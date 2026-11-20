Neues Gesetz ab 2027: Wann der Staat auf Ihr Vermögen zugreifen darf

Das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz gibt den Behörden künftig weitreichende Möglichkeiten, Vermögen unklarer Herkunft zu sichern und gerichtlich einziehen zu lassen. Betroffen sein können Bargeld, Bankguthaben, Immobilien, Fahrzeuge, Schmuck und sogar Kryptowährungen.

Die Bundesregierung will damit Geldwäsche und organisierte Kriminalität bekämpfen. Doch die neuen Befugnisse werfen eine heikle Frage auf: Wie weit darf der Staat beim Zugriff auf privates Eigentum gehen, ohne dass eine Straftat nachgewiesen wurde?

Bundestag beschließt neue Regeln für die Vermögenseinziehung

Am 12. November 2026 hat der Bundestag das sogenannte Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz beschlossen. Das Bundeskabinett hatte den Entwurf bereits am 12. August 2026 verabschiedet.

Nach dem bisherigen Zeitplan sollen die wesentlichen Regelungen am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Dafür muss das Gesetzgebungsverfahren jedoch vollständig abgeschlossen werden, insbesondere steht nach dem zuletzt dokumentierten Stand noch die abschließende Befassung des Bundesrates aus.

Besonders umstritten ist das neue Verfahren zur administrativen Vermögensermittlung und -sicherung. Es ermöglicht dem Zoll, unter bestimmten Voraussetzungen gegen Vermögensgegenstände vorzugehen, obwohl noch kein strafrechtlicher Anfangsverdacht gegen eine bestimmte Person vorliegt.

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich insbesondere in den neuen Paragrafen 53 bis 62 des Zollkriminalitätsbekämpfungsgesetzes. Einzelheiten stehen in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses, Bundestagsdrucksache 21/9136.

Auch Ersparnisse, Immobilien und Kryptowährungen sind erfasst

Der Vermögensbegriff in Paragraf 54 ist ausgesprochen weit gefasst. Er umfasst körperliche und nicht körperliche Gegenstände, bewegliche und unbewegliche Werte sowie Forderungen und andere Vermögensrechte.

Damit können grundsätzlich auch Guthaben auf Bankkonten, Bargeldbestände, Eigentumswohnungen, Häuser, hochwertige Autos, Edelmetalle und Kryptowährungen Gegenstand entsprechender Ermittlungen sein. Entscheidend ist jedoch nicht allein, ob jemand solche Werte besitzt.

Vielmehr muss es sich um einen für das Verfahren bedeutsamen Vermögensgegenstand handeln, bei dem tatsächliche Anhaltspunkte für eine nicht rechtmäßige Herkunft vorliegen. Ein großes Sparguthaben oder ein wertvolles Eigenheim ist für sich genommen noch kein ausreichender Verdachtsgrund.

Ab 50.000 Euro können Vermögenswerte besonders relevant werden

Das Gesetz nennt ausdrücklich Wertgrenzen, ab denen ein Vermögensgegenstand insbesondere als bedeutsam eingestuft wird. Dabei unterscheidet es zwischen registrierungspflichtigen Gegenständen und sonstigem Vermögen.

Vermögensgegenstand Im Gesetz genannte Wertgrenze Immobilien mit Grundbucheintrag Mehr als 50.000 Euro Registrierungspflichtige Fahrzeuge Mehr als 50.000 Euro Bargeld und andere nicht registrierungspflichtige Vermögenswerte Mehr als 100.000 Euro Wertvolle Schmucksammlungen Regelmäßig mehr als 100.000 Euro bei einheitlicher Betrachtung Kryptowährungen Regelmäßig mehr als 100.000 Euro

Die Beträge sind allerdings keine absoluten Untergrenzen. Weil Paragraf 54 das Wort „insbesondere“ verwendet, können unter besonderen Umständen auch andere Vermögenswerte als bedeutsam angesehen werden.

Umgekehrt lösen weder 50.000 noch 100.000 Euro automatisch eine Sicherstellung aus. Hinzukommen müssen die gesetzlich geforderten tatsächlichen Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Herkunft.

Wann der Zoll misstrauisch werden darf

Die Behörden sollen künftig genauer untersuchen können, ob der Wert eines Vermögensgegenstands zu den wirtschaftlichen Verhältnissen seines Besitzers oder Eigentümers passt. Auffälligkeiten können beispielsweise entstehen, wenn jemand kaum nachvollziehbare Einnahmen hat, gleichzeitig aber über außergewöhnlich teure Vermögenswerte verfügt.

Auch undurchsichtige Eigentumsverhältnisse, Hinweise auf kriminelle Organisationen oder bestimmte einschlägige Vorstrafen können berücksichtigt werden. Das gilt unter Umständen ebenfalls bei besonderen Verbindungen zu Personen, die kriminellen Vereinigungen angehören.

Eine bloße familiäre Beziehung macht einen Menschen allerdings nicht automatisch verdächtig. Nach dem Gesetz müssen die relevanten Umstände des jeweiligen Einzelfalls insgesamt gewürdigt werden.

