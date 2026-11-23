Nach einer Trennung müssen Eltern häufig weiterhin Kontakt halten, damit das gemeinsame Kind beide Elternteile sehen kann. Doch was passiert, wenn ein Elternteil gewalttätig ist und diese Treffen den anderen erneut in Gefahr bringen?

Die Bundesregierung will den Schutz vor häuslicher Gewalt stärken. Nach einem am 18. November 2026 beschlossenen Gesetzentwurf sollen Familiengerichte den Umgang mit dem Kind künftig auch dann vollständig ausschließen können, wenn dies zum Schutz des gewaltbetroffenen Elternteils notwendig ist und dem Kindeswohl nicht widerspricht.

Schon heute können Familiengerichte den Umgang zum Schutz des Kindes einschränken oder untersagen. Die Reform soll nun ausdrücklich regeln, unter welchen Voraussetzungen auch die Gefährdung des anderen Elternteils einen Umgangsausschluss rechtfertigt. Beschlossenes Gesetz ist die Neuregelung bislang nicht.

Kinder leiden auch, wenn sie Gewalt miterleben

Ein Kind kann unter häuslicher Gewalt leiden, selbst wenn der Angriff seiner Mutter oder seinem Vater gilt. Der Entwurf will deshalb im Gesetz verankern, dass Kinder auch davor zu schützen sind, Gewalt gegen eine enge Bezugsperson mitzuerleben.Üblicherweise geht das Gesetz davon aus, dass der Kontakt zu beiden Eltern dem Kind guttut. Bei häuslicher Gewalt soll diese Annahme entfallen: Das Gericht müsste prüfen, was der Kontakt für dieses Kind und die Sicherheit des betroffenen Elternteils bedeutet.

Wann ein Gericht den Kontakt ganz ausschließen könnte

Nach dem Entwurf soll ein Ausschluss möglich sein, wenn er unerlässlich ist, um Leben, Körper, Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung des gewaltbetroffenen Elternteils zu schützen. Zugleich darf der Ausschluss nicht dem Kindeswohl widersprechen.

Für diese Prüfung kommt es darauf an, wann und wo die Gefahr entsteht. Eine Begleitung während des Besuchs kann das Kind schützen, während der andere Elternteil auf dem Weg zur Übergabe oder beim Abholen weiterhin bedroht ist.

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Diese Möglichkeiten gibt es schon heute

Nach § 1684 Absatz 4 BGB kann das Familiengericht den Umgang einschränken oder ausschließen, soweit das Wohl des Kindes dies erfordert. Für eine längerfristige oder dauerhafte Beschränkung muss das Kindeswohl andernfalls gefährdet sein.

Das Gericht kann auch anordnen, dass ein Dritter bei den Kontakten anwesend sein muss. Steht ein Besuch unmittelbar bevor und besteht dringender Schutzbedarf, kommt eine vorläufige Entscheidung des Familiengerichts in Betracht.

Wer sich an das Gericht oder das Jugendamt wendet, kann konkret schildern, was das Kind miterlebt hat und wann die nächste Übergabe ansteht. Nachrichten mit Drohungen, ärztliche Befunde oder Angaben zu Polizeieinsätzen helfen, die Gefahr einzuordnen.

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Kinder haben eine Recht zur Mitsprache

Das Familiengericht muss ein Kind schon heute persönlich anhören, auch wenn es jünger als 14 Jahre ist. Gerade wenn ein Kind Besuche ablehnt, kommt es darauf an, wie das Gericht seinen Willen berücksichtigt und was hinter der Ablehnung steht.

Der Entwurf sieht für Jugendliche ab 14 Jahren mehr Mitsprache bei Vereinbarungen über Sorge und Umgang vor. Kinder sollen zudem ein eigenes Recht auf Kontakt zu Großeltern, Geschwistern und anderen engen Bezugspersonen erhalten, wenn der Kontakt ihrem Wohl dient.

Wer nach der Trennung über den Alltag entscheidet

Der Entwurf will verschiedene Betreuungsmodelle benennen, ohne einem Modell Vorrang zu geben. Für Familien mit wenig Geld hat die tatsächliche Aufteilung der Betreuung auch finanzielle Folgen, etwa beim Mehrbedarf für Alleinerziehende oder bei den Unterkunftskosten im Wechselmodell.

Vier Fragen zur Reform des Sorge- und Umgangsrechts

Verliert ein Elternteil mit dem Umgang auch das Sorgerecht?

Ein Umgangsausschluss entzieht einem Elternteil für sich genommen kein Sorgerecht. Beim Umgang geht es um den Kontakt zum Kind, beim Sorgerecht darum, wer über die Schulwahl oder eine wichtige medizinische Behandlung entscheidet.

Was soll sich für unverheiratete Eltern ändern?

Heute begründet die Anerkennung der Vaterschaft allein noch keine gemeinsame Sorge. Nach dem Entwurf soll die mit Zustimmung der Mutter anerkannte Vaterschaft grundsätzlich zur gemeinsamen Sorge führen, sofern kein Elternteil widerspricht.

Was bedeutet ein Umgangsausschluss für den Kindesunterhalt?

Die Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind besteht auch ohne persönlichen Kontakt fort. Wie Eltern nach einer Trennung Unterhalt und Umgang regeln, betrifft deshalb zwei getrennte Fragen.

Welche Unterstützung gibt es, wenn sichere Besuche mit Kosten verbunden sind?

Für Haushalte in der Grundsicherung können notwendige Fahrtkosten zur Ausübung des Umgangsrechts als zusätzlicher Bedarf infrage kommen. Hält sich das Kind zeitweise im anderen Haushalt auf, kommen je nach Betreuungsumfang auch Leistungen für die Besuchstage in Betracht.

Quellen

Bundesregierung, Kabinettsbeschluss zur Reform des Kindschaftsrechts vom 18. November 2026

Bürgerliches Gesetzbuch, § 1684 – Umgang des Kindes mit den Eltern

FamRZ, Kabinett beschließt Reform des Kindschaftsrechts, 18. November 2026