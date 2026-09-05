Wenn das Arbeitslosengeld nicht reicht: Diese Zuschüsse gibt es jetzt

Der Arbeitsplatz ist weg, die Miete bleibt: Wer Arbeitslosengeld erhält, muss häufig mit deutlich weniger Geld auskommen als zuvor. Reicht die Versicherungsleistung für den Lebensunterhalt nicht aus, können zusätzliche Ansprüche bestehen.

Wohngeld, Kinderzuschlag und ergänzendes Grundsicherungsgeld gehören zu den wichtigsten Hilfen; für Familien und besondere Ausgaben kommen weitere Leistungen hinzu.

Welche Unterstützung tatsächlich gezahlt wird, hängt von der jeweiligen Lebenssituation ab. Entscheidend sind unter anderem das Einkommen, die Wohnkosten, die Haushaltsgröße und bei bedürftigkeitsabhängigen Leistungen auch vorhandenes Vermögen.

Warum Arbeitslosengeld nicht immer den Lebensunterhalt deckt

Gemeint ist hier das Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung, häufig als Arbeitslosengeld I bezeichnet. Es beträgt grundsätzlich 60 Prozent des pauschaliert berechneten Nettoentgelts; unter den gesetzlichen Voraussetzungen für Personen mit Kind sind es 67 Prozent. Ausgangspunkt ist damit das frühere versicherungspflichtige Arbeitsentgelt.

Eine hohe Miete oder zusätzliche Ausgaben für Kinder erhöhen diesen Anspruch nicht automatisch. Deshalb kann selbst bei einem laufenden Arbeitslosengeldanspruch eine erhebliche Finanzierungslücke entstehen. Betroffene müssen mit dem Antrag auf ergänzende Hilfen nicht warten, bis das Arbeitslosengeld ausläuft.

Diese Hilfen kommen zusätzlich infrage

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Leistungen und die zuständigen Stellen. Die Beträge lassen sich nicht einfach zu einem Gesamtzuschuss addieren, weil unterschiedliche Voraussetzungen und Anrechnungsregeln gelten.

Leistung Mögliche Unterstützung Zuständige Stelle Wohngeld Individueller Zuschuss zur Miete oder als Lastenzuschuss für selbst genutztes Eigentum Wohngeldbehörde der Stadt, Gemeinde oder des Landkreises Kinderzuschlag Bis zu 297 Euro monatlich je anspruchsberechtigtem Kind Familienkasse Ergänzendes Grundsicherungsgeld Differenz zwischen anerkanntem Bedarf und anrechenbarem Einkommen Jobcenter Bildung und Teilhabe Unter anderem 195 Euro Schulbedarf im Kalenderjahr 2026 sowie Hilfen für Mittagessen, Ausflüge und Freizeit Jobcenter oder kommunale Leistungsstelle Einmalige Leistungen Beispielsweise notwendige Erstausstattung einer Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt Jobcenter Weiterbildungsgeld 150 Euro monatlich bei einer entsprechend geförderten Weiterbildung Agentur für Arbeit Vermittlungsbudget Mögliche Übernahme notwendiger Bewerbungs-, Fahrt- oder Umzugskosten Agentur für Arbeit

Wohngeld kann die monatlichen Wohnkosten abfedern

Wer Arbeitslosengeld bezieht und zur Miete wohnt, kann grundsätzlich Wohngeld beantragen. Auch Eigentümer einer selbst bewohnten Wohnung oder eines Hauses können berechtigt sein; für sie heißt die Leistung Lastenzuschuss. Arbeitslosigkeit schließt diese Unterstützung nicht aus.

Die Höhe richtet sich nach der Zahl der berücksichtigten Haushaltsmitglieder, dem Gesamteinkommen und der berücksichtigungsfähigen Miete beziehungsweise Belastung. Deshalb gibt es keinen einheitlichen Wohngeldbetrag für Arbeitslose. Auch eine bestimmte Höhe des Arbeitslosengeldes erlaubt für sich genommen noch keine verlässliche Aussage über den Anspruch.