Hier liegt zugleich ein Problem: Die gesetzlichen Formulierungen lassen den Ermittlungsbehörden einen erheblichen Bewertungsspielraum. Ob dieser im Alltag ausreichend begrenzt wird, dürfte künftig auch die Finanzgerichte beschäftigen.

Fehlende Kaufbelege können zum Problem werden

Rechtsanwältin Patricia Lederer warnt in einem Video zu dem Gesetz vor den Folgen für Bürger, die die Herkunft ihres Eigentums nicht mehr vollständig dokumentieren können. Besonders schwierig könne dies bei alten Ersparnissen, Geschenken und Erbstücken werden.

Diese Sorge ist nicht unbegründet, denn Rechnungen und Kaufverträge werden häufig nur einige Jahre aufbewahrt. Bei einer geerbten Uhr, einer Schenkung aus der Familie oder jahrzehntelang angespartem Bargeld kann eine lückenlose Dokumentation praktisch unmöglich sein.

Das Gesetz enthält jedoch keine allgemeine Verpflichtung, vorsorglich für jeden Gegenstand im Haushalt Kaufbelege bereitzuhalten. Erst innerhalb eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens können Betroffene aufgefordert werden, die Herkunft der untersuchten Werte zu erläutern.

Wer größere Bargeldbeträge einzahlt, muss außerdem die bereits bestehenden Regeln zur Geldwäscheprüfung beachten. Welche Nachweise Banken verlangen können, erläutert der Beitrag Bargeld einzahlen: Schon ab diesem Betrag kann die Bank Belege verlangen.

Schweigen ist erlaubt – kann aber erhebliche Nachteile haben

Besonders brisant ist Paragraf 58 des geplanten Zollkriminalitätsbekämpfungsgesetzes. Danach können Betroffene aufgefordert werden, geeignete Unterlagen und Angaben über die Herkunft verdächtiger Vermögensgegenstände vorzulegen.

Der Gesetzestext stellt ausdrücklich klar, dass die betroffene Person zu diesen Angaben und Nachweisen nicht verpflichtet ist. Allerdings bedeutet das nicht, dass ein Schweigen ohne Auswirkungen bleiben muss.

Die Gesetzesbegründung macht deutlich, dass Betroffene eine drohende Einziehung durch bloßes Schweigen in aller Regel nicht verhindern können. Wer nachvollziehbare Unterlagen besitzt, aber nicht vorlegt, riskiert deshalb, dass bestehende Zweifel nicht ausgeräumt werden.

Hinzu kommt ein weiterer Streitpunkt: Freiwillig gemachte Angaben dürfen nach Paragraf 58 auch in Besteuerungsverfahren und Strafverfahren verwendet werden. Deshalb ist es ratsam, bei einem entsprechenden Ermittlungsverfahren vor einer ausführlichen Stellungnahme anwaltlichen Rat einzuholen.

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Bis zu 180 Tage Sicherstellung möglich

Wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine nicht rechtmäßige Vermögensherkunft bestehen, darf der Zoll einen bedeutsamen Vermögensgegenstand zunächst für bis zu 30 Tage sicherstellen. Diese Frist kann das Finanzgericht auf Antrag einmalig um weitere 150 Tage verlängern.

In dieser Zeit können Betroffene unter Umständen nicht über die gesicherten Werte verfügen. Das kann gravierende finanzielle Folgen haben, etwa wenn ein für den Lebensunterhalt benötigtes Konto oder ein wirtschaftlich benötigter Vermögensgegenstand betroffen ist.

Die vorläufige Sicherstellung ist allerdings von der endgültigen Einziehung zu unterscheiden. Für die dauerhafte Entziehung des Eigentums gelten zusätzliche rechtliche Anforderungen.

Über den endgültigen Entzug entscheidet das Finanzgericht

Bei der streitigen endgültigen Einziehung hat nicht allein die Zollbehörde das letzte Wort. Nach Paragraf 62 muss ein Finanzgericht davon überzeugt sein, dass der betreffende Vermögensgegenstand nicht rechtmäßiger Herkunft ist.

Der Bundestag hat das Verfahren sogar noch verändert: Über die endgültige Einziehung soll grundsätzlich ein Senat des Finanzgerichts statt eines Einzelrichters entscheiden. Auch Rechtsmittel gegen gerichtliche Entscheidungen sind vorgesehen.

Darüber hinaus kann das Gericht von der Einziehung absehen, wenn diese eine unbillige Härte verursachen würde, die nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gerechtfertigt ist. Ausdrücklich berücksichtigt werden kann dabei eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz.

Wird die Unschuldsvermutung abgeschafft?

Die Behauptung, das neue Gesetz schaffe die Unschuldsvermutung vollständig ab, geht zu weit. Der strafrechtliche Grundsatz bleibt bestehen, während das neue Verfahren als verwaltungsrechtliche Vermögenseinziehung ausgestaltet ist.

Allerdings verändert das Verfahren die Situation für Betroffene erheblich: Der Staat kann Vermögen unter bestimmten Voraussetzungen schon sichern, bevor eine konkrete Straftat nachgewiesen ist. Genau diese Trennung von Strafverfolgung und Vermögenszugriff ist rechtspolitisch umstritten.

