

Muss ich mit einem Eilantrag warten, bis die Behörde über den Widerspruch entscheidet?

Nein, wenn das Abwarten erhebliche Nachteile verursachen würde, können Sie schon während des Widerspruchsverfahrens vorläufigen Rechtsschutz beim Sozialgericht beantragen.

Kann das Gericht mir Kosten auferlegen, wenn ich verliere?

Eine Niederlage löst für den geschützten Personenkreis keine Gerichtsgebühr aus. Kosten können entstehen, wenn Sie das Verfahren fortführen, obwohl der Vorsitzende Ihnen erläutert hat, warum die Fortführung missbräuchlich ist, und Sie auf die möglichen Kosten hingewiesen hat.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Sozialgerichtsgesetz, insbesondere §§ 73, 73a, 86b, 87, 90, 91, 183 und 192

Legal Tribune Online, Jens Blüggel über den vorgeschlagenen Eigenanteil im Eilverfahren, 14. November 2026

Legal Tribune Online, Bericht zum Gebührenvorschlag aus Sachsen, 17. November 2026

Niedersächsischer Landtag, Antwort der Landesregierung zu KI-generierten Eingaben, Drucksache 19/11801