Wohngeld wird grundsätzlich ab dem Monat gewährt, in dem der Antrag bei der zuständigen Behörde eingeht und die Voraussetzungen vorliegen. Wer erst später einen Antrag stellt, kann dadurch Geld verlieren. Informationen zu Berechnung, Unterlagen und Leistungsbeginn enthält das Bundesportal zum Wohngeld.

Wohngeld und Jobcenter-Leistungen sind aufeinander abgestimmt

Wer ergänzendes Grundsicherungsgeld erhält und dessen Unterkunftskosten dabei berücksichtigt werden, ist für dieselbe Person grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. In Haushalten mit unterschiedlichen Leistungsansprüchen können Sonderkonstellationen entstehen. Eine doppelte Finanzierung derselben Wohnkosten ist jedoch nicht vorgesehen.

Für Betroffene bedeutet das: Es sollte geprüft werden, ob Arbeitslosengeld und Wohngeld den Lebensunterhalt sichern können. Bei Familien kann zusätzlich Kinderzuschlag infrage kommen. Bleibt trotzdem ein ungedeckter Bedarf, ist eine ergänzende Leistung des Jobcenters zu prüfen.

Kinderzuschlag: Bis zu 297 Euro je Kind sind möglich

Eltern mit begrenztem Einkommen können zusätzlich zum Kindergeld einen Kinderzuschlag erhalten. Auch Arbeitslosengeld zählt zu den Einkünften, mit denen die dafür geltende Mindesteinkommensgrenze erreicht werden kann.

Für Elternpaare liegt diese bei 900 Euro, für Alleinerziehende bei 600 Euro monatlich vor den gesetzlichen Abzügen; Kindergeld und Wohngeld zählen hierfür nicht mit.

Das Kind muss im Haushalt leben, jünger als 25 Jahre und unverheiratet beziehungsweise nicht verpartnert sein. Außerdem muss ein Anspruch auf Kindergeld oder eine vergleichbare Leistung bestehen. In der Regel muss der Familienbedarf durch das vorhandene Einkommen, Kindergeld, Kinderzuschlag und gegebenenfalls Wohngeld gedeckt werden können.

Der Kinderzuschlag beträgt derzeit höchstens 297 Euro monatlich je Kind und wird grundsätzlich für sechs Monate bewilligt.

Der tatsächliche Betrag kann durch das anzurechnende Einkommen geringer ausfallen. Die Familienkasse erläutert Voraussetzungen und Höhe des Kinderzuschlags; ergänzend informiert gegen-hartz.de über Entlastungen durch den Kinderzuschlag.

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Nach dem Jobverlust kann die Berechnung des Kinderzuschlags überraschen

Beim Kinderzuschlag zählt grundsätzlich das durchschnittliche Einkommen aus den sechs Monaten vor Beginn des Bewilligungszeitraums. Wer gerade arbeitslos geworden ist, kann deshalb zunächst noch mit seinem früheren, höheren Verdienst in die Berechnung eingehen. Der aktuelle Einkommenseinbruch führt dann möglicherweise nicht sofort zu einem entsprechend höheren Kinderzuschlag.

Die Bewilligung beginnt grundsätzlich mit dem Antragsmonat, frühestens nach dem Ende eines noch laufenden Bewilligungszeitraums. Diese Regeln ergeben sich aus § 6a Bundeskindergeldgesetz. Reicht das Geld nach dem Arbeitsplatzverlust akut nicht aus, sollten Familien parallel den Anspruch auf ergänzendes Grundsicherungsgeld prüfen lassen und bereits bezogene Leistungen angeben.

Grundsicherungsgeld kann Arbeitslosengeld aufstocken

Ein Anspruch beim Jobcenter kann bereits während des Arbeitslosengeldbezugs entstehen. Seit dem 1. Juli 2026 heißt die frühere Geldleistung Bürgergeld „Grundsicherungsgeld“. Die Umbenennung gehört zu den bereits in Kraft getretenen Änderungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Das Jobcenter stellt dem anrechenbaren Einkommen den gesetzlich anerkannten Bedarf gegenüber. Für alleinstehende Erwachsene beträgt der Regelbedarf 2026 weiterhin 563 Euro monatlich; hinzu kommen die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe. Die unveränderte Höhe bestätigt das Bundesarbeitsministerium für die Regelbedarfe 2026.

