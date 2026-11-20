Wer sich dem Rentenalter nähert, kann finanzielle Fehlentscheidungen oft nur noch schwer ausgleichen. Hohe Kreditraten, eine zu spät überprüfte Rentenlücke oder riskante Geldanlagen können dazu führen, dass das Einkommen im Ruhestand nicht ausreicht.

Besonders zwischen dem 60. und 67. Lebensjahr lohnt es sich deshalb, die eigene finanzielle Situation kritisch zu überprüfen.

Die gesetzliche Standardrente beträgt seit Juli 2026 monatlich 1.913,40 Euro brutto. Diesen Betrag erhält rechnerisch, wer 45 Jahre lang Beiträge auf Grundlage des jeweiligen Durchschnittsverdienstes gezahlt hat. Viele Versicherte erreichen diesen Wert nicht. Umso wichtiger ist es, die folgenden sechs Fehler rechtzeitig zu vermeiden.

Fehler 1: Den Sparplan kurz vor der Rente vorschnell beenden

Mit 60 Jahren sämtliche langfristigen Geldanlagen einzustellen, kann ein Fehler sein. Schließlich wird das angesparte Vermögen beim Renteneintritt meist nicht vollständig verbraucht. Ein Teil des Geldes wird möglicherweise erst zehn oder zwanzig Jahre später benötigt.

Umgekehrt sollten ältere Menschen nicht jede freie Summe weiterhin in Aktien investieren. Wer Geld in wenigen Jahren für laufende Ausgaben, Pflege oder größere Anschaffungen benötigt, sollte starke Kursschwankungen vermeiden.

Die Verbraucherzentralen empfehlen deshalb, Geldanlagen nach dem Zeitpunkt zu unterscheiden, zu dem das Vermögen gebraucht wird. Kurzfristig benötigte Rücklagen gehören eher auf sichere und verfügbare Konten. Langfristig angelegtes Geld kann dagegen auch im Rentenalter breit gestreut investiert bleiben.

Fehler 2: Die eigene Wohnung erst im hohen Alter überprüfen

Ein Eigenheim kann im Ruhestand finanzielle Sicherheit bieten. Es kann aber auch zur Belastung werden, wenn hohe Instandhaltungskosten entstehen oder Treppen und enge Badezimmer zunehmend Probleme bereiten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten 2022 rund 81 Prozent der Haushalte mit mindestens einer Person ab 65 Jahren keinen stufenlosen Zugang zur Wohnung. Lediglich sechs Prozent erfüllten alle untersuchten Merkmale für barrierearmes Wohnen.

Wer frühzeitig prüft, ob ein Umbau, ein Wohnungswechsel oder die Reduzierung laufender Kosten sinnvoll ist, behält mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Ein Umzug ist jedoch nicht immer wirtschaftlicher als der Verbleib in einer abbezahlten Immobilie.

Fehler 3: Den bisherigen Lebensstandard mit in die Rente nehmen

Das Einkommen fällt beim Übergang vom Berufsleben in die Rente häufig deutlich niedriger aus. Wer seine laufenden Ausgaben nicht rechtzeitig anpasst, muss möglicherweise schneller als geplant auf Ersparnisse zurückgreifen.

Die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung liefert eine erste Orientierung. Allerdings handelt es sich bei den dort genannten Beträgen um Bruttowerte. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern müssen zusätzlich berücksichtigt werden.

Beschäftigte sollten deshalb vor dem Rentenbeginn eine Haushaltsrechnung erstellen. Entscheidend ist nicht nur die erwartete Rente, sondern auch, wie hoch Miete, Versicherungen, Lebensmittel, Mobilität und andere regelmäßige Ausgaben tatsächlich sind.

Die Verbraucherzentralen empfehlen, Renteninformationen frühzeitig zu überprüfen und mögliche Versorgungslücken zu ermitteln.

Fehler 4: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung aufschieben

Viele Ehepaare gehen davon aus, dass sie im Krankheitsfall sämtliche Angelegenheiten füreinander regeln dürfen. Das ist rechtlich nicht der Fall.

