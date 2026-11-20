Wer künftig einen neuen Job beginnt, könnte bis zu vier Jahre lang einen befristeten Arbeitsvertrag erhalten, ohne dass der Arbeitgeber dafür einen besonderen Grund nennen muss. Bisher sind solche Befristungen in der Regel nur für höchstens zwei Jahre erlaubt.

Das Bundeskabinett hat am 18. November 2026 einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Danach sollen Arbeitgeber befristete Verträge innerhalb von vier Jahren bis zu sechsmal verlängern dürfen. Bisher sind höchstens drei Verlängerungen vorgesehen.

Die neuen Regeln sollen für Arbeitsverhältnisse gelten, die nach Inkrafttreten der Reform und bis Ende 2030 beginnen. Bereits bestehende Verträge werden dadurch nicht einfach verlängert. Der Bundestag muss dem Gesetz noch zustimmen. Die Bundesregierung strebt einen Start Anfang 2027 an.

Ein dauerhafter Bedarf, ein Vertrag auf Zeit

Wer eine Kollegin während der Elternzeit vertritt, kann heute schon für die Dauer der Vertretung befristet eingestellt werden. Bei einer sachgrundlosen Befristung braucht der Arbeitgeber keinen solchen Anlass: Er kann selbst dann ein Enddatum vereinbaren, wenn im Betrieb auf absehbare Zeit dieselbe Arbeit anfällt.

Genau hier setzt die geplante Ausweitung der Befristung an. Für Einstellungen bis zum 31. Dezember 2030 will die Regierung den Zeitraum verlängern, in dem ein Unternehmen diese Entscheidung ohne sachlichen Grund treffen darf.

Was heute im Regelfall gilt Was das Kabinett plant Höchstens zwei Jahre ohne Sachgrund. Höchstens vier Jahre ohne Sachgrund. Bis zu drei Verlängerungen innerhalb der zwei Jahre. Bis zu sechs Verlängerungen innerhalb der vier Jahre. Eine frühere Beschäftigung beim selben Arbeitgeber schließt die sachgrundlose Befristung grundsätzlich aus. Auch eine befristete Rückkehr ohne Sachgrund soll erleichtert werden. Für die Befristungsabrede ist grundsätzlich die Schriftform vorgeschrieben. Für die Vereinbarung soll Textform genügen, etwa per E-Mail.

Die Zweijahresgrenze beschreibt die gesetzliche Grundregel. Schon heute können etwa Tarifverträge eine andere Höchstdauer oder eine andere Zahl von Verlängerungen vorsehen.

Wer trägt das Risiko, wenn die Aufträge ausbleiben?

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer begründet das Vorhaben damit, dass Unternehmen auch bei unsicherer Auftragslage Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen sollen. Der Koalitionsbeschluss vom Juli hat jetzt das Kabinett passiert.

Für einen Betrieb kann es die Einstellung erleichtern, wenn er sich nur für die Laufzeit eines Vertrags binden muss. Für die Beschäftigten heißt dieselbe Regelung, dass ihr Einkommen am vereinbarten Tag enden kann, selbst wenn ihre Arbeit weiter gebraucht wird und sie sie seit Jahren gut machen.

Start-ups dürfen schon heute vier Jahre befristen

DGB-Chefin Yasmin Fahimi hält es für wenig überzeugend, die Lockerung mit den Bedürfnissen kleiner Start-ups zu begründen. Im Deutschlandfunk wandte sie ein, dass auch große Unternehmen den zusätzlichen Spielraum nutzen könnten, ohne dafür einen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz schaffen zu müssen.

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Ein Blick ins geltende Recht stützt ihren Einwand: Nach § 14 Absatz 2a Teilzeit- und Befristungsgesetz dürfen Unternehmen in den ersten vier Jahren nach ihrer Gründung Arbeitsverträge bereits bis zu vier Jahre ohne Sachgrund befristen und innerhalb dieser Zeit mehrfach verlängern.

Die Ausnahme gilt nicht für Neugründungen, die aus der rechtlichen Umstrukturierung bestehender Unternehmen oder Konzerne hervorgehen.

Ein seit Jahrzehnten bestehender Konzern müsste nach dem Entwurf für die längere Befristung ebenso wenig einen vorübergehenden Personalbedarf belegen wie ein junges Unternehmen. Fahimi hält eine gezielte Regelung für schwankende Auftragslagen für den besseren Weg.