Bei einer Bedarfsgemeinschaft werden auch Einkommen und Vermögen des Partners berücksichtigt. Ein niedriges persönliches Arbeitslosengeld allein begründet daher noch keinen Anspruch auf Aufstockung. Ob Hilfebedürftigkeit vorliegt, beurteilt sich nach den gesetzlichen Regeln für die Bedarfsgemeinschaft und die geschützten Vermögenswerte. Rechtsgrundlage ist § 9 SGB II.

Arbeitslosengeld wird anders angerechnet als Arbeitslohn

Arbeitslosengeld ist eine Entgeltersatzleistung und kein Erwerbseinkommen. Die für Arbeitsverdienst vorgesehenen Erwerbstätigenfreibeträge gelten deshalb nicht für das Arbeitslosengeld. Bei volljährigen Leistungsberechtigten kommt insbesondere die monatliche Versicherungspauschale von 30 Euro als Abzug in Betracht.

Je nach persönlicher Situation können weitere gesetzlich zulässige Abzüge hinzukommen. Der verbleibende Betrag wird auf den anerkannten Bedarf angerechnet. Warum diese Unterscheidung die Höhe der Zahlung beeinflusst, erläutert auch der Beitrag zur Aufstockung bei zu niedrigem Arbeitslosengeld.

Besondere Lebenslagen können den Bedarf erhöhen

Bei der Prüfung einer Aufstockung sollten mögliche Mehrbedarfe berücksichtigt werden. Sie können beispielsweise bei Alleinerziehung, während einer Schwangerschaft oder wegen einer medizinisch notwendigen kostenaufwendigen Ernährung entstehen. Ob und in welcher Höhe ein zusätzlicher Bedarf anerkannt wird, hängt von den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen und Nachweisen ab.

Ein pauschaler Vergleich des Arbeitslosengeldes mit dem Regelbedarf greift deshalb zu kurz. Anerkannte Wohnkosten und zusätzliche Bedarfe können einen Anspruch ergeben, der beim ersten Blick auf den Arbeitslosengeldbescheid nicht erkennbar ist. Die Bundesagentur beschreibt die Bestandteile des Grundsicherungsgeldes.

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Für Kinder gibt es zusätzliche Hilfen für Schule und Freizeit

Erhalten Familien Wohngeld, Kinderzuschlag oder Grundsicherungsgeld, kommen Leistungen für Bildung und Teilhabe hinzu. Dazu gehören die Kostenübernahme für Schul- und Kitaausflüge sowie Klassenfahrten, gemeinschaftliches Mittagessen und unter bestimmten Voraussetzungen Lernförderung und Schülerbeförderung. Für den persönlichen Schulbedarf werden im Kalenderjahr 2026 insgesamt 195 Euro berücksichtigt, aufgeteilt in 130 und 65 Euro.

Für soziale und kulturelle Aktivitäten wie einen Sportverein oder Musikunterricht sind bei anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren pauschal 15 Euro monatlich vorgesehen. Die weiteren Alters- und Anspruchsgrenzen unterscheiden sich je nach Leistung. Einzelheiten nennt das Bundesarbeitsministerium zum Bildungspaket.

Auch Kita-Beiträge können entfallen. Nach § 90 Absatz 4 SGB VIII gilt die Belastung mit den dort geregelten Kostenbeiträgen bei Bezug von Wohngeld, Kinderzuschlag oder existenzsichernden Leistungen als unzumutbar; der Erlass beziehungsweise die Übernahme erfolgt auf Antrag. Familien sollten sich dafür an das zuständige Jugendamt wenden. Grundlage ist die gesetzliche Regelung zur Kostenbeteiligung in der Kinderbetreuung.