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat deshalb bereits im Oktober 2026 grundlegende Nachbesserungen verlangt. Sie kritisiert insbesondere unbestimmte Voraussetzungen und die Gefahr, fehlende Herkunftsbelege vorschnell gegen Eigentümer auszulegen.

Die Kritik der Anwaltschaft zeigt, dass es keineswegs nur um eine theoretische Diskussion geht. Es muss verhindert werden, dass Menschen wegen fehlender Jahrzehnte alter Dokumente in eine unverhältnismäßige Beweisnot geraten.

Was bedeutet das neue Gesetz für Rentner und Sparer?

Für Rentner, die über Jahrzehnte Geld angespart oder eine Immobilie erworben haben, entsteht durch das Zollgesetz keine allgemeine neue Nachweispflicht. Auch müssen sie nicht vorsorglich jeden einzelnen Zahlungseingang ihrer gesamten Erwerbsbiografie dokumentieren.

Anders sieht es aus, wenn ein erheblicher Vermögenswert Gegenstand konkreter Ermittlungen wird. Dann können frühere Kontoauszüge, Kaufverträge, Erbscheine, Testamente oder Schenkungsverträge helfen, die rechtmäßige Herkunft nachvollziehbar zu machen.

Wer gleichzeitig Grundsicherungsleistungen erhält, muss die davon getrennten sozialrechtlichen Mitwirkungspflichten beachten. Wie Jobcenter Vermögensangaben überprüfen, erläutert der Beitrag Grundsicherung: Jobcenter prüfen jetzt wieder – Neue Nachweise werden verlangt.

Fazit: Mehr Macht für den Zoll, aber kein Freibrief für Enteignungen

Das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz schafft ein weitreichendes Instrument, mit dem sich der Staat Zugriff auf Vermögen zweifelhafter Herkunft verschaffen kann. Auch ohne strafrechtliche Verurteilung können künftig erhebliche Eigentumseingriffe möglich werden.

Dennoch wäre es falsch, daraus eine allgemeine staatliche Beschlagnahmebefugnis für sämtliche Ersparnisse und Besitztümer abzuleiten. Das Gesetz verlangt konkrete Voraussetzungen, sieht gerichtliche Kontrollen vor und erlaubt nicht allein wegen einer fehlenden Quittung die endgültige Einziehung.

Die berechtigte Kritik liegt vielmehr darin, dass die Grenzen zwischen wirksamer Bekämpfung organisierter Kriminalität und dem Schutz rechtmäßig erworbenen Eigentums in der Praxis sorgfältig eingehalten werden müssen. Ob das gelingt, wird sich an den ersten Verfahren zeigen.

Praxisbeispiel: Rentnerin erbt Schmuck ohne Kaufbelege

Die 72-jährige Rentnerin Ingrid erbt von ihrer Mutter Schmuck im geschätzten Wert von 120.000 Euro. Die Familie besitzt keine alten Kaufrechnungen, weil zahlreiche Stücke bereits vor Jahrzehnten angeschafft wurden.

Allein die fehlenden Rechnungen rechtfertigen nach den geplanten Vorschriften keine Einziehung. Sollten allerdings zusätzliche konkrete Hinweise auf eine rechtswidrige Herkunft entstehen, könnte der Zoll Ermittlungen aufnehmen.

Ingrid könnte dann beispielsweise ein Testament, einen Erbschein, alte Familienfotos und Versicherungsunterlagen vorlegen. Solche Unterlagen können dazu beitragen, die Herkunft des Schmucks nachvollziehbar zu erklären.

Eine lückenlose Kette sämtlicher Kaufbelege aus vergangenen Jahrzehnten ist nicht generell vorgeschrieben. Entscheidend bleibt die Würdigung aller verfügbaren Umstände durch die zuständigen Behörden und gegebenenfalls das Gericht.

Drei häufige Fragen und Antworten zum neuen Zollgesetz

1. Darf der Staat ab 2027 einfach mein Sparguthaben beschlagnahmen?

Nein, allein ein hohes Sparguthaben oder fehlende alte Kontoauszüge reichen dafür nicht aus. Die neuen Befugnisse setzen insbesondere tatsächliche Anhaltspunkte für eine nicht rechtmäßige Vermögensherkunft voraus.

2. Muss ich künftig für mein Haus, mein Auto oder meinen Schmuck Kaufbelege vorlegen?

Eine allgemeine Verpflichtung zur vorsorglichen Vorlage solcher Dokumente besteht nicht. Werden jedoch Ermittlungen zu einem bedeutsamen Vermögensgegenstand eingeleitet, können Herkunftsnachweise verlangt beziehungsweise freiwillig zur Entkräftung eines Verdachts vorgelegt werden.

3. Ab wann gelten die neuen Regeln zur Vermögenseinziehung?

Nach dem vom Bundestag am 12. November 2026 beschlossenen Gesetzestext ist das Inkrafttreten im Wesentlichen für den 1. Januar 2027 vorgesehen. Voraussetzung ist der vollständige Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens einschließlich der erforderlichen Beteiligung des Bundesrates und der Verkündung.