Was Fahimi mit „vier Jahre Probezeit“ meint

Fahimi beschreibt den Druck, unter dem befristet Beschäftigte stehen, als „vier Jahre Probezeit“. Juristisch hat eine Probezeit eigene Regeln: Bei einem befristeten Vertrag muss ihre Dauer zur Vertragslaufzeit und zur Art der Tätigkeit passen.

Für die Betroffenen zählt im Alltag die nächste Unterschrift: Sie können längst eingearbeitet sein und gute Arbeit leisten und müssen trotzdem wieder fragen, ob sie bleiben dürfen.

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Wer über einen Kredit oder ein Kind nachdenkt, muss über Jahre planen, während der Arbeitgeber womöglich nur die nächsten sechs Monate zusagt.

Fahimi erwartet deshalb auch wirtschaftlich einen Nachteil: Wer um sein künftiges Einkommen fürchtet, hält sich mit größeren Ausgaben eher zurück. Eine Lockerung, die der Wirtschaft helfen soll, könnte nach ihrer Einschätzung so die Nachfrage im Inland schwächen.

Wenn der Vertrag ausläuft, braucht der Arbeitgeber keine Kündigung

Ein wirksam auf ein Datum befristeter Vertrag endet mit Ablauf des vereinbarten Tages. Der Arbeitgeber muss für dieses Ende keine Kündigung aussprechen und vor Gericht keinen Kündigungsgrund verteidigen.

Bei einer Kündigung eines schwerbehinderten Beschäftigten braucht der Arbeitgeber in der Regel die vorherige Zustimmung des Integrationsamts. Beim Auslaufen einer wirksamen Befristung entfällt dieser Schutz.

Sechs erlaubte Verlängerungen wären auch keine Zusage für vier Jahre Beschäftigung. Schon nach dem ersten halben Jahr könnte Schluss sein, während der Betrieb sich die Entscheidung über eine dauerhafte Stelle länger offenhalten dürfte.

Fiktives Beispiel: Mario kennt die Arbeit längst

Mario, 38 Jahre, aus Marburg hat zwei Jahre im Versand eines Medizintechnikunternehmens gearbeitet. Ein Jahr nach seinem Ausscheiden bietet ihm dieselbe Firma wieder dieselbe Stelle an, zunächst für sechs Monate.

Nach heutigem Recht steht Marios frühere Beschäftigung einer erneuten sachgrundlosen Befristung grundsätzlich entgegen. Kommt die Lockerung wie geplant, hätte die Firma mehr Spielraum, ihn trotz dieser Vorgeschichte wieder auf Zeit einzustellen.

Für Mario wäre die Rückkehr attraktiv: Er kennt die Kollegen, die Schichten und den kurzen Arbeitsweg. Als seine Partnerin eine größere Wohnung in der Nähe findet, können beide mit seinem Gehalt aber nur für die angebotenen sechs Monate rechnen.

Vier Fragen und Antworten zur geplanten Lockerung

Darf mein Arbeitgeber meinen laufenden Vertrag jetzt auf vier Jahre verlängern?

Der Kabinettsbeschluss gibt ihm dafür keine neue Rechtsgrundlage. Wer heute eine Verlängerung angeboten bekommt, sollte die bisherigen Vertragszeiten, die Zahl der Verlängerungen und einen gegebenenfalls anwendbaren Tarifvertrag prüfen.

Wie lange habe ich Zeit, eine Befristung anzufechten?

Wer die Befristung für unwirksam hält, muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Vertragsende Klage beim Arbeitsgericht erheben. Ziel der Klage ist die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis über diesen Termin hinaus fortbesteht.

Muss ich mich arbeitsuchend melden, obwohl mein Chef eine Verlängerung in Aussicht stellt?

Ja, grundsätzlich spätestens drei Monate vor Vertragsende. Erfahren Sie erst später vom Enddatum, gilt die Frist von drei Tagen ab Kenntnis, auch wenn Sie noch auf eine Verlängerung hoffen.

Droht mir beim Arbeitslosengeld eine Sperrzeit, wenn der Vertrag endet?

Der bloße Ablauf der Befristung löst keine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe aus. Gesondert prüft die Arbeitsagentur eine verspätete Arbeitsuchendmeldung oder die Umstände, wenn Sie zuvor eine unbefristete Stelle selbst gekündigt haben, um in den befristeten Job zu wechseln.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Kabinett beschließt Arbeitsrechtspaket, 18. November 2026

Deutschlandfunk, DGB-Vorsitzende Fahimi warnt vor längeren Befristungen, 19. November 2026