Einmalige Hilfen sind auch ohne laufende Aufstockung möglich

Eine notwendige Erstausstattung der Wohnung oder eine Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt kann einen gesonderten Anspruch auslösen. Solche Leistungen kommen auch dann infrage, wenn jemand seinen gewöhnlichen Lebensunterhalt selbst finanzieren kann, für den besonderen Bedarf aber nicht genug Einkommen oder verwertbares Vermögen vorhanden ist. Die Leistung muss gesondert beantragt und der Bedarf belegt werden.

Eine notwendige Erstausstattung ist von der Ersatzbeschaffung eines verschlissenen oder defekten Gegenstands zu unterscheiden. Für den Ersatz eines kaputten Kühlschranks besteht deshalb nicht automatisch derselbe Zuschussanspruch; unter weiteren Voraussetzungen kann ein Darlehen infrage kommen.

Die Unterschiede erläutert gegen-hartz.de im Beitrag über Möbel und Haushaltsgeräte vom Jobcenter auch ohne laufenden Leistungsbezug.

Weiterbildungsgeld kann monatlich 150 Euro zusätzlich bringen

Wer an einer entsprechend geförderten Weiterbildung teilnimmt, die auf einen Berufsabschluss ausgerichtet ist, kann 150 Euro Weiterbildungsgeld monatlich erhalten. Dafür kommen beispielsweise eine Umschulung oder bestimmte Vorbereitungen auf eine Externenprüfung infrage. Ein beliebiger Kurs reicht für den Anspruch nicht aus.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen gibt es außerdem eine Weiterbildungsprämie von 1.000 Euro für eine bestandene Zwischenprüfung und 1.500 Euro für eine bestandene Abschlussprüfung. Die Förderung sollte vor Beginn der Weiterbildung mit der Agentur für Arbeit geklärt werden. Die Bundesagentur informiert über Weiterbildungsgeld und Weiterbildungsprämien.

Bewerbungskosten müssen nicht immer aus dem Arbeitslosengeld bezahlt werden

Bei der Suche nach einer versicherungspflichtigen Beschäftigung kann die Agentur für Arbeit notwendige Ausgaben aus dem Vermittlungsbudget übernehmen. Möglich sind beispielsweise Hilfen für Bewerbungsunterlagen, Fahrten zu Vorstellungsgesprächen oder einen erforderlichen Umzug wegen einer neuen Arbeitsstelle. Ob und in welcher Höhe eine Förderung erfolgt, wird im Einzelfall entschieden.

Der Antrag sollte gestellt werden, bevor die Kosten entstehen. Betroffene sollten daher die Finanzierung klären, bevor sie eine Reise buchen oder einen kostenpflichtigen Auftrag erteilen. Die Informationen der Bundesagentur zum Vermittlungsbudget erläutern das Verfahren und die erforderlichen Nachweise.

Eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag kann zusätzlich entlasten

Wer ergänzendes Grundsicherungsgeld erhält, kann grundsätzlich eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen. Der Bezug von Arbeitslosengeld oder Wohngeld allein begründet diesen Anspruch dagegen nicht. Unter bestimmten Voraussetzungen ist jedoch eine Härtefallbefreiung möglich.

Ein solcher Fall kann vorliegen, wenn eine entsprechende Sozialleistung wegen einer geringfügigen Einkommensüberschreitung abgelehnt wird und diese Überschreitung niedriger ist als der monatliche Rundfunkbeitrag. Für die Befreiung sind ein eigener Antrag und passende Nachweise erforderlich. Der Beitragsservice erläutert die Voraussetzungen für Sozialleistungsbezieher.

Anträge früh stellen und die Finanzierungslücke belegen

Die Bewilligung von Arbeitslosengeld ersetzt keinen Antrag auf Wohngeld, Kinderzuschlag oder Grundsicherungsgeld. Wer eine Finanzierungslücke erkennt, sollte deshalb rechtzeitig die zuständige Stelle kontaktieren und den Antrag nachweisbar einreichen.

Üblicherweise werden der Arbeitslosengeldbescheid, Nachweise zu Wohnkosten und weitere Einkommensunterlagen benötigt.