Nach § 1358 BGB besteht zwar ein gesetzliches Ehegattennotvertretungsrecht. Es ist jedoch auf bestimmte Gesundheitsangelegenheiten beschränkt und endet spätestens nach sechs Monaten.

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Für Bankgeschäfte, Immobilienangelegenheiten oder andere finanzielle Entscheidungen reicht dieses Recht nicht aus. Fehlt eine wirksame Vollmacht und ist eine rechtliche Vertretung erforderlich, kann das Betreuungsgericht einen Betreuer bestellen.

Eine Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und gegebenenfalls ein Testament sollten deshalb rechtzeitig vorbereitet werden. Dabei ist besonders wichtig, einer bevollmächtigten Person nur solche Befugnisse einzuräumen, die dem eigenen Willen entsprechen.

Fehler 5: Kurz vor der Rente mit riskanten Anlagen Verluste aufholen wollen

Wer mit Anfang 60 feststellt, dass die Ersparnisse nicht ausreichen, könnte versuchen, die fehlende Rendite durch besonders riskante Finanzprodukte auszugleichen.

Wie gefährlich das werden kann, zeigt eine Untersuchung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Von den untersuchten Privatanlegern verloren 74,2 Prozent beim Handel mit Turbo-Zertifikaten Geld. Der durchschnittliche Verlust betrug 6.358 Euro.

Diese Ergebnisse beziehen sich auf hochspekulative Hebelprodukte und lassen sich nicht auf gewöhnliche, breit gestreute Aktienanlagen übertragen.

Gerade vor dem Rentenbeginn sollten Anleger deshalb prüfen, wie viel Verlust sie finanziell verkraften könnten. Wer seine laufenden Ausgaben bald aus dem Ersparten bezahlen muss, kann größere Kurseinbrüche möglicherweise nicht aussitzen.

Fehler 6: Mit hohen Schulden in den Ruhestand gehen

Kreditraten bleiben bestehen, auch wenn das monatliche Einkommen nach dem Renteneintritt sinkt. Besonders problematisch können teure Dispokredite oder mehrere gleichzeitig laufende Verbraucherkredite werden.

Wie stark Schulden im Alter belasten können, zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes. Menschen ab 65 Jahren, die 2024 eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchten, hatten durchschnittlich 46.847 Euro Schulden.

Diese Zahl beschreibt ausschließlich Menschen in der Schuldnerberatung und nicht sämtliche Rentner. Sie verdeutlicht jedoch, wie schwierig hohe Verbindlichkeiten bei begrenztem Einkommen werden können.

Wer vor dem Ruhestand steht, sollte bestehende Kredite und ihre Laufzeiten überprüfen. Teure Schulden abzubauen kann wirtschaftlich sinnvoller sein, als gleichzeitig geringe Guthabenzinsen zu erhalten. Allerdings sollten dafür nicht sämtliche Notfallrücklagen verbraucht werden.

Mit einem Kassensturz die eigene Rentenlücke erkennen

Für Beschäftigte ab 60 Jahren ist eine Bestandsaufnahme besonders sinnvoll. Ausgangspunkt sollten die aktuelle Renteninformation, zusätzliche Rentenansprüche, vorhandenes Vermögen und die regelmäßigen Haushaltsausgaben sein.

Die voraussichtlichen Nettoeinnahmen im Ruhestand lassen sich anschließend den geplanten Ausgaben gegenüberstellen. Dabei sollten auch unregelmäßige Kosten für Reparaturen, Gesundheit und größere Anschaffungen berücksichtigt werden.

Eine einfache Überschlagsrechnung kann erste Hinweise geben. Sie ersetzt jedoch keine individuelle Renten- und Steuerberechnung.

Wer eine größere Versorgungslücke feststellt, kann noch vor dem Rentenbeginn prüfen, ob zusätzliche Beitragszeiten, ein späterer Renteneintritt, eine Anpassung der Ausgaben oder der Abbau von Schulden sinnvoll sind.

Der wichtigste Unterschied zwischen einer frühen und einer späten Finanzplanung liegt im Handlungsspielraum. Wer seine finanzielle Situation bereits einige Jahre vor der Rente überprüft, hat mehr Möglichkeiten, notwendige Entscheidungen ohne unmittelbaren Zeitdruck zu treffen.

Quellen