Beim Grundsicherungsgeld wirkt der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück. Für frühere Monate werden diese Leistungen regelmäßig nicht nachgezahlt. Diese Regel steht in § 37 SGB II.

Ist die Höhe des Arbeitslosengeldes noch ungeklärt und dauert die Bearbeitung länger, können ein Vorschuss oder eine vorläufige Entscheidung infrage kommen. Damit lässt sich eine Wartezeit überbrücken; ein zusätzlicher dauerhafter Leistungsanspruch entsteht dadurch nicht. Zu hohe vorläufige Zahlungen können später zurückgefordert werden, wie die Bundesagentur in ihren Hinweisen zum Arbeitslosengeld erklärt.

Beispiel aus der Praxis: 343 Euro ergänzende Leistung

Die folgende vereinfachte Beispielrechnung zeigt einen möglichen Anspruch: Eine alleinstehende Frau erhält monatlich 900 Euro Arbeitslosengeld. Ihre vom Jobcenter vollständig anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung betragen 650 Euro. Zusammen mit dem Regelbedarf von 563 Euro ergibt sich ein monatlicher Bedarf von 1.213 Euro.

Wird vom Arbeitslosengeld die Versicherungspauschale von 30 Euro abgezogen, bleiben 870 Euro anrechenbares Einkommen. Unter der Annahme, dass alle weiteren Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, keine zusätzlichen Einkünfte oder anzurechnenden Vermögenswerte vorhanden sind und keine weiteren Abzüge oder Mehrbedarfe anfallen, ergibt sich ein ergänzendes Grundsicherungsgeld von 343 Euro. Die Rechnung lautet: 1.213 Euro Bedarf minus 870 Euro anrechenbares Einkommen.

Fragen und Antworten zum Thema

Kann ich Arbeitslosengeld und Grundsicherungsgeld gleichzeitig bekommen?

Ja, wenn die Voraussetzungen für beide Leistungen erfüllt sind und das anrechenbare Einkommen den anerkannten Bedarf nicht deckt. Die Agentur für Arbeit zahlt das Arbeitslosengeld, das Jobcenter prüft die ergänzende Grundsicherung.

Bekomme ich als Arbeitsloser automatisch Wohngeld?

Nein, Wohngeld muss beantragt werden. Die Behörde prüft insbesondere Haushaltsgröße, Einkommen und berücksichtigungsfähige Wohnkosten; der Arbeitslosengeldbezug allein entscheidet nicht über den Anspruch.

Ist Kinderzuschlag auch ohne aktuellen Arbeitslohn möglich?

Ja, auch Arbeitslosengeld kann zur Erfüllung der Mindesteinkommensgrenze beitragen. Zusätzlich müssen die übrigen Voraussetzungen vorliegen, und für die Einkommensberechnung wird grundsätzlich der Durchschnitt aus den sechs Monaten vor dem Bewilligungszeitraum herangezogen.

Kann ich Wohngeld und Kinderzuschlag miteinander kombinieren?

Ja, diese Kombination ist grundsätzlich möglich und für Familien mit begrenztem Einkommen vorgesehen. Reichen die Mittel trotzdem nicht aus, sollte ergänzendes Grundsicherungsgeld geprüft werden; bereits bezogene Leistungen müssen dabei angegeben werden.

Muss ich Zuschüsse später zurückzahlen?

Rechtmäßig erhaltene Zuschüsse müssen grundsätzlich nicht zurückgezahlt werden. Anders ist es bei Darlehen oder Überzahlungen, etwa wenn Einkommen nicht angegeben wurde oder ein Vorschuss höher ausfiel als der spätere Anspruch.

Muss ich bis zum Ende des Arbeitslosengeldes warten?

Nein, ergänzende Hilfen können schon während des laufenden Arbeitslosengeldbezugs beantragt werden. Weil der Antragsmonat für mehrere Leistungen über den Zahlungsbeginn entscheidet, sollte eine erkennbare Lücke frühzeitig geprüft werden.